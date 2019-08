10 Anzeichen dafür, dass veraltete IT-Systeme Ihrem Unternehmen schaden

Wenn aus einem IT-Asset eine Geschäftsverbindlichkeit wird, ist eine Aktualisierung oder ein Austausch zwingend erforderlich. Hier erfahren Sie, wie Sie erkennen, dass es an der Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen. [...]

Fortschritt hat seinen Preis. In der Welt der IT beinhaltet dieser Preis die Kosten für die Aktualisierung oder den Austausch der alternden Systeme, die dafür verantwortlich sind, dass Ihr Unternehmen erfolgreich und wettbewerbsfähig bleibt.

Zu wissen, wann man den Stecker bei einer bestehenden IT-Ressource ziehen muss, erfordert sowohl Einsicht und Bewusstsein als auch die Bereitschaft dafür, neue Technologien und Praktiken zu übernehmen. Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die 10 verräterischen Anzeichen dafür, dass es an der Zeit sein könnte, eine Änderung des IT-Systems in Betracht zu ziehen.

1. Dysfunktionale Arbeitsabläufe und Prozesse

Wenn Workflows und Prozesse so konzipiert sind, dass sie den Fähigkeiten einer Legacy-Technologie entsprechen und nicht dem, was erreicht werden muss, können Technologien tatsächlich zu einem geschäftlichen Hindernis werden. „Wenn Ihnen beispielsweise moderne kollaborative Tools wie Videokonferenzen oder Gruppenchat-Funktionen fehlen, könnten Sie sich für ein Team entscheiden, nur weil dessen Mitarbeiter vor Ort sind und nicht für das Team von Mitarbeitern mit den besten Fähigkeiten für das Projekt“, erklärt Diane Chaleff, Produktmanagerin im Büro des CTO für Google Cloud. „Veraltete Technologie zwingt uns, innerhalb ihrer Beschränkungen zu arbeiten, anstatt das Beste für das Geschäft zu tun.“

2. Die Unfähigkeit, neue Chancen zu nutzen

Im Zuge des wirtschaftlichen Abschwungs 2008 konzentrierten sich viele Unternehmen auf Kostensenkungsmaßnahmen, einschließlich der Wartung von Legacy-Technologien, anstatt diese zu ersetzen. „Mit neuen Entwicklungen in den Bereichen Cloud, Analytik, Business Modelle und Märkte wurde der IT-Betrieb stetig gestört“, so Nishita Henry, Principal und Chief Innovation Officer der Unternehmensberatung Deloitte Consulting. Legacy-Systeme, die seit Jahren gepflegt werden, verfügen oft nicht über die notwendigen Ressourcen, um leistungsstarke neue Ressourcen zu nutzen.

Unternehmen, die mit älteren Infrastrukturen belastet sind, laufen Gefahr, durch externe Einflüsse beeinträchtigt zu werden, einschließlich Konkurrenten, die die Vorteile der belohnenden neuen Technologien für sich nutzen. Veraltete Technik kann auch die Stimmung der Kunden trüben. „Mit dem technologischen Fortschritt erwarten Kunden ein reibungsloses Erlebnis und Ihr Unternehmen muss in der Lage sein, auf einem Niveau zu arbeiten, das die Bedürfnisse des Kunden vorwegnimmt“, bemerkt Henry.

3. Verlangsamung oder Stillstand des Wachstums

Wachstumsprognosen können ein starker Indikator für die technologische Einsatzbereitschaft sein. „Für Unternehmen, die Technologie richtig einsetzen, sollte das Umsatzwachstum mit deutlich niedrigeren Betriebskosten einhergehen“, meint Chris Stephenson, Geschäftsführer des Professional Services Unternehmens Grant Thornton. „Wenn Unternehmen feststellen, dass die Kosten für die Führung des Unternehmens genauso schnell oder sogar noch schneller steigen als die Umsätze, ist der Täter fast immer eine Technologielücke.“

4. Umsatzrückgang

Schlechte Umsätze sind auch – zumindest teilweise – auf die Vernachlässigung der IT zurückzuführen. „Unternehmen werden zunehmend Geschäfte an Wettbewerber verlieren, die neue Technologien besser integrieren und Kunden besser unterstützen“, erklärt Jonathan Victor, CIO von Insurity, einem Technologie- und Dienstleistungsanbieter für Sachversicherungen und -dienstleistungen. „Die größte Auswirkung der Technologie auf das heutige Geschäft ist die Fähigkeit, die Kundenzufriedenheit zu steigern, und Unternehmen müssen mit der ständig steigenden Nachfrage nach besseren und schnelleren Serviceleistungen Schritt halten.“

5. Flache IT-Produktivität

Die Anzeichen dafür, dass veraltete IT-Technologie Ihr Geschäft schädigt, sind in der Regel subtil und leider recht leicht zu ignorieren, stellt Tirena Dingeldein fest, leitende Analystin bei Capterra, einer Online-Peer Review-Software-Website. „Eines der wichtigsten Anzeichen dafür, dass die Technologie eines Unternehmens mehr Schaden als Nutzen anrichtet, ist, wenn die Produktivität zu sinken beginnt“, sagt sie.

Es ist allgemein anerkannt, dass die Nichteinhaltung von Fristen ein deutliches Zeichen für ein größeres Produktivitätsproblem ist, aber es gibt auch andere Vorläufer, die häufig beschönigt werden. „Einige Anzeichen für einen Ausfall der IT-Technologie sind, wenn Sie sehen, wie Ihr Team Workarounds für Software entwirft, ergänzende Software verwendet, um Mängel in Ihrem derzeitigen System auszugleichen, oder wenn Sie mehr Zeit für das Patchen oder Reparieren von Software aufwenden, damit sie Ihren Bedürfnissen entspricht“, erklärt Dingeldein.

6. Eine Unfähigkeit, Änderungen dynamisch in Echtzeit vorzunehmen

Verschwendete Zeit ist ein Business Killer. Unabhängig davon, ob Sie sich auf Ihr IT-Team verlassen müssen, um Updates für Ihr proprietäres CRM vorzunehmen, oder ob Sie Ihren ISP anrufen müssen, um die Bandbreite während der Spitzenlastzeiten zu erhöhen, nahtlose Flexibilität und Skalierbarkeit sind immer die Grundlage für einen nachhaltigen Technologie-Stack, stellt John Meko, Director of Engineering, North America, für den Anbieter der Plattform für kommerzielle Immobilienbewertungen WiredScore fest.

Meko schlägt vor, den bestehenden internen Technologie-Stack zu überprüfen, beginnend mit einer Bewertung der physischen Konnektivität, die Ihren Betrieb absichert. „Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Geschäft in der digitalen Welt liegt in der Kopplung eines skalierbaren, Cloud-basierten Technologie-Stacks mit einer zuverlässigen, flexiblen Internet-Konnektivität“, sagt er. „Dies ermöglicht nicht nur eine schnelle und effiziente Skalierung Ihres Unternehmens, sondern stellt auch sicher, dass Ihre Mitarbeiter immer Zugang zu den Tools haben, die sie benötigen.“

7. Rückläufiger Marktanteil

Ein allmählich abnehmender Marktanteil ist oft darauf zurückzuführen, dass Ihr Unternehmen aufgrund von Produkten und/oder Dienstleistungen, die den Angeboten der anderen Wettbewerber unterlegen sind, einen schlechten Ruf entwickelt. Die IT spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität. „Ihre Business Unit-Leiter (könnten) sagen, dass Wettbewerber mit Ihnen zusammenarbeiten, weil sie in eine Infrastruktur investiert haben, die es ihnen ermöglicht, den Markt zu erfassen und schneller zu reagieren“, sagt Sanjay Srivastava, Chief Digital Officer des Professional Services Unternehmens Genpact.

Srivastava ist der Meinung, dass Lösungen modular aufgebaut sein sollten. „Das große Problem bei den meisten älteren IT-Systemen ist, dass sie monolithisch aufgebaut sind und sich Änderungen an ihnen auf einen großen Teil der Infrastruktur auswirken.“ Neuere Architekturdesignstrategien wie die Trennung von Unternehmen, Mikroservices, Abstraktionsschichten und Engagementsystemen können alle mehr Flexibilität ermöglichen, um einer sich schnell verändernden Geschäftslandschaft gerecht zu werden, die die IT unterstützen muss.

8. Silosysteme

In den letzten zehn Jahren hat sich die Technologie in Richtung Offenheit und Integration stark verändert. Die alte IT wurde aufgegeben, so dass die Teams in isolierten Silos arbeiten können. „Die meisten, wenn nicht sogar alle, modernen Plattformen haben APIs und Integrationspunkte eingebaut…. und enthalten in vielen Fällen vorgefertigte Integrationen zu anderen gängigen Systemen wie Slack, GitHub und Dropbox“, erklärt Matthew Baird, Gründer und CTO von AtScale, einem Data Warehouse Virtualisierungsunternehmen. Die Synergie zwischen datenproduzierenden und verbrauchenden Systemen habe einen nicht zu unterschätzenden Wert. „Der große Kampf… ist, wie man in vielen Fällen unternehmenskritische Systeme integriert, die inzwischen über 20 Jahre alt sind.“

Wie bei vielen systembezogenen Herausforderungen ist die Akzeptanz eines Problems der erste und wichtigste Schritt zu seiner Lösung. Dennoch fordert Baird die IT-Abteilungen auf, bei der Modernisierung der IT mit Vorsicht vorzugehen. „Das Kochen des Ozeans ist keine Option und der Versuch, zu viele Systeme auf einmal zu aktualisieren, könnte das allgemeine Tempo verlangsamen und Ihnen wichtige Beweispunkte vorenthalten, wenn Sie Ihre Systeme aktualisieren“, sagt er.

9. Schwachstellen in den Kernanwendungen

Wichtige Legacy-Software wie ERP- und CRM-Produkte werden von IT-Führungskräften oft als selbstverständlich angesehen und bleiben daher für viele Jahre weitgehend unberührt. „Tatsache ist, dass niemand diese großen, allumfassenden Systeme mehr als einmal pro Jahrzehnt ersetzen will, weil dies das Potenzial hat, das Geschäft in diesem Zeitraum zu lahmlegen“, erklärt Keith Lutz, IT-Vizepräsident bei Ivanti, einem Anbieter von IT-Sicherheitsmanagement-Software. „Allerdings ändern sich die Anwendungen, die mit diesen Kernsystemen verbunden sind, viel schneller, und die Benutzer verlangen, dass diese Kernsysteme mit den gewünschten Funktionen, Funktionen und Integrationen Schritt halten.“

Der beste Weg, das Problem veralteter Kernanwendungen anzugehen, besteht darin, flexibel zu sein und sich synchron mit Veränderungen in den Geschäfts- und Marktanforderungen zu bewegen. „Wenn Sie feststellen, dass die Technologie in Ihrem Unternehmen Sie daran hindert, dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie sich auf Technologieplattformen konzentrieren, die diese Art von Flexibilität bieten können“, so Lutz.

10. Vertrauen in verwaiste Anwendungen

Die Verwendung einer Anwendung, die nicht mehr von ihrem Entwickler unterstützt wird, kann ein Unternehmen an ältere IT-Systeme binden und Sicherheitsrisiken erhöhen. „Im Falle von verpackter Software ist ein großer Indikator [für eine verwaiste Anwendung], dass keine Patches mehr für das Produkt veröffentlicht werden oder dass es vielleicht nicht einmal mehr einen Anbieter gibt, der das Produkt unterstützt“, erklärt Michael Cantor, CIO von Park Place Technologies, einem Unternehmen für Rechenzentrumspflege. „In der Welt der kundenspezifischen Entwicklung wird es offensichtlich, wenn es keine Gemeinschaft von Entwicklern mehr gibt, die mit der Technologie arbeiten und ihr Wissen bzw. ihren offenen Quellcode teilen“, fügt er hinzu.

Verwaiste Anwendungen müssen angegangen werden, bevor es ein Problem gibt. „Reife IT-Unternehmen sind ständig dabei, die Technologie zu evaluieren und sicherzustellen, dass es einen langfristigen Lösungsweg für die Technologieauswahl gibt“, meint Cantor. „Die Märkte ändern sich schnell, so dass wir kontinuierlich Trends beobachten und bewerten, was an vorderster Front steht, und sicherstellen, dass die eingesetzte Technologie den Trend unterstützen kann, der entscheidend ist.“

*John Edwards ist ein erfahrener Wirtschaftsjournalist. Seine Publikationen erscheinen in der New York Times, der Washington Post und zahlreichen Wirtschafts- und Technologiepublikationen, darunter CIO, Computerworld, Network World, CFO Magazine, IBM Data Management Magazine, RFID Journal und Electronic Design.