10 Eigenschaften von hocheffektiven Projektmanagern

Ein wirklich guter Projektmanager zu sein, hat im Jahr 2020 eine neue Bedeutung bekommen. Sie müssen ein strategischer Geschäftspartner sein, der sich voll und ganz für den Unternehmenserfolg einsetzt - und in der Lage ist, mit unvermeidlichen Rückschlägen umzugehen. Hier erfahren Sie, wie Sie sich von der Masse abheben. [...]

Jeder Projektmanager weiß, dass er Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets abwickeln muss. Und gute Projektleiter bemühen sich auch, die Projektanforderungen konsequent zu erfüllen. Aber wirklich gute Projektleiter gehen darüber hinaus. Unter anderem führen sie Projekte nicht nur innerhalb des Umfangs aus, sondern sind auch verantwortungsbewusste, strategische Geschäftspartner, die sich voll und ganz für den Erfolg des Unternehmens einsetzen.

Im Jahr 2020 hat sich viel verändert. Das Management von Projekten ist aufgrund von COVID-19 komplexer geworden. Wenn Sie sich von der Masse abheben und Ihre Projektmanagement-Karriere auf die nächste Stufe heben wollen, werden Ihnen die folgenden Eigenschaften hocheffektiver Projektmanager den Weg weisen. Gepaart mit den notwendigen technischen Fähigkeiten werden diese Attribute Sie als Projektmanager gefragter machen. Sie bieten eine starke Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, sich an die sich ständig ändernde Dynamik eines Projekts anzupassen und dabei die Bedürfnisse Ihrer Stakeholder über alles zu stellen.

1. Ein strategischer Geschäftspartner

Projektmanager, die nicht nur über technische Managementfähigkeiten, sondern auch über strategische Führungsqualitäten auf höherer Ebene verfügen, sind für Unternehmen aller Größenordnungen von großem Vorteil. Seit dem Beginn der Pandemie Anfang 2020 gibt es weitaus komplexere Faktoren, sowohl intern als auch extern, die sich negativ auf Projekte aller Art auswirken können. Zu diesen Faktoren gehören die Triple-Bottom-Line (ökonomische, ökologische und soziale Ergebnisse), rechtliche und gesetzgeberische Einschränkungen, abgelegene Projektthemen sowie internationale und kulturelle Faktoren – ganz zu schweigen von erheblichen Ressourcenbeschränkungen und Verzögerungen.

Faktoren wie diese schaffen zusätzliche Hürden, mit denen sich ein Projektmanager auseinandersetzen muss. Wenn Sie nicht genau wissen, wie sich Ihr Projekt in die unternehmensweiten strategischen Ziele einfügt, vermindern Sie Ihre Chancen, effektive Ergebnisse zu erzielen, erheblich. Executive Project Management Offices (EPMOs) konzentrieren sich auf diese Verbindung und erhöhen die Erfolgsquote von Projekten, Programmen und Portfolios.

2. Stakeholder-fokussiert

COVID-19 hat Unternehmen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt erschüttert und macht es schwierig, sich auf die Bedürfnisse der Stakeholder zu konzentrieren, statt auf persönliche und familiäre Nöte. Nichtsdestotrotz können gute Projektmanager als Profis ihre persönlichen Bedürfnisse von denen der Projektstakeholder trennen. Sie erbringen zu jeder Zeit ihre beste Arbeitsleistung, unabhängig von persönlichen Befangenheiten oder Bedürfnissen. Dies ist der Grad der Fokussierung, auf den sich Unternehmen in der Projektmanagement-Branche verlassen – und was Top-Kandidaten auszeichnet.

3. Großzügig mit Anerkennung für andere

Die Beiträge anderer haben einen großen Einfluss auf die Effektivität eines Projektleiters in seinem Team. Hocheffektive Projektmanager teilen die Anerkennung für gut gemachte Arbeit und ermutigen alle Mitglieder, sich auf höchstem Niveau zu beteiligen und beizutragen. Anstatt zu versuchen, ein Tausendsassa zu sein, nutzen Sie das Wissen und die Fähigkeiten der anderen im Team. Diese einfache, aber effektive Taktik wird die Wahrscheinlichkeit, Ziele zu erreichen, erheblich erhöhen.

4. Ein geschickter Motivator

Die Fähigkeit eines Projektmanagers, mit einer Vielzahl von Stakeholdern zu kommunizieren und diese zu beeinflussen, ist für den Projekterfolg von größter Bedeutung. Schließlich müssen Sie Wege finden, um Mitarbeiter zu motivieren, auf die Sie keinen direkten Einfluss haben, die aber über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden können. Es ist notwendig, das Vertrauen der Stakeholder und Sponsoren zu gewinnen, insbesondere dann, wenn es notwendig ist, mit Änderungen des Projektumfangs auf sie zuzugehen. Sie müssen den Teammitgliedern, Stakeholdern und Sponsoren jederzeit Respekt entgegenbringen, wenn Sie im Gegenzug deren Respekt erhalten wollen. Ohne Respekt und Motivation, insbesondere von Sponsoren und Stakeholdern, ist es fast unmöglich, dass Projekte in die richtige Richtung und termingerecht vorankommen.

5. Voller Einsatz für den Erfolg

Hocheffektive Projektmanager glauben an ihre Arbeit und sind voll und ganz daran interessiert, ein Projekt von der Initiierung bis zum Abschluss zu begleiten. Diese Einstellung hilft, während des gesamten Projekts die besten Ergebnisse zu erzielen. Seien Sie vollständig in alle professionellen Aspekte des Projekts, seiner Aktivitäten und seiner Mitarbeiter involviert. Vermeiden Sie es, sich selbst zu überfordern, wenn Sie Ihre professionelle Integrität und die Zufriedenheit der Stakeholder erhalten wollen. John Paul Engel, Präsident von Knowledge Capital Consulting, sagt, dass Engagement, Belastbarkeit und die Fähigkeit, ein hohes Maß an Kunden- und Teamzufriedenheit aufrechtzuerhalten, der Schlüssel zum Erreichen von Ergebnissen sind.

6. Verantwortlich und integer sein

Nicht alles in einem Projekt wird wie geplant ablaufen. Fehler sind zu erwarten, aber es ist wichtig, immer zu akzeptieren, wenn man falsch liegt und aus seinen Fehlern zu lernen. Für seine Entscheidungen und Handlungen verantwortlich zu sein, ist entscheidend und sendet eine starke Botschaft an den Rest des Teams. Paul Dillon, Gründer von Dillon Consulting Services, stimmt dem zu: „Integrität, Entscheidungsfreudigkeit, gutes Urteilsvermögen, die Fähigkeit, eine Vision zu entwerfen und sie umzusetzen, Vertrauen in die eigene Kompetenz“ sind Kennzeichen hocheffektiver Projektmanager. „Ohne die Fähigkeit, selbstlos zu sein, die Bedürfnisse und Wünsche anderer vor die eigenen zu stellen, werden Sie niemals Menschen dazu bringen, ‚Ihnen an einen Ort zu folgen, an den sie von selbst nicht gehen würden'“, sagt Dillon und zitiert Joel A. Barker. „Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen in Führungspositionen scheitern, denke ich, oder es überhaupt nicht können.“

7. Ein effektiver Kommunikator

Wenn man bedenkt, dass Kommunikation eine wichtige Rolle beim Management von Projekten, Teams und anderen Stakeholdern spielt, ist dies die wichtigste Fähigkeit. Kommunikation bedeutet nicht nur, ein hervorragender Moderator, Redner oder Autor zu sein; sie erfordert auch gute Zuhörfähigkeiten. Es ist wichtig, aktiv zuzuhören, was gesagt – und nicht gesagt – wird, und den Kontext zu berücksichtigen. Die Ansichten anderer anzuhören und ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu berücksichtigen, hilft, potenzielle Konflikte und Risiken aufgrund blinder Flecken zu reduzieren und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Projekterfolgs.

8. Eine angesehene Führungskraft

Auch wenn man es nicht jedem recht machen kann, bedeutet der Ruf einer angesehenen Führungskraft in der Regel, dass man ihn sich durch harte Arbeit erarbeitet hat. Wenn Sie neu im Projektmanagement sind, wird dies Zeit brauchen. Wenn Sie daran arbeiten, ein effektiver Kommunikator zu werden, sich für den Erfolg Ihrer Stakeholder einzusetzen und Verantwortlichkeit und Integrität aufrechtzuerhalten, können Sie schneller ans Ziel kommen. Einmal dort angekommen, ist es viel einfacher, Projekte und Teams müheloser zu leiten.

9. Ein Agent der Veränderung

Wenn uns das Jahr 2020 irgendetwas gelehrt hat, dann, dass Veränderungen unvermeidlich sind und in allen Bereichen des Geschäfts- und Privatlebens sehr störend sein können – und das Projektmanagement ist da keine Ausnahme. Hocheffektive Projektmanager verstehen dies, nehmen es an und bauen Elemente der Unsicherheit in ihre Projektpläne ein. Sie erkennen auch die Notwendigkeit, eng mit Experten für Veränderungsmanagement zusammenzuarbeiten, um den Beteiligten zu helfen, sich an den Wandel anzupassen und sich besser auf den zukünftigen Stand der Dinge vorzubereiten – und auf das Arbeiten im Grau.

10. Arbeiten in der Grauzone

Alle zuvor genannten Eigenschaften sprechen für sich selbst, aber was einen Projektmanager wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, im Graubereich zu arbeiten. Dies ist eine unabdingbare Fähigkeit, da die meisten Projekte, unabhängig von Art, Branche, Größe oder Komplexität, Grauzonen aufweisen, durch die Sie irgendwann navigieren müssen. Probleme mit externen Zwängen und Komplexitäten, Projektbegrenzungen aus der Ferne, Konflikte und Unklarheiten – diese und andere Unwägbarkeiten werden mit ziemlicher Sicherheit auftauchen. Joyce Wilson-Sanford, Executive Coach, Beraterin und Autorin bei JWS Consulting und Read Joyce, sagt, dass die Fähigkeit, mit Veränderungen in einer Organisation umzugehen, zu erkennen, wann ein Projekt in Schwierigkeiten ist oder Schwierigkeiten verursachen kann, und sich nicht durch Verzögerungen oder Krisen oder Budgetkürzungen aus der Ruhe bringen zu lassen, der Schlüssel ist. Projektmanager mit hoher fachlicher und menschlicher Kompetenz sind eine schwer zu findende Kombination, sagt sie. Und wenn man diese mit der Fähigkeit kombiniert, in der Grauzone zu arbeiten, ist man in der Tat ein sehr effektiver Projektmanager.

*Moira Alexander ist die Autorin von LEAD or LAG: Linking Strategic Project Management & Thought Leadership und Gründerin der Lead-Her-Ship Group. Sie ist auch ein Projektmanagement-Profi und Mitwirkende und Co-Moderatorin des Price of Business Talk Radio „technisch sprechenden“ Segments. Moira hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Business (IS&T) und Projektmanagement für kleine bis große Unternehmen in den USA und Kanada.