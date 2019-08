10 hilfreiche Windows 10 Tools, die Sie vielleicht noch nicht kennen

Großartige Powertools lauern unter Windows 10 an jeder Ecke. Wir präsentieren Ihnen die etwas unbekannteren, die ihr Leben trotzdem um einiges erleichtern können. [...]

Windows 10 bietet viele leistungsfähige Tools für Enthusiasten – wenn Sie wissen, wo Sie diese suchen müssen. Einige davon sind zwar schon etwas älter, aber immer noch relativ unbekannt. Andere sind relativ neu, hinzugefügt während der zweimal jährlich stattfindenden großen Upgrades, die Microsoft seit dem Start von Windows 10 vor fast vier langen Jahren durchgeführt hat (obwohl das zweite Update in diesem Jahr eher gering ausfällt). Aber alle 10 dieser selten verwendeten Tricks und Tools können versierten PC-Anwendern helfen, Zeit zu sparen oder Kopfschmerzen zu vermeiden.

1. Zeitachse

Microsoft hat die Windows 10 Timeline Funktion als Teil des Updates vom April 2018 eingeführt, und sie ist fantastisch. Im Grunde ist es so etwas Ähnliches wie ein Browser-Verlauf für Ihre Desktop-Programme, der die Dateien, die Sie zuvor geöffnet haben, in chronologischer Reihenfolge anzeigt. Wenn Sie eines auswählen, wird die Datei erneut geöffnet. Gepaart mit dem „Pick up where you left off“ der modernen Microsoft Office Apps, können Sie damit in kürzester Zeit wieder knietief in einem Projekt von vor zwei Wochen stecken. Noch besser: Die Timeline ist an Ihr Microsoft-Konto gebunden und nicht an einen einzelnen PC. Wenn Sie Ihre Dateien in der Cloud speichern, können Sie an der Stelle weitermachen, an der Sie aufgehört haben, unabhängig davon, welches Gerät Sie gerade verwenden.

Die Windows 10 Timeline Funktion ist Teil der Task View Oberfläche des Betriebssystems (c) Brad Chacos/IDG

Die Zeitachse ist bei weitem nicht perfekt. Entwickler müssen ihre Software in die Funktion einbinden lassen, und viele beliebte Programme – darunter Google Chrome – gehören nicht dazu. Das gibt dem Tool ein Microsoft-zentriertes Gefühl. Aber es ist ungeachtet dessen unglaublich praktisch, besonders wenn Sie viel Zeit mit dem Arbeiten in Microsoft Office verbringen.

Öffnen Sie die Timeline, indem Sie auf das Task View-Symbol in der Taskleiste von Windows 10 klicken oder indem Sie die Windows-Taste + Tab drücken, und lesen Sie unbedingt unsere Windows 10 Timeline-Anleitung für detailliertere Informationen.

2. Virtuelle Desktops

Virtuelle Desktops sind eine Bereicherung für organisationsbesessene Power-User. Sie sind äußerst nützlich und ermöglichen es Ihnen, separate „virtuelle“ Versionen Ihres Desktops einzurichten, die jeweils mit eigenen Softwareinstanzen ausgestattet sind. Sie können beispielsweise einen virtuellen Desktop für Arbeitsaufgaben und einen anderen für Ihre Unterhaltungsanwendungen ausführen oder einen primären Arbeitsdesktop mit Office-Anwendungen für die Tabellenkalkulation und einen weiteren für die Multimediabearbeitung einrichten.

Virtuelle Desktops wurden nach Jahren der Popularität auf Linux-Betriebssystemen endlich auch in Windows 10 nativ…. aber Microsoft hat die einst wichtige Funktion im Laufe der Jahre versteckt. Wenn Sie mit dem Durchführen Ihrer eigenen Arbeit beginnen möchten, klicken Sie auf das Symbol Aufgabenansicht in der Taskleiste von Windows 10, um Ihre Timeline aufzurufen, und wählen Sie den kleinen +Neuen Desktop-Text oben links im Bildschirm aus. Sobald Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie mit derselben Task View-Oberfläche zwischen geöffneten virtuellen Desktops in der Leiste, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, hin und her wechseln. Genießen Sie Ihre neu gewonnene Produktivität!

3. Cloud Zwischenablage

(c) Julia Krokoszinski/CW

Wir leben in einer Mehrgeräte-Welt. Wenn Sie es sich zur Gewohnheit gemacht haben, von PC zu PC zu wechseln, können die Synchronisierungsfunktionen von Windows 10 (gebunden an Ihr Microsoft-Konto) dafür sorgen, dass sich jedes System, auf dem Sie sich gerade befinden, wie zu Hause fühlt. Seit dem Update vom Oktober 2018 können auch die Inhalte Ihrer Zwischenablage mitgenommen werden. Mit der neuen Cloud Zwischenablage können Sie einen Text auf dem einen PC kopieren und dann auf dem anderen einfügen. Es ist eine Sterling-Kombination mit der ebenfalls neuen Zwischenablage-Historie, die im Oktober 2018 Update freigeschaltet wurde.

Um mit der Verwendung zu beginnen, gehen Sie zu Start > Einstellungen > System > Zwischenablage und schalten Sie beide um auf die Position Ein.

4. In der Nähe teilen

(c) Julia Krokoszinski/CW

Manchmal müssen Sie mehr als nur einen Text für mehrere PCs freigeben, und das ist unvermeidlich, wenn Sie Ihren zuverlässigen USB-Stick mal gerade nicht in die Finger bekommen. Geben Sie Nearby Sharing ein, einen weiteren neuen Windows 10-Zusatz, der die Leistungsfähigkeit von Wi-Fi und Bluetooth nutzt, um Dateien und Hyperlinks drahtlos mit lokalen PCs zu teilen. Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf eine Datei, wählen Sie die Option Teilen und dann den lokalen Zielcomputer aus. Der Empfänger erhält eine Windows-Popup-Benachrichtigung, die die Übertragung anzeigt.

Sie müssen Nearby Sharing erst einrichten, bevor Sie es verwenden können, und Ihre Geräte benötigen eine Bluetooth-Funktion, um von den Vorteilen der Funktion zu profitieren. Wenn Sie diese Anforderungen erfüllen, gehen Sie zu Start > Einstellungen > System > Gemeinsame Nutzung und aktivieren Sie die Option „Auf Geräten freigeben“. Sie können wählen, ob die Freigabefunktion mit jedem nahegelegenen PC oder nur mit Ihrem eigenen Microsoft-Konto funktionieren soll.

5. Speicheroptimierung

(c) Julia Krokoszinski/CW

Ihr Papierkorb und Ihr Download-Ordner sind die stillen Speicherfresser auf Ihrem Windows-PC. Im Laufe der Zeit können sie jeweils auf Gigabyte und Gigabyte an Größe aufblähen – besonders wenn Sie Ihre separaten Grafiktreiber regelmäßig aktualisieren, von denen jede Iteration etwa 500 MB pro Pop ausmacht. Bekämpfen Sie den Widerling! Die Speicheroptimierung von Windows 10 hilft Ihnen dabei, unerwünschte Dateien an diesen Orten automatisch zu bereinigen, wenn bestimmte, benutzerdefinierte Szenarien erfüllt werden.

Gehen Sie zu Start > Einstellungen > System > Speicher, um die Speicheroptimierung zu aktivieren, und passen Sie anschließend die Einstellungen an, indem Sie auf den Link „Automatische Freigabe von Speicherplatz ändern“ klicken. Ich persönlich führe es gerne jeden Tag durch, aber die Scans löschen nur Dateien, die mehr als 30 Tage alt sind.

Wenn Sie der Speicheroptimierung noch mehr Kontrolle über Ihre Daten geben möchten, können Sie sie die Dateien verwalten lassen, die in Ihrem lokalen OneDrive-Ordner gespeichert und in der Cloud auf Ihrem OneDrive-Konto gesichert sind. Die Speicheroptimierung kann alle Dateien, die für eine bestimmte Zeit lang nicht geöffnet wurden, direkt in die Cloud senden und die lokale Version löschen. Das ist eine Brücke, die für meinen Geschmack zu weit geht, aber wenn Sie sich stark auf den OneDrive-Cloud-Speicher verlassen, könnte es eine sehr bequeme Option zur Aktivierung sein.

6. Dateiverlauf

(c) Pixabay.com

Manchmal will man nicht verlieren, was man zurückgelassen hat. Die fantastische, aber dennoch obskure Dateiverlaufsfunktion von Windows 10 zeichnet jede Änderung, die Sie an einem Dokument vorgenommen haben, auf und erstellt stündlich Sicherungskopien Ihrer Bibliotheken, Ihres Desktops, Ihrer Kontakte und Favoriten (obwohl die Häufigkeit angepasst werden kann). Wenn Sie den bereits gelöschten Text aus einer früheren Dateiversion wiederherstellen möchten, steht Ihnen die Dateihistorie zur Verfügung.

Sie müssen ein sekundäres Laufwerk der Dateihistorie zuweisen, aber es kann entweder ein interner Speicher oder ein tragbares Laufwerk sein.

7. Geheimes Power-User-Menü

Hier ist ein Oldie, aber ein Goldie: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü klicken, wird eine große Liste von Links zu Funktionen wie Geräte-Manager, Task-Manager, Ereignisanzeige, Festplattenverwaltung und PowerShell angezeigt.

8. Gottmodus

Wenn Sie einen einfachen Zugriff auf eine ganze Reihe von Optimierungsoptionen wünschen, sind Sie bei diesem anderen alten, aber oft vergessenen Enthusiasten genau richtig: dem Gottmodus. Dieses Easter Egg vereint eine Vielzahl von Power-User-Einstellungen in einer einzigen, einfach zu bedienenden Oberfläche. Die Optionen sind in logische Kategorien nach Aufgabentypen gruppiert, wie z.B. „Anmeldeinformationsverwaltung“, „Benutzerkonten“ und „Center für erleichterte Bedienung“. Es ist großartig.

Blicke in das Gesicht des Gottmodus! (c) Julia Krokoszinski/CW

Um den Gott-Modus zu aktivieren, erstellen Sie einen neuen Ordner und lassen Sie ihn leer. (Ich pflanze den Gottmodus gerne auf meinem Desktop.) Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, wählen Sie Rename und geben Sie ihm den folgenden Namen:

God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.

Einfach ausschneiden und einfügen, um sicherzustellen, dass Sie keine Tippfehler machen. Sie können den Text vor der ersten Periode ändern, was dem Ordner seinen Namen gibt – wenn Sie den traditionellen Spitznamen „Gottmodus“ nicht mögen, können Sie ihn ändern, wie es Ihnen gefällt. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Namensänderung zu speichern, und das Ordnersymbol ändert sich, um das Bild des Bedienfelds zu imitieren. Öffnen Sie es und sonnen Sie sich in der vollkommen vereinten Herrlichkeit des Gottmodus.

9. Dynamic Lock

Enthusiasten jonglieren oft mit mehreren Aufgaben gleichzeitig, und Sie wollen nicht, dass neugierige Blicke auf diese Projekte geworfen werden, wenn Sie sich von Ihrem Schreibtisch entfernen. Aber wenn Sie vergessen, Windows + L zu drücken, bevor Sie losziehen, wird Ihr PC ein offenes Buch für alle Anwesenden sein – außer, Sie verwenden das dynamische Sperrsystem von Windows 10.

Windows 10 kann Ihr Smartphone verwenden, um festzustellen, wann Sie nicht am PC sind, um ihn zu sperren (c) Mark Hachman/IDG

Dynamic Lock koppelt sich über Bluetooth mit Ihrem Handy und sperrt den gekoppelten PC automatisch, wenn Sie sich entfernen. Was kann man mehr verlangen? Die Aktivierung der Funktion erfordert einen schnellen, mehrstufigen Prozess, bei dem Sie Ihre Geräte miteinander koppeln.

Aufgepasst: Ihr Computer benötigt eine Bluetooth-Funktion, um Dynamic Lock auszuführen, und diese Funktion beeinflusst sowohl die Akkulaufzeit Ihres Handys als auch die Ihres Laptops.

10. Windows Zuverlässigkeitsverlauf

(c) Julia Krokoszinski/CW

Schließlich gibt es noch ein wenig bekanntes Tool, das Sie manchmal vor drohenden Katastrophen warnen kann – sei es in Form von Software oder Hardware -, bevor Ihr System den Geist aufgibt. Der Windows Zuverlässigkeitsmonitor bietet einen täglichen und fallweisen Überblick über den Zustand Ihres Systems. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie versuchen, problematische Software zu finden, die zu Instabilität in Ihrem Gerät führen könnte. (Auf meinem System ist es der berüchtigte fehlerhafte und doch urkomisch tolle Ziegen-Simulator, der die meisten Probleme verursacht.)

Um ihn zu finden, geben Sie einfach Zuverlässigkeit in die Windows-Suchleiste ein und wählen Sie die Option Zuverlässigkeitsverlauf aus, die angezeigt wird.

Wenn Sie beim Checkout eine Lawine von roten Kreuzen sehen, stellen Sie sicher, dass Ihre Backups in Ordnung sind – und nein, die Dateihistorie allein ist keine akzeptable Backup-Lösung. Sicher ist sicher!

