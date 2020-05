11 Möglichkeiten, Ihre IT-Ausgaben zu reduzieren

Während die Wirtschaft eine Wende vollzieht und die IT-Budgetprognosen nach unten rutschen, ist es an der Zeit, Ihren technischen Stack zu straffen - bevor der CFO anruft. [...]

In guten Zeiten ist die Ernte voll, die Kornkammern sind überfüllt, und es ist für ein Unternehmen leicht, sich ungehindert auszutoben. Wenn die Zeiten hart werden und die Einnahmen sich in Luft auflösen, dann ist es an der Zeit, die wilden Ausgaben und kühnen Ideen, die einst so viel Sinn machten, zu streichen. Das ist keine leichte oder angenehme Aufgabe, aber wenn sie sorgfältig ausgeführt wird, kann das Ergebnis ein flinkes und effizientes Unternehmen sein, das bereit ist, in die Zukunft zu segeln. Hier sind 11 nicht allzu offensichtliche Quellen, an denen man nach Fett suchen sollte, um IT-Budgets zu kürzen, bevor der CFO kommt.

Vergessen Sie die Gimmicks

Enthält Ihre Website zusätzliche Daten, nur um sie etwas nützlicher zu machen? Einige Websites nehmen gerne Börsenkurse, Wettervorhersagen oder Sportergebnisse auf, um das Erlebnis etwas reichhaltiger zu gestalten. Andere enthalten Teaser wie: „Dieses Hotel wurde in den letzten 47 Minuten 18 Mal gebucht“.

Pfiffige Datenbits und auffällige Anzeigen werden in guten Zeiten erwartet – und können manchmal sogar die Einnahmen ein klein wenig erhöhen. Aber in mageren Zeiten sind sie ein leichtes Ziel, um Geld zu sparen, zumal diese „Verbesserungen“ in der Regel von einem separaten Mikrodienst unterstützt werden, der in einem eigenen Pod läuft. Häufig wird im Hintergrund eine Informationsquelle oder API kontaktiert, die ein Abonnement verlangt. Diese zusätzlichen Funktionen können Ihre Website anspruchsvoller machen, aber wenn die zusätzlichen Felder nur für Glanz oder Spaß sorgen, lassen sich die Kosten für den Datenfeed, die zusätzliche Serverzeit und der Software-Wartungsaufwand leicht reduzieren.

Ändern Sie die architektonischen Prioritäten

Entwicklungsteams versuchen, die für sie vorgesehenen Ziele zu erreichen. In fetten Zeiten konzentrieren sich viele Manager auf Kennzahlen, die die Geschwindigkeit in den Vordergrund stellen, wie zum Beispiel die Reaktionszeit. Um diese Millisekunden zu sparen, müssen oft zusätzliche Server-Ebenen hinzugefügt und ausgeklügelte Netzwerke aufgebaut werden, die näher an den Benutzern sind. Dies sind hehre Ziele, denn es gibt zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass wankelmütige Kunden gut auf Geschwindigkeit reagieren.

Aber wenn die Zeiten hart sind und jeder Cent zählt, können Kunden mit weniger auskommen. Die Preissensiblen können durchaus ein paar Millisekunden länger auf ein Angebot warten.

Wenn die Priorität von Geschwindigkeit auf Effizienz verlagert wird, können viele dieser zusätzlichen Schichten von Caching und Synchronisation dahinschmelzen. Anstatt die Reaktionszeit im Rohzustand zu messen, sollten Sie sich ansehen, wie viel Rechenaufwand erforderlich ist, um eine Anfrage zu erfüllen. Manchmal kann eine Verlangsamung um nur 10 oder 20 Prozent mehr als die Hälfte des Berechnungsaufwands einsparen. Geld für die zusätzlichen Ressourcen zu sparen bedeutet auch, dass die Arbeit eingespart wird, alle diese Schichten am Laufen zu halten.

Weisen Sie die Audit-Infrastruktur zu

Wenn gute Entwickler sorgfältig vorgehen, erstellen sie oft Cloud-Instanzen mit mehr Speicher und virtuellen CPUs – nur für den Fall, dass es zu einem Nachfrageschub kommt. Manchmal sind es nicht einmal die Entwickler. Irgendjemand wird die Maschinen wegen eines Ansturms von Benutzern aufrütteln. In guten Zeiten ist dieses vorausschauende Verhalten, ein wenig zusätzliche Leistung hinzuzufügen, mit einem Bonus zu belohnen.

In angespannten Zeiten sollte dieses Fett jedoch mit Vorsicht zurückgewonnen werden. Das Zurückschalten der CPUs ist normalerweise etwas einfacher, da die Schichten, die die Kerne zuweisen, weitgehend automatisch ablaufen. Steht kein zusätzlicher CPU-Kern zur Verfügung, wartet die Software einfach eine weitere Nanosekunde, bis einer frei ist.

Das Zurückschalten des Speichers ist etwas gefährlicher, weil es häufiger vorkommt, dass Software abstürzt oder fehlschlägt, wenn sie nicht mehr genügend Speicher finden kann. Wenn Ihr Code mit Anstand ausfällt, können Sie die Protokolldateien beobachten, während Sie den RAM-Speicher reduzieren.

Manchmal ist der Übeltäter ein schneller, lokaler Speicher. Als die Rechnung für einige Instanzen eintraf, kostete der Plattenplatz mehr als die CPU oder der RAM-Speicher. Ein Großteil dieses Speicherplatzes war leer, aber jemand hatte das Maschinen-Image für den Fall der Fälle doppelt so groß angelegt. Die Cloud macht es einfach, diesen zusätzlichen Plattenplatz zu vergrößern; es kann etwas mühsam sein, sie auf Diät zu setzen. Diese Anleitung hat 23 Schritte! Eine Sucht zu bekämpfen, erfordert nur 12 Schritte.

Überdenken Sie Ihre Katastrophenvorbereitungen

Es mag seltsam erscheinen, eine riesige gesellschaftliche Katastrophe als Vorwand zu nehmen, um die Katastrophenvorbereitungen zu lockern, aber wir alle sollten inzwischen eine gute Vorstellung davon haben, was jetzt wirklich wichtig ist. Der Aufbau einer robusten, ausfallsicheren Datenbank zum Sammeln von Bestellungen für missionskritisches Gesundheitsmaterial ist wichtiger denn je. Aber die Ausweitung der gleichen Gurt- und Hosenträgerprinzipien auf einen Haufen von Social-Media-Posts ist es nicht. Einige Datenbanken müssen nicht alle paar Millisekunden auf der ganzen Welt repliziert werden. Einige Tastatureingaben müssen nicht nachverfolgt werden. Einige Datenbanken benötigen nicht einmal Transaktionskonsistenz. Viele Datenbits brauchen nicht einmal viel Pflege. Ein Satz von Protokolldateien für einige Transaktionen reicht für Bits, auf die gelegentlich oder überhaupt nicht verwiesen wird.

Schalten Sie auf Serverless um

In den letzten Jahren hat eine neue Option für wenig genutzte Ressourcen eine kritische Masse erreicht. „Serverless“, bei dem die Server immer noch unter verschiedenen Schichten verborgen sind, erleichtert das Rechnen, da die Infrastruktur das Hoch- und Herunterfahren der virtuellen Server übernimmt, wenn die gelegentliche Anfrage auftaucht.

Die Preise sind oft verblüffend niedrig, da Cloud-Anbieter die kleinsten Bruchteile eines Cent für die Beantwortung einer Webanfrage verlangen. Wenn Sie einige Datenbanken oder Websites haben, die nur ein paar Dutzend Leute pro Monat begrüßen, könnte Ihre Rechnung weniger als einen Cent betragen und auf Null abgerundet werden.

Suchen Sie nach Servern mit sehr geringer Auslastung und versuchen Sie, diese zu ersetzen. Es könnten experimentelle Tools oder solche für Geschäftsnischen sein. Seien Sie vorsichtig mit denjenigen, die sich viral verbreiten oder auf eine Nutzungsspitze stoßen könnten. Die Bruchteile eines Cents summieren sich schnell, wenn zu viele auftauchen.

Erwägen Sie Optionen mit niedrigen laufenden Kosten

Früher löste die IT-Abteilung Probleme, indem sie eine proprietäre Datenbank aufbaute, die durch ein proprietäres Front-End kuratiert wurde. Maßgeschneiderte Software war der Name des Spiels. Jetzt ist es einfacher denn je, Daten einfach in einer Cloud-verwalteten Tabelle zu speichern. Microsofts Excel hat zum Beispiel eine API, die JSON-Pakete akzeptiert, und Google’s Sheets ebenfalls. Wenn Sie bereits für ein Unternehmensabonnement für Desktop-Tools zahlen, warum nicht einfach grundlegende Daten direkt in die Tabellenkalkulation übertragen?

Es ist ein guter Plan, der auch anderen Teammitgliedern, die mit Tabellenkalkulationen arbeiten, aber nicht mit SQL umgehen können, die Möglichkeit gibt, ihre Daten direkt in Tabellenkalkulationen zu übertragen. Aber es gibt Grenzen. Google Sheets zum Beispiel kann nur 400.000 Zellen verarbeiten. Wenn die Daten sehr groß werden, kann das Herunterladen von allem, was in einem Webbrowser funktioniert, zu einer langwierigen Angelegenheit werden. Aber bei kleinen Aufträgen kann es ein schneller Weg sein, sich auf eine grundlegende Infrastruktur zu verlassen.

Repatriieren Sie wenig genutzte Dienste auf alte, wiederverwendbare Hardware

Die Cloud-Maschinen sind leicht bereitzustellen und einfach zu bedienen, aber sie werden teuer, wenn man sie ständig benutzt. Die einfachsten Orte, an denen man Geld sparen kann, sind sekundäre und tertiäre Datenbanken, die ständig verfügbar sein müssen, aber nicht geschäftskritisch sind. Diese können auf lokale Rechner zurückverlagert werden, wobei oft alte Hardware mit einem Open-Source-Betriebssystem verwendet wird. Einige wenige Hinterzimmer-Rechner mit dicken Festplatten können auch effektive Archive für Protokolldateien und bald vergessene Datenbankeinträge sein. Verkaufen Sie einige alte Maschinen nicht zu überhöhten Preisen. Sparen Sie Geld für Cloud Storage, indem Sie die Daten zurück in den Serverschrank verlagern.

Nehmen Sie Upgrades unter die Lupe

Software-Upgrades können eine Herausforderung sein. Einige können Sicherheitslücken und Stabilitätsprobleme beheben. Sie sollten schnell installiert werden. Andere Upgrades können eine Sammlung neuer Funktionen und Fähigkeiten enthalten, die bei frei fließendem Geldfluss herzlich willkommen sein mögen, aber jetzt mit einem sorgfältigen Blick auf die versteckten Kosten betrachtet werden sollten. Neue Funktionen bedeuten oft mehr Code, und mehr Code erfordert in der Regel mehr RAM und mehr CPU-Leistung. Selbst wenn die Upgrades bereits in den Kosten der Lizenz enthalten sind – und sie kosten oft mehr – kann das Bezahlen für die größeren Rechenressourcen eine unnötige Ausgabe sein. Jeder hat bereits ohne die zusätzlichen Funktionen gearbeitet. Ist ein Upgrade lediglich wünschenswert? Oder ist es wirklich notwendig und die zusätzlichen Kosten wert?

Stufen Sie Ihren Service würdevoll herab

Eines der verborgensten Fettpolster liegt in der Auflösung vieler Bilder und Videos. Die Umstellung auf niedrigere Auflösungen war eine der ersten Maßnahmen, die einige der wichtigsten Video-Streaming-Dienste nach der Sperrung von COVID-19 ergriffen. Luxuriöses 4k-Video ist wunderbar, aber meistens kommen die Leute auch mit viel niedrigeren Auflösungen zurecht. Die Herabstufung der Pixelzahl und die Verwendung einer extremeren Komprimierung bedeutet weniger Server, die die Daten liefern, und geringere Bandbreitenkosten für deren Transport.

Überdenken Sie Open Source

Der proprietäre Code hat sich seit langem seinen Platz auf dem Markt verdient, da er überlegene Funktionen bietet, die den Preis rechtfertigen. Wenn Ihr Stack bereits einen teuren Code enthält, dann liegt das daran, dass dieser Code etwas Wichtiges liefert.

Das Herausreißen von laufendem proprietärem Code, um Lizenzkosten einzusparen, mag für den unternehmenskritischen Kern keinen Sinn machen, aber es gibt viele sekundäre und tertiäre Tools, die durchaus in Frage kommen. Völlig ausreichende Open-Source-Optionen für interne Systeme können Gebühren sparen. Der Umzug mag bei den internen Teams, denen die zusätzlichen Funktionen gefallen haben, nicht sehr beliebt sein, aber sie werden es Ihnen danken, wenn ein dünneres Lizenzbudget Entlassungen verhindert.

Hören Sie auf, die Bäuche zu füllen

Wie Dave Barry sagen könnte: „Ich denke mir das nicht aus“. Eine Dotcom-Firma aus Silicon Valley lud mich zu ihrem nächtlichen Abendessen in ihren Büroräumen ein. Das vom Chefkoch des Unternehmens zubereitete Essen war gut, aber nach dem Abendessen standen nur wenige Meter entfernt auf dem Tresen im Esszimmer mindestens zwanzig Flaschen teurer Liköre aus dem obersten Regal sowie einige Rotweine aus den besten Weingütern des Napa Valley. Einige der Flaschen kosten in so genannten Schnaps-Discountläden über 100 Dollar. Es waren zu viele, um sie zu zählen. Wollte ich welche?

Enthält Ihr Tech-Budget auch eine Zeile mit euphemistischen Bezeichnungen wie „Moralschub“ oder „Überstundendienste“? Der Schnaps in diesem Regal kostet mehr als ein Jahr Serverzeit für ein großes Projekt. Der Kauf von Alkohol und anderen Leckereien war für viele Unternehmen eine gültige Strategie. Es ist schwer zu beurteilen, was dieses Managementteam in der Vergangenheit getan hat, denn das Unternehmen hat seit meinem Abendessen dort überlebt und ist gewachsen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Schneiden Sie zumindest den seit mehr als 10 Jahren gealterten Scotch und die kleine Charge weg. Wechseln Sie von Napa- zu Sonoma-Weinen oder, besser noch, ziehen Sie einen Kasten Wein in Betracht. Und werden Sie die Doughnuts los. Das spart sowohl das Haushaltsfett – als auch das buchstäblich insulinresistente Fett, das sich um unsere Bäuche sammelt.

*Peter Wayner ist mitwirkender Redakteur bei InfoWorld und Autor von mehr als 16 Büchern zu verschiedenen Themen, darunter Open-Source-Software, autonome Autos, datenschutzfreundliches Rechnen, digitale Transaktionen und Steganografie.