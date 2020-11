4 vielversprechende AR/VR-Pilotprojekte in der Wirtschaft

Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Implementierungen sind in mehreren Sektoren im Entstehen begriffen, da sie einen hohen Wert bei der Fernschulung und dem berührungslosen Zugang zu Informationen haben. [...]

Das „Hands-free, Heads-up Computing“ setzt sich in einer Reihe von Branchen durch, und zwar dank des Einsatzes von erweiterter Realität (XR) – der technologischen Kategorie, die Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Mixed Reality (MR) miteinander verbindet. Unternehmen setzen XR für eine Vielzahl von Geschäftszwecken ein, von der Reparatur von Düsenflugzeugen und der Optimierung in der Fertigung bis hin zur Schulung von Mitarbeitern und der Bereitstellung von Remote-Unterstützung für Mitarbeiter im Home Office.

Bei AR greifen die Mitarbeiter über Smartphones, Tablets und Heads-up-Displays auf Informationen zu, wobei die Software digitale Bilder und Texte mit physischen Objekten in der realen Welt überlagert. Bei VR lassen Anwendungen, die auf Headsets laufen, die Benutzer in eine digitale Umgebung eintauchen. MR vermischt die Elemente von AR und VR.

Als der Coronavirus zuschlug, senkte das Marktforschungsunternehmen IDC seine Schätzungen für die weltweiten Ausgaben in dieser Kategorie von 18,8 Milliarden US-Dollar auf 10,7 Milliarden US-Dollar, da die Unternehmen anderen Investitionen zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität Vorrang einräumten. In Zukunft deuten jedoch die Voraussetzungen für Fernarbeit, kontaktlose Geschäftsprozesse und augmentierte Konferenzräume auf einen Anstieg der erwarteten Nachfrage nach AR/VR-Technologien hin, so IDC-Analyst Marcus Torchia.

Angesichts der Befürchtungen, COVID-19 über Oberflächenkontakt zu erhalten, sind mehrere Geschäftsmodelle reif für die Digitalisierung, meint Chris Stegner, Gründer und CEO von Very Big Things, einem Beratungsunternehmen für digitales Design. Beispielsweise könnten Banken Software einsetzen, um das physische Layout und die Funktionen ihrer Geldautomaten auf Smartphones anzupassen, um Geld abzuheben oder andere Transaktionen durchzuführen. „Wenn man an einem Geldautomaten steht, sollte man eine Karte durchziehen müssen“, sagt Stegner und fügt hinzu, dass seine Firma solche virtuellen Lösungen erforscht.

Vorerst deuten Einzelberichte darauf hin, dass mehr Unternehmen AR/VR-Pilotprojekte und Projekte auf Fabrikebene durchführen.

AR zur Kollaboration beim Reifen-Design

Ende 2019 begann The Goodyear Tire & Rubber Co. mit der Erprobung eines AR-Headsets von RealWear, um bestimmte Abläufe in industriellen Fertigungsanlagen von Akron, Ohio, bis Luxemburg zu virtualisieren, so John Wright, Senior Director of Global Technology IT des Reifenherstellers, dessen Team mehr als 1.500 Goodyear-Ingenieure unterstützt.

Das RealWear-Display, das ordentlich unter einen Schutzhelm passt und über Sprachbefehle gesteuert werden kann, hilft Goodyear bei der Zusammenarbeit mit Zulieferern und Kunden bei der Entwicklung, Konstruktion und Prüfung seiner Reifen an verschiedenen Automobilmaschinen, eine Bemühung, deren Bedeutung zunahm, als COVID-19 Anfang dieses Jahres den weltweiten Reiseverkehr einschränkte.

Dank der Integration von Microsoft Teams in RealWear arbeiteten die Produktionsingenieure von Goodyear mit Konstrukteuren in Deutschland zusammen, um zu testen, wie große Reifen auf Bergbaumaschinen laufen würden, erklärt Wright. Darüber hinaus können Ingenieure, die früher in den frühen Morgenstunden in die Fabrikanlagen gerufen werden mussten, um an Problemen in der Produktionslinie zu arbeiten, nun über Teams-Sitzungen den RealWear-Mitarbeitern vor Ort Fernhilfe leisten.

„Die Tatsache, dass es freihändig bedienbar und für den industriellen Maßstab gebaut ist, trifft für uns genau den richtigen Punkt“, erklärt Wright gegenüber CIO.com. Da immer mehr Anwendungsfälle in den Vordergrund rücken, hat das Unternehmen seine ursprüngliche Pilotanwendung von sechs Headsets auf mehr als 40 Headsets erhöht, sagt Wright.

AR im Bereich der Chip-Fertigung

GlobalFoundries verwendet AR zur Aufzeichnung von Fabrikarbeit zu Schulungszwecken, was Teil des Firmenansatzes ist, neue „Innovationshebel zu finden“, so DP Prakash, der globale Innovationsleiter des Chipherstellers. Die Beschränkungen des Moore’schen Gesetzes zwingen Chiphersteller wie GlobalFoundries dazu, ihren Schwerpunkt von der Verkleinerung von Schaltkreisen auf das Experimentieren mit neuen Designs zu verlagern, sagt Prakash.

GlobalFoundries verwendet Heads-up-Displays von RealWear und AR-Software von PTC, um die Aufzeichnung der Fabrikarbeit, einschließlich der Wartung der Kühler in Echtzeit, zu unterstützen und die Informationen zu speichern, zu bearbeiten und mit kontextbezogenen Überlagerungen wiederzugeben, um Praktikanten oder andere Anfänger auszubilden, sagt Prakash. Der AR-Ansatz ermöglicht es GlobalFoundries, Standardbetriebsverfahren zehnmal schneller aufrechtzuerhalten als bei früheren Bemühungen mit einem Camcorder. Insgesamt hat GlobalFoundries durch den Einsatz von AR die Schulungszeit um bis zu 50 Prozent verkürzt und damit einen schmerzhaften Punkt für das Unternehmen entschärft. „Der Effizienzfaktor macht dies zu einem entscheidenden Schritt nach vorn“, sagt Prakash.

Die AR-Lösung ermöglicht es den Ingenieuren von GlobalFoundries, die von jeder der zehn Fabriketagen des Unternehmens aus arbeiten, ihre Arbeit per Live-Video-Feed an einen Remote-Ingenieur zu übertragen, der den Arbeiter bei der Durchführung von Reparaturen und anderen Aufgaben anleiten kann. Solche Interaktionen werden aufgezeichnet und helfen dem Unternehmen, das institutionelle Wissen zu bewahren.

AR sucht eine Startbahn

Die Fluggesellschaft Airbus setzt die ThinkReality X6-Brille von Lenovo ein, um Fehler und Reparaturzeiten bei der Flugzeugwartung zu reduzieren, berichtet Michael Leone, der die kommerziellen AR/VR-Initiativen von Lenovo leitet. In einem Szenario setzt ein Airbus-Techniker die Brille auf und erhält Anweisungen von einem Experten, der die Arbeit des Ingenieurs aus der Ferne leitet, indem er per Livestreamübertragung zuschaut. Der Ingenieur könnte auch auf CAD-Zeichnungen zugreifen und diese mit dem entfernten Experten austauschen.

Andere Anwendungsfälle umfassen die Möglichkeit für Piloten, Checklisten und andere Dokumente vor und während des Fluges einzusehen. Solche Fernhilfefälle werden auch im Gesundheitswesen und in der Fertigung alltäglich werden, meint Leone.

Leone rechnet auch damit, dass externe Experten über die X6-Brille auf Unternehmensdienste in der Cloud zugreifen können, ohne Laptops mitschleppen zu müssen. „Wir engagieren uns anders“, sagt Leone über den Marktansatz von Lenovo, der derzeit 10 Proof-of-Concepts mit Unternehmen umfasst.

XR für die Ausbildung von Sozialdiensten

Während die Möglichkeit, freihändig von entfernten Standorten aus zu arbeiten, ein Schlüsselfaktor für XR in der Industrie ist, nutzen Gesundheits- und Sozialdienste XR zur Schulung von Mitarbeitern, erläutert Rori DuBoff, Geschäftsführerin für Strategie und Innovation bei Accenture Interactive.

So ermöglicht es Accenture beispielsweise unerfahrenen Sachbearbeitern, Trainingssimulationen über VR-Headsets zu erhalten. Der Inhalt nutzt immersive Storytelling-Techniken und interaktive, sprachbasierte Szenarien, um den Sachbearbeitern zu helfen, ihre Mitarbeiter und Entscheidungsfähigkeiten zu verbessern. Das Ziel, so DuBoff, sei es, neue Mitarbeiter so schnell wie möglich mit realen Szenarien vertraut zu machen. Und das ist besser, als Beratungsfirmen zu beauftragen, neue Mitarbeiter zu coachen.

„Diese Anwendungsfälle werden weiter zunehmen, weil die Kosteneinsparungen enorm sind“, sagt DuBoff. „Diese Unternehmen ergreifen schrittweise Maßnahmen, um von ineffizienter Arbeit wegzukommen.“

DuBoff geht davon aus, dass die XR-Anwendungsfälle weiter zunehmen werden, wenn 5G auftaucht, um die Latenzprobleme zu beseitigen, die XR heute behindern.

Das Potenzial für XR ist ein wichtiger Grund, warum Acccenture eine strategische Investition in Upskill getätigt hat, einem Softwarehersteller, der Boeing, General Electric und andere Unternehmen beim Einsatz von AR in Geschäftsumgebungen unterstützt.

Strategische Empfehlungen

Die Experten sind sich einig, dass XR in dem Maße reifen wird, wie sich die Technologien verbessern und zu niedrigeren Kosten verfügbar werden – und wie Unternehmen Wege finden, Lösungen zu skalieren, um den Geschäftswert zu steigern. Während insbesondere AR bis 2021 bei den Beschäftigten an vorderster Front im industriellen Umfeld an Zugkraft gewinnen wird, ist eine Marktsättigung laut Gartner noch Jahre entfernt.

Laut Gartner-Analyst Tuong Huy Nguyen sollten Unternehmen der Entwicklung von Produktfunktionalitäten, insbesondere auf Smartphones, die hochwertige Möglichkeiten bieten, Vorrang einräumen, indem sie Bereiche identifizieren, in denen AR-Erfahrungen bei komplexen Aufgaben oder bei Aufgaben mit hohen Kosten, die mit Verschwendung und Ausfallzeiten verbunden sind, sie Effizienz verbessern können.

Nguyen fügt hinzu, dass Unternehmen auch Fallstudien erstellen sollten, um zu sehen, wie ihre Lösungen Unterschiede in den Auswirkungen auf Effizienz, Effektivität und Kostenreduzierung aufzeigen.

*Clint Boulton ist ein leitender Autor für CIO.com, der über IT-Führung, die Rolle des CIO und die digitale Transformation berichtet.