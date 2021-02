5 Dinge, die ich beim Einrichten meines ersten Medienservers gelernt habe

Sicher, man kann ein Vermögen ausgeben, um einen Medienserver für seine Musik und Videos einzurichten, aber es stellt sich heraus, dass man das gar nicht muss. [...]

Jahrelang stand ein einsamer Raspberry Pi 3 auf meinem Schreibtisch, direkt neben einer Tasse mit Stiften und einem Stapel Post-Its. Gelegentlich nahm ich ihn in die Hand und wirbelte ihn geistesabwesend herum, als wäre er ein Stressball. Aber während einer langen Feiertagspause begann sich in meinem Kopf eine Idee zu formen: Könnte ich diesen glorifizierten Briefbeschwerer tatsächlich in etwas Nützliches verwandeln?

Da ich bei TechHive arbeite, kannte ich zumindest eine verlockende Möglichkeit, den Raspberry Pi zum Einsatz zu bringen: als Medienserver für Videos und Musikdateien. Nun bin ich weder ein Experte im Bau von PCs, noch halte ich mich für einen Audiophilen (obwohl ich denke, dass ich guten Sound erkenne, wenn ich ihn höre), aber ich war von der Idee angetan, meine bescheidene CD-Sammlung (und auch einige alte DVDs) in meine eigene persönliche Cloud zu packen, von wo aus ich sie auf mein Smartphone, mein Tablet, mein Heimkino oder so ziemlich jedes andere Gerät streamen könnte, das ich will.

Nun, ich bin nicht hier, um Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben, wie Sie Ihren eigenen Medienserver bauen können (die gibt es bereits). Stattdessen möchte ich ein paar Dinge mit Ihnen teilen, die ich während meiner eigenen Erfahrung gelernt habe, angefangen mit…

Es ist erstaunlich einfach

Das Einrichten eines Home Media Servers mag einschüchternd klingen, aber das muss es nicht. Für mein erstes eigenes Projekt habe ich den Mittelweg gewählt und mich für den Linux-basierten Raspberry Pi entschieden (was bedeutet, dass man viel Zeit mit der Kommandozeile im Terminal verbringen muss), zusammen mit Plex, einem beliebten, handelsüblichen und relativ einfach zu bedienenden Medienserverpaket. (Wir haben Plex als DVR getestet, aber es ist auch ein fähiger Musik- und Videoserver).

Es gibt zahlreiche Online-Tutorials zur Installation von Plex Media Server auf einem Raspberry Pi, und innerhalb von etwa einer Stunde hatte ich Plex zum Laufen gebracht. Das Einbinden eines 8-GB-USB-Sticks (ich beschloss, klein anzufangen, bis ich wusste, was ich tat) in den Pi erwies sich als etwas kniffliger, obwohl ich auch das nach weiteren 45 Minuten oder so im Griff hatte. Ich habe dann ein paar alte MP3s und Heimvideodateien auf den Speicherstick geworfen, und ehe ich mich versah, hatte sich mein unbenutzter Raspberry Pi in einen Medienserver verwandelt.

Ich bin kein Experte im Bauen von PCs, aber ich hatte meinen ersten Medienserver auf einem Raspberry Pi in nur ein paar Stunden zum Laufen gebracht (c) Ben Patterson/IDG

Natürlich brauchen Sie nicht unbedingt einen Raspberry Pi, um einen Heim-Medienserver einzurichten. In wenigen Minuten können Sie Plex Media Server auf einem Mac oder Windows PC installieren, einige Ordner mit Musik, Videos oder anderen Medien auswählen und mit dem Streaming beginnen. Es gibt einige Einschränkungen bei der Installation von Plex auf einem Desktop-PC oder einem Laptop – vor allem müssen Sie Plex immer laufen lassen, wenn Sie Medien streamen wollen – aber es ist eine großartige Möglichkeit, mit geringem Aufwand herauszufinden, was es mit dem ganzen Trubel auf sich hat.

Es muss nicht teuer sein

Es ist sicherlich möglich, Tausende von Euros für NAS-Laufwerke, „Endpunkte“ und andere Hardware für Ihren Heim-Medienserver auszugeben. Als der Anfänger, der ich bin, entschied ich mich für ein sehr geringes Budget und gab gerade einmal 25 Dollar für ein externes DVD-Laufwerk aus (nachdem ich feststellte, dass ich meine alten PCs mit optischen Laufwerken schon lange ausrangiert hatte) und 30 Dollar für einen neuen 256-GB-USB-Speicherstick (auf dem meine gesamte 200-CD-Musiksammlung im verlustfreien FLAC-Format Platz findet, mit viel Spielraum). Oh, und später habe ich mir noch einen USB-3.0-Hub für 40 Dollar und eine Steckdosenleiste für 15 Dollar gekauft (aus Gründen, die ich gleich erläutern werde).

Nun hat ein billiger Heim-Medienserver auch seine Schattenseiten. Die Installation der Medienserver-Software auf einer Hardware mit zu wenig Leistung kann zu einer trägen Performance führen, während der Verzicht auf qualitativ hochwertige Endpunkte bedeutet, dass bei der Konvertierung des Bitstroms in ein analoges Format ein gewisser Verlust an Audioqualität entsteht. Aber es spricht einiges dafür, als Anfänger klein anzufangen, und Sie können Ihren Medienserver jederzeit Stück für Stück aufrüsten, wenn Sie den Drang verspüren.

Medienserver-Software muss auch nicht teuer sein. Es gibt viele kostenlose Optionen, während Sie mit der kostenlosen Plex-Software einige raffinierte erweiterte Funktionen (wie Musik-Downloads und die iOS- und Android-Apps von Plex) für 5 US-Dollar pro Monat freischalten können. Roon, ein ausgeklügelter Medienserver für Musikliebhaber (lesen Sie unseren Testbericht), kostet etwas mehr, aber immer noch vernünftige 13 Dollar pro Monat.

Sie können (und sollten) Komponenten wiederverwenden, die Sie bereits haben

Es gibt nur wenige Dinge, die mich glücklicher machen als die Wiederverwendung alter Komponenten, die ich in meinem Regal stehen habe, und mein Heim-Medienserver-Projekt gab mir viele Gelegenheiten, genau das zu tun.

Der Ausgangspunkt war der Raspberry Pi, der schon länger auf meinem Schreibtisch lag, aber dann begann ich, größer zu denken. Das 10 Jahre alte MacBook Air, das ich verschenken wollte: Könnte ich es in einen Always-on-Server für meine Medien verwandeln? Aber sicher (mit ein wenig Hilfe von Amphetamine, einer kostenlosen MacOS-App, die Ihren Mac auf unbestimmte Zeit wach hält). Eine alte 512-GB-Festplatte, die auf einem anderen Schreibtisch saß, wurde zum Medienspeichergerät, und als ich eine weitere verstaubte 512-GB-Festplatte aus einer Schublade ausgrub (ich dachte, sie sei tot, aber sie erwachte zum Leben, als ich sie anschloss), beschloss ich, sie zu einem 1-TB-RAID-Laufwerk zu kombinieren (was Sie mit ein paar Klicks mit dem MacOS-Festplattendienstprogramm erledigen können). Ein USB-3.0-Hub mit Stromanschluss und eine Steckdosenleiste später hatte ich meinen eigenen Medienserver – träge, laut und launisch, wohlgemerkt, aber aus wirtschaftlicher Sicht äußerst zufriedenstellend.

Es kann ein Einstieg in High-Resolution Audio sein

Jahrelang hatte ich mich mit den mangelhaften 128Kbps-MP3s begnügt, die ich bei iTunes und Napster (dem alten Napster, wohlgemerkt) gesammelt hatte, oder mit den etwas besseren 320Kbps-Ogg-Vorbis-Streams auf Spotify. Aber ich hatte schon lange das Gefühl, dass mir beim Anhören meiner MP3-Sammlung etwas fehlte; ich hörte die Musik zwar, aber ich genoss sie nicht auf die gleiche Weise wie meine alten CDs. Für mein Medienserver-Projekt beschloss ich, neu anzufangen, die MP3s wegzuwerfen und stattdessen meine CDs (mit dem kostenlosen Dienstprogramm Exact Audio Copy) in verlustfreie FLAC-Dateien umzuwandeln.

Nur um das klarzustellen, die 16-bit/44.1kHz FLACs, die man von CDs rippen kann, gelten nicht als hochauflösende Audiodateien, die im Allgemeinen als 24-bit/48kHz oder besser angesehen werden. Aber obwohl es fraglich ist, ob das menschliche Ohr den Unterschied zwischen einem 24-Bit/96kHz-Stream und einem 24-Bit/192kHz-Stream wahrnehmen kann, ist der Qualitätssprung zwischen einer 128- oder sogar 320-Kbps-MP3 und einer 16-Bit/44,1kHz-FLAC dramatisch und macht vielleicht Lust auf mehr. Und wenn Sie den Drang verspüren, sich mit hochauflösendem Audio zu beschäftigen, können Sie einen Sampler (HDTracks hat einige) auf Ihren Heim-Medienserver herunterladen und mit dem Streaming beginnen – kostenlos.

Ich habe meine Musiksammlung vermisst

Eine der Freuden von Spotify, Tidal, Apple Music und anderen Musik-Streaming-Diensten ist die Möglichkeit, in die Welt der Musik einzutauchen und von einem Song zum nächsten zu springen, in jedem beliebigen Mix, den man sich ausdenken kann. Was ich allerdings erst merkte, als ich meinen Home Media Server eingerichtet hatte, war, wie sehr ich meine Musik vermisste.

Erinnern Sie sich an Album-Cover? (c) Ben Patterson/IDG

Das Streamen meiner Musik auf Plex und (vor allem) Roon erinnerte mich daran, wie ich mit meinen Schallplatten auf dem Boden saß und Alben ganz durchhörte (erinnern Sie sich daran?), während ich das Cover und die Liner Notes durchblätterte. Anstatt einen Spotify-Mix auf die Google-Smart-Lautsprecher in unserem Wohnzimmer zu werfen, legten meine Familie und ich Led Zeppelin I-IV in die Warteschlange und hörten sie der Reihe nach an. Ich entdeckte Künstler wieder, die ich schon im College gekannt und geliebt hatte, Musik, die niemals in meinem Spotify Daily Mix aufgetaucht wäre. Kurz gesagt, mein Home Media Server hat meinen vernachlässigten CD-Ordner wieder zum Leben erweckt.

*Ben Patterson schreibt seit mehr als 20 Jahren über Technologie und Unterhaltungselektronik. Seit 2014 schreibt er für PCWorld und ist seit 2019 bei TechHive, wo er über Smart Home- und Home Entertainment-Produkte berichtet.