5 Erfolgsgeschichten aus der Datenanalyse: Ein Blick ins Innere

Viele CIOs verdoppeln ihre Datenanalyse-Strategien, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. [...]

Wenn Daten das neue Öl sind, dann ist das Wissen, wie sie zu verwertbaren Geschäftserkenntnissen verfeinert werden können, der Schlüssel zur Freisetzung ihres Potenzials. Dadurch kann das Profil von IT-Führungskräften gestärkt werden, die Analysen dazu nutzen, das Geschäft effizienter zu gestalten oder die Kundenerfahrung zu verbessern.

Dementsprechend haben viele CIOs ihre Verantwortlichen für Data Science auf die Definition einer Daten- und Analysestrategie umgestellt. Laut einer im Oktober veröffentlichten Studie von Gartner haben 86 Prozent der Führungskräfte für Data and Analytics die oberste Verantwortung übernommen, verglichen mit 64 Prozent im Jahr 2016.

„IT-Führungskräfte müssen sich die Daten zuerst ansehen, um ihre digitalen Initiativen erfolgreich durchzuführen, und dürfen sie nicht als Ersatz für Ad-hoc-Projekte betrachten“, so Mike Rollings, Analyst bei Gartner. Er fügt hinzu, dass 45 Prozent der mehr als 3.000 Befragten in der CIO-Umfrage 2019 von Gartner angaben, dass sie ihre Investitionen in Business Intelligence und Datenanalyse erhöhen wollen.

CIOs, die Analytics in der Hoffnung anwenden, das Unternehmenswachstum zu fördern, haben kürzlich ihre Erfahrungen und Ratschläge ausgetauscht, um Kollegen zu unterstützen, die ähnliche Anstrengungen unternehmen.

McKesson verschreibt bessere Datenanalyse

Das Gesundheitsunternehmen McKesson räumt unter der Leitung von Brian Dummann, Chief Data and Analytics Officer, Petabytes von Daten auf. Er konsolidiert mehrere Data-Warehouses von Unternehmen in Snowflake, das auf der Google Cloud Platform (GCP) läuft.

„Wir haben nach einem Partner gesucht, der uns dabei helfen kann, schneller voranzukommen“, so Dummann über GCP, das maschinelles Lernen bietet, mit dessen Hilfe McKesson die Geschäftsabläufe verbessern und neue Geschäftsmodelle fördern will.

Das 214 Milliarden Dollar teure Unternehmen will in Echtzeit Geschäftserkenntnisse gewinnen, die Herstellern von medizinischem Zubehör und Pharmaunternehmen helfen, Patientenergebnisse zu verbessern – ein wichtiger Fokus in einer Zeit, in der sich amerikanische Gesundheitsdienstleister auf eine wertbasierte Versorgung konzentrieren. „Der Hauptgrund dafür ist die Geschwindigkeit und Agilität, mit der Daten und Analysen zur schnelleren Wertschöpfung eingesetzt werden können – Tage oder Wochen statt Monate“, erklärt Dummann.

Die Umstellung auf Snowflake bei GCP wird Datenwissenschaftlern und Geschäftsanalysten dabei behilflich sein, mehr Zeit mit Analysen zu verbringen, als mit der Aufnahme von Daten. Darüber hinaus wird die neue Plattform McKesson dazu beitragen, sich von der beschreibenden zu einer prädiktiven und präskriptiven Analytik zu entwickeln.

Lektion gelernt: „Cloud first“ ist der richtige Weg, denn selbst mit soliden Datenforschungsteams können die meisten Unternehmen nicht annähernd die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit erreichen, die Cloud-Anbieter für Geschäftseinblicke zur Verfügung stellen können. Diese Agilität wiederum wird McKessons Transformation zu einer „insights-driven culture“ erleichtern“, meint Dummann.

La-Z-Boy wandelt Analytics in Geschäftswert um

Daten fließen in praktisch jede Entscheidung bei La-Z-Boy ein. Das Unternehmen nutzt Analytics zur Verbesserung der Abläufe in 20 Abteilungen, darunter Personal, Finanzen, Supply Chain und Vertrieb, erklärt Erika Janowicz, Business Intelligence- und Datenmanagerin des internationalen Möbelhändlers. Die Analytics Software hilft La-Z-Boy bei der Verwaltung von Preis-, SKU-Leistung, Garantie-, Versand- und anderen Informationen für mehr als 29 Millionen Variationen von Möbeln und anderen Produkten. Sie hilft auch bei der Prognose von Lagerbeständen.

Die geheime Zutat hinter der Software von Domo sind die Warnmeldungen, die die Software sendet, wenn Daten aktualisiert werden oder bestimmte Schwellenwerte erreicht werden, die ein Eingreifen des Datenverwalters erfordern, so Janowicz. Wie bei den meisten Visualisierungstools stellt Domo die Daten von La-Z-Boy in einem intuitiven grafischen Dashboard dar, das leicht zu erfassen ist.

Aber es war nicht immer ein einfach zu verkaufendes Produkt, da die größten Hürden beim Änderungsmanagement darin bestanden, die Mitarbeiter des Unternehmens dazu zu bringen, das Tool zum ersten Mal zu verwenden. Und es ist nicht für jedermann geeignet. „Wenn ich ein neues Team bekomme, führen wir zunächst ein Gespräch, in dem ich mich über ihre Bedürfnisse und Ziele informiere, um sicherzustellen, dass Domo das richtige Tool für sie ist“, sagt Janowicz.

Lektion gelernt: Die richtige Anwendung von Daten kann den Unterschied zwischen grünem Licht oder einem Nein ausmachen, wenn es darum geht, Geld für die Umsetzung von Projekten zu erhalten. „Vor ein paar Jahren sagte unser CEO: ‚Wenn Sie mehr Geld haben wollen, beweisen Sie es mit Daten'“, erzählt Janowicz.

Sales Analytics nimmt Gestalt an

Um Spannungen im Zusammenhang mit Geschäftsreisen zu vermeiden, hat die Vertriebsabteilung von Southwest Airlines (SWA) logistische Regression und verhaltensbasierte Attribute zur Entwicklung von Wachstumsprognosen verwendet, die die Vertriebsteams des Unternehmens über Serviceangebote, die Einhaltung von Verträgen und neue Verhaltensmuster informieren sollen, berichtet Seth Quillin, Senior Manager of Sales Analytics bei SWA.

Durch die Kombination der Ergebnisse aus 20 Datenmodellen sowie von Kundeninformationen aus dem salesforce.com-System von SWA konnten Leitfäden erstellt werden, die den Vertriebsmitarbeitern helfen, zu verstehen, warum betreffende Accounts ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und wie sie die Kunden beeinflussen können.

Der Unternehmensvertrieb erfuhr mehr über ihre Konten, was ihnen half, zu vertrauenswürdigen Beratern für ihre Kunden zu werden. Die Software führte zu mehr Geschäftsreisen und höheren Einnahmen. „Eine unserer obersten Prioritäten ist es, Firmenkunden besser zu bedienen und Reibungspunkte zu beseitigen“, sagt Quillin.

Lektion gelernt: Es ist keine Schande, Hilfe zu holen, wenn man sie braucht. Die SWA arbeitete mit der Beratungsfirma Elicit zusammen, um die entsprechenden Modelle zu entwickeln. „Wir haben Elicit als zusätzliches Objektiv eingesetzt, um bessere Einblicke und eine bessere Personalisierung und Anpassung zu ermöglichen“, erklärt Quillin.

Accenture Analytics erleichtert Vertrieb, Nutzung und Vielfalt

Analytics bestimmt viele der bei Accenture getroffenen Entscheidungen, so Andrew Wilson, ehemaliger CIO des Beratungsunternehmens. Das Win Probability Tool des professionellen Dienstleistungsunternehmens nutzt zum Beispiel zentrale Metriken, um die Wahrscheinlichkeit potenzieller Geschäftsmöglichkeiten zu ermitteln.

Die Anwendung nutzt die CRM-Daten von Accenture, wobei der Wert der Geschäftsabschlüsse mehrerer Jahre sowie Geografie, Preisangaben, Margen und andere Metriken berücksichtigt werden, um das Verlustpotenzial mit einer Genauigkeit von 90 Prozent vorherzusagen.

In einer Zeit, in der Unternehmen Prämien auf die Zuweisung von Ressourcen gewähren, verwendet Accenture Analytics auch zur Verfolgung der Nutzung von Technologiegeräten und Immobilien. Das Geräte-Dashboard zeigt Auslastungstrends nach Standort an, wobei die Möglichkeit besteht, auf Geräteebene einen Drilldown durchzuführen. Das Flächen-Dashboard zeigt die Nutzung von Sitzplätzen und Besprechungsräumen in den Büros und Auslieferungszentren von Accenture an und stützt sich dabei auf neun Datenquellen, die monatlich aktualisiert werden.

Beide Apps ermöglichen es der Unternehmensleitung, wichtige Entscheidungen zu treffen, die die Situation für die 500.000 Mitarbeiter von Accenture verbessern sollen, von denen viele aus der Ferne arbeiten und viel reisen. „Die richtige Nutzung in Bezug auf Raum und Technologie ist der Schlüssel“, sagt Wilson. „Wir müssen sehr genau darauf achten, wie wir feste Liegenschaften und Büroräume zuweisen.“

Lektion gelernt: Je größer das Unternehmen ist, desto mehr Wert steckt in den gesammelten Daten. Accenture überdenkt seinen Ansatz zur Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen ständig, was bedeutet, dass die von ihm kuratierten Daten stetig weiterentwickelt werden. „Eine digitale Strategie hat im Kern die Analytik“, findet Wilson.

Belkin verbessert seine Analysestrategie

Bei dem in Hon Hai ansässigen Unternehmen Belkin bereitet sich CIO Lance Ralls auf die Analyse von Kunden- und Betriebsinformationen vor. Doch bevor er diese Strategie für den Hersteller von Ladekabeln, Adaptern und Gehäusen für Smartphones, Laptops und andere Geräte umsetzen kann, muss Ralls eine solide Datengrundlage schaffen.

Deshalb durchkämmt Ralls‘ Team eine Vielzahl von Excel-Tabellen nach Daten, die schließlich zu einem Datensee aggregiert werden sollen. Sie führen auch eine Copy-Data-Verwaltung durch, eine Praxis, bei der die Benutzer durch Momentaufnahmen von Finanz- und Geschäftsberichtsdaten schnell vor- und zurückblättern können, um Probleme zu identifizieren. Die Software von Delphix ermöglicht es Belkin auch, Daten zu virtualisieren, zu komprimieren und zu schützen.

„Die Benutzer fühlen sich viel wohler mit den Daten und können wesentlich mehr Reports erstellen, wodurch das Unternehmen mehr Echtzeitdaten für seine Analysen erhält“, sagt Ralls.

Lektion gelernt: Bereiten Sie sich jetzt auf 5G vor. Wenn CIOs nicht schon jetzt über diese ultraschnelle zellulare Netzwerktechnologie nachdenken, dann sollten sie es tun, meint Ralls. Er selbst denke bereits darüber nach, wie sich die mögliche „Datenexplosion“, die durch 5G ermöglicht wird, auf die drahtlosen Gateways, Router und andere Belkin-Produkte auswirken wird, die den Verbrauchern Konnektivität ermöglichen.

Top-Takeaway: Daten- und Analyseabteilungen müssen von der Betreuung einer Liste von Projekten aus der Peripherie zu einem unternehmensweiten Ansatz übergehen, der darüber informiert, wie interne und externe Daten zur Schaffung von Geschäftswerten genutzt werden können. „Es gibt keinen Platz mehr für eine Strategie, die speziell auf das Daten- und Analyseteam zugeschnitten ist, sondern vielmehr eine Notwendigkeit für ein Betriebsmodell auf Unternehmensebene“, erklärt Gartner’s Rollings.

