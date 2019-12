5 Fragen, die Sie sich vor der Einrichtung von Wi-Fi 6 stellen sollten

Wi-Fi 6 bietet viele wertvolle neue Funktionen, einschließlich einer höheren Geschwindigkeit und Dichte. Aber es unterscheidet sich auch von seinen Vorgängern, deshalb sollten Sie sicherstellen, dass Ihr kabelgebundenes Netzwerk und Ihr Unternehmen bereit dafür sind. [...]

Der Wi-FI 6-Standard (802.11ax) bringt viele spannende Verbesserungen für Wi-Fi, die es zu einer verlockenden Alternative machen. Dazu gehören seine Geschwindigkeit in Form von realen Multi-Gigabit-Wireless-Verbindungen, aber auch die Unterstützung von High-Density-Netzwerken, wie sie sonst in Stadien üblich sind. Allerdings wird es einiges an Überlegung und Planung erfordern, um herauszufinden, wann man den Sprung zu Wi-Fi 6 wagen sollte.

Brauchen Sie die Geschwindigkeit?

Um Multi-Gigabit-Wirelessgeschwindigkeiten zu ermöglichen, werden die meisten Wi-Fi 6 Access Points (AP) mit einer 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s LAN-Verbindung bereitgestellt, während fast alle Wi-Fi 5 APs nur über eine 1-Gbit/s-Schnittstelle verfügen. Die Verbindung eines Wi-Fi 6 AP mit einem typischen Gigabit-Netzwerk ist möglich, führt aber zu einem Engpass bei den Übertragungsgeschwindigkeiten des Wi-Fi, so dass Clients keine Verbindungsgeschwindigkeiten von mehr als 1Gbps zum internen LAN oder Internet realisieren können.

Auf der anderen Seite benötigen Sie solche schnellen Wi-Fi-Zugriffsgeschwindigkeiten vielleicht gar nicht. Bei der gelegentlichen Nutzung von Wi-Fi durch Smartphones und Laptops in einem Büro ist dies wahrscheinlich nicht der Fall. Aber es würde in Netzwerken mit einer hohen Benutzerdichte oder mit sensiblen oder durchsatzstarken Anwendungen wie dem Streamen von 4K-Videos helfen – vor allem, wenn die Inhalte aus dem LAN und nicht aus dem Internet kommen.

Ist Ihr Kabel-Netzwerk bereit?

Evaluieren Sie Ihr aktuelles Netzwerk, um zu sehen, was auf der Kabelseite aktualisiert werden muss, um eine Unterstützung für Multi-Gigabit zu erhalten. Hier erfahren Sie, wonach Sie suchen müssen:

Switches : Überprüfen Sie die maximale Datenrate, die von allen Switches zwischen den APs und dem Router unterstützt wird. Wenn die Wi-Fi-Clients auf Netzwerkfreigaben im LAN zugreifen, folgen Sie dem Pfad, auf dem sich der Datenverkehr bewegen wird, und überprüfen Sie auch diese Switches.

: Überprüfen Sie die maximale Datenrate, die von allen Switches zwischen den APs und dem Router unterstützt wird. Wenn die Wi-Fi-Clients auf Netzwerkfreigaben im LAN zugreifen, folgen Sie dem Pfad, auf dem sich der Datenverkehr bewegen wird, und überprüfen Sie auch diese Switches. Stromversorgung über Ethernet : Wenn Sie PoE über den Switch oder externe Injektoren zur Versorgung der APs verwenden, überprüfen Sie, welchen PoE-Standard und welche Übertragungsraten sie mitbringen. Beachten Sie, dass die meisten Wi-Fi 6 APs mindestens den PoE+-Standard (802.3at) erfüllen müssen. Obwohl einige APs den bisherigen PoE-Standard (802.3af) unterstützen, reduziert er in der Regel die Leistung des APs und unterstützt höchstwahrscheinlich nur eine maximale Datenrate von 1Gbps. Für die zukünftige Absicherung Ihres PoE sollten Sie den neueren PoE++-Standard (802.3bt) in Betracht ziehen, wenn er über einen Switch oder Injektor verfügbar ist.

: Wenn Sie PoE über den Switch oder externe Injektoren zur Versorgung der APs verwenden, überprüfen Sie, welchen PoE-Standard und welche Übertragungsraten sie mitbringen. Beachten Sie, dass die meisten Wi-Fi 6 APs mindestens den PoE+-Standard (802.3at) erfüllen müssen. Obwohl einige APs den bisherigen PoE-Standard (802.3af) unterstützen, reduziert er in der Regel die Leistung des APs und unterstützt höchstwahrscheinlich nur eine maximale Datenrate von 1Gbps. Für die zukünftige Absicherung Ihres PoE sollten Sie den neueren PoE++-Standard (802.3bt) in Betracht ziehen, wenn er über einen Switch oder Injektor verfügbar ist. Verkabelung : Um auf der kabelgebundenen Seite mehr als 1 Gbit/s zu erreichen, müssen Sie mindestens eine Cat6-Verkabelung zu den APs und allen Verbindungen zwischen ihnen und dem Router bereitstellen. Für die zukünftige Sicherung sollten Sie Cat6a, Cat7, Cat7, Cat7a oder, wenn es verfügbar und plausibel ist, Cat8 in Betracht ziehen. Wenn Sie die ältere Cat5e- oder eine noch ältere Verkabelung haben, denken Sie daran, dass Sie nicht jede Ethernet-Steckdose neu verkabeln müssen. Überlegen Sie, auf was die Wi-Fi-Clients im LAN zugreifen werden und welchen Weg ihr Traffic nehmen wird.

: Um auf der kabelgebundenen Seite mehr als 1 Gbit/s zu erreichen, müssen Sie mindestens eine Cat6-Verkabelung zu den APs und allen Verbindungen zwischen ihnen und dem Router bereitstellen. Für die zukünftige Sicherung sollten Sie Cat6a, Cat7, Cat7, Cat7a oder, wenn es verfügbar und plausibel ist, Cat8 in Betracht ziehen. Wenn Sie die ältere Cat5e- oder eine noch ältere Verkabelung haben, denken Sie daran, dass Sie nicht jede Ethernet-Steckdose neu verkabeln müssen. Überlegen Sie, auf was die Wi-Fi-Clients im LAN zugreifen werden und welchen Weg ihr Traffic nehmen wird. Router: Für kleinere Netzwerke mit Switch-Ports, die auf dem Router verwendet werden, sollten Sie ein Upgrade in Betracht ziehen, sofern sie nur 1Gbps unterstützen.

Wenn Sie sich die Multigigabit-Unterstützung für Switches, PoE und Router ansehen, werden Sie Optionen für die maximal unterstützten Daten entdecken: 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und 10 Gbit/s. Für Wi-Fi 6 benötigen Sie wahrscheinlich nur 2,5 Gbps oder 5 Gbps. Aber für die zukünftige Sicherheit sowohl der kabelgebundenen als auch der drahtlosen Systeme sollten Sie 10 Gbps in Betracht ziehen. Bei der Verkabelung unterstützen Cat6a, Cat7 und Cat7a alle die gleiche maximale Datenrate von 10 Gbps, haben aber jeweils eine höhere Bandbreite als die vorherige.

Wo sollten Sie APs platzieren?

Bei jeder Wi-Fi-Bereitstellung sollten Sie immer eine Standortbesichtigung durchführen, bevor Sie APs einsetzen. Wir haben das meiste von dem, was Sie suchen, bereits in einer LAN-Umfrage besprochen. Eine drahtlose oder HF-Umfrage kann Ihnen dabei helfen, die besten Stellen für die Montage von APs zu finden, um die beste Abdeckung, das beste Roaming und die beste Leistung zu erhalten. Die Reichweite und Abdeckung von Wi-Fi 6 kann ähnlich sein wie von älteren Standards, aber es gibt Unterschiede in Bezug auf die Dichte, die sich auf die Platzierungs- und Konfigurationseinstellungen auswirken können.

Wenn Sie selbst noch nicht viel mit Wi-Fi gearbeitet haben, finden Sie jemanden, der es hat. Zu raten, wo die APs, insbesondere in größeren Netzwerken, platziert werden sollten, kann ein kostspieliger Fehler sein. Es gibt Methoden und Tools, um Wi-Fi-Netzwerke effizienter zu gestalten, einschließlich Analysatoren und Heatmapping-Software. Eine professionelle Umfrage kann Zeit, Geld und Kopfschmerzen sparen.

Können Sie die Wi-Fi 6 Clients bekommen, die Sie brauchen?

Obwohl die Wi-Fi 6 APs abwärtskompatibel mit den älteren Wi-Fi-Client-Standards (802.11a/b/g/n/ac) sind, können Sie nicht alle Geschwindigkeitsverbesserungen von Wi-Fi 6 ohne Verwendung eines Wi-Fi 6-Clients realisieren. Zum Zeitpunkt dieses Artikels gibt es nicht viele Client-Geräte, die Wi-Fi 6 unterstützen. Sie werden feststellen, dass die Samsung Galaxy S10 und Apple iPhone 11 Handys dies tun, zusammen mit einigen neueren Laptops und Desktops.

Für die meisten Netzwerke ist es sinnvoll, zu warten, bis die Client-Geräte auf Wi-Fi 6 aktualisiert wurden. Wenn Sie jedoch ein spezielles Netzwerk oder ausgewählte Geräte haben, die einen extrem hohen Durchsatz benötigen, können Sie ein Upgrade auch schon früher in Betracht ziehen. Für Desktop-Computer gibt es PCIe-Adapterkarten. Wir konnten allerdings noch keine USB-Adapter auf dem Markt finden.

Um Laptops jetzt aufzurüsten, müssen Sie wahrscheinlich einen M.2/NGFF Wi-Fi 6 Adapter kaufen, wenn der Laptop über einen kompatiblen Steckplatz für Wi-Fi-Karten verfügt.

Sind die gewünschten Funktionen bereits verfügbar?

Genau wie bei 802.11ac werden wir sehen, dass 802.11ax in Phasen erscheint. Wir werden zunächst sehen, wie Geräte nur bis zu 4 gleichzeitige räumliche Streams senden/empfangen können, später bis zu 8. Im Moment haben wir nur Multi-User-MIMO (MU-MIMO) auf dem AP-zu-Client Downlink, während später auch die Unterstützung von Clients-zu-AP Uplinks hinzugefügt wird. Wir werden jedoch sofort erleben, dass die neue OFDMA-Funktion (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) in beide Richtungen funktioniert und es mehreren Clients mit unterschiedlichen Bandbreitenanforderungen ermöglicht, sich gleichzeitig mit demselben AP zu verbinden.

*Eric Geier ist ein freiberuflicher Tech-Autor, der auf Facebook und Twitter veröffentlicht. Er ist Gründer von NoWiresSecurity, einem Cloud-basierten Wi-Fi-Sicherheitsdienst, und Wi-Fi Surveyors, die RF-Site-Vermessungen durchführen.