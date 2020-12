5 Ideen, die Samsung sich vom iPhone 12 abschauen sollte

Die Verkäufe des Apple iPhone sind gestiegen. Die Verkäufe von Samsung-Smartphones sind rückläufig. Offensichtlich könnte Samsung ein oder zwei Dinge von seinem Rivalen lernen. [...]

Samsung ist bei weitem der erfolgreichste Hersteller von Android-Geräten weltweit, aber das Unternehmen hatte in den letzten Jahren Mühe, sein Flaggschiff Galaxy S zu bewegen. Die Verkaufszahlen des Galaxy S10 waren im letzten Jahr bescheiden rückläufig, und nach allem, was man hört, sind die Zahlen für das Galaxy S20 im Jahr 2020 in den Keller gerutscht. Unterdessen meldete Apple, dass sich die Vorbestellungen für das iPhone 12 im Vergleich zum letztjährigen Modell mehr als verdoppelt haben. Offensichtlich könnte Samsung ein oder zwei Dinge von Apple lernen – hier sind fünf Ideen, die Samsung sich vom iPhone 12 abschauen sollte.

1. Realistische Preise für das Flaggschiff

Sie könnten 1.599 Euro für ein neues iPhone 12 ausgeben, aber das wäre das Spitzenmodell Pro Max mit einem halben Terabyte Speicherplatz. Wenn Sie nicht so viel ausgeben möchten, sind die billigeren Versionen genauso gut – mit dem iPhone 12 Pro für 1.069 Euro verlieren Sie nichts, und die Nicht-Pro-Modelle sind fast genauso leistungsfähig.

Auf der anderen Seite steht Samsung: Das Galaxy S20 Ultra wurde Anfang des Jahres mit einem Startpreis von 1.349 Euro auf den Markt gebracht, und die billigeren Versionen des S20 hatten ein weitaus weniger beeindruckendes Kameraarray. Wie wäre es mit der 1299 Euro teuren Note 20 Ultra? Um etwas Geld zu sparen, konnten Sie die Nicht-Ultra-Version mit einem schlechteren Bildschirm, einer billigeren Verarbeitung und ohne SD-Kartensteckplatz für 1049 Euro bekommen. Sehen Sie das Problem?

Verbraucher sollten nicht das Gefühl haben, eine Hypothekenzahlung ausgeben zu müssen, um „die gute Version“ des neuesten Modells von Samsung zu bekommen. Apples Handys sind objektiv teuer, aber sie sind auf jeder Ebene einige hundert Dollar billiger als die Handys von Samsung.

Dafür gibt es eigentlich eine einfache Lösung, und wir haben bereits gesehen, dass Samsung durch die Streichung der Samsung-Steuer in diese Richtung gegangen ist. Die S20 Fan Edition ist fast so gut wie die älteren S20-Handys, aber sie kostet nur 609 Euro. Das ist ein realistischer Preis für das billigste Modell eines Flaggschiff-Handys, genau wie Apples Einstiegsmodell, das iPhone 12 Mini.

Apples Handys sind objektiv teuer, aber sie sind auf jeder Ebene einige hundert Dollar billiger als die Handys von Samsung (c) Ryan Whitwam/IDG

2. Bessere Bauqualität

Ich sage dies als jemand, der Android gegenüber iOS stark bevorzugt und seit einem Jahrzehnt darüber schreibt, warum: Das iPhone 12 hat die beste Verarbeitungsqualität aller Smartphones. Der einzige Android-OEM, der in puncto Passform und Verarbeitung auch nur annähernd an Apple herankommt, ist Samsung, aber das reicht nicht aus.

Wenn Sie ein iPhone 12 in die Hand nehmen, merken Sie, wie viel Sorgfalt auf die Kleinigkeiten verwendet wurde. Die Art und Weise, wie das Glas auf das Metall trifft, das Gefühl der Tasten, der dichte Stahl der Pro-Modelle, die präzise Haptik – all das ist eine Hommage an geschicktes Industriedesign. Samsung-Handys fühlen sich gut an, aber nicht so gut. Selbst das 799-Euro-iPhone 12 Mini ist ein erstaunlich luxuriöses Objekt. Können Sie das von jedem Android-Handy für 800 Euro behaupten?

Ein 1. 300-Euro-Samsung-Handy wie das Note 20 Ultra sollte sich genauso hochwertig anfühlen wie ein iPhone, und das ist im Moment nicht der Fall. Wir wissen, dass Samsung die Fähigkeiten und das Geld hat, um mit Apple zu konkurrieren, wenn es das wollte; schauen Sie sich nur das Scharnier des Z Fold2 an, das ein echtes Wunderwerk der Technik ist. Es ist an der Zeit, diese Fähigkeiten darauf zu konzentrieren, Handys herzustellen, die sowohl funktionsreich als auch physisch beeindruckend sind, wie das iPhone 12.

3. Schluss mit dem Megapixel-Rennen

Samsung hat das Galaxy S20 Ultra mit einer 108MP-Primärkamera ausgestattet, die es von der Konkurrenz abheben sollte, aber das war nichts Besonderes. Und es war immer noch in Ordnung, als die Kamera im Note 20 Ultra erschien. Samsung konzentrierte sich so sehr auf Spekulation, dass es andere Kameraverbesserungen vernachlässigte. Im Vergleich dazu verfügt das iPhone 12 Pro über eine 12MP-Primärkamera, und es macht die meiste Zeit bessere Fotos. Das mag in einigen Kreisen ein Stein des Anstoßes sein, aber nachdem ich zwischen diesen Telefonen hin- und hergewechselt bin, glaube ich, dass das iPhone 12 eher ein Foto perfekt einfangen kann als ein High-End-Handy von Samsung.

Das Megapixel-Rennen ist seit Jahren vorbei, und Apple ist der Beweis dafür, aber Samsung hat das Memo nicht bekommen. Jetzt geht es um rechnergestützte Bildverarbeitung. Die Deep Fusion-Engine von Apple hat ihr einen enormen Zuwachs an Bildqualität beschert, den Samsung mit Hardware allein nicht erreichen kann. Es ist an der Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Samsung hat das Galaxy S20 Ultra mit einer 108MP-Primärkamera ausgestattet, die es von der Konkurrenz abheben sollte (c) Ryan Whitwam/IDG

4. Das Ladegerät wegwerfen (lassen Sie mich ausreden!)

Apple entschied sich kontroverserweise dafür, das mitgelieferte Wandladegerät bei seinen neuesten Handys wegzulassen, aber das war vermutlich eine gute Idee – eine, die Samsung sich abschauen könnte. Das wäre unterm Strich gut, auch wenn es für den Verbraucher eine kleine Unannehmlichkeit darstellt. Das Weglassen des mitgelieferten Ladegeräts würde Samsung natürlich Geld sparen, aber es erzeugt auch weniger Elektroschrott. Samsung würde weniger Ladegeräte herstellen, die am Ende nur in der Schachtel liegen, und die Verpackung des Telefons wäre kleiner und effizienter zu versenden. Sie werden überrascht sein, wie viel kleiner die Verpackung des iPhone 12 im Vergleich zu früheren Geräten ist, die mit einem Ladegerät ausgeliefert wurden.

Jeder, der seit einigen Jahren Android-Handys benutzt, hat wahrscheinlich einen Haufen USB-C-Ladegeräte, und im Gegensatz zu anderen Android-OEMs ist Samsung bei der Ladegeschwindigkeit nicht an die Grenzen des Möglichen gegangen. Mit der zunehmenden Verbreitung von USB-C sollten wir auch davon wegkommen, von unseren Handys zu erwarten, dass sie uns die Hardware liefern. Es gibt eine Vielzahl ausgezeichneter Ladegeräte von Drittanbietern mit dem USB Power Delivery-Standard, die Ihnen beim Kauf mehrerer Handys beistehen werden, und sie sind überraschend günstig. Also, nein, dieses mitgelieferte Ladegerät brauchen Sie wahrscheinlich nicht unbedingt.

5. Ein kleines Handy herstellen, das wirklich gut ist

Die Smartphones sind Jahr für Jahr größer geworden, dabei gibt es überraschend viele Menschen, die sich ein kleineres Smartphone wünschen. Der Haken: Sie wollen auch, dass das Handy gut ist. Ein Großteil der Begeisterung um das iPhone 12 hat sich auf das 799-Euro-Mini konzentriert. Dieses Gerät hat einen 5,4-Zoll-Bildschirm in einer Grundfläche, die ungefähr der des 4-Zoll-iPhone 5 entspricht. Außerdem hat es die meisten der gleichen Spezifikationen wie das 1.069-Euro-iPhone 12 Pro, einschließlich des rasend schnellen A14-Arm-Chips.

Samsung sollte dem Beispiel von Apple folgen und den Menschen geben, was sie wollen. Kleine Telefone sind weniger beliebt als große, daher haben sie in der Regel weniger Funktionen und Spezifikationen der Schnäppchenklasse. Apple kann uns ein kleines Premium-Handy anbieten, weil das Unternehmen über eine starke Lieferkette verfügt und weil die massive Erweiterung dieses Modells die Bank nicht gesprengt hat. Samsung ist der einzige Android-OEM mit ähnlicher Schlagkraft. Wenn jemand ein gutes, kompaktes Android-Handy herstellen kann, dann Samsung.

*Ryan Whitwam schreibt unter anderem für PCWorld.com