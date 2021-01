5 Innovationen von der CES 2021, die den Laptop voranbringen

Die CES 2021 mag virtuell stattgefunden haben, aber die Veranstaltung bot dennoch eine Fülle von PC-Innovationen, und das gilt doppelt für den mobilen Bereich. Intel, AMD und Nvidia kündigten alle neue Laptop-CPUs oder -GPUs an, die wiederum neue Generationen von hochmodernen Notebooks von jedem großen Hersteller hervorbrachten. Das Team von PCWorld hat seine liebsten PC-Hardware-Ankündigungen in ihrem Best-of-CES-Roundup vorgestellt.

Abgesehen von spezifischen Produkten wollten wir einige der faszinierendsten Fortschritte im Bereich der Notebooks hervorheben, die während der Messe gezeigt wurden. Wir haben nicht so viele wilde und verrückte Konzept-PCs gesehen, wie wir es normalerweise auf der CES tun – schieben Sie es auf die Schwierigkeiten des vergangenen Jahres. Nichtsdestotrotz deuten einige Funktionen und Trends auf eine glänzende Zukunft für Notebook-Käufer hin, besonders wenn Sie auf der Suche nach einem Gaming-PC sind, wie viele Leute es heutzutage sind.

Hier die besten Notebook-Innovationen, die wir auf der CES 2021 gesehen haben.

Asus ROG XG Mobile

Das Asus ROG Flow X13 ist ein zierliches, 2,8 Pfund schweres 13-Zoll-Gaming-Notebook. Trotz dieses kleinen, schlanken Profils behauptet Asus, dass das Flow X13 Notebooks der Desktop-Ersatzklasse, die deutlich mehr wiegen, ausstechen kann. Und wie? Mit dem ROG XG Mobile-Dock, das Asus passend dazu anbietet.

Das Asus ROG Flow X13 in Aktion, mit dem winzigen ROG XG Mobile Grafikdock dahinter/rechts davon (c) Asus

Asus stattet das eigentliche Notebook mit einem Ryzen 9 5980HS aus, gepaart mit einer GeForce GTX 1650 – eine dezente Grafikkarte, die aber nur für bescheidene Spiele geeignet ist. Die Magie passiert, wenn Sie das Flow X13 mit dem XG Mobile verbinden, das Nvidias neue GeForce RTX 3080 zusammen mit einer Reihe von hilfreichen Anschlüssen im Inneren enthält. Nun ist es nicht neu, dass man mit externen Grafikdocks das Spielen auf Laptops verbessern kann – das ist der ganze Trick des Razer Blade Stealth. Aber die meisten dieser Bemühungen drehen sich um große Docks, die sperrige Desktop-Grafikkarten aufnehmen.

Das ROG XG Mobile setzt stattdessen auf Nvidias mobile RTX 3080. Das bedeutet, dass sie nicht aufgerüstet werden kann, aber es ermöglicht Asus auch, das Dock mit einem winzigen 2,2-Pfund-Design zu fertigen, das leicht in eine spezielle Reisetasche passt, die sowohl für das Dock als auch für das Flow X13 entworfen wurde. Das ist einfach genug, um es bei Bedarf zu transportieren – im Gegensatz zu anderen externen Grafiklösungen. Noch besser: Das vielseitige Design bedeutet, dass Sie das nackte Notebook den ganzen Tag mit sich herumschleppen können, ohne sich den Rücken zu verrenken, und dann das ROG XG Mobile für heiße und anstrengende Gaming-Sessions zu Hause oder heiße und anstrengende Kreativsessions im Büro anschließen können.

Laptop-Displays auf dem Vormarsch

Unsere anderen Favoriten sind eher Trends als eigenständige Produkte. Das Bemerkenswerteste? Laptop-Panels werden im Jahr 2021 deutlich aufgewertet, vor allem bei Gaming-Rigs, aber eigentlich bei allen Geräten.

Das aufgerüstete Razer Blade bietet einige der beeindruckendsten Display-Optionen überhaupt, angefangen bei Panels mit hoher Bildwiederholrate, die bei 1080p, 1440p und 4K noch schneller werden können (c) Razer

Die meisten Gaming-Notebooks neigen dazu, ein paar Standardoptionen anzubieten: Ein 1080p-Display mit 60 Hz, vielleicht ein 144-Hz-Panel, wenn Sie Glück haben, und oft eine Premium-4K-60-Hz-Option, alle in einem Standard-Seitenverhältnis von 16:9. Ihre Optionen werden jetzt noch viel vielfältiger werden.

Am aufregendsten? Die plötzliche Verfügbarkeit von Laptops mit 1440p-Displays, dank Nvidias Fürsprache bei Panel-Herstellern und Laptop-Anbietern. Erst letztes Jahr haben wir das Fehlen von 1440p-Laptops beklagt, aber auf der CES 2021 wurden 1440p-Gaming-Laptops angekündigt, unter anderem von Lenovo, Acer, Razer und Asus. Endlich.

Schnellere Bildschirme sind ebenfalls weit verbreitet, da praktisch jeder große Hersteller seine Optionen für die Bildwiederholrate erweitert hat. Schnelle 144-Hz- und 300-Hz+-1080p-Displays waren früher ein luxuriöses Premium-Upselling, aber jetzt gehören sie zur Standardausstattung von Laptops wie dem MSI Stealth 15M, dem Alienware m17, dem Acer Predator Triton 300 SE und dem verbesserten Blade von Razer. Einige Gaming-Notebooks bieten auch blitzschnelle 240Hz 1440p-Optionen, die beide Trends vereinen.

Das HP Elite Folio verzichtet auf das standardmäßige 16:9-Breitbild-Seitenverhältnis und setzt stattdessen auf eine produktivere 3:2-Konfiguration, gepaart mit bildschirmverdeckenden Datenschutzfunktionen (c) HP

Jenseits von Gaming stand auch bei den Laptops der CES 2021 die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Das Lenovo Legion 7 bietet ein 16:10-Seitenverhältnis, und das HP Elite Folio setzt auf ein 3:2-Display, entgegen dem allgegenwärtigen 16:9-Breitbildformat. Mehr vertikale Bildschirmfläche bedeutet mehr Platz für Tabellenkalkulationen. Das HP Elite Dragonfly G2 kombiniert ein leuchtendes 1.000-Nit-Display mit einer SureView-Datenschutzfunktion, um neugierige Blicke fernzuhalten. Die 4K-Option des Alienware m17 kann mit Tobii Eyetracking gepaart werden. Lenovo hat in Zusammenarbeit mit TUV Rheinland ein Panel mit reduzierten Blaulichtwerten entwickelt, damit Ihre Augen nicht überanstrengt werden. Immer her mit den Optionen, Leute.

Webcams sind nicht mehr (immer) schlecht

In Zeiten, in denen jeder über Zoom arbeitet oder lernt, ist es zwar nicht überraschend, dass die Webcams in den 2021er-Notebooks mehr Beachtung finden, aber es ist auf jeden Fall zu begrüßen. Die meisten Gaming-Notebooks kommen leider immer noch mit lausigen 720p-Webcams, aber das MSI GE76 Raider Dragon Edition und die neuen Alienware-Notebooks bringen es auf 1080p.

Das HP Elite Dragonfly Max ist für unseren neuen Arbeitsalltag mit seriellen Videokonferenzen konzipiert, mit zusätzlichen Mikrofonen, einigen neuen Audioverbesserungen und einer 5MP-Kamera (c) HP

Aber HP hat hier die Nase vorn und legt bei seinen mehr auf Business ausgerichteten Laptops einen starken Fokus auf die Webcam-Leistung. Das HP Elite Dragonfly Max verfügt über eine 5-MP-Webcam mit mehr als viermal so vielen Pixeln wie ein 720p-Standardmodell, gepaart mit einem manuellen Kameraschalter, um sicherzustellen, dass die Kamera deaktiviert ist, und nicht nur einem, nicht zwei, sondern vier Mikrofonen für besseren Ton. „Zusätzlich zu all dieser Hardware verbaut HP eine ganze Reihe von Technologien zur Audioverbesserung, darunter HP Audio Boost zur Rauschunterdrückung, HP Sound Calibration zur Optimierung des Signals für Ihr Gehör und HP Dynamic Audio zur Anpassung der Klangqualität für Sprache, Musik oder Filme“, schrieb PCWorld in ihrem Bericht.

Das verbraucherorientierte HP Envy 14 hingegen bleibt bei einer 720p-Webcam mit physischem Auslöser, umgibt sie aber mit „HP Enhanced Lighting“ – einem Selfie-Licht-Display, das Sie bei all Ihren Videomeetings besser aussehen lassen soll. Beide HP-Notebooks, wie auch das bereits besprochene Elite Dragonfly G2, enthalten KI-Tools, die Hintergrundgeräusche aus den Mikrofonen herausfiltern, denn Ihr Audio-Feed sollte genauso sauber sein wie Ihr Video. Hoffentlich werden andere Hersteller im Laufe des Jahres in die Fußstapfen von HP treten.

Kühlere, schnellere Gaming-Laptops

Wir werden hier nicht zu tief ins technische Detail gehen, aber es gab ein paar extrem ausgefallene Gaming-Laptop-Trends, die es wert sind, hervorgehoben zu werden: Resizable BAR für Laptops und die explodierende Popularität von Flüssigmetall-Verbundpaste auf der CPU.

Resizable BAR ermöglicht es der CPU, den Speicher der GPU vollständig anzuzapfen, was in einigen Szenarien Leistungssteigerungen bietet (c) Nvidia

AMD hat das Interesse an der Resizable BAR-Funktion der PCIe-Spezifikation geweckt, als es Smart Access Memory in seinen Ryzen 5000 CPUs und Radeon RX 6000 GPUs auf dem Desktop eingeführt hat. Sie wird durch die standardisierte (aber bisher nicht genutzte) PCIe-Option untermauert. Resizable BAR (und Smart Access Memory) ermöglicht es Ihrer CPU, die volle Speicherkapazität Ihrer GPU anzuzapfen, anstatt sie auf 256-MB-Blöcke zu beschränken. Die daraus resultierende Leistungssteigerung hängt stark von Ihrem Spiel, Ihrer Auflösung und sogar Ihren Einstellungen ab, aber wie unsere Tests mit der Radeon RX 6900 XT gezeigt haben, kann das Feature die Leistung um bis zu 10 Prozent verbessern.

Jetzt kommt diese kostenlose Extra-Leistung auch auf Laptops. Nvidia hat angekündigt, dass seine neuen Laptop-Grafikchips der GeForce RTX 30-Serie Resizable BAR unterstützen. Intel hat dies für seine neuen Tiger Lake H35-Chips der 11. Generation ebenfalls explizit angekündigt. AMD hat bei der Vorstellung des Ryzen 5000 Mobile weder Resizable BAR noch Smart Access Memory erwähnt, aber angesichts der Tatsache, dass die eigenen Desktop-Chips des Unternehmens diesen Trend ausgelöst haben, sollte man ihn als gesichert betrachten – vor allem, da Nvidia behauptet, dass seine Resizable BAR-Implementierung auf allen neu angekündigten Chips sowohl von Intel als auch von AMD funktionieren wird.

Weiter geht es mit Flüssigmetall, das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Flüssigmetall ist unter Overclocking-Enthusiasten in Mode gekommen, weil es im Vergleich zu herkömmlicher Wärmeleitpaste eine bessere Kühlleistung bietet. Leider ist es aufgrund seiner flüssigen Beschaffenheit und der Reaktion auf Aluminium schwierig, es in der Massenproduktion einzusetzen. Laptop-Hersteller müssen verhindern, dass das hocheffiziente und quecksilberartige Flüssigmetall auf die oberflächenmontierten Chips in der Nähe des CPU-Die fließt. Asus und Lenovo haben es herausgefunden, und Lenovo hat die Verwendung in Legion-Gaming-Laptops angekündigt. Asus setzt es in jedem Notebook der Marke ROG ein. Tatsächlich hat das Unternehmen damit begonnen, als Intels mobile Prozessoren der 10. Generation auf den Markt kamen, aber es ist interessant zu sehen, wie so ein nerdiges Feature immer mehr zum Mainstream wird. Die Laptops der Unternehmen könnten dadurch leisere Lüftergeräusche und längere Turbo-Boost-Geschwindigkeiten erreichen.

Auswechselbare Surface-SSDs

Der neue SSD-Einschub im Surface Pro 7+ (c) Microsoft

Microsoft hat auf der CES 2021 das Surface Pro 7+ vorgestellt, eine Business-freundliche Version seines Flaggschiff-Convertibles. Es bietet Goodies wie Intels neue Tiger-Lake-Chips und LTE-Optionen, aber wir möchten hervorheben, dass das Surface Pro 7+ so umgestaltet wurde, dass Nutzer seine SSD austauschen können.

Das ist nichts Neues für die große Mehrheit der Laptops, aber da das Surface zusammen mit Apple die Anti-Upgrade-Kampagne bei den dünnen und leichten Premium-Laptops anführt, drücken wir die Daumen, dass dies ein neuer Trend für Microsoft ist und dass zukünftige Surface-Modelle für Verbraucher einen austauschbaren Speicher enthalten werden. Bitte?

Bonus: Was kommt als Nächstes in Sachen Wi-Fi?

Der Linksys AXE8400 Wi-Fi 6E Router verfügt über einen 5Gbps WAN-Port und vier Gigabit-Ethernet-Ports (c) Belkin

Diese heiße neue Technologie war auf der CES 2021 noch nicht in vielen Laptops zu finden, aber es ist zu erwarten, dass sie bald zu sehen sein wird. Am 7. Januar, nur wenige Tage vor Beginn der CES, kündigte die Wi-Fi Alliance ihr Wi-Fi 6E-Zertifizierungsprogramm an, mit dem die drahtlose Technologie auf das 6-GHz-Spektrum losgelassen wird. Diese relativ unbesetzten Funkfrequenzen sollten einen Geschwindigkeitsschub gegenüber Geräten bieten, die derzeit die überlasteten 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder nutzen.

Die Router-Hersteller haben sich auf die Ankündigung gestürzt und ein ganzes Arsenal an Wi-Fi 6E-Routern auf den Markt gebracht, um den Ball ins Rollen zu bringen. Von den großen Notebook-Herstellern haben wir Wi-Fi 6E auf der CES nur auf dem luxuriösen MSI GE76 Raider Dragon Edition gesehen, aber man kann davon ausgehen, dass es sich bald durchsetzen wird. Hinweis: Andere Notebook-Hersteller haben Wi-Fi 6 Konnektivität angepriesen, aber das öffnet nicht das 6GHz-Spektrum wie Wi-Fi 6E. Stattdessen handelt es sich um ein Rebranding des bestehenden Protokolls, das früher 802.11ax genannt wurde. Es ist schnell, aber es ist nicht Wi-Fi 6E.

*Senior Editor Brad Chacos berichtet für PCWorld über Gaming und Grafik und leitet die morgendliche Nachrichtenredaktion für PCWorld, Macworld, Greenbot und TechHive. Er twittert auch.