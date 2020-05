5 Tipps zur IT-Führung von zu Hause aus

Die Führungsrolle wird in der Quarantäne neu definiert, da IT-Führungskräfte den IT-Betrieb nun von zu Hause aus überwachen müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Abteilung aus der Ferne leiten können. [...]

Infolge der weltweiten Shutdowns während der COVID-19-Pandemie arbeiten mehr Menschen von zuhause als je zuvor. Dies bringt viele Führungskräfte in die unangenehme Lage, ihre Abteilung ab jetzt von zu Hause aus leiten zu müssen. Traditionell beinhaltet Führung Face-to-Face-Meetings, Einzelgespräche mit anderen Führungskräften und eine physische Präsenz im gesamten Unternehmen, die dazu beiträgt, Vertrauen zu den Mitarbeitern des Unternehmens aufzubauen.

Wie können IT-Führungskräfte eine starke Führungspräsenz in einem neu gegründeten Unternehmen aufrechterhalten, wenn die Besprechungen und die tägliche Arbeit online abgewickelt werden, während die Mitarbeiter sich an die Arbeit von zu Hause aus gewöhnen?

Behalten Sie den Überblick über Technik, Sicherheit und Support

Der erste Schritt zur Förderung des Vertrauens eines Unternehmens in Ihre Fähigkeit, die IT von zu Hause aus zu leiten, besteht darin, einen reibungslosen und sicheren IT-Betrieb und -Support zu gewährleisten. Und das bedeutet sicherzustellen, dass jede Abteilung Zugriff auf das hat, was sie benötigt, um aus der Ferne arbeiten zu können.

Für die meisten Unternehmen besteht eine gute Chance, dass einige Abteilungen „technisch versierter sind als andere“, meint Michael Coakley, CIO von White Plains, NY. Es ist wichtig, mit den Abteilungsleitern in Einzelgesprächen oder in Videokonferenzen zu kommunizieren, um herauszufinden, welche Abteilungen mehr Hilfe benötigen, um die Mitarbeiter auf die Arbeit aus der Ferne vorzubereiten.

Sobald Ihre Mitarbeiter gut gerüstet sind, um von zu Hause aus zu arbeiten, sollten Sie sich Gedanken über die Sicherheit machen. Wenn die Mitarbeiter nicht in ihrer typischen Umgebung arbeiten, könnten sie bei der Arbeit zu Hause mit Kindern, Ehepartnern, Mitbewohnern, Haustieren und anderen Ablenkungen einen Fehler in der IT-Sicherheit machen. Um dies zu verhindern, versendet Coakleys Team regelmäßig Check-in-E-Mails an die Mitarbeiter, in denen an Sicherheitsbedenken erinnert, Phishing-Versuche entdeckt und Ratschläge zur Vermeidung verdächtiger Links gegeben werden.

Coakley bemühte sich auch darum sicherzustellen, dass jeder weiß, dass die IT-Abteilung genauso zugänglich sein würde wie vor den Shutdowns. Sein Team ergriff Maßnahmen, um ein System einzurichten, das Helpdesk-E-Mails und Tickets an mehrere Kanäle sendet und so eine „Redundanzstufe“ schafft, damit die Mitarbeiter nicht warten müssen und so schnell wie möglich Hilfe erhalten.

Virtuell Vertrauen aufbauen

Der Aufbau von Vertrauen zu Ihren Mitarbeitern ist ein wichtiger Aspekt der Führung und es ist etwas, das typischerweise auf einer persönlichen Ebene geschieht, so Patrick Kinsella, CTO und Senior Vice President of Engineering bei Onepath. Ohne diese „Zeit der persönlichen Interaktion“ wird es für IT-Führungskräfte wahrscheinlich schwieriger sein, „diese Vertrauensbasis aufzubauen und aufrechtzuerhalten“, so Kinsella.

Um diese Art von Verbindung virtuell aufrechtzuerhalten, startet Kinsellas Team zu Beginn des Tages einen schnellen Videoanruf, um sich gegenseitig zu informieren. Jeden Tag wählen sie eine Frage aus, die jeder während des Anrufs beantwortet, ein Ritual, das immer „zu einer lustigen Geschichte führt, und damit endet, dass das Team oft bis zu den Tränen lacht“.

„So klischeehaft es auch klingt, aber täglich 20 oder 30 Minuten persönliche Zeit mit Ihren direkten Berichterstattern haben eine unglaubliche Wirkung auf die Stimmung und Moral während des Tages“, meint Kinsella. „Wir arbeiten nicht nur von zu Hause aus – die Leute machen außerdem persönliche Probleme durch, wie zum Beispiel Familienmitglieder zu haben, die von der Arbeit aus nicht in Quarantäne bleiben können. Diese zusätzlichen Stressfaktoren machen zwischenmenschliche Beziehungen noch viel wichtiger“.

Coakley meldet sich regelmäßig bei seinem Team, um ihre Bemühungen und die harte Arbeit anzuerkennen, die sie in einer so schwierigen Zeit geleistet haben. Er wendet sich auch an andere Abteilungen, die von der IT-Abteilung unterstützt werden, damit sie wissen, dass die Abteilung bereit ist, sich um alle Fragen oder Bedenken zu kümmern.

Letztlich geht es darum, Ihren Mitarbeitern zu sagen: „Wir sind hier, um Sie zu unterstützen, und wir werden Ihnen helfen, zu Hause das zu erreichen, was Sie zu Hause erreichen müssen und Sie früher bei der Arbeit erreichen konnten“, sagt Coakley.

Den Menschen Zeit zum Arbeiten geben

Regelmäßige Check-Ins und Besprechungen sind eine vernünftige Erwartungshaltung, wenn Ihre Abteilung aus der Ferne arbeitet, aber vermeiden Sie es, Ihre Mitarbeiter mit so vielen virtuellen Besprechungen zu überfordern, dass sie ihre Arbeit nicht erledigen können.

Sarah Greenberg, lizenzierte Psychotherapeutin und Führungstrainerin bei Betterup, schlägt vor, „Essentialismus“ zu praktizieren, wenn es um Besprechungen geht. Das bedeutet, die Sitzungen konzentriert und prägnant zu halten, damit die Menschen noch genügend „Fließzeit“ haben, um ihre Arbeit zu erledigen.

„Auch wenn regelmäßige Besprechungen wichtig sind, brauchen die Menschen diese Zeitreserven immer noch für ihre eigentliche Arbeit, besonders jetzt angesichts der Pandemie“, sagt sie. „Die Menschen brauchen Zeit für Kontakte, nicht nur mit ihren Kollegen, obwohl das sehr wichtig ist, sondern auch mit ihrer Familie, mit ihren Freunden und beim Kontakt mit ihren Lieben“.

Das könnte eine Neudefinition des traditionellen Arbeitstages bedeuten. Auch wenn es den Anschein haben mag, dass es Ihre Fähigkeit, mit jedem Bericht umzugehen, in Frage stellt, so kann es sich doch auszahlen, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihren Arbeitsplan an ihre Umstände anzupassen, weil dies Vertrauen schafft.

Möglicherweise haben Sie Mitarbeiter, die aufgrund von Ablenkungen und äußeren Stressfaktoren Mühe haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Vielleicht möchten sie die Möglichkeit haben, nachts oder frühmorgens zu arbeiten und sich später am Tag freizunehmen, wenn es für ihren Zeitplan günstig ist. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern zeigen, dass Sie darauf vertrauen, dass sie in der Lage sind, ihre Arbeit unabhängig vom Zeitplan zu erledigen, kann dies dazu beitragen, eine Beziehung des gegenseitigen Respekts und Vertrauens zu fördern, die für eine Führung auf Distanz unerlässlich ist.

Ermutigen Sie zur Selbstfürsorge und zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Obwohl Angestellte von zu Hause aus arbeiten, kann die Work-Life-Balance heute wichtiger sein denn je. Da es keine einheitliche Trennung zwischen Arbeit und Zuhause gibt, kann es vorkommen, dass Mitarbeiter überlastet sind oder sich unter Druck fühlen, nach Feierabend weiterhin „on“ zu sein.

Eine Möglichkeit, Burnout zu vermeiden, besteht darin, klare und offene Gespräche mit Ihren Mitarbeitern über die Erwartungen während dieser Zeit zu führen. Ermutigen Sie die Mitarbeiter dazu, Pausen zu machen, wenn sie sie brauchen, setzen Sie klare Ziele für die Arbeitswoche und halten Sie die Kommunikationslinien für Mitarbeiter offen, die möglicherweise mit der Produktivität zu kämpfen haben.

„Ich denke, das Nächste, was Führungskräfte tun könnten, ist, Autonomie und Flexibilität zu fördern. Man sollte den Menschen klare Erwartungen und Richtlinien geben, aber dann innerhalb dieses Rahmens viel Spielraum für die Entscheidung lassen, wie sie ihre Aufgaben erfüllen wollen“, so Greenberg.

Auch Führungskräfte müssen sich in Selbstfürsorge üben

Selbstfürsorge mag sich wie das Schlagwort des Jahres 2020 anfühlen, aber ebenso wichtig ist es für IT-Führungskräfte, Selbstfürsorge zu praktizieren – vor allem, wenn sie es ihren Mitarbeitern predigen. Greenberg zufolge sind „Emotionen ansteckend“, auch auf Distanz. Wenn die Führung gestresst ist, kann diese Energie leicht in Ihr Team bluten.

„Eine Führungspersönlichkeit, die einfach nur Selbstfürsorge übt, sich um ihren eigenen Kopf kümmert und sicherstellt, dass sie sich zu ihren nicht verhandelbaren Verpflichtungen bekennt, um selbst im Gleichgewicht zu bleiben, wird sich positiv auf das Gleichgewicht ihres Teams auswirken“, so Greenberg.

*Sarah White ist eine leitende Redakteurin für CIO.com und befasst sich mit IT-Governance, Einstellung und Personalbeschaffung sowie IT-Jobs.