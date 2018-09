5 Wege, wie Sie die Beziehung zu Ihrem HR Business Partner verbessern können

Ein echter HR Business Partner erleichtert Ihnen die Personaleinsatzplanung und stellt sicher, dass Ihre IT das nötige Talent besitzt, das zur Unterstützung Ihres Unternehmens erforderlich ist. [...]

Die Rekrutierung und Entwicklung der richtigen Talente ist heutzutage wichtiger denn je – und weil es der Schlüssel zum Erfolg sein kann, ist es von großer Bedeutung, dass Sie eine enge Beziehung zu den HR Business Partnern Ihres Unternehmens aufrechterhalten.

HR Business Partner kümmern sich nicht nur um die Ausschreibung von Stellenanzeigen, das Einstellen von Mitarbeitern sowie um deren Bedürfnisse und Wünsche, sie erleichtern auch die Personaleinsatzplanung und stellen sicher, dass Ihre IT das nötige Talent besitzt, dass zur Unterstützung Ihres Unternehmens erforderlich ist.

Als CIO profitieren Sie davon, wenn Ihr HR Partner eine spezifische Eignung zum Talentmanagement, zum Aufbau einer starken Teamkultur und Training zukünftiger Mitarbeiter mitbringt. Ein geeigneter Partner wird sich außerdem darum bemühen, die digitale Transformation innerhalb Ihres Unternehmens aktiv voranzutreiben, indem er eine Firmenkultur schafft, die auf Veränderung ausgerichtet ist und dadurch kontinuierlich Innovationen hervorbringt.

Während wir die Reifekurve der IT-Transformation unserer Unternehmen stets nach oben treiben, befindet sich die Human-Resources-Abteilung auf seiner ganz eigenen Transformationsreise. In seinem Bericht „HR Technology Disruption for 2018: Productivity, Design, and Intelligence Reign“, stellt Deloitte Josh Bersin die folgenden 4 Reifegrade der HR auf:

Level 1: Reaktiv und prozedural (43 Prozent der Organisationen)

Level 2: Funktional und fragmentiert (23 Prozent)

Level 3: Kultivierend und stärkend (22 Prozent)

Level 4: Pionier und personalisiert (12 Prozent)

Dies stellt uns vor eine Herausforderung – nur etwa ein Drittel der Personalabteilungen arbeitet auf der gewünschten Partnerebene und wir brauchen eine starke Partnerschaft, um die Transformationsreise unseres IT–Unternehmens voranzutreiben und zu echten strategischen Partnern und innovativen Antizipatoren zu werden. Was ist nun also der beste Weg, uns in diese Richtung weiterzuentwickeln?

Diese 5 Hinweise stammen von CIOs, die eine solch erfolgreiche Allianz zur ihren HR Business Partnern bereits aufgebaut haben:

1. Stechen Sie heraus

Top HR-Leiter wollen dort arbeiten, wo Action ist – Sie wollen mit den herausragenden Führungskräften zusammenarbeiten, die den Fortschritt Ihres Unternehmens kontinuierlich vorantreiben. Wir müssen uns auf Grundlage des strategischen Werts, den die IT für das Unternehmen einnimmt, an die Personalabteilung anpassen, und daran orientieren, welche entscheidende Rolle HR für die Positionierung unseres Unternehmens als Branchenführer und Innovator spielen kann.

2. Investieren Sie in die Beziehung

Leiter der Human-Resources-Abteilung haben oft keinen beruflichen Hintergrund in der IT und verstehen daher deren Feinheiten oft nicht. Sie betrachten es aus einem anderen Blickwinkel. Seien Sie ihnen ein Lehrer und laden Sie sie zu sich ein. HR-Fachleute fühlen sich oft nicht so recht zugehörig, machen Sie sie also zu dem wichtigen Teil Ihrer Firmen-Familie, der sie letztendlich sind.

3. Engagieren Sie sich in allen Phasen der Strategie

Um Ihre IT-Strategie unterstützen zu können, muss die HR sie auch verstehen! Sie benötigen ein tiefes Verständnis und die Fähigkeit, jede Strategie in eine geeignete Personalstrategie umzusetzen, die die richtige Firmen-Kultur, die besten Talente, kontinuierliches Lernen und eine interne Mobilität hervorbringt.

4. Rekrutieren, fördern und pflegen

Seien Sie ein Talentmagnet und dabei immer auf der Suche nach den besten Talenten; nicht nur in der IT, sondern auch bei Ihren HR Business Partnern und dem Rest Ihres Unternehmens. Unabhängig von der Berichterstattungsstruktur Ihres Unternehmens müssen Sie Ihre HR Business Partner unterstützen, ihre Entwicklung vorantreiben und sie belohnen, als wären sie ein wichtiges, vollwertiges Mitglied Ihres Teams. Denn sie sind es.

5. Entwickeln Sie eine starke Personalstrategie

Das größte Hindernis für einen CIO, seine Ziele zu erreichen, ist nach wie vor Talent, so Gartner. CIOs müssen daher eng mit ihren HR Partnern zusammenarbeiten, um ganzheitlich über die Verwaltung ihrer Talente nachzudenken und eine differenzierte Personalstrategie zu entwickeln.

Wir müssen die aktuellen Talente unseres Unternehmens erkennen, sie fördern, engagieren und halten, während wir gleichzeitig für neue Talente noch attraktiver werden wollen. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Fähigkeiten und Möglichkeiten besitzen, die erforderlich sind, um unsere gegenwärtigen wie zukünftigen Strategien zu erfüllen.

Lou Markstrom ist Co-Autor von „Unleashing the Power of IT: Bringing People, Business and Technology Together“, das als Teil einer CIO-Serie von Wiley veröffentlich wurde. In den vergangenen 25 Jahren hat er mit über 35.000 Menschen zusammengearbeitet und dabei geholfen, leistungsstarke Organisationen, Teams und Einzelpersonen hervorzubringen.