5 Wege, wie Sie die Lautstärke Ihres Rechners reduzieren können

Die meisten Geräusche, die Ihr PC verursacht, stammen von Ihren Lüftern – doch es können auch andere Komponenten beteiligt sein. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte Sie einleiten können, damit Ihr Rechner wieder schnurrt wie ein Kätzchen. [...]

PCs können aus unterschiedlichen Gründen sehr viel Lärm machen. Es ist zwar eher selten, dass das Geräusch aus dem Gehäuse extrem laut oder gar störend wird, doch auch ein endloses Summen oder das ewige Geräusch der sich drehenden Ventilatoren kann nach über einer Stunde leicht auf die Nerven gehen.

Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, das Rauschen Ihres PCs zu reduzieren. Bevor Sie jedoch Änderungen an Ihren Einstellungen vornehmen und oder sogar Ihre Hardware ändern, sollten Sie versuchen, die Ursache des Problems zu beheben, statt mit dem Symptom zu beginnen.

Halten Sie Ihr Gerät so kühl wie möglich, um das Rauschen gering zu halten

Wenn die Lüfter Ihres Rechners viel Lärm machen, liegt dies wahrscheinlich daran, dass sie ihren Job machen: Sie versuchen, die Komponenten in Ihrem System kühl zu halten. Um herauszufinden, wie warm oder kalt Ihre Komponenten wirklich sind, könnten Sie sich Core Temp herunterladen. Dabei handelt es sich um ein kleines Programm, mit dem Sie sich die Temperatur Ihrer CPU vom Desktop aus anzeigen lassen können.

In der Abbildung unten können Sie sehen, dass die angezeigten CPU-Kerne zwischen 37 und 45 Grad rangieren, was ein durchaus akzeptabler Wert-Bereich ist – sollte Ihre CPU jedoch bei über 60 Grad im Leerlauf stehenbleiben, könnte dies auf ein Kühlerproblem hinweisen, das dazu führen könnte, dass Ihre Lüfter Überstunden machen müssen.

Beachten Sie, dass Sie diese Messung am besten dann machen sollten, wenn sich Ihr Computer eine Zeit lang im Leerlauf befunden hat, also keine anstrengenden Programme wie Spiele, Photoshop oder eine Videobearbeitungssoftware ausgeführt werden bzw. worden sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Rechner kühl genug läuft, können Sie durch ein paar kleine Änderungen die Kühlung der Lüfter reduzieren, wodurch die Geräuschentwicklung deutlich verringert wird.

Wenn Sie Ihren PC seit einiger Zeit nicht mehr von Staub befreit haben, wäre dies nun der richtige Zeitpunkt. Das Entfernen von Schmutz von den Lüftern Ihres PCs und das Entfernen von Staub im Inneren des Gehäuses sollte nicht zu lange dauern. Wenn der Raum, in dem Sie Ihren PC verwenden, schnell warm wird, können auch Maßnahmen zur Kühlung der örtlichen Temperatur hilfreich sein. Vergewissern Sie sich schließlich, dass der Einlasslüfter Ihres PCs (der sich normalerweise an der Unterseite des Frontpanels befindet) frei ist. Wenn Ihr Gerät auf einem Teppich ruht, legen Sie einen Karton unter die Vorderseite, damit der Ansaugventilator keinen Staub vom Teppich zieht.

So reduzieren Sie das Rauschen Ihres PCs

Senken Sie die Lüftergeschwindigkeit

Wenn Sie sicher sind, dass Ihr PC mit einer angemessenen Temperatur betrieben wird, können Sie die Geschwindigkeit Ihrer Lüfter anpassen, indem Sie die maximale Zieltemperatur in Ihrem BIOS erhöhen. Ihr System lässt Ihre Komponenten dann bei einer höheren Temperatur im Leerlauf kühlen, so dass die Lüfter nicht so hart arbeiten müssen. Das kann den Lärm deutlich reduzieren.

Wir raten jedoch davon ab, die Temperatur im Leerlauf auf über 60°C und unter Last über 85°C steigen zu lassen; denn das ist wirklich schon ungesund für Ihr System.

Ändern Sie Ihre Gehäusebelüftung

Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Ihre Lüfter den Großteil des Lärms verursachen, ist das Austauschen der Lüfter ein relativ billiger und einfacher Weg, um ein leiseres System zu erhalten. Sowohl Noctua als auch Be Quiet! stellen extrem leistungsstarke und geräuscharme Lüfter her und sind zwei der angesehensten Marken in der Kühlerbranche. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Lüfter in der für Sie geeigneten Größe kaufen. Sie könnten auch überprüfen, ob Ihr Gehäuse über einen zusätzlichen Lüfterslot verfügt, der nicht verwendet wird, und einen weiteren Lüfter erwerben. Stellen Sie einfach sicher, dass in Ihrem System genug Platz für ihn vorhanden ist.

Wechseln Sie Ihre Stromversorgung

Wir gehen jetzt auf die teureren Optionen ein, aber es ist bekannt, dass Stromversorgung innerhalb eines Systems ziemlich viel Lärm verursachen kann. Das Austauschen Ihres Netzteils ist relativ einfach, aber es ist leider nicht gerade billig – und auch in diesem Fall stellt Be Quiet! eine Reihe leise laufender Netzteile her, wobei hier der konkurrierende Marktführer Corsair ist.

Gehen Sie beim Kauf eines neuen Netzteils sicher, dass es die zum Betrieb Ihres Systems erforderliche Stromversorgung liefert – die Leistung sollte keinesfalls niedriger sein als die Ihres aktuellen Netzteils.

Ändern Sie Ihr PC-Gehäuse

Nicht alle PC-Gehäuse sind gleichwertig. Bestimmte Marken sind besser konstruiert als andere – ein teureres und gut gemachtes Gehäuse rattert weniger und ist besser für die Kühlung der Komponenten geeignet, wodurch die Lüfter Ihres PCs weniger hart arbeiten müssen und so wiederum weniger Lärm erzeugen.

Sowohl Coolermaster als auch Corsair bieten Gehäuse mit hervorragender Verarbeitungsqualität für verschiedene Budgets. Sie sollten sich jedoch vorher darüber im Klaren sein, dass Ihr aktuelles Setup auch wirklich in das neue Gehäuse passt.

Tauschen Sie Ihren CPU-Kühler

Der CPU-Kühler ist einer Ihrer Lüfter, der in Ihrem System die meiste Arbeit hat. Die meisten CPUs werden mit einem eigenen Kühler geliefert, der normalerweise nicht von bester Qualität ist und daher in der Regel lauter ist als ein nachgekaufter. Wenn Ihr CPU-Lüfter zu viel Lärm macht, ist es eine gute Idee, ihn durch ein Nachrüstmodell zu ersetzen. Wieder einmal sind Noctua und Be Quiet! hier eine gute Wahl.

*Sean Bradley ist Redakteur bei PCAdvisor.com