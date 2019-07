5G FAQ: Was ist 5G und wann kommt es aufs iPhone?

5G ist der nächste Hype des Mobilfunk-Marktes. Brauchen wir 5G? Was ist das überhaupt? Ist der Hype gerechtfertigt? Hier ist, was Sie wirklich über die Next-Gen-Funktechnologie wissen müssen. [...]

Die Marketing-Maschine für 5G ist gerade erst dabei, sich aufzuwärmen. AT&T gab wohl den ersten Schuss ab, als es damit anfing, einige seiner 4G LTE-Services „5G Evolution“ neu zu kennzeichnen, komplett mit einem „5G e“-Logo in der Statusleiste einiger Smartphones. Bald wird 5G überall sein, wo Sie hinschauen. Alle vier großen Carrier werden Milliarden von Dollar ausgeben, um „5G“ zu hypen und zu versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass Sie es brauchen, und dass ihr Carrier das beste 5G hat.

Es wird alles unnötig verwirrend sein. Die Carrier werden uns mit großen Bandbreitenzahlen, Abdeckungskarten und verwirrenden Behauptungen, die wenig mit der Realität zu tun haben, in den Wahnsinn treiben.

Hier ist, was Sie wirklich über 5G wissen müssen und wie es sich auf Sie als iPhone-Benutzer auswirken wird.

Was ist 5G überhaupt?

Einfach ausgedrückt, ist 5G der nächste große Schritt in der Mobilfunktechnologie.

1G war das alte analoge, sprachbasierte Mobilfunkzeug aus den 80er Jahren.

2G gab uns SMS-Texte und MMS-Bilder und schließlich (als eine Art Zwischenschritt) eine begrenzte Datenübertragung.

3G war die Geburtsstunde des mobilen Internets. Die Geschwindigkeit war langsam, aber man konnte Karten und Webseiten laden und einfache Videoanrufe machen. Das ursprüngliche iPhone war technisch gesehen ein 3G-Gerät.

4G ist der LTE-Dienst, den wir heute haben (obwohl einige Anbieter versucht haben, ihren späten 3G-Dienst als 4G zu vermarkten). Er hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und verbessert und bietet schnellere Datengeschwindigkeiten und eine höhere Zuverlässigkeit. Das iPhone 5 war das erste Modell, das 4G LTE unterstützte, obwohl moderne iPhones neuere 4G-Technologien unterstützen, die die Mobilfunkgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit deutlich verbessern.

5G ist der nächste Schritt und soll uns durch das nächste Jahrzehnt der Optimierung der drahtlosen Services führen. Es sollte eine deutlich verbesserte Geschwindigkeit, zuverlässigere Verbindungen bieten, und vielleicht am wichtigsten ist, dass es so konzipiert ist, dass es eine enorm erweiterte Anzahl von verbundenen Geräten unterbringen kann.

Warum sollte ich mich für 5G interessieren?

Kurzfristig sollten Sie das wahrscheinlich nicht tun. Es wird einige Zeit dauern, bis 5G-Netzwerke wirklich überall verfügbar sind und fast jedes mobile Gerät, das Sie verwenden möchten, darauf zugreifen kann.

In den meisten Fällen können Sie davon ausgehen, dass Ihr erstes 5G-Handy eine reale Download-Geschwindigkeit von einigen hundert Megabit pro Sekunde bis hin zu über einem Gigabit pro Sekunde bietet. Abhängig von Ihrem Standort, Ihrem Telefon und einer Reihe anderer Variablen können Sie realistischerweise erwarten, dass es zwischen 2 und 10 mal schneller ist als der LTE-Dienst.

Im Laufe der Jahre, wenn sich 5G-Netzwerke und -Geräte verbessern und mehr Teile der komplizierten 5G-Spezifikation enthalten, werden diese Geschwindigkeiten deutlich ansteigen. Letztendlich werden wir Multi-Gigabit-Downloads und Upload-Geschwindigkeiten von über einem Gigabit verzeichnen.

5G-Netzwerke versprechen auch ein besseres Management von Engpässen und deutlich geringere Latenzzeiten (die Zeitspanne zwischen dem Verlassen des Geräts und dem Erreichen des Ziels). Es sollte sich viel mehr wie Wi-Fi anfühlen als wie in einem Mobilfunknetz.

5G-Geschwindigkeiten werden schnell genug sein, und mit einer niedrigen Latenzzeit, um als Internetverbindung zu Hause zu dienen, und einige Anbieter haben Pläne, genau das zu erreichen. Sie werden eine feste Antenne an Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung haben und Ihre Internetdaten aus der Luft empfangen.

Deshalb ist 5G wichtig: Es wird uns letztendlich das Gefühl vermitteln, überall mit einer sehr schnellen Wi-Fi-Verbindung verbunden zu sein, und könnte einen dringend notwendigen Wettbewerb beim privaten Internetzugang schaffen.

Ist 5G nicht bereits verfügbar?

Ja, aber nicht in einem praktischen Sinne. Alle vier großen Carrier bieten mobilen 5G-Service in einer Handvoll Städte an, aber das ist mit einem großen Sternchen versehen. Selbst in Städten, in denen 5G angeboten wird, ist es nur in sehr begrenzten Gebieten verfügbar. In einigen Fällen sind es nur ein paar Stadtblöcke hier und da, verstreut um eine einzige Innenstadtlage herum.

Um das 5G-Netzwerk auch an diesen sehr begrenzten Orten nutzen zu können, benötigen Sie ein 5G-Telefon. Im Moment sind wirklich nur zwei im Angebot: das Samsung Galaxy S10 5G und das LG V50 THINQ. Beide sind extrem teuer (1.000 Euro oder mehr). Weitere Telefone werden im Laufe des nächsten Jahres oder so kommen.

Es wäre sehr großzügig zu sagen, dass frühe Tests von 5G-Netzwerken und Telefonen „eine bunte Mischung“ gewesen sind. Smartphones überhitzen und fallen auf einen 4G-Anschluss zurück. Die Akkulaufzeit ist nicht so gut, wie man es von Handys mit so großen Akkus erwarten würde. Der Service, auch an den begrenzten Orten, an denen 5G live sein soll, ist unregelmäßig.

Wann wird 5G wirklich verfügbar sein?

Die Carrier sind in Eile, so schnell wie möglich 5G-Netze aufzubauen, und T-Mobile will unbedingt mit Sprint fusionieren, damit sie ihre Netze für eine bessere 5G-Versorgung kombinieren können. Aber es gibt viele Komplikationen, die einem in die Quere kommen.

Die wirklich schnellen 5G-Geschwindigkeiten entstehen durch die Verwendung von hochfrequenten Radiowellen, den Millimeterwellen, die erstmals in Mobilfunknetzen mit 5G eingesetzt werden. Höhere Funkfrequenzen ermöglichen schnellere Geschwindigkeiten, aber auch eine wesentlich geringere Abdeckung durch den Zellensender.

Ein einzelner Mobilfunkmast kann Dutzende von Quadratmeilen im 700-MHz-Frequenzspektrum abdecken, wird aber kaum eine ganze Stadt abdecken, die im Millimeterwellen-(mmWellen-)Spektrum (über 24 GHz) liegt. Darüber hinaus dringen hochfrequente Radiowellen nur schwer in Materialien ein: mmWave wird leicht durch Bäume, Wände, Fenster usw. blockiert.

Der schnellste 5G wird hochfrequente mmWellen-Spektren verwenden, die nicht weit ausstrahlen oder Gebäude gut durchdringen können (c) Qualcomm

Mobilfunknetze müssen viele tausend neue Türme errichten, um uns diese superschnellen mmWellengeschwindigkeiten zu ermöglichen. Und alle Türme, bestehende und neue, brauchen viel mehr „Backhaul“ (ihre Verbindung zum Internet). Schließlich müssen sie viel mehr Geräte unterstützen, die alle vielfach mehr Daten übertragen.

All das braucht viel Zeit. Es ist eine Menge Bauarbeit und das Aufreißen von Straßen notwendig, und zwar nach der Prüfung von örtlichen Genehmigungen, Dienstbarkeiten, Zugangsrechten usw..

Realistisch gesehen werden die städtischen Nutzer erst Ende 2020 eine zuverlässige 5G-Versorgung haben, und es wird 2021 sein, bevor die Versorgung in den Städten wirklich gut und in den Vororten ziemlich gut ist. Es sollte 3 bis 4 Jahre dauern, bis die Abdeckung von 5G auf dem Niveau der heutigen Abdeckung von 4G liegt (und einige würden sagen, das sei eine sehr optimistische Einschätzung).

Die klägliche Auswahl an 5G-Handys wird sich 2020 rasant erweitern und 5G wird 2021 in den meisten High-End-Handys und 2022 in noch erschwinglicheren Modellen zu finden sein.

Wann kann ich ein 5G iPhone kaufen?

Niemand weiß jemals wirklich etwas über ein neues iPhone, bis Apple im September auf die Bühne kommt, um uns alles darüber zu erzählen. Die jüngste Einigung des Unternehmens mit Qualcomm bringt es jedoch wieder auf Kurs, dass das Unternehmen ein 5G iPhone für den Herbst 2020 bereitstellen wird.

Das sollte genau in der Zeit auf den Markt kommen, in der die 5G-Netzabdeckung weit genug verbreitet ist, um in vielen Teilen der Welt, einschließlich hier in Europa, einen sinnvollen Unterschied zu machen.

Das erste 5G iPhone wird wahrscheinlich mit dem Qualcomm X55 Modem ausgestattet sein und im Herbst 2020 ausgeliefert werden (c) Qualcomm

5G-Konnektivität ist möglicherweise nur im teuersten Apple iPhone Modell im Jahr 2020 verfügbar oder sogar eine optionale Variante davon. Es wird wahrscheinlich das X55-Modem von Qualcomm verwenden, das noch nicht in einem einzigen Lieferprodukt zu finden ist, aber in vielen Android-Handys im Laufe des Jahres 2020 zum Einsatz kommen wird.

Wenn Sie ein erschwinglicheres iPhone mit 5G kaufen wollen, müssen Sie wahrscheinlich bis zum Herbst 2021 oder sogar 2022 warten.

*Jason schreibt seit etwa 20 Jahren professionell über Technologie. Er will herausfinden, wie komplizierte Technologie funktioniert und sie so erklären, dass sie für jeden verständlich ist.