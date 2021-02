6 Geschäftskonzepte, die IT-Führungskräfte kennen sollten

CIOs müssen kritische Geschäftskonzepte kennen, wenn sie mit ihren Führungskollegen sprechen. Hier sind einige wesentliche Begriffe. [...]

Den Wert der Technologie zu kommunizieren, ist für jeden CIO entscheidend, um für seine digitalen Geschäftsinitiativen zu werben. Legionen ehemaliger CIOs können bestätigen, dass selbst die besten technischen Pläne zum Scheitern verurteilt sein können, wenn man C-Suite-Kollegen und den Vorstand in ein Buzzword-Bingo verwickelt.

Wenn es darum geht, den geschäftlichen Nutzen von Technologie zu vermitteln, müssen IT-Führungskräfte wie ihre Kollegen aus der Geschäftswelt denken und sprechen, sagt Art Langer, akademischer Leiter des Executive Master of Science in Technology Management Programms der Columbia University. Das bedeutet, dass die Rhetorik des Tech-Talks zugunsten von schmackhafteren, geschäftsfreundlichen Themen abgeschwächt werden muss.

„Niemand ist daran interessiert, über Technologie zu reden“, meint Langer, der IT-Führungskräften hilft, zu lernen, wie sie mit Vorstandsmitgliedern kommunizieren können.

Angesichts der Pandemie, die Unternehmen weltweit erschüttert, müssen CIOs mit Konzepten vertraut sein, die ihnen helfen, den Wert der Bereitstellung von hochwertigen Employee Experiences (EX) und Customer Experiences (CX) unter Verwendung digitaler Technologien zu artikulieren.

Hier stützt sich CIO.com auf die Weisheit von CIOs, Beratern und Analysten, um die wichtigsten Business-Konstrukte zu definieren, mit denen sich IT-Leiter vertraut machen sollten.

Überall im Einsatz

Mobile Geräte, Peripheriegeräte und Software haben sich seit Jahren im Unternehmen ausgebreitet, aber die Pandemie hat diesen Trend beschleunigt und neue Szenarien für die Zusammenarbeit hervorgebracht. Im Jahr 2020 investierten CIOs verstärkt in Videokonferenzen, virtuelle Whiteboards und andere Tools, die das Arbeiten von überall aus ermöglichen. Aber dieses Work-from-anywhere-Paradigma stellt die CIOs vor die Herausforderung, ihre Ressourcen zu verwalten.

„Die Mitarbeiter sind verstreuter als je zuvor, und das hat dazu geführt, dass CIOs Dinge wie Sicherheit und Produktivität neu überdenken müssen“, sagt Scott Howitt, CIO von McAfee, der sich bei dem Hersteller von Sicherheitssoftware mit solchen Aufgaben auseinandersetzt.

Aber die Vorteile der Perfektionierung solcher „Anywhere Operations“ sind groß, so eine im Dezember veröffentlichte Studie von Gartner. „Ein digitales und dezentrales Betriebsmodell ermöglicht eine höhere betriebliche Effizienz, verbessert die Produktivität der Mitarbeiter und demokratisiert den Zugang zu einer vielfältigen und geografisch verteilten Belegschaft. Und es wird schließlich zu ‚kombinatorischer Innovation‘ führen, bei der verschiedene Technologien und Dienstleistungen genutzt werden, um neue Formen der Innovation zu schaffen“, sagt das Forschungsunternehmen.

Die Konstrukte von „Anywhere Operations“ variieren von Unternehmen zu Unternehmen. Die Team-Anywhere-Strategie von Atlassian stellt sicher, dass die Teams ihre Arbeit erledigen können und dabei verbunden, engagiert und gesund bleiben, berichtet CIO Archana Rao. Digitale Technologien funktionieren gut genug; die Herausforderung besteht darin, Remote-Teams zu managen, die damit zu kämpfen haben, eine Work-Life-Balance zu finden und ein Burnout abzuwehren. Schwerer zu meistern ist es, das „Gefühl der Zugehörigkeit und den Aufbau von Beziehungen“ zu kultivieren, fügt Rao hinzu.

Geschäftliche Widerstandsfähigkeit

Diese Anywhere Operations, die Sie entwickelt haben? Muss funktionieren. Die. Ganze. Zeit. Sicher, CIOs sind an ihre Cloud-Anbieter gefesselt, und ein Ausfall von Zoom oder Amazon Web Services liegt außerhalb ihrer Kontrolle, aber eine widerstandsfähige Organisation baut Backup- und Redundanzpläne für den Fall ein, dass die primären Lösungen ausfallen.

„CIOs müssen verstehen, wie sie Technologie einsetzen können, um Business Resiliency zu unterstützen und sicherzustellen, dass ihr Unternehmen in der Lage ist, mit den Herausforderungen umzugehen, die mit Sicherheit kommen werden“, sagt Howitt.

Darüber hinaus müssen IT-Führungskräfte dem Vorstand beweisen, dass sie Technologie einsetzen, um das Unternehmen nicht nur widerstandsfähiger zu machen, sondern es zu transformieren“, so Howitt.

Stand der IT

Jedes Jahr müssen CIOs ihren CFOs den „State of IT“ des Unternehmens vermitteln. Laut Mark Schwartz, einem Unternehmensstrategen bei Amazon Web Services, der zuvor als CIO des US Citizenship and Immigration Service tätig war, werden beim Zustand der IT Dinge wie Budgetplanung und -ausführung sowie strategische Geschäftsanforderungen berücksichtigt.

„Der Zustand der IT bestimmt auch, wie effektiv neue Investitionen eingesetzt werden können“, schreibt Schwartz in einem AWS-Blogpost. „Und der aktuelle Zustand bestimmt, welchen Risiken das Unternehmen ausgesetzt ist. All dies sind wichtige Informationen für den CFO und den Rest der C-Suite.“

Die Beschreibung des Ist-Zustandes sollte eine „Bilanz“-Ansicht oder Momentaufnahme der IT enthalten, anstatt einer Cashflow-Ansicht im Budgetplan, und sie sollte Menschen, Systeme und Funktionen, technische Lücken und Deltas sowie die Cybersicherheitslage und andere Risikofaktoren, wie z.B. die Kosten für Verzögerungen, berücksichtigen. „Genauso wie die Vermögenswerte in der Bilanz eines Unternehmens dazu dienen, zukünftige Gewinne zu generieren, können IT-Vermögenswerte auf die gleiche Weise genutzt werden“, sagt Schwartz.

Die Pandemie unterstreicht die Bedeutung dieses Treffens.

Digitales Geschäftsmodell

Digitale Geschäftsmodelle – man denke nur an den Marcus Consumer Banking Service von Goldman Sachs – erschaffen digitale Zwillinge bestehender Unternehmen auf der Suche nach neuem Wachstum. Für die meisten Unternehmen bleiben solche Bestrebungen ein Wunschtraum.

Mit der richtigen Planung müssen sie das nicht sein. Nehmen wir eine Einzelhandelsapotheke, die sich inmitten eines weitläufigen pharmazeutischen Ökosystems befindet, zu dem Medikamentenhersteller, Versicherungen, Ärzte und Patienten gehören, so Ari Libarikian, globaler Leiter von Leap, der Business-Building-Einheit von McKinsey. Ein Einzelhändler könnte eine digitale Apotheke einrichten, die es Patienten ermöglicht, ihre Medikamente über eine Website oder eine mobile Anwendung mit wenigen Klicks zu bestellen und noch am selben Tag liefern zu lassen. Keine Fahrten zu physischen Filialen erforderlich.

Die Straffung eines solch labyrinthischen Prozesses ist eine gewaltige Herausforderung, aber eine, die für IT-Führungskräfte sehr lukrativ wäre, meint Libarikian. Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle verfolgen, müssen wie Startups agieren, iterative Testzyklen zur Produktverbesserung nutzen und sich eng an Customer Journey Maps halten, die den Weg der Kunden zu den Produkten vom Erwerb bis zum Konsum verfolgen.

KPIs für das digitale Geschäft

Während Unternehmen digitale Geschäftsmodelle entwickeln, sollten IT-Organisationen digitale Geschäfts-KPIs verfolgen, die es in zwei Arten gibt, wie die Gartner-Analysten James Anderson und Paul Proctor im April 2019 herausgefunden haben.

Das erste Set bewertet den Fortschritt bei der Digitalisierung des aktuellen Geschäftsmodells, das die Bereiche Vertrieb, Marketing, Lieferkette, Produkte und Dienstleistungen sowie Kundenservice umfasst. Ein zweiter Satz von KPIs bewertet den Fortschritt und die Chance auf neue Umsatzquellen, die durch die Verfolgung neuer digitaler Geschäftsmodelle entstehen und sich klar von nicht-digitalen Quellen unterscheiden.

Es ist eine Sache, KPIs zu erstellen, aber eine andere, sie zu diskutieren. CIOs müssen in der Lage sein, ihren C-Suite-Kollegen und Vorständen zu erklären, was diese digitalen KPIs messen und warum sie für das Unternehmen wichtig sind.

Geschäftliche OKRs

Digitale KPIs sind oft in ein breiteres strategisches Framework eingebettet, das als Business Objective and Key Results (OKRs) bekannt ist und Metriken verwendet, um das Erreichen eines bestimmten Ziels zu verfolgen.

Die OKRs von Atlassian beispielsweise verfolgen das Umsatzwachstum, die Anzahl der Kunden und die Produktivität, neben anderen Datenpunkten, sagt Rao, der Analytics einsetzt, um solche kritischen Metriken zu verfolgen, aber auch um zu entscheiden, in welche Technologien investiert werden soll und um deren Leistung zu messen.

Dies zeigt, wie wichtig es für CIOs ist, Daten bei der Steuerung der IT zu nutzen, fügt Rao hinzu. Natürlich ändern sich die Daten-Inputs und -Outputs ständig.

„Die Welt verändert sich so schnell“, sagt Rao. „Es gibt so viel, was wir lernen und weiterentwickeln können, um für unser Unternehmen besser zu werden.“

*Clint Boulton ist Senior-Autor für CIO.com und berichtet über IT-Führung, die Rolle des CIO und die digitale Transformation.