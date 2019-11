6 Tipps für ein effektives IT-Praktikumsprogramm

Ein gut geführtes Praktikumsprogramm kann eine Talent-Pipeline schaffen, den Aufbau Ihrer Marke fördern und sogar Geschäftsinnovationen in Gang setzen. Hier erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Praktikanten engagiert, produktiv und erfolgreich sind. [...]

Praktika schaffen eine Talent-Pipeline für Vollzeitmitarbeiter, schaffen bei Arbeitssuchenden ein Bewusstsein für Ihr Unternehmen und bringen qualifizierte Talente ohne langfristige Bindung ein.

Aber ein starkes Praktikumsprogramm kann noch viel mehr tun als das, denn es gibt durchaus Gerüchte, dass Praktikanten wertvolle Produkte erfunden, neue Unternehmen gegründet und sogar einen Unterschied im Geschäftsergebnis eines Unternehmens gemacht haben. Ebenso gereift sind jedoch die Gerüchte von Praktikanten, die lange übersehen wurden.

Satoru Iwata begann als unbezahlter Praktikant bei Commodore, erfand kurz darauf Kirby bei Hal Labs und veränderte bei Nintendo schnell die Gaming-Welt. Elon Musk absolvierte ein Praktikum bei einer Bank, bei der er eine Idee vorlegte, die der Vision des CEO weit voraus war. Musk ließ das Bankgeschäft schließlich unbeeindruckt und er gründete X.com, aus dem später PayPal wurde.

Praktikanten bringen Begeisterung, Ideen, neue Fähigkeiten und Energie in Ihr Team und in Ihre Projekte ein. Füttern Sie diese Qualitäten mit Führung, Ressourcen und Zeit, und sie können erstaunliche Dinge bewirken. Auch Praktikanten, die die Welt nicht verändern, können helfen, für Ihr Unternehmen zu missionieren und sogar zu Vollzeitbeschäftigten werden.

Wenn ein Tech-Genie in Ihrem Unternehmen interniert, würden Sie seine kreative Energie nutzen oder ihm eine bedeutungslose Aufgabe geben? Würden Sie seine Neugierde wecken oder ihn bitten, das technische Äquivalent der Fast-Food-Zubereitung zu übernehmen? Sprechen Ihre ehemaligen Praktikanten ununterbrochen darüber, wie gut das Praktikum – und Ihr Unternehmen – ist? Oder warnen sie ihre Freunde davor?

Praktika geben das zurück, was man in sie investiert hat. Aber was sollten Sie in sie investieren?

Um das herauszufinden, haben wir Leute gefragt, die erfolgreiche Praktikumsprogramme durchlaufen haben.

Vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten

Praktikanten, die sich für ein Infosys Instep-Praktikum anmelden, reisen – alle Kosten werden übernommen – nach Indien, wo sie in Wohnheimen mit Praktikanten aus der ganzen Welt leben, an faszinierenden Projekten arbeiten und die lokale Küche und Kultur entdecken.

Die MIT-Studentin Grace Hu absolvierte im vergangenen Sommer eines dieser Praktika. „Ich habe mit einem maschinellen Lernansatz an der Prognose der Bewertungspreise auf dem Aktienmarkt gearbeitet“, berichtet sie über ihre Erfahrungen. „Ich war Teil eines Teams, das einen kostengünstigen SLAM-Roboter (simultaneous localization and mapping) für den Einsatz in Entwicklungsländern entwickelte. Und ich nahm an einem internen Hackathon teil, bei dem ich die interne Online-Lernplattform von Infosys neu gestaltet habe, um adaptives Lernen zu integrieren. Diese interkulturelle Lernerfahrung…. half mir, als Studentin, Ingenieurin und als Person zu wachsen.“

Es gibt Tausende von Infosys Interne Alumni da draußen, die jedem erzählen, den sie treffen, wie fantastisch das Unternehmen ist. Infosys nennt sie seine Großbotschafter. Das Infosys-Praktikumsprogramm wird seit 20 Jahren mit Preisen ausgezeichnet. Und die Praktikanten haben Patente entwickelt, neue Produkte geschaffen, den sozialen Mehrwert der Infosys-Produkte erhöht und sind als Vollzeitmitarbeiter in das Unternehmen zurückgekehrt.

Laut Tan Moorty, Executive Vice President und Leiter der US Delivery Operations und Global Head of Education, Training und Assessments, geschieht nichts davon durch Zufall.

„Es erfordert viel Planung und gute Ausführung“, erklärt er. „Bevor ein Praktikum gemacht wird, hat die Planung für das nächste bereits begonnen.“

Team-Engagement sorgt für motivierte Praktikanten

Laut Dr. Robert Shindell, Präsident und CEO von Intern Bridge, ist ein wichtiger Teil dieser Vorbereitung, Ihr Team zu motivieren. „Wenn Ihr Unternehmen bereit ist, ein guter Gastgeber zu sein“, sagt er, „dann setzt sich Ihr Team dafür ein, dass diese Sache funktioniert. Und wenn Sie sich die Zeit genommen haben, eine engagierte, absichtliche und bewusste Arbeitserfahrung für den Studierenden zu gestalten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses exponentiell.“

Dieses Engagement muss jedoch aufrechterhalten werden. Teammitglieder – oder Mentoren -, die mit der Leitung eines Praktikums betraut sind, müssen Zeit und Ressourcen haben, um konzentriert zu bleiben. Häufig werden sie mitten im Geschehen weggerufen oder das Praktikumsmanagement wird nicht in ihre Arbeitsbelastung einbezogen, so dass sie überfordert werden und den Fokus verlieren. „Wenn das passiert“, so Shindell, „hören sie auf, beabsichtigt zu arbeiten, und es entwickelt sich zu: „Ich habe heute nicht wirklich etwas. Also warum gehst du nicht einfach einen Kaffee trinken und gehst früh nach Hause?“

Dieses Angebot – Kaffee trinken und früh nach Hause gehen – könnte ein Genuss für einen Mitarbeiter sein, der lange Zeit gearbeitet hat. Aber Praktikanten werden nicht durch dieselben Dinge motiviert, die auch Ihre Mitarbeiter motivieren.

Praktikanten wollen Erfahrungen aus der Praxis, die sie mit in ihr Studium nehmen, in zukünftigen Vorstellungsgesprächen ansprechen und nutzen können, um ihre noch junge Karriere voranzutreiben.

Sie wollen Geld, aber es ist nicht das, was sie motiviert. „Wir haben die Studierenden gefragt, ob sie weniger Lohn für mehr Arbeit in Kauf nehmen würden“, erzählt Shindell. „70 Prozent der Studierenden im Studium würden das tun.“

Wie viele Ihrer Mitarbeiter würden zustimmen, mehr Arbeit für weniger Lohn zu leisten?

Praktikanten sind auch nur für wenige Wochen in Ihrem Unternehmen. So wird immer dann, wenn das Einarbeiten vergeudet wird oder wenn Sie viel zu tun haben, während Sie herausfinden, was Sie eigentlich von ihnen wollen, eine Beschleunigung erfahren. Sie haben keine Zeit, in die Rolle zu wachsen. Sie müssen sie so schnell wie möglich mit einem Projekt beginnen.

Erstellen eines Plans für die Praxisarbeit

Cindy McKenzie, CIO der Deluxe Entertainment Services Group, sitzt im Vorstand von Stem Advantage, einem südkalifornischen Programm, das Frauen und unterversorgten Gemeinden hilft, durch bezahlte Praktika eine Karriere bei STEM zu wagen. In beiden Rollen verwaltet sie Praktika. „Du bekommst aus einer Praktikantin so viel heraus, wie du in sie investiert hast“, sagt sie. „Also, bevor Sie überhaupt nach Praktikanten suchen, sollten Sie wissen, was Sie in Bezug auf Rollen und Fähigkeiten suchen und welche Ziele Sie mit den Praktikanten erreichen wollen. Ich bitte meine Mitarbeiter, zu definieren, was die Aufgabe ist und was die Praktikantin tun wird. Am Ende des Praktikums lasse ich sie mir zeigen, auf welche Weise das passiert ist.“

“ Geben Sie ihnen ein echtes Projekt“, stimmt Sri Shivananda, Senior Vice President und CTO von PayPal, zu. „Nicht nur etwas, das sie lernen können. Ein Projekt, das Mehrwert schafft, damit sie sehen können, wie ihre Arbeit angenommen wird. In den 12-16 Wochen, in denen Praktikanten bei uns sind, geben wir ihnen Zugang zu allen möglichen Ressourcen und Personen innerhalb des Unternehmens, einschließlich der Führungsebene. Auf diese Weise haben wir ihnen Tools, Ressourcen, Anleitung und eine echte Erfahrung zur Verfügung gestellt, verglichen mit einer dreimonatigen Ruhepause in einem Unternehmen.“

Die Erstellung eines Plans, damit Ihre Praktikanten bei ihrer Ankunft den Boden unter den Füßen spüren können und eine klare Arbeitsaufgabe haben, stellt nicht nur sicher, dass Sie das bekommen, was Sie vom Praktikumsprogramm erwarten, sondern hilft ihnen auch, ihr Talent für etwas zu nutzen, das ohnehin getan werden muss. Dieses Gefühl der Bewährung wird sie zurück in die Schule begleiten und Ihr Praktikum und Ihren Arbeitsbereich in die Öffentlichkeit tragen.

Leistungsmanagement

Sie machen jährliche Beurteilungen für Ihre Mitarbeiter, richtig? Beim Management von Praktikanten müssen Leistungsfeedback, Beratung, zukünftige Ziele und freundliche Gespräche über die Richtung fast ununterbrochen stattfinden. Viele Unternehmen formalisieren dies so, dass dies etwa alle zwei Wochen geschieht.

McKenzie organisiert alle zwei Wochen ein Mittagessen mit allen Praktikanten von Deluxe. Bei diesen Mittagessen spricht sie – oder einer der VPs des Unternehmens – über ihre Abteilung, die Rollen und den Karriereweg in dieser Abteilung. „Ich glaube nicht, dass die Leute verstehen, wie Karrierewege in der IT funktionieren“, sagt sie. „Es gibt 50 verschiedene Einstiegspositionen, die jeweils unterschiedliche Karrierewege durchlaufen. Das wird den Schülern in der Schule nicht beigebracht.“

Jedes Unternehmen hat seine eigene Art, Praktikanten zu unterrichten und Berufsorientierung anzubieten. Bei nCino findet das Mentoring ständig statt. „Jeder Praktikant erhält einen Mentor, der in der gleichen Abteilung arbeitet“, erklärt Jonathan Rowe, CMO von nCino. „Der Mentor hilft bei der Definition des Workflows. Der Mentor ist da, um sie bei der Durchführung von Projekten zu unterstützen und ihnen zu helfen, wenn sie in Schwierigkeiten sind.“

Seien Sie sich darüber im Klaren, was als nächstes kommt

Eines der Dinge, die bei einem Praktikum übersehen werden, ist nach Shindells Worten Klarheit darüber, was passiert, wenn das Praktikum vorbei ist. „Die Leute scheinen zu glauben, dass die Praktikanten wissen, ob das Unternehmen plant, ihnen ein Stellenangebot zu machen. Das tun sie nicht. Seien Sie sich darüber im Klaren. Wenn es ein Stellenangebot gibt, machen Sie es. Wenn nicht, dann kommunizieren Sie das“, so Shindell.

Infosys sieht sein Praktikumsprogramm als ein Großes Botschafterprogramm, bei dem nur ein Bruchteil der Praktikanten eingestellt wird. Bei nCino hingegen ist das Praktikumsprogramm ein Rekrutierungszweig. „Wir stellen 90 Prozent der Praktikanten in Vollzeitrollen ein“, erzählt Rowe. „Wir trainieren sie im Grunde genommen mit Wissen und Fähigkeiten.“ Diese Absichten sind für den Studierenden ein Rätsel.

„Wenn Sie einen Praktikanten wirklich mögen“, schlägt McKenzie vor, “ binden Sie ihn ein. Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie ihn im nächsten Jahr anrufen und zurückholen können. Sie können ihnen während des Studienjahres einen Teilzeitjob anbieten oder sie wissen lassen, dass Sie sie im nächsten Sommer wiederhaben wollen. Besonders wenn Sie jemanden haben, den Sie mögen, der ein zukünftiger Junior ist, dann wollen Sie ihn zurück, weil er keine Lernkurve haben wird.“

Machen Sie eine Nachuntersuchung

Nehmen Sie sich am Ende des Praktikums etwas Zeit mit Ihren Mitarbeitern, um zu besprechen, was gut gelaufen ist, was nicht, und was Sie beim nächsten Mal anders machen würden. Machen Sie eine Autopsie.

„Oftmals beendet der Arbeitgeber einfach das Praktikum und der Praktikant kehrt in sein bisheriges Leben zurück“, sagt Shindell.

Dies ist eine verpasste Gelegenheit, aus der Erfahrung zu lernen, das Programm so zu optimieren, dass es beim nächsten Mal besser wird, und zu wissen – lange bevor Sie mit der Suche nach neuen Praktikanten beginnen -, wie gut Sie die Praktikanten auf die Projekte abgestimmt, sie motiviert und an den Arbeitsplan gebunden haben.

„Am Ende des Jahres mache ich mir eine Übersicht darüber, was ich gelernt habe“, erklärt McKenzie. „Jeder artikuliert, was bei den Kandidaten funktioniert hat und was nicht. Das ist sehr hilfreich.“

„Wenn Sie das nicht tun“, so Shindell, „verbessert sich Ihr Praktikumsprogramm nie. Und wenn es sich nicht verbessert, zerfällt es.“

*Christina Wood ist eine freiberufliche Journalistin aus North Carolina. Sie bloggt auf GeekGirlfriends.com.