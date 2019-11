7 Anzeichen dafür, dass Sie am Arbeitsplatz ausgebeutet werden

Allzu oft ist die Belohnung für gute Arbeit mehr Arbeit. Hier erfahren Sie, wann es genug ist und was Sie tun können, um Ihre Situation zu verbessern. [...]

Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass die Belohnung für gute Arbeit mehr Arbeit ist. Wenden Sie diese Binsenweisheit auf die IT an, eine Branche, die einen Ruf für lange Arbeitszeiten und fast unmöglich erreichbare Fristen innehat, haben Sie das Patentrezept für Burnout oder schlimmeres.

Tatsächlich gibt es inzwischen Belege dafür, dass diejenigen, die ihre Arbeit zu genießen scheinen, eher dafür anfällig sind, an ihrem Arbeitsplatz ausgenutzt werden. Menschen, die sich selbst als „leidenschaftlich“ für ihre Arbeit bezeichnen, werden oft am ehesten missbraucht, wie eine aktuelle Studie der Business School an der Duke University zeigt.

Forscher fanden heraus, dass Übermotivierte eher gebeten werden, Überstunden ohne Bezahlung zu leisten, die Familie an Wochenenden für ihre Arbeit zu verlassen und Arbeit zu verrichten, die nicht in ihren Stellenbeschreibungen enthalten ist. Einige Manager sehen wirklich mehr Arbeit als Belohnung an, oder denken einfach, dass Leute, die ihren Job schätzen, sich sowieso freiwillig dafür bereit erklärt hätten, noch mehr zu leisten, so die Studie.

Wie können Sie also beurteilen, wann die Anforderungen Ihres IT-Jobs unangemessen sind? Experten sagen, dass einige der offensichtlichsten Anzeichen darin bestehen, dass man gezwungen ist, zusätzliche Arbeit ohne Anerkennung zu übernehmen, unangemessene Fristen einzuhalten oder wenn die Bezahlung häufig verzögert wird.

In diesem Sinne gibt es hier einige Signale, dass Sie bei der Arbeit ausgebeutet werden, sowie einige Tipps zum Umgang mit einem schwierigen Chef und möglicherweise auch zur Lösung der Situation.

1. Alles Arbeit, keine Freude

Es könnte an der Zeit sein, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen, wenn Ihr bisher angenehmer Job plötzlich wie eine Sackgasse erscheint, in der kein Platz für etwas anderes in Ihrem Leben ist.

„Zählen Sie die Minuten herunter, bis Sie das Büro verlassen können“, sagt Mari Hegyi, Senior People Team Managerin bei Limeade, die als Karrierecoach des Unternehmens fungiert. „Wenn Sie Ihre Arbeit lieben, aber keine Zeit für etwas anderes haben, ist das ein Indikator dafür, dass es zu viel ist.“

Aber was ist, wenn Ihr Manager schwierig oder manipulativ ist? Wenn Sie eine solide Beziehung hätten, wären Sie nicht in dieser Situation, wie also damit umgehen?

„Nehmen Sie, was Sie kriegen können“, so Hegyi. „Wenn es etwas gibt, das Sie frustriert, dann sagen Sie es. Ich mag es, das SVW-Modell – Situation, Verhalten, Wirkung – bei der Bereitstellung von Feedback anzuwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Gespräche dokumentieren, indem Sie sie beispielsweise in Ihren E-Mails verfolgen. Wenn Ihre Versuche Sie nicht weiterbringen, sprechen Sie mit jemandem aus der Personalabteilung. Wenn sich das einschüchternd anfühlt – wovon ich hoffe, dass es das nicht tut – sprechen Sie mit einem anderen Leiter, dem Sie vertrauen.“

2. Lohnprobleme

Ein klassisches Zeichen dafür, dass Sie ausgebeutet werden, ist, wenn Ihr Lohnzettel zu spät kommt – und zwar immer wieder. Wenn Sie von Überstunden befreit sind, kann die Zahlung später als 30 Tage tatsächlich gegen die Arbeitsrechtsgesetze Ihres Landes verstoßen.

„Werden Sie jeden Monat zur gleichen Zeit bezahlt?“, fragt Hegyi. „Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Rechte als Arbeitnehmer kennen, indem Sie das Mitarbeiterhandbuch lesen. Schauen Sie bei anderen vorbei, um zu sehen, wie deren Erfahrungen aussehen.“

Wenn die Situation nicht ganz so klar ist, z.B. wenn Sie gebeten werden, mehr Arbeit zu übernehmen, ohne jedoch mehr Gehalt zu bekommen, dann ist es Zeit für einen Darmtest, sagt Hegyi.

„Haben Sie das Gefühl, dass es ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen dem, was Sie in die Arbeit investieren, und dem, was Sie im Gegenzug bekommen, gibt?“, fragt sie weiter. „Das kann eine Kompensation sein, aber vergessen Sie nicht die Macht von Anerkennung, Entwicklung oder Aufstiegsmöglichkeiten.“

3. Ihr Antrieb ist zu einer Belastung geworden

Wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht aktiv angegangen wird, können die Bedingungen dazu führen, dass technisches Personal an Burnout erkrankt, erklärt Chris Nicholson, CEO von Skymind. Dies gilt insbesondere für Start-ups.

„Man muss wirklich vorsichtig sein, sowohl als einzelner Mitarbeiter als auch als Manager“, so Nicholson. „Viele der besten Leute, besonders wenn sie noch nie bei einem Startup gearbeitet haben, werden sich einfach zu sehr anstrengen.“

Ein Manager, der den Prozess nicht versteht, wird den Mitarbeitern wahrscheinlich unmögliche Fristen auferlegen, wie Nicholson betont, ebenso wie lange Arbeitszeiten und Spätschichten, die zum Gefühl beitragen, ausgebeutet zu werden.

„Bewerten Sie Ihre Situation“, rät er. „Gibt es in lhrem Job noch Dinge, die Ihnen gefallen? Lösen Sie Probleme, die Sie begeistern? Die zweite Sache, die man sich stellt, ist: Was kostet Sie dieser Job und ist er es auch wirklich wert? Haben Sie noch Zeit für Ihre Familie? Oder um auf sich selbst zu achten? Jeder sollte sich über seine Ziele im Klaren sein. Aber vielleicht wollen Sie einen Job, mit dem Sie die Miete zahlen und auch eine Familie gründen können. Die dritte Frage ist: Wie haben sich die Dinge an Ihrem Arbeitsplatz im Laufe der Zeit verändert? Sind Sie mehr oder weniger gestresst? Trifft das Management Entscheidungen, die Sinn machen? Wenn sie Ihnen eine Art Verbesserung versprechen, liefern sie diese dann auch oder nicht? Haben Sie ein ehrliches Gespräch mit ihnen darüber geführt?“

4. Redlining bei gleichzeitig zu dünner Verteilung

Nicholson von Skymind weist darauf hin, dass einige IT-Gigs die Grenzen des Gesunden überschreiten, um Termine einzuhalten, unabhängig davon, ob Manager schuld sind oder nicht.

„In einigen Bereichen der Technik, wie z.B. beim Gaming, greifen Produktteams auf verschiedene Arten von Stimulanzien zurück, um kreativ zu bleiben und ihre Termine einzuhalten“, so Nicholson. „Das ist wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen und auf lange Sicht unhaltbar.“

In einigen Fällen ist das Problem vielleicht nicht die böswillige Absicht, sondern ein perfekter Wirbelsturm, der die Mitarbeiter dazu bringt, sich bis an die Grenzen gedrängt zu fühlen, angetrieben von einem Mangel an Verständnis für ihre eigenen Ziele.

„Zumindest bei Start-ups gibt es stark begrenzte Ressourcen, unerfahrene Gründer, die selbst zu viele Hüte tragen, und das ganze Team versucht, neue Probleme mit schwer einzuschätzenden Zeitplänen zu lösen“, erklärt Nicholson. „In solchen Situationen ist die Abwicklung der Arbeit mehrerer Personen nur ein Teil des Geschäfts. Sie rennen auf eine Ziellinie zu, die Sie nicht sehen können.“

5. Links im Dunkeln gelassen

INAP CIO Jeff Atkinson stimmt zu, dass Mitarbeiter eher ungerecht behandelt werden, wenn sie nicht verstehen, wo sie stehen.

„Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter den Wald vor lauter Bäumen sehen können“, so Atkinson. „Ihre Rolle im Gesamtbild zu verstehen und zu verstehen, wo sowohl die routinemäßigen als auch die nicht routinemäßigen Aktivitäten einen Unterschied machen. Es ist auch äußerst wichtig, eine Balance zwischen der täglichen Arbeit und den Aktivitäten zu schaffen, die die IT-Mitglieder aktiv und produktiv halten. Vergessen Sie schließlich nie die Soft Skills wie Zeitmanagement, Kommunikation usw. und die Rolle, die sie bei der Linderung von Erschöpfung und Frustration der Mitarbeiter spielen können.“

Der schlimmste Zug eines Managers besteht darin, zu leugnen, dass das Problem überhaupt existiert, meint er. „Es wird nicht verschwinden, und missbräuchliche oder überforderte Talente werden unweigerlich zu einer Abwanderung führen. Seien Sie im Einklang mit Ihren Teams und stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter einen Kanal haben, um ihre Meinungen über Rollen, Verfahren und Abläufe fair zu äußern.“

6. Keine Haut im Spiel

Manchmal treten Probleme mit Managern auf, die die Probleme, die ihre Teams zu lösen versuchen, nicht verstehen. Schlimmer noch, so Syed Ahmed, Mitbegründer und CTO von Tara AI, kann dies zu einem Mangel an aktivem Engagement führen, das den Grad der Entkopplung vertieft, insbesondere wenn ein Produkt entwickelt wird.

„Entwickler können ein Gefühl des Mangels an Leistung verspüren und das Gefühl haben, an Projekten zu arbeiten, die unmöglich zu bewältigen sind“, sagt Ahmed. „Engineering-Manager können auch gefilterte Informationen erhalten, wenn sie sich in der Befehlskette nach oben bewegen, und sie müssen hart arbeiten, um sicherzustellen, dass sie auf dem Laufenden sind, um überlastete Teams zu vermeiden. Sie sollten sich nicht nur auf Berichte von Projektmanagern in Bezug auf quantitative Daten verlassen und bei der Führung ihrer Teams konsequent auf das menschliche Element setzen – was auch bedeutet, dass sie ein Gefühl dafür haben, wann Entwickler sich fühlen, als hätten sie keine Kontrolle“.

7. Anhäufen ohne Bezahlung

Wenn ein Kollege weiterzieht und die Arbeit auf Sie übergeht, ist es sinnvoll, sich zu fragen, was zu viel ist, besonders wenn es keine Gehaltserhöhung oder möglicherweise auch keine Anerkennung dafür gibt. Aber ist es ausbeuterisch?

„Eine Gehaltserhöhung ist vielleicht nicht immer eine Option für Ihren Arbeitgeber, aber andere Vorteile können erweitert werden, um zu zeigen, dass Ihr Arbeitgeber die zusätzliche Arbeit, die Sie leisten, kennt und schätzt“, erklärt Julia Kanouse, CEO der Illinois Technology Association. Sie verweist auf alternative Vergütungen wie zusätzliche Urlaubstage oder einen einmaligen Bonus.

Aber einen Mangel an Bezahlung oder Anerkennung zu beheben, kann für viele schwierig sein, und ein Rollenwechsel ist nicht unbedingt eine rote Flagge. Das heißt, Sie können sie verwenden, um ein Argument für die Erhöhung Ihres Gehalts oder Ihrer Leistungen zu finden.

„Ein Manager, der seine Mitarbeiter nicht ausnutzt, wird diese Vergünstigungen proaktiv anbieten und zusätzlichen Arbeitsaufwand als Möglichkeit sehen, jemanden für den nächsten Job vorzubereiten“, sagt Kanouse. „Aber wenn Sie in einer Situation stecken, in der sich die Arbeit mit wenig bis gar keiner Anerkennung fortsetzt, ist es an der Zeit, sie zu überdenken. Es ist sicherlich eine Gelegenheit, über zusätzliche Gehälter, Boni, Gleitzeit zu verhandeln – was auch immer für Sie am wichtigsten ist. Wie bei jeder Verhandlung ist es wichtig, dass Sie Ihre Enten in einer Reihe halten – in der Lage sein, die zusätzliche Arbeit zu dokumentieren, die Sie übernommen haben, und bereit sein, zu verteidigen, warum Sie denken, dass es das rechtfertigt, wonach Sie fragen.“

Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, empfiehlt Kanouse, darüber nachzudenken, wie der Arbeitsstil Ihres Vorgesetzten aussieht, und Ihren Ansatz in diese Richtung anzupassen, um Ihren Einfluss zu erhöhen.

„Wenn Sie verstehen können, wie eine Person tickt, wie sie Entscheidungen trifft, wie sie gerne arbeitet, sind Sie besser in der Lage, die Art und Weise zu gestalten, wie Sie miteinander interagieren. Wenn Ihr Vorgesetzter eine Art von Person ist, die sich auf das Unternehmen konzentriert, stellen Sie sicher, dass Sie den Smalltalk begrenzen. Wenn er oder sie viele Daten benötigt, um eine Entscheidung treffen zu können, sollten Sie bei der Abgabe einer Empfehlung Hintergrundrecherche und wichtige Datenpunkte angeben. Tools wie DISC, eine Arbeitsplatz-Persönlichkeitsbewertung – auch wenn Sie nur den Stil Ihres Vorgesetzten schätzen – können aufschlussreiche Hinweise geben, wie Sie mit einer Persönlichkeit arbeiten können, die sich von Ihrer eigenen stark unterscheiden könnte.“

*Paul Heltzel ist Autor und Herausgeber, früher bei Discovery News, National Geographic, NPR und PC World Magazine.