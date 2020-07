7 Eigenschaften, die ein guter stellvertretender IT-Leiter braucht

Der CIO ist zum Dreh- und Angelpunkt geworden - und anspruchsvoll. Eine vertrauenswürdige Nr. 2 kann jedoch helfen, die Belastung zu verringern. Hier erfahren Sie, wie man den optimalen Stellvertreter ausfindig macht. [...]

Die Rolle des CIO wird immer wichtiger. Er ist nicht mehr nur eine taktische Führungspersönlichkeit, die den IT-Stack unterstützt, sondern ist zusammen mit Führungskräften aus der Wirtschaft zu einem wichtigen Mitgestalter des Unternehmens geworden. Bei so viel, was auf dem Spiel steht, brauchen IT-Führungskräfte einen verlässlichen Stellvertreter, jemanden, der ihnen mit Rat zur Seite steht, der kritische IT-, Geschäfts- und Personalaufgaben bewältigt und vor allem bereit ist, das Ruder zu übernehmen, wenn es nötig ist.

Es ist jedoch nicht einfach, eine vertrauenswürdige Nr. 2 zu finden. Die Stelle erfordert fundierte IT- und Geschäftskenntnisse sowie die Fähigkeit, den CIO oder CTO sowie die Mitglieder des IT-Teams zu beraten und anzuleiten.

Hier sind sieben Schlüsselmerkmale, auf die Sie bei der Auswahl eines stellvertretenden IT-Leiters achten sollten.

1. Management-Kenntnisse

Ein CIO-Lieutenant muss bereit sein, seine Teammitglieder zu Höchstleistungen zu führen, was in der heutigen IT mehr bedeutet, als nur das Beste aus einzelnen Mitarbeitern herauszuholen. „Der optimale Kandidat für die zweite Führungsposition sollte auch bereit sein, mit konkurrierenden Prioritäten zu jonglieren, einen analytischen Verstand einsetzen, um den Erfolg auf der Grundlage von KPIs zu messen, flexibel für Veränderungen bleiben, offen für ständiges Lernen sein und Vertrauen in die eigene Führungsfähigkeit haben“, rät Joe McKenna, globaler CIO bei Syntax, einem Unternehmen für Managed Cloud Services.

Ein Kandidat zur Nummer 2 sollte eine erfolgreiche Bilanz in der Teambildung vorweisen können. „Der Stellvertreter muss in der Lage sein, vielfältige und schlagkräftige Teams aufzubauen, indem er Talente identifiziert und fördert, nach unterschiedlichen Perspektiven sucht, Einfühlungsvermögen zeigt und Verpflichtungen einhält“, so Gregory Touhill, außerordentliches Fakultätsmitglied am Heinz College der Carnegie Mellon University und ehemaliger CISO für das US Office of Management and Budget.

Ein ausgeglichenes Temperament ist eine weitere wünschenswerte Eigenschaft. „Ihre Nr. 2 darf nicht hitzköpfig oder ein Fußabtreter sein; sie muss in der Lage sein, die Situation zu lesen und die geeignete Mischung aus ‚die Tagesordnung vorantreiben‘ und gleichzeitig in der Lage sein, bei Bedarf Kompromisse einzugehen“, erklärt Mike Michalik, CTO von Evoque Data Center Solutions.

2. Zukunftsorientiertes Denken

Ein Stellvertreter sollte in der Lage sein, dem Chef dabei zu helfen, Trends und potenzielle Möglichkeiten zu erkennen. Diese Fähigkeit erfordert eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten und Persönlichkeit, meint Dave Messinger, CTO des On-Demand-Anbieters digitaler Talentplattformen Topcoder. Ein Stellvertreter „muss mehrere Visionen – Technologie, Kultur, Finanzen – mit Enthusiasmus vorantreiben“, erklärt er.

Eine Nr. 2 sollte den Wunsch und die Fähigkeit besitzen, schnell riesige Informationsmengen aufzunehmen, die richtigen Fragen zu stellen und Handlungsoptionen festzulegen, die machbar, akzeptabel, geeignet und erschwinglich sind, stellt Touhill fest. „Gute Stellvertreter erkennen, dass eine ihrer Schlüsselrollen darin besteht, dem Chef angemessenes Feedback und alternative Vorgehensweisen zu geben, auch wenn sie wissen, dass das Feedback nicht gern gehört wird.“

3. Technologische Gewandtheit

Eine Nr. 2 muss kein Experte in absolut jedem IT-Bereich sein, sondern sollte über ein tiefes Verständnis der aktuellen und vielversprechenden Unternehmenstechnologien sowie der wichtigsten Anbieter in jedem Bereich verfügen.

Kenntnisse und Expertise im Bereich der Cybersicherheit sind jedoch unerlässlich. Angesichts der endlosen Zahl von Bedrohungen, gegen die IT-Abteilungen ihre Unternehmen verteidigen müssen, sollte eine Nr. 2 ein solides Verständnis der neuesten Cybersicherheits-Tools und -Praktiken haben, rät Thomas P. Keenan, außerordentlicher Professor für Informatik an der Universität von Calgary. „Ich war an einem CIO-Gremium beteiligt … und das taucht immer wieder als eine Schlüsselkompetenz auf, die jeder CIO braucht“, erklärt er.

Bassam Chaptini, CIO von Unqork, einem Anbieter von Anwendungsplattformen für Unternehmen, empfiehlt, vor Kandidaten zurückzuschrecken, die sich zu sehr auf IT-Kerntechnologien zu konzentrieren scheinen, anstatt sich damit zu befassen, wie Technologien zur Verbesserung des Geschäfts eingesetzt werden können. „Wir arbeiten mit Maschinen, aber letztendlich ist die Technologie dazu da, sich irgendwann mit den Menschen zu beschäftigen, also braucht man jemanden, der das immer im Hinterkopf behält“, bemerkt er. Kundenorientierte Fähigkeiten sind ebenfalls wichtig. „Sie werden jemanden brauchen, auf den Sie sich verlassen können, der Sie – und das Unternehmen – vor den Kunden vertritt“, so Chaptini.

4. Starke Führung

Führungsqualitäten wie Organisation, Initiative und Tatkraft sind wesentliche Eigenschaften, nach denen man bei einem potenziellen Stellvertreter Ausschau halten sollte. „Sie alle in einer Person zu finden, kann schwierig sein, aber sie sind es wert, danach zu suchen“, meint Michalik.

Erfolgreiche Nr. 2 neigen dazu, freundschaftliche, aber starke Persönlichkeiten zu sein, beobachtet Brad Willman, CIO von Entrust Solutions, einem Unternehmen für IT-Managed Services und Personalaufstockung. „Stellvertretende Führungskräfte müssen ein empfindliches Gleichgewicht finden zwischen jemandem, mit dem die Mitarbeiter zusammenarbeiten wollen, und einer Autorität, die von den Mitarbeitern respektiert und akzeptiert wird“, erklärt er. „Obwohl viele Stellvertreter charismatisch sind, gibt es keine inhärente Korrelation zwischen Charme und Führung“.

Nach gängiger Weisheit ist es nie eine gute Idee, einen Stellvertreter zu ernennen, den es reizt, der Oberbefehlshaber zu sein, aber es ist auch keine gute Idee, sich an jemanden zu wenden, der für jede Entscheidung die Zustimmung des Chefs benötigt. „Vermeiden Sie Extreme“, rät Sam Maley, IT-Betriebsleiter bei Bailey & Associates, einer britischen IT-Prüfungs-, Beratungs- und Managementfirma. „Vermeiden Sie diejenigen, die sich nicht an Regeln halten können, oder diejenigen, die sie außerhalb eines bestimmten Kontextes nicht anwenden können“, fügt er hinzu.

Blinde Hingabe an den IT-Chef ist eine weitere negative Eigenschaft. „Ein ‚Ja-Sager‘ ist nie eine gute Nummer 2, weil er keine Autorität in Frage stellt und nicht zögert, die schwierigen Fragen zu stellen, die Innovationen vorantreiben“, bemerkt Messinger. „Achten Sie auch auf den übermäßig kontrollierenden, aufmerksamkeitsstarken Stellvertreter, der die Ziele von Investoren, Unternehmen, Belegschaft, Kunden und Markt nicht zur obersten Priorität macht“, warnt er.

5. Kommunikationsfähigkeiten

Gute Stellvertreter sind auch gute Kommunikatoren. „Sie gehen über sich hinaus, um zu kommunizieren und zu koordinieren“, bemerkt Touhill. „Sie verstehen, dass die Kommunikation von oben nach unten und innerhalb der Organisation zu einem besseren Team und zum Erfolg der Mission führt.“

Der stellvertretende Kommandeur muss in der Lage sein, mehrere Gespräche und Mitarbeiteranfragen zu bewältigen. „Er oder sie muss den Umfang der Aufgaben erfassen und definieren, alle Komplexitäten im Zusammenhang mit dem Umfeld und den Integrationen destillieren und schließlich die Gesamtstrategie durch geplante Phasen der Ausführung führen“, sagt McKenna.

Die besten Stellvertreter scheuen das Rampenlicht und lassen nicht zu, dass der Ehrgeiz ihren Beitrag zur IT-Planung und zum IT-Betrieb verwässert. Auch für den IT-Leiter und den Stellvertreter ist es wichtig, eine enge Arbeitsbeziehung aufzubauen. „Die beste Paarung zwischen einem Leiter und einem Stellvertreter ist, wenn der Leiter sich verpflichtet, den Stellvertreter darauf vorzubereiten, größere Führungsrollen zu übernehmen, während der Stellvertreter sich verpflichtet, den Leiter so gut wie möglich zu unterstützen und von ihm zu lernen“, bemerkt Touhill.

6. Geschäftssinn

Ein CIO sollte sich nach einer Nr. 2 umsehen, die geschäftsorientiert ist, sich mit Finanzen auskennt und über eine Führungspräsenz verfügt. „Am wichtigsten ist, dass er oder sie persönliche Exzellenz, ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, einen Schwerpunkt auf Selbstentfaltung, Integrität sowie Zugänglichkeit und Authentizität demonstrieren muss“, so Caren Shiozaki, CIO und Executive Vice President von Thornburg Mortgage und Governance-Beraterin des IT-Berufsverbandes ISACA. Im Idealfall sollte der Kandidat über fundierte Erfahrungen sowohl im geschäftlichen als auch im technologischen Bereich verfügen. „Er oder sie würde eine erfolgreiche Erfolgsbilanz in der Mitarbeiterführung vorweisen können und gezeigt haben, dass er oder sie selbstmotiviert ist und keine Angst vor Zweideutigkeiten hat“, fügt sie hinzu.

Ein Stellvertreter muss kein strategischer Visionär sein, sollte jedoch jemand sein, der die Geschäftslogik der Plattform, die der IT-Leiter entworfen hat, vollständig versteht und bewährte Taktiken auf aktuelle und aufkommende Probleme anwenden kann. „Da sich IT-Führungskräfte auf strategische Elemente höherer Ordnung konzentrieren, müssen die Stellvertreter Problemlöser und eigenständige Führungspersönlichkeiten sein“, erklärt Maley. Abgeordnete sollten auch in der Lage sein, Teammitglieder anzuweisen, wie sie bestimmte technische Probleme angehen sollen, stellt er fest.

7. Unterstützung des Managements

Obwohl der IT-Leiter in der Regel die letzte Entscheidung trifft, ist es sehr ratsam, die Unterstützung des Top-Managements einzuholen, bevor die Einstellung abgeschlossen wird.

Irgendwann, wenn der CIO oder CTO plötzlich nicht mehr verfügbar ist, muss der Stellvertreter einspringen und die volle Kontrolle über die IT-Planung und den IT-Betrieb übernehmen. Wenn es innerhalb der obersten Führungsebene des Unternehmens Uneinigkeit darüber gibt, ob ein Kandidat in der Lage ist, letztendlich IT-Chef zu werden, könnte es dem neuen Leiter schwer fallen, volle und unhinterfragte Autorität geltend zu machen, wenn er am meisten gebraucht wird.

„In den meisten Unternehmen gibt es viele talentierte IT-Fachleute, aber nur wenige kommen für eine leitende CIO-Position in Frage“, sagt Matt Mead, CTO beim Beratungsunternehmen für digitale Technologie SPR. „Bevor jemand zu einem Stellvertreter ausgebildet wird, sollten Sie sicherstellen, dass die wichtigsten Interessenvertreter an Bord sind.“

Letzter Punkt

Alle IT-Führungskräfte sollten einen Nachfolgeplan haben. „Vermutlich werden der CEO und/oder ein Vorstandsausschuss dafür sorgen, dass dies der Fall ist“, meint Shiozaki. „Eine ausgezeichnete Nr. 2, die für einen CIO arbeitet, wäre die ideale Person, die in diesen Nachfolgeplan einbezogen werden sollte“, so Shiozaki.

*John Edwards ist ein erfahrener Wirtschaftstechnologie-Journalist. Seine Arbeiten erschienen in der New York Times, der Washington Post und zahlreichen Wirtschafts- und Technologiepublikationen, darunter CIO, Computerworld, Network World, CFO Magazine, IBM Data Management Magazine, RFID Journal und Electronic Design.