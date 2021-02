7 Eigenschaften, die IT-Leiter von IT-Managern unterscheiden

Ist Ihre Karriere noch in der Vergangenheit verwurzelt? Hier erfahren Sie, wie Sie sich davon befreien und eine neue Ebene der Führung und Leistung erreichen können. [...]

Die meisten CIOs waren in früheren Phasen ihrer Karriere IT-Manager. Leider verhalten sich viele CIOs trotz Gehaltserhöhungen und mehr Verantwortung immer noch wie Manager und nicht wie Führungskräfte der C-Ebene.

Eine IT-Führungskraft, die sich nicht von vergangenen Verantwortlichkeiten und Haltungen lösen kann, hat ein ernstes Problem. Ein CIO, der in der Vergangenheit feststeckt und nicht in der Lage ist, sich vorwärts zu bewegen, ist nicht in der Lage, das volle Potenzial seiner neuen Rolle auszuschöpfen.

Der Übergang von einem Manager zu einer Führungskraft ist ein Prozess, der Bewusstsein, Reflexion und Einsicht erfordert. Um die Reise zu beschleunigen, sollten Sie diese sieben Eigenschaften berücksichtigen, die eine IT-Führungskraft von einem IT-Manager unterscheiden.

1. Inspirierend

Eine IT-Führungskraft inspiriert ihre Kollegen und ermutigt sie, den technologischen Wandel eifrig mitzumachen und zu pflegen.

„Es bedarf keines Titels oder einer Machtposition, um diese Führungseigenschaft zu nutzen“, sagt Mark Smith, Professor und Leiter für Business Technologies und Graduate Studies an der University of Advancing Technology in Tempe, Ariz. „IT-Führungskräfte, die andere inspirieren, können Menschen mobilisieren, um Projekte zu beenden und viele großartige Dinge zu erreichen.“ Um Mitarbeiter und Kollegen zu inspirieren, muss eine Führungskraft starke emotionale Intelligenz und Kommunikationsfähigkeiten erwerben und verfeinern, fügt er hinzu.

IT-Führungskräfte können Teams auch mit offenen, ehrlichen und transparenten Diskussionen inspirieren, die sich auf technologische Strategien und Visionen konzentrieren.

„Die besten IT-Führungskräfte öffnen sich für Feedback und Dialog und laden andere auf allen Ebenen ein, an der Gestaltung der Vision mitzuwirken“, sagt Kim Bozzella, Managing Director beim Unternehmensberatungsunternehmen Protiviti. „Die Zeiten des blinden Mitläufertums sind vorbei, die Menschen wollen Führungskräfte, die ansprechbar, kommunikativ und real sind.“

2. Kollaborativ

Die IT ist in ein immer größeres Spektrum von Geschäftsaktivitäten eingebettet. „Aus diesem Grund gibt es eine große Anzahl positiver Beziehungen, die innerhalb einer IT-Organisation aufgebaut werden müssen“, sagt Jerry Kurtz, Executive Vice President of Insights and Data beim Technologie- und Unternehmensberatungsunternehmen Capgemini North America. „Der Erfolg eines IT-Leiters und seines Teams wird weitgehend durch eine Kombination aus der Qualität dieser Kooperationsbeziehungen und der Fähigkeit bestimmt, eine IT-Organisation aufzubauen, die fähig und bereit ist, der Vision des IT-Leiters zu folgen.“

Führungskräfte, die in der Lage sind, eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb ihrer Organisation und mit externen Stakeholdern zu beeinflussen, werden in der Lage sein, erfolgreiche Veränderungen voranzutreiben und mehr Unterstützung für ihre IT- und Programmmanager zu gewinnen, beobachtet Bozzella. Darüber hinaus werden Führungskräfte, die eine stärkere kollaborative Innovation fördern und die Teammitglieder dazu bringen, anders und kreativer zu denken, in der Lage sein, eine pünktliche und fehlerfreie Lieferung an die Kunden zu erreichen und die Kernaufgaben der Unternehmenstechnologie zu erfüllen.

3. Aufschlussreich

Den Teammitgliedern die Informationen zu geben, die sie benötigen, um ihre Aufgaben erfolgreich zu erledigen, ist von grundlegender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie eine langfristige Richtung und einen Kontext besitzen. Die Fähigkeit, zu erklären, warum man sich auf bestimmte Prioritäten konzentriert, und zwar auf eine Art und Weise, die Dialog und Beteiligung begrüßt, ist ein wesentliches Führungsverhalten, erklärt Loralie Thostenson, Senior Vice President und Technology Talent Officer bei Liberty Mutual Insurance. „Der Einsatz dieser Eigenschaft motiviert und inspiriert Mitarbeiter effektiv, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, indem eine Umgebung geschaffen wird, in der sich der Einzelne wertgeschätzt fühlt“, sagt sie.

Die Fähigkeit, Mitarbeiter und Stakeholder auf allen Ebenen des Unternehmens in verschiedenen Stilen und Ansätzen zu beeinflussen und mit ihnen zu kommunizieren, ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. „Menschen, die wirklich Führungsqualitäten zeigen, sind in der Lage, Beziehungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die Vertrauen aufbauen“, so Thostenson. „Die Fähigkeit, ein überzeugendes Narrativ zu schaffen und offen für unterschiedliche Perspektiven zu sein, ist entscheidend für die erfolgreiche Definition einer visionären Roadmap mit Teams und Stakeholdern, um die technologiegestützte Unternehmenstransformation voranzutreiben.“

4. Visionär

Eine IT-Führungskraft muss die Fähigkeit besitzen, sich den zukünftigen Zustand des Unternehmens vorzustellen und dieses Ziel durch Change Management, Geschäftssinn, Einflussnahme, Verhandlungsführung und andere Fähigkeiten zu erreichen, die notwendig sind, um die erforderlichen Veränderungen zu erreichen, sagt Bill VanCuren, CIO von NCR.

„IT-Führung ist ein einsamer Beruf, da die Masse zunächst keine Veränderung will und den anfänglichen Disruptoren, die versuchen, den zukünftigen Zustand zu schaffen und die Veränderung anzuführen, vielleicht nicht folgt“, fügt er hinzu.

IT-Manager neigen dazu, die Priorität darauf zu legen, „die Lichter am Leuchten zu halten“ – sicherzustellen, dass die Projekte pünktlich laufen und die angestrebten Ziele erreicht werden. IT-Führungskräfte hingegen müssen eine expansivere, visionäre Sichtweise entwickeln und sich auf neue Richtungen konzentrieren, die internen und externen Kunden einen Nutzen bringen können, sagt Rich Temple, Vizepräsident und CIO des Deborah Heart and Lung Center. „Der visionäre IT-Leiter kann sowohl bei Kunden als auch bei IT-Teammitgliedern Begeisterung für neue Richtungen und Möglichkeiten wecken [und] neue Dinge lernen und beruflich wachsen“, erklärt er.

5. Einfühlsam

Die besten IT-Führungskräfte sind diejenigen, die mit Empathie führen, so Michael Fahey, ein Executive Counselor beim IT-Forschungsunternehmen Info-Tech Research Group. „Sie verstehen, dass es einer authentischen Akzeptanz und einem Verständnis für die Motivationen und den Kontext des Mitarbeiters bedarf, um ein Teammitglied zu inspirieren, sein Bestes zu geben“, erklärt er. Mit anderen Worten: Sie nehmen sich die Zeit, den Einzelnen zu kennen und zu wissen, wie er tickt.

Im Gegensatz dazu ist ein Manager typischerweise auftragsorientiert und auf die zu erledigende Arbeit fokussiert. „Während natürlich nichts falsch daran ist, missionsorientiert zu sein, kann dieser eher engstirnige Ansatz ihre Effektivität einschränken“, bemerkt Fahey. „Sie sind sich möglicherweise nicht bewusst, womit der Mitarbeiter auf persönlicher Ebene zu kämpfen hat, was bedeutet, dass sie nicht immer in der idealen Position sind, um ihn zu optimaler Leistung zu inspirieren.“

Wenn Sie durch Ihre Worte und Taten Ihren Respekt und Ihre Wertschätzung für Ihre Untergebenen demonstrieren, schaffen Sie die Voraussetzungen für hervorragende Führungsqualitäten, sagt Brigadegeneral (a.D.) Gregory J. Touhill, der erste CISO auf Bundesebene und derzeit außerordentlicher Professor am Heinz College of Information Systems and Public Policy der Carnegie Mellon University. „Während meines Militärdienstes habe ich gelernt, dass Manager Dinge verwalten, während Führungskräfte Menschen führen“, erklärt er. „Es gibt zwar Dutzende von wesentlichen Eigenschaften, die große Führungskräfte haben, aber ich habe herausgefunden, dass die Schlüsseleigenschaft, die Führungskräfte von Managern unterscheidet, Empathie ist.“

Verstehen Sie Ihre Untergebenen und haben Sie Vertrauen in sie, und lassen Sie sie die Arbeit erledigen, die erledigt werden muss, empfiehlt Fahey. „Zu wissen, wer sie sind und was sie motiviert, ist eine der Kompetenzen, die große Führungskräfte von anderen unterscheidet.“

6. Flexibel

Flexibilität, also die Fähigkeit, geschickt mit einer komplexen und sich verändernden Umgebung umzugehen, ist eine Schlüsseleigenschaft, die IT-Leiter von Managern unterscheidet. „Dies erfordert eine flüssige Intelligenz, die Fähigkeit, in einzigartigen und neuartigen Situationen zu argumentieren und Probleme zu lösen, sowie eine Wachstumsmentalität“, erklärt Charlie Atkinson, CEO von PeopleFactors, einer Online-Plattform zur Beurteilung von HR-Talenten.

Je nach Situation muss eine Führungskraft entweder auf Management- oder auf Führungstechniken zurückgreifen, um eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen. „Senior-Rollen sind mehr auf Führung ausgerichtet“, sagt Atkinson. „Ein CIO verbringt typischerweise 20 bis 30 Prozent seiner Zeit damit, seine direkten Mitarbeiter zu managen, und den Rest der Zeit mit Führung.“

7. Mitfühlend

Was eine IT-Führungskraft wirklich auszeichnet, ist Mitgefühl – sie kümmert sich sowohl um die Mitarbeiter als auch um die Mission des Unternehmens, sagt Jon Check, Senior Director of Cyber Protection Solutions bei Raytheon. „Eine Führungspersönlichkeit fördert das berufliche Wachstum, das Wohlbefinden, das kontinuierliche Lernen und den Erwerb neuer Fähigkeiten für ihr gesamtes Team und ist gleichzeitig ein Fürsprecher für sie im Unternehmen.“

Um diese Führungsebene zu erreichen, muss man sich intensiv um das Team kümmern und sich darauf konzentrieren, den Teammitgliedern zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.

„Der Weg zur Führungskraft erfordert Geduld, kontinuierlichen Fokus und Anstrengung“, sagt Check. „Eine Führungskraft muss Zeit und Ressourcen aufwenden, um ihren Kollegen zu helfen und nicht nur ihrem eigenen Karriereweg“, erklärt er. „Auch wenn es unmöglich erscheint, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, nehmen sich Führungskräfte Zeit für das, was wichtig ist, und ganz oben auf dieser Liste steht die Sicherstellung, dass das gesamte Team erfolgreich ist und die Möglichkeit hat, zu wachsen.“

*John Edwards ist ein erfahrener Journalist für Wirtschaft und Technologie. Seine Arbeiten sind in der New York Times, der Washington Post und zahlreichen Wirtschafts- und Technologiepublikationen erschienen, darunter CIO, Computerworld, Network World, CFO Magazine, IBM Data Management Magazine, RFID Journal und Electronic Design.