7 Fragen, die CIOs stellen sollten, bevor sie einen neuen Job annehmen

Wird Ihr neuer Job ein wahrgewordener Traum oder eine berufliche Sackgasse für Sie sein? Die richtigen Fragen zu stellen, bevor Sie unterzeichnen, ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass eine IT-Führungsrolle die richtige ist. [...]

IT-Führungskräfte, die einen neuen Job suchen, sollten darauf vorbereitet sein, viele Fragen zu verschiedenen technologischen, geschäftlichen und persönlichen Themen beantworten zu müssen. Doch bevor ein Bewerbungsgespräch endet, ist es immer sinnvoll, ein paar entscheidende Fragen an den Interviewer zu stellen. Denn da Ihr potenzieller Arbeitgeber sicherstellen möchte, dass Sie professionell und produktiv arbeiten können, riskieren Sie schließlich aufgrund der im Vorstellungsgespräch eingegangenen Verpflichtungen nichts weniger als Ihren Ruf und Ihren zukünftigen Karriereweg.

Hier sind 7 sorgfältig ausgearbeitete Fragen, die Sie Ihrem neuen Arbeitgeber stellen sollten, bevor Sie eine neue IT-Führungsrolle annehmen.

1. Werde ich eine IT-Abteilung leiten, die ein gleichberechtigter Partner des Unternehmens ist und dazu beiträgt, Innovation und Umsatz zu fördern?

Unternehmen, die die IT nicht in ihre Planung und andere geschäftsorientierte Aktivitäten einbeziehen, betrachten die Abteilung im Allgemeinen als eine Kostenstelle, die kaum mehr als eine notwendige Belastung für die Ressourcen darstellt. Solche Unternehmen sind in der Regel weniger bereit, der IT die Zeit und das Budget zu geben, die für die Erforschung und Innovation benötigt werden, bemerkt Matt Mead, CTO der Technologieberatungsfirma SPR.

„Es ist wichtig, in einem Unternehmen zu sein, in dem die IT als ein kritischer Teil des Geschäfts betrachtet wird“, erklärt er. „Sie werden persönlich und beruflich davon profitieren, da das Unternehmen Sie und Ihre Abteilung mehr zu schätzen weiß“.

2. Was sind die Eigenschaften, die Sie an Ihrem bisherigen CIO am meisten wertgeschätzt haben?

Es kann ein eindeutiges Zeichen – eine rote Flagge – sein, wenn der Interviewer Schwierigkeiten hat, zu definieren, was er oder sie am letzten IT-Chef des Unternehmens am meisten mochte.

„Sie haben vielleicht legitimerweise noch nie mit einem qualifizierten CIO gearbeitet, aber es sollte ein gewisses Maß an realistischen Erwartungen vorhanden sein“, meint Joe Olson, Vice President der Personalberatungsfirma für Technologie und Finanzpraktiken ON Partners.

Wenn der Interviewer einfach eine Reihe fader CIO-Attribute wie „Zuverlässigkeit“, „Wissen“ und „Sparsamkeit“ nachplappert, während er hervorstechende Eigenschaften wie „Führung“ und „Innovation“ auslässt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen resistent gegen Veränderungen ist und seinen CIO als kaum mehr als einen IT-Administrator betrachtet.

„Jeder [CIO] wird Fürsprecher innerhalb des Unternehmens brauchen, um letztendlich erfolgreich zu sein“, so Olsen. „Diese [Frage] ist ein guter Weg, um solche Vorurteile auszuräumen.“

3. Wie definieren Sie den langfristigen Erfolg der IT-Abteilung und welche Methoden verwenden Sie, um die Gesamtleistung zu messen?

Diese Frage soll Ihnen helfen, die Sicht des Unternehmens auf die IT und die Rolle der Abteilung in Bezug auf ihren Beitrag zum Geschäftserfolg zu verstehen. Die Antwort des Interviewers gibt auch Aufschluss über die Ziele, die der neue CIO erreichen soll.

„Mit dieser Frage können Sie feststellen, welche Prioritäten das Unternehmen [bei der] Kostenoptimierung, der Auffrischung von Team-Talenten, dem Vorantreiben strategischer Veränderungen und der Bestimmung, wie gut das [alles] zu den Fähigkeiten und Interessen passt, die Sie mitbringen, setzt“, erklärt Art Hu, Senior Vice President und Global CIO von Lenovo. „Wenn das Unternehmen ambitioniert ist, sollte es in der Lage sein, die Gesamtstrategie des Unternehmens klar zu formulieren und sie dann mit dem zu verknüpfen, was Sie als neuer CIO leisten können.“

Shayne Sherman, CEO des IT-Supportservices TechLoris, glaubt, dass diese Frage auch dabei hilft, festzustellen, wie hoch das Unternehmen seinen CIO schätzt. „Während einige Arbeitgeber Sie als Technologieführer betrachten, sehen andere Sie vielleicht nur als den IT-Leiter“, stellt er fest. „Finden Sie heraus, welche Erwartungen das Unternehmen hat und ob sie mit Ihren Vorstellungen übereinstimmen.“

4. Wie werden Sie in ein paar Jahren wissen, dass ich ein erfolgreicher CIO bin?

Mit dieser Frage können Sie herausfinden, nach welcher Art von CIO das Unternehmen sucht. Die Erwartungen der Unternehmen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten der CIO-Kandidaten, beobachtet Mikhail Papovsky, CEO der IT-Managementberatung Abraic. „Wenn das Unternehmen versucht, ein strenges IT-Schiff zu führen, und Sie ein sparsamer CIO sind, passt das gut zusammen“, bemerkt Papovsky. „Wenn Sie strategisch denken und das Unternehmen versucht, seine derzeitige Technologie zu stabilisieren, sind Sie verloren.“

5. Wie hoch ist das IT-Budget Ihres Unternehmens?

Das ist eine potenziell heikle, aber kritische Frage. „Stellen Sie sicher, dass Sie die Abteilung nicht mit einem Dollar pro Tag leiten müssen“, warnt Jon Hill, CEO und Vorsitzender der Energiewirtschafts-Beratungsfirma The Energists. „Sie werden Leute und Ressourcen brauchen, um die Abteilung am Laufen zu halten, also haben Sie das Recht, das [die Größe des Budgets] zu wissen, bevor Sie sich für die Position entscheiden.“

Als aktueller oder angehender CIO haben Sie wahrscheinlich schon eine allgemeine Vorstellung davon, wie viel Geld es kostet, eine bestimmte Art von IT-Abteilung zu leiten. Wenden Sie dieses Wissen auf die Position an, für die Sie sich bewerben.

„Sie müssen sich die Größe des Unternehmens ansehen und die Zahlen durchgehen, um zu sehen, ob sie sich summieren“, sagt Hill. „Das wird großen Einfluss auf Ihre Effektivität und Ihr Glück haben.“

Wenn Sie zögern, diese Frage offen zu stellen, rät Hill, die Art der Herausforderungen zu diskutieren, denen die Abteilung derzeit gegenübersteht. „Oftmals wird das zu einer Diskussion über die Budgetgrenzen führen“, stellt er fest. „Dann können Sie zur Geldfrage übergehen, indem Sie etwas sagen wie: ‚Wenn ich fragen darf, mit welchem Budget würde ich arbeiten?'“

6. Wie würden Sie die Vision und Kultur Ihres Unternehmens definieren?

Wahrscheinlich haben Sie bereits Ihre Due Diligence durchgeführt, indem Sie alles über Ihren potentiellen zukünftigen Arbeitgeber erfahren haben, einschließlich seines Fokus, seines finanziellen Status und seiner Wettbewerbsposition. Sie sollten das, was Sie herausgefunden haben, noch weiter überprüfen, indem Sie den Interviewer bitten, die grundlegende Vision und Kultur des Unternehmens zu beschreiben.

„Ich schlage vor, Fragen zu den wichtigsten Programmen zu stellen und wie sich das Unternehmen strukturiert hat, um diese Programme zu erreichen“, meint Carlos Sanchez, CIO von SUEZ Water Technologies & Solutions, einem Unternehmen für Wasseraufbereitung und -entsorgung. „Fragen Sie auch, wie Betrieb, Finanzen und Systeme zusammenwirken, um Erfolg zu erzielen.“

Es ist auch wichtig, Fragen zu stellen, mit denen sich feststellen lässt, ob die Vision und die Kultur des Unternehmens mit den eigenen persönlichen Überzeugungen und Zielen übereinstimmen.

„Letztlich sind es die Vision und die Kultur, die Sie an ein Unternehmen binden“, so Sanchez. „Erfolg ist ein Nebenprodukt von etwas, das man mag – die Leidenschaft für das, was man tut.“

7. Wie viel Einfluss werde ich auf Veränderungen haben, und werden Sie meine Entscheidungen immer unterstützen?

Als C-Level-Führungskraft, die die Kontrolle über eine wichtige Unternehmensabteilung übernimmt, wird allgemein davon ausgegangen, dass Sie neue und aktualisierte IT-Ansätze und Praktiken einführen werden. Dennoch könnten andere Führungskräfte des Unternehmens versucht sein, Ihre Entscheidungen in Frage zu stellen und damit Ihre Fähigkeit zu untergraben, die IT zu einer treibenden Kraft für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu machen. Um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass Ihre IT-Strategie von einem aufdringlichen CEO, COO, Vorstandsmitglied oder jemand anderem rückgängig gemacht wird, ist es wichtig, eine feste Zusage zu erhalten, dass Ihre IT-Entscheidungen respektiert werden.

Viele CIOs werden sich einfach weigern, einem Unternehmen beizutreten, das ihnen keine unangefochtene Kontrolle über ihre Abteilung gibt. Die Förderung einer schwachen IT-Führung ist auch ein Zeichen dafür, dass das Management den wesentlichen Wert der Abteilung nicht respektiert. „Ich ziehe es vor, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem die IT als wesentlich für das Produkt und die Existenz des Unternehmens angesehen wird“, so Mead. „Die Unternehmen, die sich diese Idee zu eigen machen, können sich am besten von der Konkurrenz abheben“, erklärt er.

Wenn das Unternehmen Ihre Entscheidungen benötigt, um bestimmte Zielvorgaben für die Leistungskennzahlen zu erfüllen, stellen Sie sicher, dass die zu verwendenden Kennzahlen nach wie vor aktuell sind.

„Oftmals verlassen sich ältere Unternehmen noch auf Kennzahlen, die veraltet sind und geändert werden sollten“, erklärt Jason David, CEO des Software Review Publishers Software Portal. „Wenn Sie feststellen, wie oft [sie] überprüft werden … hilft Ihnen das, alle Pläne zu entschärfen, die diese Metriken stören könnten“.

Die Frage, die man nicht stellen sollte

Fragen Sie nicht nach Gehalt oder Leistungen. „Wenn Sie am Tisch sitzen und das Gespräch führen, schätzen sie, was Sie der Organisation bringen können“, bemerkt Sanchez. So wie Sie Ihre Nachforschungen angestellt und Ihre Vergütungserwartungen festgelegt haben, wird auch die Unternehmensleitung im Allgemeinen wissen, was sie Ihnen anbieten will.

„Wenn der Interviewer Sie nicht vorher danach fragt, würde ich es nicht erwähnen“, rät Hill. „Das können wir später besprechen, wenn Sie ein Angebot erhalten haben.“

*John Edwards ist ein erfahrener Wirtschaftstechnologie-Journalist. Seine Arbeiten erschienen in der New York Times, der Washington Post und zahlreichen Wirtschafts- und Technologiepublikationen, darunter CIO, Computerworld, Network World, CFO Magazine, IBM Data Management Magazine, RFID Journal und Electronic Design.