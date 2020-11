7 Funktionen, die das neue MacBook braucht, um mit dem PC mitzuhalten

Wird Apple den Mut haben, den PC in wichtigen Funktionen einzuholen? [...]

Am Dienstag erwarten wir, dass Apple seine neuen MacBooks (oder PowerBooks?) auspackt, und wir von PCWorld sind genauso aufgeregt wie alle anderen – zu sehen, ob Apple endlich all das nachholen kann, was wir bereits auf Windows-Laptops genießen.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Apples innovative MacBooks Windows-basierte Laptops klobig und langsam aussehen ließen. Heute nicht mehr. Ob es nun an den GPU- und Akkuproblemen bei den MacBook Pros der 2016-Ära lag, an der lange Zeit verschmähten MacBook Butterfly-Tastatur, die letztendlich eingegangen ist, oder an der langsamen Verbreitung der neuen Intel-Prozessoren – Apple ist in den letzten Jahren in der Laptop-Technologie weit, weit zurückgefallen.

Wir hoffen weiterhin, dass Apples neue Generation von Laptops einige wichtige Windows-Funktionen übernehmen wird, die ihnen noch fehlen, auch wenn dazu etwas Mut erforderlich ist. Hier sind die sieben Funktionen, mit denen wir beginnen würden.

1. Touchscreen

Niemand im Jahr 2020 kann mit einem geraden Gesicht sagen, dass Touch auf einem Computersystem keine Rolle spielt. Auf den meisten Windows-Laptops und sogar auf Chromebooks im Wert von 175 Euro sind Touch-Funktionen möglich.

Die Weigerung von Apple, Touch bei MacBooks zu integrieren, ist besonders verwirrend, wenn man bedenkt, wie die firmeneigenen Touch-zentrierten iPhone- und iPad-Produkte ihre Kategorien definiert und dominiert haben. Und nein, die Touch Bar zählt nicht.

(c) Acer

2. Pen-Unterstützung

Wir geben zu, dass die Pen-Unterstützung ein langsam wachsendes Feature auf Windows-PCs ist, aber wenn Sie sie benötigen (z.B. zum papierlosen Unterschreiben von Dokumenten während einer Pandemie), ist es ziemlich praktisch, sie zu haben. Damit wäre Apple vielleicht sogar einverstanden, denn wie bei den meisten Windows-Laptops müssen Sie den Apple Pencil optional zusätzlich erwerben. Was auch immer der Grund dafür sein mag, zumindest ist es eine verfügbare Option – anders als bei jedem einzelnen MacBook, das jemals hergestellt wurde.

Wir geben gerne zu, dass Apple wohl bereits eine der besten, wenn nicht sogar die besten Stylus-Implementierungen hat. Es ist höchste Zeit, diese auf seine Laptops zu bringen.

(c) Mark Hachman/IDG

3. 360-Grad-Klappmodus

Möchten Sie einen Klapplaptop oder einen Tablet-PC? Warum nicht einfach beides? Das beliebte „Cabrio“-Design mit dem 360-Grad-Scharnier bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. Dank des 360-Grad-Scharniers können Sie das Gerät mit wenigen Kompromissen als Clamshell betreiben oder als A-Frame positionieren. Wenn Sie den Laptop auf einem Ständer mit einer externen Tastatur und Maus betreiben, können Sie den Laptop umdrehen und den Bildschirm näher an sich heranholen. Und ja, er wird in 1 von 50 Fällen in den Tablet-Modus umgewandelt.

Wenn Apple wirklich einen Weg finden will, iPad und MacBook zu kombinieren, sollte es diese Funktion auf jeden Fall von Windows-PCs kopieren.

(c) Mark Hachman/IDG

4. Biometrische Gesichtserkennung beim Login

Jeder, der einen Windows-Laptop mit Windows Hello Facial-Login-Unterstützung verwendet hat, wird Ihnen bestätigen, wie toll das ist. Sie können mit dem Ellbogen auf die Tastatur tippen, während Sie Fried Chicken essen, und den Computer sicher einloggen lassen, ohne dass Sie Ihre schmierigen Finger an den Laptop bringen müssen. Da Apple den biometrischen Login bereits für das iPhone übernommen hat, gibt es keinen Grund, dies nicht auch für das neue MacBook zu tun.

(c) Crucial

5. Festplattenspeicher nach Industriestandard

Es kommt sehr selten vor, dass Verbraucher die SSD in einem Laptop aufrüsten, aber wir sind der Meinung, dass die Einführung von M.2-SSDs nach Industriestandard einen großen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Das liegt daran, dass einer der limitierenden Faktoren bei einem Laptop auf lange Sicht der Speicher ist. Stellen Sie sich ein MacBook aus der Zeit um 2012 mit einer 128-GB-SSD vor, die weggeworfen wird, weil sie nicht genug Platz hat. Ein einfacher Austausch der SSD im Jahr 2018 würde die Lebensdauer des Computers verlängern.

Apple verwendet jedoch seit langem permanent gelöteten Festplattenspeicher, was zukünftige Upgrade-Optionen einschränkt. Wenn Sie den Planeten lieben, Apple, bieten Sie also bitte die Möglichkeit, den Festplattenspeicher in Ihrem neuen Laptop aufzurüsten.

(c) Ben Patterson/IDG

Das Lenovo Flex 5G ist ein konvertierbarer Laptop mit Touch und 5G-Unterstützung, den Apple hoffentlich für das neue MacBook kopieren wird.

6. 5G-Konnektivität

Die Geschwindigkeit von 5G wird vermutlich einen großen Einfluss darauf haben, wie Menschen ihre Laptops benutzen. Es wäre sicherlich schön, wenn Apple mit seinem neuen MacBook 5G anbieten würde, denn, nun ja, mit 4G hat es das Unternehmen nie getan.

Sehen Sie uns nicht so an, als ob der Betrieb Ihres 4G-Handys als Hotspot dasselbe wäre. Wenn Sie 5G (oder 4G) integriert haben, bedeutet das, dass Sie den Akku Ihres Smartphones nicht leeren müssen. Ein in einen Laptop integriertes 5G-Gerät hat in der Regel einen besseren Empfang und eine bessere Signalstärke als ein winziges Smartphone, und es kann immer verbunden sein. Es gibt im Grunde keinen Grund für Apple, 5G nicht in dieser Form anzubieten, auch wenn Apple dies noch nie zuvor bei einem MacBook getan hat.

(c) PCWorld Coupons

7. Windows 10 ausführen

Haben Sie jemals einen Apple-Fan stolz verkünden hören, dass das MacBook der beste Windows-Laptop ist? Abschließend können wir uns hier auf etwas einigen: Die Fähigkeit, Windows ausführen zu können, hat das MacBook vom Schrottplatz der Computer-Geschichte gerettet.

Seien wir ehrlich, diese Motorola PowerPC-Sache hat sich nicht bewährt. Apples Laptops standen auf der Liste der gefährdeten Geräte, bis Apple sie aufnahm, Intel übernahm und dann die Fähigkeit, Windows auszuführen, als Grund für den Kauf eines Mac anpries.

Jetzt, da Apple kurz davor steht, auf einen eigenen Arm-basierten Chip umzusteigen, sind die Chancen für ein neues MacBook oder PowerBook, auf dem Windows gut läuft, ziemlich gering. Wir sagen „gut“, weil es vielleicht eine kleine Chance gibt, dass Apple Windows durch Emulation auf seinen neuen Laptops unterstützt. Die Erfahrung dürfte jedoch so sehr stinken, dass es nichts ist, was jemand wirklich tun möchte.

Gleichzeitig denken wir, dass die Möglichkeit, Windows tatsächlich ausführen zu können, eine unglaublich wichtige Funktion ist, die die neuen Apple-Laptops benötigen dürften. Warum? Nun, die Welt hat gesprochen: Im Grunde genommen werden 92 Windows-Computer für je 8 Macs verkauft. Das Überspringen der Windows-Unterstützung könnte Apple wieder in die gleiche Sackgasse führen, in der es sich vorher befand.

*Gordon Mah Ung, einer der Gründerväter der Hardcore-Tech-Berichterstattung, beschäftigt sich seit 1998 mit PCs und Komponenten.