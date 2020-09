7 Wege, Kontrolle über Ihre Cloud-Ausgaben zu erlangen

Hat es den Anschein, als würde sich ein beträchtlicher Teil des Cloud-Budgets Ihrer Organisation in Luft auflösen? Hier erfahren Sie, wie Sie einen Teil dieses Geldes wieder nach Hause bringen können. [...]

Unternehmen weltweit gaben im zweiten Quartal 2020 rekordverdächtige 34,6 Milliarden Dollar für Cloud-Dienste aus, etwa 11 Prozent mehr als im Vorquartal und 30 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so das Forschungsunternehmen Canalys.

Was nicht bekannt ist, ist, wie viel von diesem Geld unter anderem durch schlechte Planung, fehlerhafte Ausführung, unzureichende Aufsicht und interne Konflikte verschwendet wurde. Um die Verschwendung einzudämmen, ist es unerlässlich, die feste Kontrolle über die Ausgaben für Cloud Computing zu behalten, sagt Jimmy Pham, ein Direktor, der sich auf DevOps, Plattformen als Dienstleistung und Container als Service bei der Unternehmensberatungsfirma Booz Allen Hamilton spezialisiert hat. „Die Kontrolle über Cloud-Ausgaben zu erlangen, kann keine einmalige Anstrengung sein“, warnt er. „Eine Kombination aus Technologie, Betrieb und Praktiken kann dazu beitragen, die Ausgabenverschwendung zu reduzieren“.

Sind Sie bereit, Ihre Cloud-Investitionen zu optimieren? Hier sind sieben Möglichkeiten, wie Sie verhindern können, dass die Cloud Ihr Budget unnötig strapaziert.

1. Versteckte Verschwendung ins Visier nehmen

Cloud Waste verbirgt sich in vielen Formen. „Es gibt ungenutzte Ressourcen, wie Speicher und … andere Computing-Ressourcen“, sagt Tristan Morel L’Horset, North America Cloud and Infrastructure Growth Lead beim Beratungsunternehmen Accenture Technology Services. Eine weitere verschwenderische Praxis sei das Versäumnis, Anwendungsumgebungen, einschließlich Entwicklungs- und Testbereichen, bei Nichtgebrauch zu zyklisieren. Die Überdimensionierung von Computing-Ressourcen ist eine weitere effektive Methode der Geldverschwendung, die allerdings leicht behoben werden kann. „Wenn Anwendungen in die Cloud übergehen, können wir uns jetzt wirklich nur auf das beschränken, was wir brauchen, und uns bei steigender Nachfrage ändern“, erklärt L’Horset.

Die Überbereitstellung von Infrastrukturdiensten, wie z.B. VMs eingeschaltet zu lassen, wenn sie nicht genutzt werden, oder Nichtproduktionsumgebungen im Leerlauf verfügbar zu machen, ist in der Cloud immer noch relevant, sagt John Yeoh, Global Vice President of Research für die Cloud Security Alliance, eine gemeinnützige Organisation, die sich für Best Practices im Bereich der Cloud-Sicherheit einsetzt. Vor dem Umstieg auf die Cloud haben Unternehmen solche Ressourcen vor Ort aufgebaut und gewartet, so dass die Kosteneinsparungen bei Kapital und betrieblicher Wartung sofort sichtbar waren.

„Aber die Betriebseffizienz kann immer noch optimiert werden, indem die automatische Skalierung und die On-Demand-Natur der Cloud genutzt werden“, stellt er fest.

2. Bleiben Sie wachsam

Eine der besten Möglichkeiten, die Kontrolle über die Ausgaben für die Cloud zu erlangen, besteht darin, die Arbeitslasten und Anwendungen genau zu überwachen und Anpassungen auf der Grundlage des aktuellen und geplanten Bedarfs vorzunehmen. „Um die Cloud-Ausgaben vollständig zu optimieren, benötigen Sie ein vollständiges Bild der Cloud-Aktivitäten Ihres Unternehmens, damit Sie die richtigen Entscheidungen zur Optimierung dieser Aktivitäten treffen können“, so Brian DeMeulle, Executive Director für Enterprise Architecture and Infrastructure an der University of California in San Diego.

Automatisierte Cloud-Überwachungs- und Management-Tools und -Dienste sind unerlässlich, um potenzielle Verschwendung zu erkennen. DeMeulle sagt, dass seine Organisation eine Multi-Cloud-Verwaltungsplattform und eine Cloud-Finanzbetriebsorganisation eines Drittanbieters verwendet, um den Mitgliedern des IT- und Finanzteams einen vollständigen Einblick in die Cloud-Nutzung der Universität zu geben und individuelle Empfehlungen zu geben, wie und wann Änderungen zur Kostenoptimierung vorgenommen werden können. „Mit der richtigen Kombination aus Lösungen und Partner-Support können Unternehmen schnell die Kontrolle über ihre Cloud-Ausgaben gewinnen“, verspricht DeMeulle.

Pham rät zur Durchführung regelmäßiger Finanz- und Softwareentwicklungsprüfungen. „Dazu gehören sowohl wiederkehrende manuelle Überprüfungen als auch, was noch wichtiger ist, automatisierte Berichte, Warnungen und Auslöser, die so fein abgestimmt sind, dass sie relevante und genaue Datenpunkte für schnelle, entscheidende Maßnahmen liefern“, sagt er.

Ständige Wachsamkeit erfordert auch den Einsatz eines Überwachungsinstruments, das schnell anomale Ereignisse erkennen kann. L’Horset erinnert sich an die Zusammenarbeit mit einem Kunden, der durch einen unerklärlich ausufernden Cloud-Konsum verwirrt war.

„Die Infrastruktur funktionierte sehr gut, aber einer der Entwickler hatte mehrere Cloud-Ressourcen erweitert, um Bitcoin-Mining durchzuführen“, erklärt er. Erst nachdem die Überwachungstechnologie der Firma die IT-Abteilung auf ein anomales Verbrauchsereignis aufmerksam gemacht hatte, wurde das Problem entdeckt und gelöst. „Die Überwachung auf Verbrauchsereignisse ist im Cloud-Management sehr wichtig geworden und muss auf Echtzeitbasis erfolgen, um große Verbrauchsüberraschungen zu vermeiden“, sagt L’Horset.

3. Eile erzeugt Verschwendung

Ein konsistenter Ansatz für die Einführung von Cloud Computing liefert im Allgemeinen langfristig den besten Nutzen. Das Verschieben von Unternehmensdiensten in die Cloud aus einer Laune heraus oder als ruckartige Reaktion auf ein externes Ereignis führt häufig zu langfristiger Verschwendung.

Die COVID-19-Pandemie zum Beispiel hat einen Ansturm auf die Cloud verursacht, den einige Unternehmen zu bedauern beginnen. Mit dem Aufkommen von Remote-Arbeits- und -Lernumgebungen begannen Unternehmen, wesentliche Dienste ohne oder mit nur geringer Vorausplanung in die Cloud zu verschieben. „Zunächst schien es aus der Not heraus am schnellsten zu sein, Dienste einfach in die öffentliche Cloud zu verlagern oder neue Dienste innerhalb der öffentlichen Cloud einzurichten“, sagt DeMeulle. „Doch ohne genügend Zeit für die Planung einer Migration oder eines Einsatzes denken Organisationen nicht über das beste Verbrauchsmodell nach“, so DeMeulle.

4. Betonung der Effizienz

Effektives Cloud-Cost-Engineering basiert auf Effizienz, bemerkt Jim Haughwout, Leiter der Infrastruktur und des Betriebs beim Musik-Streaming-Dienstleister Spotify. „Nicht bürokratische Effizienz nach Art der Zeiterfassung, sondern die Entwicklung von Systemen und Diensten, die effizient skalierbar sind“, erklärt er. Haughwout stellt fest, dass Spotify in der Lage war, Cost Engineering in eine Optimierungsplattform zu verwandeln.

Ingenieure lieben Optimierung, stellt Haughwout fest. „Indem wir das Cost Engineering in eine Optimierungsdisziplin verwandelt haben, haben wir diese Leidenschaft für uns erschlossen“, meint er. „[Wir] gaben ihnen die Einsichten, um Optimierungen zu inspirieren, die ihre Software effizienter und als Ergebnis schneller und skalierbarer machten.

Der Schlüssel zum Erfolg, so Haughwout, bestand darin, die Kosten relevant und umsetzbar zu machen. „Wir gaben Einblicke, die Ingenieure wissen ließen, wie ihre Dienstleistungen, Datenpipelines, Websites und so weiter in Bezug auf Dinge wie Kosten pro Dollar Umsatz, Kosten pro Benutzer und Kosten in Form von Ingenieurstunden aussahen“, erklärt er. Der Ansatz ermöglichte es den Teams, zu erkennen, wann ihre Systeme weniger effizient als gewünscht arbeiteten, inspirierte zum Handeln und gab den Ingenieuren die Möglichkeit, fundierte Entscheidungen über Zeit und Kosten zu treffen.

„Dadurch wurde die Top-Down-Steuerung in eine Bottom-Up-Optimierung und -Planung für hervorragende Ingenieurleistungen umgewandelt“, sagt Haughwout. „Sobald wir dies getan hatten, stellten wir fest, dass das Cost Engineering automatisch als Teil der normalen Arbeit der Teams begann.

5. Das Ziel im Visier

Um eine feste Kontrolle über die Ausgaben in der Cloud zu erlangen, ist es hilfreich, mit dem Endergebnis im Hinterkopf zu beginnen. „Wenn Sie sich nur auf die Ausgaben für die Wolke konzentrieren, werden Sie den vollen Wert der Cloud verpassen“, warnt L’Horset. Konzentrieren Sie sich auf Kosten-, Leistungs- und Innovationsoptimierung. „Ein Mikrofokus nur auf Cloud-Ausgaben kann Unternehmen blind für den wahren Wert der Cloud machen, der sich um Agilität, Leistung und Innovation dreht“, bemerkt er.

6. Veränderungen antizipieren

Die Erwartung an die Cloud-Strategie eines jeden Unternehmens sollte sein, dass sie sich durch neue Landezonen, SaaS-Erweiterungen, neue cloud-native Services und verschiedene andere Entwicklungen weiter entwickelt und verändert. „Um etwas so Dynamisches zu planen, braucht man eine integrierte Strategie, die Cloud-Governance, Betrieb und Ausgaben aufeinander abstimmt“, sagt Pham.

Eine der größten Fallstricke, in die IT-Führungskräfte beim Budget tappen, ist die Behandlung ihrer Cloud-Ausgaben als statischer Posten. Veränderungen geschehen, und die Ausgaben für die Cloud müssen unter Umständen plötzlich steigen. „Das soll nicht heißen, dass es ein unbegrenztes Cloud-Budget geben sollte“, sagt Pham, „nur dass es auf Geschäfts- und IT-Initiativen abgestimmt sein sollte, damit Anstiege keine Überraschung sind und gerechtfertigterweise genutzt werden, um zukünftige Ausgabenbedürfnisse und Trends zu informieren“.

Obwohl sich die Cloud-Technologie ständig weiterentwickelt, widersetzen sich einige Unternehmensabteilungen möglicherweise der Anpassung an die Bedürfnisse und Praktiken der Cloud-Technologie. Traditionelle Beschaffungsabteilungen haben zum Beispiel manchmal Schwierigkeiten, ihre Praxis an die sich abzeichnenden Normen für Cloud-Ausgaben anzupassen, beobachtet Blair Hanley Frank, ein Analyst für Technologieforschung und das Beratungsunternehmen Information Services Group. „Häufig konzentrieren sich diese Organisationen darauf, durch die Maximierung von Rabatten den größtmöglichen Gegenwert für ihr Geld zu erzielen, was dazu geführt hat, dass Unternehmen verbindliche Ausgabenvereinbarungen evaluieren, die ihre Möglichkeiten, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, bei weitem übersteigen“, sagt er. „Unternehmen sollten dies um jeden Preis vermeiden.“

7. Die wahren Kosten verstehen

Die Governance spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Sichtbarkeit und Transparenz der Nutzung von Cloud-Ressourcen, stellt Pham fest, „weil sie Klarheit und Verantwortlichkeit für Cloud-Unterkonten schafft und in Verbindung mit laufenden Berichten und Nutzungsscans für Unterkonten funktioniert“.

Es ist wichtig, die Kontrolle über die Kostendaten zu erhalten, rät Haughwout. „Nicht nur auf der obersten Ebene, sondern bis hinunter auf Komponentenebene“, sagt er. „Unternehmen müssen in der Lage sein, zu verstehen, was jeder Mikrodienst und jede Datenbank kostet, denn auf diesen Ebenen werden Änderungen und Optimierungen vorgenommen. Top-down-Mandate werden einfach zu ineffektiven Maßnahmen führen, die nicht nachhaltig sind, fügt er hinzu.

Schauen Sie sich an, wie die Cloud-Kosten zu den Betriebskosten des Unternehmens beitragen, und setzen Sie sich Ziele, um sich kontinuierlich zu verbessern … durch laufende Optimierungen, schlägt Haughwout vor. Auf diese Weise kann die IT von den fortlaufenden technologischen Fortschritten profitieren und gleichzeitig verhindern, dass Teams im Namen von „Einsparungen“ gebremst werden.

*John Edwards ist ein erfahrener Wirtschaftstechnologie-Journalist. Seine Publikationen erschienen in der New York Times, der Washington Post und zahlreichen Wirtschafts- und Technologiepublikationen, darunter CIO, Computerworld, Network World, CFO Magazine, IBM Data Management Magazine, RFID Journal und Electronic Design.