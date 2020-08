8 Tipps gegen Burnout während der Pandemie

IT-Führungskräfte werden kreativ, wenn es darum geht, Remote-Tech-Teams zu managen, die von zuhause aus arbeiten müssen. So lindern sie das Burnout, das das Leben im Krater des WFH bedroht. [...]

Nie zuvor waren die Vor- und Nachteile der Telearbeit offensichtlicher als im Jahr 2020, als der Coronavirus weltweit eine Massenflucht aus den Firmenbüros auslöste. In der Anfangszeit schwelgten die Mitarbeiter in ihrer Möglichkeit, auszuschlafen und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.

Schon bald setzte die verzerrte Realität der Pandemie ein. Die Arbeitstage wurden länger, da es keine täglichen Pendlerfahrten mehr gab. Die Augen der Arbeitnehmer wurden glasig, während sie einen Marathon von täglichen Zoom-Sitzungen erlebten. Ihre Finger krabbelten über Tastaturen und Touchscreens, während sie bis in die Nacht hinein ängstlich E-Mails beantworteten.

Die Neue Normalität ist so etwas wie eine lebensechte Twilight Zone, deren Auswirkungen auf Produktivität, Wohlbefinden und andere Aspekte genau beobachtet werden müssen. Während 63 Prozent der 20.000 im Mai von Lenovo befragten Mitarbeiter angeben, dass sie sich produktiver fühlen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten (WFH), nennen viele als Nachteile von #WFHlife die reduzierten persönlichen Beziehungen zu ihren Kollegen, die Schwierigkeiten, Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen, sowie häusliche Ablenkungen.

„Die Unterscheidung zwischen Arbeits- und Privatleben ist verschwunden“, meint Guardant Health CIO Kumud Kalia. „Dinge, die vor sechs Monaten noch unprofessionell schienen, werden heute als Routine angesehen“.

CIOs, die das Gute, das Schlechte und das Hässliche dieser neuen Arbeitsweise gesehen haben, geben ihre Tipps, um die Mitarbeiter während der Zeit des Homeoffice konzentriert und produktiv zu halten.

Seien Sie flexibel

Dieses WFH-Experiment ist für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu. Zeigen Sie also Geduld mit Mitarbeitern, die darum kämpfen, die Anwesenheit für ihre Familien mit der Erledigung der Arbeit in Einklang zu bringen, so Kalia von Guardant. Erkennen Sie, dass Kinder Zoommeetings stören werden. Außerdem wird sich der Stress erhöhen, wenn die Eltern sich darauf vorbereiten, ihre Kinder zum ersten Mal seit Monaten wieder in die Schule zu schicken. „Dafür gibt es keine Patentlösung“, betont Kalia.

Es obliegt auch den IT-Führungskräften, den Übergang von Neueinstellungen zu erleichtern. Das ist ein wichtiger Grund, warum Kalia den Chatbot Barista eingeführt hat, der bei der Einarbeitung aus der Ferne helfen soll, indem er Fragen zu Unternehmensvorteilen, technischem Support, Cybersicherheitsschulungen und anderen Fragen beantwortet. Die Mitarbeiter greifen auf die Software über die Slack-Schnittstelle des Unternehmens zu.

Erleichtern Sie die regelmäßige Kommunikation

NetApp CIO Bill Miller meldet sich regelmäßig bei seinem Team und bittet darum, dass seine direkten Mitarbeiter das Gleiche tun, um Unterstützung zu gewähren, bei Herausforderungen zu helfen und in Verbindung zu bleiben. Dies hat die Beziehungen seiner IT-Mitarbeiter bei der Bewältigung der Herausforderungen, die mit der Arbeit per Fernzugriff verbunden sind, deutlich verbessert. „Wir brauchen menschliche Interaktion und darauf zu achten, dass dies gewährleistet ist, ist wichtig, um die Moral hoch zu halten“, so Miller. „Wir stecken da alle zusammen drin.“

Die Mitarbeiter von Oldcastle APG unterbrechen ihre Arbeitswoche mit virtuellen Kaffeepausen, Lunch and Learns und TED-Gesprächen, berichtet Kim Trevisan, CIO des Bauunternehmens. Nicht zuletzt halten diese virtuellen Ausflüge die Menschen, die sich normalerweise täglich sehen würden, enger mit ihren Kollegen in Kontakt.

Das Meeting vor dem Meeting

Machen Sie Meetings bedeutungsvoller, indem Sie „vorgelesenes“ Material über Kooperationskanäle anbieten und jeder Person Zeit zum Austausch geben, sagt Miller. „Das ist etwas, das in einem Konferenzraum nicht immer möglich war, weil oftmals die größten Stimmen das Gespräch dominierten“, so Miller. Dies trägt dazu bei, Besprechungen kürzer und produktiver zu halten, und bietet schüchternen Mitarbeitern mehr Komfort beim Austausch. Das bringt „mehr Ideen, mehr Perspektiven ans Licht und vertieft das Gefühl der Einbeziehung und Zugehörigkeit“, erklärt er.

Karen Renner, CIO von CommScope, beschränkt ihre Sitzungen auf 50 Minuten und zeichnet sie auf, damit Mitarbeiter, die nicht zu jeder Sitzung kommen können, ihren eigenen Zeitplan einhalten können.

Informieren und mobilisieren Sie die Teilnehmer

Bryson Koehler, CTO von Equifax, ermutigt einzelne Mitarbeiter, spontane Videoanrufe zu initiieren, die nur etwa 5 Minuten dauern, eine Atempause von der Plackerei aufeinanderfolgender Anrufe. „Ein fünfminütiges Videogespräch ersetzt ein Gespräch auf dem Flur“, meint Koehler. „Die Leute sind geistig erschöpft, deshalb versuchen wir, bei Meetings aufmerksamer zu sein.“

Bei Land O’Lakes drängt CIO Ted Bekele seine Mitarbeiter, ihr Videokonferenz-Handy zu nehmen und spazieren zu gehen, um sich die Beine zu vertreten. Wenn möglich, beschränken Sie Meetings auf 6 oder 7 Personen, was mehr Menschen ermutigt, sich zu engagieren.

Einmal schreiben, morgen lesen

Wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, brauchen Sie auf diese E-Mail spät in der Nacht nicht zu antworten. „Wenn ich um Mitternacht auf E-Mails antworte, werden alle anderen das Gefühl haben, dass sie das Gleiche tun müssen“, erklärt Karen Renner, CIO von CommScope. „Die Work-Life-Balance beginnt mit den Beispielen, die wir setzen.“

Verfolgen Sie die Praxis von Trevisan in Oldcastle: Schreiben Sie später am Abend eine E-Mail – solange sie noch frisch im Kopf ist -, aber planen Sie den Versand für den nächsten Tag ein. Auf diese Weise verspüren Mitarbeiter nicht die Angst, eine Arbeits-E-Mail vor dem Schlafengehen zu lesen, geschweige denn darauf reagieren zu müssen – dies ist Teil der Aufrechterhaltung der Work-Life-Balance, so wie sie nach wie vor besteht. Trevisan fügt hinzu: „Es geht nicht um das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben; es geht um die Integration von Arbeit im Privatleben.“

Produktivität am Arbeitsplatz überwachen

Burnout stellt sich oft eher als langsamer, heimtückischer Kriecher denn als theatralischer Zusammenbruch heraus. Wenn sich die Kadenz von leistungsstarken Mitarbeitern zu verzetteln beginnt, könnte das ein Warnsignal sein.

Land O’Lakes überwacht die Produktivitätstrends bei den Mitarbeitern mit Microsoft Workplace Analytics. Diese Software verfolgt alles, von der Beteiligung der Mitarbeiter über Arbeitsplatzgeräte, Microsoft-Team-Sitzungen und Sofortnachrichten. Anhand dieser Daten kann Bekele feststellen, ob die Mitarbeiter Überstunden machen, und Empfehlungen für Freistellungen und eine gesündere Work-Life-Balance aussprechen.

Erleichtern Sie die Zeit mit der Familie

Dass die Arbeit jetzt von zu Hause aus erledigt wird, bedeutet, dass sich das häusliche Leben der Mitarbeiter überschneidet, also ermutigen Sie die Menschen, mehr zu teilen. Die Mitarbeiter von Equifax teilen Fotos von ihrer Freizeitgestaltung und führen Familienvorstellungen durch. Die Mitarbeiter von Land O’Lakes gewähren ihren Kindern Videokonferenzzeit, um ihre Lego-Kreationen zu zeigen. Wachhabende Mitarbeiter bestimmen eine Zeit, in der sie den Kindern ihrer Kollegen Geschichten vorlesen.

„Wir sehen kreative, virtuelle soziale Veranstaltungen wie Tiershows und Chats mit den Kindern“, erzählt Renner. „Das ist eine lustige Möglichkeit, sich zu entlasten, Kontakte zu knüpfen und sich als Team Zeit zum Entspannen zu nehmen“.

Ruhe und Entspannung verordnen

Die Mitarbeiter von CommScope werden dazu angeregt, jedes Jahr ihren gesamten Urlaub zu nehmen, um sich regelmäßig zu erfrischen und aufzutanken, so Renner. Sie fügt hinzu, dass automatische E-Mail-Erinnerungen die Mitarbeiter daran erinnern, ihre Urlaubstage regelmäßig in ihren Kalendern einzutragen.

Woher wissen CIOs, dass diese Tipps funktionieren? „Trotz des kulturellen Wandels, den die Arbeit von zu Hause aus mit sich bringt, haben die Leute immer noch ein gutes Gespür dafür, was wir zu erreichen versuchen“, sagt Trevisan.

*Clint Boulton ist ein leitender Redakteur bei CIO.com und befasst sich mit IT-Führung, der Rolle des CIO und der digitalen Transformation.