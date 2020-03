Abschied von Cortana

Microsofts digitaler Assistent verschwindet zwar nicht ganz, aber wir stehen kurz vor dem Ende einer weiteren Me-Too-Technologie von Microsoft, die niemand wirklich wollte. [...]

Microsoft beschönigt die Nachricht, aber mit dem nächsten Upgrade auf Windows, das in diesem Frühjahr fällig ist, wird Cortana, wie wir sie kennen, so gut wie nicht mehr existieren. Der digitale Assistent wird in Windows 10 nicht mehr so leicht zugänglich sein, und er wird die Fähigkeit verlieren, viele der Dinge zu tun, für die er entwickelt wurde, wie zum Beispiel Smart-Geräte zu steuern oder Musik abzuspielen. Er wird nicht mit Alexa von Amazon, Siri von Apple oder Google Assistant konkurrieren – nicht, dass er das jemals wirklich getan hätte. Und er wird nicht in Smart Speaker eingebaut werden – nicht, dass er jemals in viele eingebaut worden wäre.

Cortana wird nicht ganz abgeschafft. Jedenfalls noch nicht. Aber vielleicht steht sie am Beginn einer dieser langen Sterbebettwachen, mit denen Microsoft dazu neigt, gescheiterte Produkte zu ertragen. Vorerst wird Cortana weiterleben, allerdings in viel begrenzterer Form. Ich will Ihnen das alles erklären, aber lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die wechselhafte Geschichte von Cortana werfen und darauf, warum Microsoft beschlossen hat, dass es an der Zeit ist, ihre Möglichkeiten drastisch einzuschränken.

Cortana wurde erstmals 2014 für das Windows Phone eingeführt, das 2017 seinen eigenen Niedergang erlebte. Im Jahr 2015 fand Cortana ihren Weg in das Betriebssystem Windows 10. Microsoft hoffte darauf, dass es mit Siri und Alexa konkurrieren könnte. (Google Assistant wurde später eingeführt).

Aber Cortana kämpfte darum, ihren Platz zu finden. Anfang 2018, nachdem der erste (und immer noch einzige) Smart Speaker mit Cortana auf den Markt gekommen war, bemerkte ich, wie weit Cortana bereits hinter seine Rivalen zurückgefallen war. Ende 2017 verfügte Cortana nur noch über 230 Fertigkeiten (im Wesentlichen Sprachanwendungen), im Vergleich zu 25.000 bei Alexa. Niemand kaufte die Smart Speakers von Cortana, selbst als zig Millionen von Alexa- und Google-gesteuerten Lautsprechern aufgekauft wurden. Damals schrieb ich: „Sieht so aus, als ob die Lautsprecher mit Cortana-Steuerung das gleiche Schicksal erleiden werden wie die anderen Me-Too-Produkte von Microsoft, die keinen wirklichen Grund hatten, zu existieren“.

Später in diesem Jahr sagte ich voraus, dass nicht nur die Smart Speaker von Cortana, sondern auch Cortana selbst auf den Schrottplatz kommen würden. Microsoft hatte mit seiner jüngsten Reorganisation ein klares Signal gegeben, als die Person, die für Cortana verantwortlich gewesen war, das Unternehmen verließ und Cortana aus der KI- und Forschungsabteilung in das Experiences & Users-Team umbesetzt wurde – eine bedeutende Degradierung. Für erfahrene Redmond-User schien dies zu bedeuten, dass Cortana nicht mehr als eigenständiges Markenprodukt entwickelt werden würde. Ich kam damals zu dem Schluss: „Wahrscheinlich signalisiert dies das Ende von Cortana als Spitzentechnologie und eigenständigem digitalen Assistenten. Wahrscheinlich wird Cortana stattdessen eine weniger sichtbare Technologie werden, die hinter den Kulissen andere Microsoft-Produkte unterstützt, statt als hochsichtbares Markenprodukt zu fungieren“.

Und Ende Februar dieses Jahres hat Microsoft genau das angekündigt. Andrew Shuman, Microsoft-Vizepräsident für Cortana, schrieb in einem Blog: „Als Teil der Entwicklung von Cortana hin zu einem persönlichen Produktivitätsassistenten in Microsoft 365 werden Sie in der neuesten Version von Windows 10 einige Änderungen in der Funktionsweise von Cortana bemerken. Wir haben den Zugang zu Cortana so gestrafft, dass Sie vor der Nutzung von Cortana sicher mit Ihrem Arbeits- oder Schulkonto oder Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sein müssen. Einige Funktionen für Privatanwender wie Musik, Connected Home und Fähigkeiten von Drittanbietern werden in der aktualisierten Version von Cortana unter Windows 10 nicht mehr verfügbar sein.

Dies ist eine sehr große Veränderung. Es bedeutet, dass Personen, die lokale Windows-Konten anstelle ihres Microsoft-, Schul- oder Arbeitskonto verwenden wollen, keinen Zugang mehr zu Cortana haben werden. Es bedeutet den Tod von Cortana als Kundenhelfer. Microsoft hat Cortana bereits aus dem Windows-Suchfeld ausgegliedert, was Cortana an sich schon weniger nützlich und zugänglich gemacht hat. Aber mit diesem letzten Schritt wird Cortana noch nutzloser und noch weniger in Windows und das Leben der Menschen integriert sein.

Von nun an wird die „weiterentwickelte“ Cortana hinter den Kulissen arbeiten, um als Suche für das unklar definierte „Microsoft 365“ zu fungieren, das kein eigentliches Produkt zu sein scheint, das man allein kaufen könnte. Stattdessen scheint Microsoft 365 das zu sein, was Microsoft als eine Kombination aus Office 365, Windows 10 Enterprise und Enterprise Mobility and Security bezeichnet. Wie genau Cortana in diese Kombination passt, ist überhaupt nicht klar. Aber die Beispiele, die in Shumans Blog-Beitrag genannt werden, darunter das Überprüfen Ihres Kalenders, das Hinzufügen einer Aufgabe zu Ihrer Aufgabenliste und das Erstellen von Erinnerungen, sind nicht sehr überzeugend. Das sind alles Dinge, die Cortana bereits tut, und nichts davon stellt eine besonders weltbewegende Technologie dar. Evolution ist nicht mehr das, was sie einmal war.

Seien Sie jedoch nicht überrascht, wenn die digitalen Assistenten anderer Unternehmen in Windows 10 stärker in den Vordergrund treten. Es gibt bereits eine Alexa-App, die Sie für Windows 10 herunterladen können, und Microsoft und Amazon haben in der Vergangenheit daran gearbeitet, Cortana und Alexa dazu zu bringen, miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Microsoft-CEO Satya Nadella hat seine Bereitschaft bekundet, mit einmaligen und sogar aktuellen Konkurrenten zusammenzuarbeiten – man kann sehen, wie er den alten Edge-Browser aufgibt, um ihn mit Hilfe von Chromium, das ursprünglich von Google entwickelt wurde und die Grundlage von Google Chrome bildet, neu aufzubauen. Es ist noch zu früh, um zu wissen, welche Art von Partnerschaft Microsoft eingehen wird, aber die Alexa-Front und das Zentrum für die Automatisierung des Hauses wäre ein klares Ziel.

Das virtuelle Ende von Cortana ist kein großer Misserfolg für Microsoft. Es wäre einer gewesen, wenn man mehr in das Projekt investiert hätte – und so etwas hat Microsoft in der Vergangenheit bereits getan, vor allem mit dem sehr teuren Windows Phone / Nokia-Projekt. Stattdessen ist es ein Zeichen dafür, dass Nadella klug genug ist, um zu wissen, wann ein Konkurrenzprodukt besser ist als das eigene, und deshalb aus dem Rennen auszusteigen. Schließlich war es Nadella, der das Windows Phone letztendlich seinem Ende zuführte, und das Unternehmen hat sich seitdem gut entwickelt. Cortana zu beseitigen, wie wir sie kennen, kann dem Unternehmen nur helfen und Ressourcen freisetzen, die für wichtigere Technologien eingesetzt

*Preston Gralla ist ein beitragender Lektor bei Computerworld und Autor von mehr als 45 Büchern, darunter Windows 8 Hacks (O’Reilly, 2012) und How the Internet Works (Que, 2006).