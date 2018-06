Die Top 3 Karrierekiller für CIO – und wie man sie vermeidet

Viele qualifizierte CIO müssen schon nach den ersten 18 Monaten ihre Position verlassen. Wie Sie drei mögliche Probleme erkennen und verhindern können, lesen Sie hier. [...]

Wenn Sie eine neue CIO-Rolle übernehmen, erwartet man vor allem eines von Ihnen: Erfolg. Sie haben die Sprossen der Karriereleiter erklommen und sind in einem Großteil Ihrer Karriere geprüft und getestet worden.

Dennoch werden 30 bis 50 Prozent dieser qualifizierten Führungskräfte in den ersten 18 Monaten aus ihrem Job entlassen. Sie scheitern nicht, weil ihnen das Talent fehlt oder sie nicht gut genug sind. Sie haben die richtigen Dinge getan. Allerdings nicht oft oder intensiv genug.

Diese Misserfolge passieren vor allem dann, wenn jemand in eine Rolle versetzt wird, auf die er sich nicht einstellen kann. Das kann an der Persönlichkeit, dem Fokus oder der Arbeit selbst liegen. Betroffene tappen dabei in drei, oft vermeidbare, Fallen:

den falschen Einsatz von Führungseigenschaften falsche Arbeitsprioritäten Veränderung des organisatorischen Kontexts

Solche Fehler können CIO in eine Position zwingen, in der sie ihr Talent nicht optimal nutzen können. Das Unternehmen leidet dann unter den verlorenen Investitionen der Geschäftsleitung, sowie unter geringerer Mitarbeiterbindung und -moral, geringerer Kundenzufriedenheit und schwächeren Geschäftsergebnissen.

Es gibt vor allem drei Bereiche, mit denen Sie Ihre Karriere sicher in der Spur halten können:

1. Identifizieren Sie die negativen Aspekte Ihrer Führungseigenschaften

Wenn Sie in eine neue Rolle einsteigen und sich weiterhin auf die Fähigkeiten verlassen, die Sie in der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben, riskieren Sie es zu Scheitern. Wenn Sie mit neuen Herausforderungen und Situationen konfrontiert werden, sind die Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die Ihnen bei der Beförderung oder Einstellung geholfen haben, möglicherweise nicht gleichwertig anwendbar.

Fehlschläge können auf Missverständnisse beim Übergang, Unklarheiten bei der Definition von Zielen oder mangelnde Klarheit bei den Erwartungen an Sie in dieser neuen Rolle zurückzuführen sein. Es könnte an einem schlechten Beziehungsmanagement mit Kollegen liegen oder daran, dass Veränderungen im falschen Tempo angegangen werden. Dies sind nur die äußerlichen Manifestationen eines Problems, dessen Ursprung man in Ihrem Charakter findet.

Führungskräfte die Scheitern neigen dazu eine von diesen sechs negativen Führungseigenschaften zu zeigen: Kontrolle, Prahlerei, Exzentrik, Zurückhaltung, Distanziertheit oder Misstrauen. Sie neigen dazu, diese Eigenschaften nicht in sich selbst zu erkennen, da sie die Kehrseite der positiven Eigenschaften sind, die ihren Erfolg angetrieben haben. Die sich verändernde Situation, höhere Einsätze und ein genauerer Blick auf ihre neue Rolle bringen die negativen Merkmale ihres Verhaltens zum Vorschein.

Ein CIO kann wegen seiner positiven Eigenschaften eingestellt werden. Trotzdem kann eine Situation dazu führen, dass sich diese Qualitäten negativ ausdrücken. Ein gutes Beispiel dafür ist ein visionärer CIO, der für eine digitale Geschäftstransformation von einer dezentralen Organisation zu einer zentralen Organisation gewechselt hat. Die unternehmerischen, unabhängigen Verhaltensweisen, die in der alten Organisation belohnt wurden, führen nun dazu, dass der CIO von den Entscheidungsprozessen der neuen Organisation separiert erscheint.

2. Priorisieren Sie das Team über finanzielle Ziele

Sie riskieren zu scheitern, wenn Sie sich in erster Linie auf finanzielle Ziele und Key Performance Indicators (KPIs, dt. Leitzahlen) konzentrieren. Dies ist nicht immer einfach, besonders mit dem Druck, die Kosten zu senken oder wenn Sie Teil eines schwierigen Geschäfts sind.

Der Erfolg einer IT–Organisation kommt von den Menschen, die Ihnen letztendlich Bericht erstatten. Das Erreichen finanzieller oder anderer Ziele hängt davon ab, ob die Arbeitnehmer produktiv sind. Sie werden weniger wahrscheinlich scheitern, wenn Sie Ihr Team priorisieren.

Je höher Sie in Ihrer Firma aufsteigen, desto wichtiger werden die sozialen Führungsfähigkeiten um diejenigen zu leiten, die die Geschäftsstrategie umsetzen sollen. Lernen Sie jedes Teammitglied und seine Stärken, Schwächen und beruflichen Ambitionen kennen. Helfen Sie ihnen, ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen.

Erfahrung und Fähigkeiten können dazu führen, dass Sie als CIO angestellt werden, aber sie reichen nicht, den Job zu behalten. Meistens scheitern CIO aufgrund eines emotionalen Defizits. Dies könnte auf die Unfähigkeit zurückzuführen sein, ein Team aufzubauen und Führungspersonal auszubilden, schlechte Beziehungsfähigkeiten oder die Inkompetenz aus Fehlern zu lernen. Es könnte durch mangelnde Zusammenarbeit und Widerstand gegen die Ideen anderer Menschen oder durch die Doppelmoral, dass sie nicht den Erwartungen entsprechen, die sie an ihre Untergebenen stellen, verursacht werden.

3. Bewerten Sie ob der neue Kontext passt

Der Kontext ändert sich, wenn Sie eine neue Rolle übernehmen. Insbesondere dann, wenn Sie in eine andere Abteilung oder Firma wechseln. Ziele, Verantwortlichkeiten, Beziehungen, Kultur, Wettbewerbslandschaft und andere Faktoren prägen das Umfeld in dem Sie Ihre Arbeit machen.

Viel von Ihrem Erfolg hängt vom Kontext ab. Passt Ihr Führungsstil zu dem der Führungskräfte mit denen Sie zusammenarbeiten? Entsprechen die Ziele des Unternehmens Ihren Fähigkeiten? Passen Sie in die Unternehmenskultur?

Ein Wechsel in eine neue Rolle beinhaltet die Änderung eines oder mehrerer Faktoren, die den Kontext ausmachen. Sie können sich an veränderte Umstände anpassen – das Lernen neuer Dinge ist Teil jeder Karriereentwicklung. Ab einem bestimmten Punkt wird ein veränderter Kontext jedoch fremd und führt zum Scheitern.