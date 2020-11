Agiler Einsatz von POCs für neue Technologien

Vom Schreiben von User Stories bis hin zu Scrums und Sprints kann Agile den Proof-of-Concept-Prozess verbessern. [...]

Es gibt viele neue und aufregende Technologien für Entwickler, Ingenieure und Datenwissenschaftler, mit denen sie die Reifen aufziehen, lernen können, wie sie angewendet und für potenzielle Geschäftsanwendungen evaluiert werden können. Um mehr darüber zu erfahren, führen Technologie- und Datenteams häufig POCs (Proof of Concept) durch, um Anwendungsfälle, Leistung, Integrationsfähigkeiten und andere Anforderungen zu validieren. IT- und Datenteams führen POCs zu neuen JavaScript-Bibliotheken, Entwicklungstools, Public-Cloud-Funktionen, Low-Code-Plattformen, Datenbanktechnologien, maschinellen Lernmodellen und Datenintegrationen durch.

Die Anwendung agiler Methoden wie Scrum zur Durchführung eines Proof-of-Concept hat viele Vorteile. Das agile Team definiert seine Ziele zu Beginn eines Sprints und verwendet dann das Gelernte, um neue Experimente und Validierungen in kommenden Sprints zu priorisieren.

Die Verwendung von POCs zur Durchführung schneller Überprüfungen neuer Technologien ist relativ einfach, wenn das agile Team oder andere Technologen die Fachexperten sind und Erfolgskriterien festlegen können. Agile Teams können dann Spikes definieren, eine spezielle Grafik im Backlog, die forschungsorientierte Arbeit anzeigt, um die POC-bezogenen Arbeiten im Sprint zu planen. Die Akzeptanzkriterien der Spikes helfen bei der Definition des Erfolgs, und das Team kann entscheiden, wann die Technologie bereit ist, die Änderungsgenehmigungen zu durchlaufen. Selbst nach der Genehmigung können diese Teams Feature-Flags verwenden, um die neue Technologie langsam in die Produktion einzuführen.

Agile Methoden bei komplexen POCs anwenden

Die Planung und Durchführung von POCs größeren Umfangs birgt zusätzliche Herausforderungen, insbesondere bei der Validierung neuer Technologien in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Internet der Dinge oder Blockchain. Bei diesen POCs handelt es sich um Experimente zu den zugrunde liegenden Funktionen, ausgewählten Plattformen, Anwendungen der Technologie und den angewandten Geschäftsanforderungen. Die Teams müssen durch einen Entdeckungsprozess entlang all dieser Dimensionen und ihrer Abhängigkeiten iterieren, um den Geschäftswert, die Lösung und den technologischen Ansatz zu validieren.

Vergleicht man einen agilen POC zu neuen Technologien mit anderen agilen Initiativen, so gibt es mehrere deutliche Unterschiede.

Die meisten agilen Initiativen werden von einem Product Owner geleitet, der mit Kunden und Interessengruppen an Vision, Prioritäten und Anforderungen arbeitet. Bei einem POC für aufkommende Technologien muss der Product Owner jedoch potenzielle Interessengruppen in einen Entdeckungsprozess einbeziehen, ohne dabei zu viel versprechende Ergebnisse zu erzielen. Der agile Prozess muss dabei helfen festzustellen, ob die Anwendung der Technologie auf das Problem zu einer praktikablen Lösung führt, die einen ausreichenden Geschäftswert schafft. Gleichzeitig müssen die Interessenvertreter zustimmen, an der Reise des Experiments durch Erfolg, Geschwindigkeitsschwellen und Misserfolge teilzunehmen.

Bei der Arbeit mit einer neuen Technologie können die Interessenvertreter nicht ohne weiteres Anforderungen oder Akzeptanzkriterien angeben, und agile Teams können die Arbeit nicht genau einschätzen. Die Arbeit mit neuen Technologien ist ein Entdeckungsprozess. Agile Teams validieren die Fähigkeiten der Technologie und demonstrieren die Ergebnisse bei Sprint-Reviews, um die Interessenvertreter zu informieren. Das agile Team und die Interessenvertreter können dann bewerten, ob und wie sie vorgehen sollen, und bestimmen, welche Experimente priorisiert werden sollen.

Technologie- und Datenteams führen häufig POCs an einer oder mehreren vergleichbaren Technologien durch, um sie anhand einer Reihe von Erfolgskriterien zu validieren. Das ist bei neu entstehenden Technologie-POCs schwieriger zu orchestrieren, da die Teams gleichzeitig an den Erfolgskriterien, Anforderungen und technischen Fähigkeiten arbeiten. Darüber hinaus können neu entstehende Technologien und Architekturen Lösungen hervorbringen, die anhand von Support-Anforderungen und zukünftigen Geschäftsanforderungen schwer zu validieren sind.

Fördern Sie selbstorganisierende Teams in aufstrebenden technischen POCs

POCs haben so ihre Herausforderungen, aber erfolgreiche agile Teams wissen, wie man selbstorganisierende Prinzipien anwendet, ihre agilen Management-Tools anpasst und eine Kultur schafft, die experimentelle Innovation fördert.

Prüfen Sie zunächst die Sprint- und Release-Zyklen für lang laufende POCs, die engagierte Teams erfordern. Viele agile Teams, die sich mit Anwendungsentwicklung, Entwicklung und datenwissenschaftlichen Zielen befassen, entscheiden sich für zweiwöchige Sprints. Das ist ausreichend Zeit, um Anwenderberichte zu verfassen, an agilen Zeremonien teilzunehmen und die bevorstehenden Sprints zu planen.

Bei länger laufenden POCs möchten agile Teams möglicherweise eine aggressivere Kadenz von wöchentlichen oder noch kürzeren Sprints planen. Kürzere Sprints funktionieren gut, wenn sich die Teams zu schnellen Experimenten verpflichten und die Interessengruppen sie überprüfen und häufig Feedback geben. Diese POCs haben oft eine geringere Ausführungskomplexität, und die schnellen Feedback-Schleifen ermöglichen schnellere Kurskorrekturen und Entscheidungsfindung.

Wenn es um Experimente geht, kann es für die Teams von Vorteil sein, wenn die Anforderungen anders definiert werden als das Format und die Erfolgskriterien, die in typischen User Stories angewandt werden. Beim agilen Schreiben von User Stories schränken die Akzeptanzkriterien einer Story Lösungen für funktionale Einschränkungen ein, und nicht-funktionale Kriterien helfen dem Team bei der Validierung ihrer Implementierungen. Das Schreiben kurzer, aber detaillierter User Stories mit Akzeptanzkriterien trägt dazu bei, ein gemeinsames Verständnis zwischen dem Product Owner und dem agilen Team über den Benutzer, die Problemdarstellung und die akzeptablen Lösungen zu schaffen.

Die Definition von Pass/Fail-Akzeptanzkriterien in komplexen POCs kann schwierig sein. Bei diesen Experimenten besteht eine Alternative darin, erfolglose Kriterien zu definieren, die anzeigen, wann das falsche Experiment ausgewählt wurde oder wann die Ergebnisse eines Experiments außerhalb der angestrebten Ergebnisse liegen. Wenn ein Experiment als nicht erfolgreich eingestuft wird, können die Teams bessere Entscheidungen darüber treffen, wann es beendet werden soll, und verschiedene Ansätze priorisieren.

Bei hochstrategischen POCs können sich Technik- und Datenorganisationen dafür entscheiden, dass mehrere Teams bei der Technologieauswahl und -implementierung miteinander konkurrieren. Eine Möglichkeit besteht darin, kurze Hackathons zu definieren, bei denen mehrere Teams unterschiedliche Technologien, Ansätze und Lösungen anwenden. Hackathons sollten die eher jüngeren Entwickler, Ingenieure und Datenwissenschaftler einschließen; es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit für sie, neue Technologien und agile Zusammenarbeit zu erlernen.

Übergang von POC zu Prototyp und MVP

Ein Vorteil der agilen Nutzung des POC besteht darin, dass sie einen reibungslosen Übergang zu neuen Phasen ermöglicht, wie z.B. die Entwicklung von Prototypen und MVPs (minimal realisierbare Produkte, minimal viable products). Während des POC arbeiten agile Teams zusammen und sammeln Erfahrungen bei der Anwendung der neuen Technologie; die Interessenvertreter erhöhen ihr Verständnis für die Fähigkeiten der Technologie. Noch wichtiger ist, dass die Interessenvertreter die Geschwindigkeit des agilen Teams miterleben und eine realistische Erwartung an das haben, was das Team während eines Sprints erreichen kann. Die Zusammenarbeit und das Einfühlungsvermögen, die während des POC entwickelt werden, können in den nachfolgenden Phasen, einschließlich der Entwicklung von Prototypen und MVPs, vielversprechende Ergebnisse bringen.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Innovation nicht mit erfolgreichen POCs endet. Sie sind nur ein Schritt auf dem Weg dorthin. Letztendlich wollen Unternehmen aufkommende technologische Innovationen in die Produktion bringen und die geschäftlichen Auswirkungen realisieren. Das Starten von POCs unter Verwendung agiler Methoden stellt eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Technologie, Daten und anderen Funktionen her, die während des Prozesses ihre Strategien, Prioritäten, Problemaussagen und Lösungen entwickeln müssen.