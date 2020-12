AirPods FAQ: Alles, was Sie wissen müssen

Wie Sie Ihre AirPods einrichten, Ihre Musik mit Siri steuern, zwischen Geräten hin- und herschalten und vieles mehr. [...]

AirPods, die Marke für Apples kabellose Kopfhörer, umfasst mittlerweile drei Produkte: AirPods, AirPods Pro und AirPods Max. Sie kosten 179 Euro, 279 Euro bzw. 629 Euro, sind aber oft im Sonderangebot zu finden.

Diese FAQ wird Ihnen helfen, die Funktionen der AirPods besser zu verstehen, wie sich die drei Modelle voneinander unterscheiden und wie sie mit Ihren Apple-Geräten zusammenarbeiten. Für alle, die es noch nicht wissen, hier eine Anleitung für die AirPods.

Aktualisiert am 22.12.20: Aktualisierte FAQ mit Informationen zu AirPods Pro und AirPods Max, Spatial Audio und mehr.

Was ist der Unterschied zwischen AirPods, AirPods Pro und AirPods Max?

AirPods sind die originalen kabellosen Ohrhörer von Apple. Sie werden in einer kleinen Ladehülle geliefert, die etwa die Größe und Form einer Packung Zahnseide hat. Erstmals eingeführt wurden sie 2016, die zweite Generation wurde 2019 leicht verbessert.

Die AirPods Pro haben ein leicht verändertes Design mit kürzeren Stielen und Ohrpassstücken mit weichen Gummispitzen, um eine Abdichtung im Ohr zu schaffen. Sie verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung, unterstützen Apples Spatial Audio und werden immer mit einer kabellosen Ladehülle geliefert (diese ist ein optionales Upgrade für die regulären AirPods).

AirPods Max sind Apples Luxus-Kopfhörer der Spitzenklasse. Sie sind große Over-Ear-Kopfhörer und bieten eine hervorragende Noise-Cancelling-Technologie und Klangqualität.

Wie viel kosten die AirPods?

Normale AirPods kosten 179 Euro, oder 229 Euro mit dem kabellosen Lade-Etui.

Die AirPods Pro kosten 279 Euro und enthalten immer ein kabelloses Ladegerät.

Die AirPods Max kosten 629 Euro und haben kein Ladecase, da sie größere Over-the-Ear-Kopfhörer sind.

Es ist üblich, dass AirPods und AirPods Pro bei Online-Händlern (nicht bei Apple) für etwa 30 bis 50 Euro günstiger angeboten werden. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels sind die AirPods Max nur schwer zu finden, aber sobald der Nachschub ankommt, würden wir uns nicht wundern, wenn sie auch bei Online-Händlern häufig im Angebot zu finden sind.

Was ist Spatial Audio?

Wenn Sie AirPods Pro oder AirPods Max haben, können Sie unter bestimmten Umständen ein Surround-Sound-Erlebnis erhalten. Sie benötigen mindestens ein iPhone 7 oder ein iPad, das in den letzten Jahren hergestellt wurde, benötigen iOS/iPadOS 14 und müssen Audio von einer unterstützten Quelle abspielen.

Öffnen Sie Einstellungen > Bluetooth, tippen Sie auf das (i)-Symbol neben Ihren AirPods Pro oder Max und aktivieren Sie Spatial Audio. Wenn Sie dann Mehrkanal-Audio (5.1, 7.1 oder Dolby Atmos) aus einer unterstützten App hören, erzeugen Ihre AirPods ein wirklich sehr beeindruckendes Faux-Surround-Erlebnis.

Es nutzt sogar Beschleunigungssensoren und Gyroskope, um die Klangkulisse zu drehen, wenn Sie Ihren Kopf drehen, sodass „nach vorne“ immer so klingt, als wäre es auf den Bildschirm Ihres iPhones oder iPads gerichtet und nicht nur vor Ihrem Kopf. Genial!

Sie können Spatial Audio auch in der Lautstärkeregelung des Control Centers umschalten (c) IDG

Spatial Audio funktioniert aber leider noch nicht auf einem Mac oder Apple TV. Die Unterstützung von Apple TV wäre besonders willkommen, da dieses Gerät in erster Linie dafür da ist, genau die Art von Inhalten zu sehen, für die Spatial Audio gemacht ist.

So koppeln Sie die AirPods mit einem iPhone und einer Apple Watch

Das erstmalige Koppeln der AirPods mit einem iPhone oder iPad ist denkbar einfach. Sie müssen nur den Deckel der AirPods-Ladehülle in der Nähe Ihres iPhones aufklappen und schon erscheint eine Meldung mit der Frage, ob Sie sich verbinden möchten. Wenn Ihr iPhone gesperrt ist, müssen Sie es zuerst entsperren und dann auf die Schaltfläche „Verbinden“ tippen.

Bei den AirPods Max nehmen Sie sie aus dem Smart Case und halten Sie sie in die Nähe Ihres iPhones, um die Aufforderung zu erhalten. (Wenn Sie noch nicht auf iOS 14.3 aktualisiert haben, sollten Sie dies zuerst tun).

Das war’s, Sie sind fertig. Ihre AirPods bleiben mit diesem iPhone gekoppelt – und mit der damit gekoppelten Apple Watch, falls Sie eine solche besitzen. Wenn Sie einen Song auf Ihrem iPhone abspielen und dann einen anderen Song auf Ihrer Apple Watch abspielen, wechseln die AirPods zur Apple Watch.

So koppeln Sie die AirPods mit einem Mac

Wenn Sie die AirPods bereits mit Ihrem iPhone gekoppelt haben und es mit demselben iCloud-Account wie Ihr Mac verbunden ist (auf dem mindestens macOS 10.12 Sierra läuft), müssen Sie den Kopplungsprozess nicht noch einmal durchlaufen. Klicken Sie einfach auf das Bluetooth-Symbol in der Menüleiste Ihres Macs und Sie finden dort die AirPods.

Fahren Sie mit der Maus darüber und klicken Sie auf das Feld „Verbinden“, sobald es angezeigt wird. Oder klicken Sie mit der Option „Lautstärke“ auf das Lautstärkesymbol in der Menüleiste (Systemeinstellungen > Ton > Lautstärke in der Menüleiste anzeigen, wenn Sie es nicht bereits sehen) und wählen Sie die AirPods als Ausgabegerät Ihres Macs.

So verwenden Sie AirPods mit Apple TV

Möchten Sie Ihrem Apple TV (der Hardware-Box, nicht der App) zuhören, ohne andere zu stören? Verwenden Sie Ihre AirPods! Sie lassen sich mit Ihrem Apple TV koppeln, genau wie alle anderen Apple-Produkte mit der gleichen Apple-ID.

Alles, was Sie tun müssen, ist, die Tonausgabe auf Ihre AirPods umzuschalten: Halten Sie die Play/Pause-Taste auf der Siri-Fernbedienung gedrückt und wählen Sie Ihre AirPods aus.

Halten Sie Wiedergabe/Pause gedrückt, um Ihre Tonausgabequelle auszuwählen (c) IDG

So wechseln Sie mit den AirPods zwischen Apple-Produkten

Solange Ihre Apple-Produkte im selben iCloud-Account angemeldet sind und Sie auf iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 oder macOS Big Sur aktualisiert haben, wechseln Ihre AirPods automatisch zwischen den Geräten. Wenn Sie etwas auf Ihrem Mac hören und es auf Ihrem iPhone hören möchten, starten Sie einfach die Musikwiedergabe oder ein Video oder was auch immer auf Ihrem iPhone und Ihre AirPods werden automatisch umschalten.

Sie können in die Bluetooth-Einstellungen wechseln und auf die (i)-Taste neben Ihren AirPods tippen, um diese Funktion zu deaktivieren, wenn Sie möchten.

Wenn Sie die Geräte manuell umschalten möchten, finden Sie Ihre AirPods in der Liste der Bluetooth-Soundgeräte aller Ihrer Apple-Produkte, die mit derselben Apple-ID angemeldet sind. Wählen Sie sie einfach wie jedes andere Bluetooth-Headset aus.

Wie man die AirPods mit anderen Geräten koppelt

Was, wenn Sie die AirPods mit einem Android-Handy, einem Kindle Fire-Tablet oder einem anderen Nicht-Apple-Produkt verwenden möchten? Das können Sie! Die AirPods haben keinen Kopplungsknopf, aber die Ladehülle schon. Stecken Sie die AirPods in die Ladehülle und suchen Sie dann nach einem runden, weißen, kaum sichtbaren Knopf auf der Rückseite der Hülle.

Diese kleine, eingesetzte Taste dient zum Koppeln der AirPods mit Nicht-Apple-Geräten (c) IDG

Wenn Sie diese Taste bei geöffnetem Gehäusedeckel drücken und gedrückt halten, leuchtet die winzige LED im Inneren des Gehäuses weiß auf. Das bedeutet, dass sich die AirPods im Pairing-Modus befinden. Sie sollten also in der Lage sein, die Menüs auf dem Gerät zu verwenden, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten.

Halten Sie bei den AirPods Max die Taste zur Geräuschkontrolle gedrückt, bis das kleine Statuslicht weiß blinkt, um sie in den Pairing-Modus zu versetzen.

So überprüfen Sie den Akku der AirPods

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Batteriestand Ihrer AirPods zu überprüfen. Sie können Siri fragen, indem Sie sagen: „Hey Siri, wie ist mein Akkustand?“ Siri wird Ihnen sagen, ob eines Ihrer Geräte – iPhone, Apple Watch und AirPods – einen niedrigen Batteriestand aufweist.

Wenn sich beide AirPods in der Ladehülle befinden, können Sie den Deckel aufklappen und auf Ihrem gekoppelten iPhone wird ein Popup-Fenster angezeigt, das die Akkulaufzeit jedes AirPods und der Hülle anzeigt.

Sie können dies auch auf Ihrem iPhone selbst mit dem Widget „Akku“ überprüfen (c) IDG

Oder wischen Sie von der oberen rechten Ecke Ihres iPhones nach unten, um das Kontrollzentrum anzuzeigen, und drücken Sie lange auf den Bereich, der Ihre Musik-App anzeigt. Wenn Ihre AirPods verbunden sind, sehen Sie sie über den Wiedergabesteuerungen mit einem blauen Verbindungssymbol auf der rechten Seite. Tippen Sie auf dieses Symbol, als ob Sie das Wiedergabegerät wechseln würden, und Sie sehen, wie viel Akku jeder AirPod noch hat.

So aktivieren Sie Siri

Die Standardmethode zum Aktivieren von Siri auf normalen AirPods ist das Doppeltippen mit dem Finger auf einen der AirPods. Bei den AirPods Pro können Sie die Aktion „Drücken und Halten“ für den Kraftsensor am Stiel ändern, um Siri zu aktivieren. Bei den AirPods Max drücken und halten Sie die digitale Krone.

Bei allen Modellen der AirPods können Sie auch einfach „Hey Siri“ sagen, um sie aufzurufen.

Tippen Sie unter Einstellungen > Bluetooth auf das klein geschriebene (i) Symbol neben Ihren AirPods in der Liste der Bluetooth-Geräte. Hier können Sie die Steuerelemente für Doppeltippen oder Drücken-und-Halten-Funktionen Ihrer AirPods ändern.

So steuern Sie Wiedergabe und Lautstärke

Sie können einen AirPod aus dem Ohr nehmen, um die Musik anzuhalten, und ihn dann wieder ins Ohr stecken, um die Wiedergabe wieder zu starten.

Sie können die Lautstärke mit dem jeweiligen Apple-Gerät, mit dem Sie die AirPods verwenden, oder mit Siri steuern. Hier sind ein paar Siri-Befehle, die Sie verwenden können, und diese funktionieren, egal ob Sie die Musik-App oder eine andere App wie Spotify hören.

Lauter stellen

Leiser stellen

Diesen Song überspringen

Lautstärke auf 75 Prozent einstellen

Wenn Sie mit der Musik-App hören, können Sie nach bestimmten Liedern, Alben, Interpreten und Wiedergabelisten fragen (in Ihrer Mediathek, wenn Sie kein Apple-Music-Abonnent sind, oder im gesamten Apple-Music-Dienst, wenn Sie es sind), und Sie erhalten weitere Siri-Befehle.

Diesen Song neu starten

Zurückspulen

Mehr davon abspielen

Dies zu meiner Sammlung hinzufügen

Zufallswiedergabe einschalten

Die Verwendung von Siri zur Wiedergabesteuerung hat natürlich einige Verzögerungen. Zuerst müssen Sie den AirPod doppelt antippen oder gedrückt halten und auf den Signalton warten, der Ihnen mitteilt, dass Siri zuhört. Dann müssen Sie Ihre Anfrage sprechen und warten, bis das iPhone sie analysiert hat.

So laden Sie die AirPods und ihr Gehäuse auf

Die AirPods halten etwa fünf Stunden (mehr oder weniger) durch, aber auch das Etui hat einen Akku in sich. Stecken Sie die AirPods wieder in die Hülle, um sie aufzuladen. Das kleine Licht im Inneren der Hülle leuchtet orange, wenn die AirPods geladen werden. Jeder AirPod passt genau in eine der beiden Öffnungen. Solange sie also drin sind und Sie den Deckel schließen können, sollten sie zum Laden richtig sitzen.

Mit dem Originalgehäuse schließen Sie einfach ein Lightning-Kabel an den Anschluss an der Unterseite an. Verbinden Sie dann das andere Ende mit einem AC-Netzteil oder einem USB-Anschluss am Mac.

Mit dem Wireless Charging Case oder dem AirPods Pro Case können Sie entweder ein Lightning-Kabel anschließen oder das Case mit der Rückseite nach unten auf ein beliebiges kabelloses Ladepad legen, das den Qi-Standard verwendet. Wenn sich Ihre AirPods in der Hülle befinden, sehen Sie ein orangefarbenes Licht, wenn sie geladen werden, oder ein grünes Licht, wenn sie fast vollständig geladen sind. Wenn sich keine AirPods in der Hülle befinden, leuchtet das Licht immer noch auf, wenn Sie den Deckel öffnen, aber es zeigt an, wie viel Akkulaufzeit in der Hülle selbst verbleibt: orange für muss aufgeladen werden und grün für eine gute Restlaufzeit.

Um die AirPods Max zu laden, schließen Sie einfach ein Lightning-Kabel an.

Und wenn Sie einen verlieren?

Das wäre ziemlich traurig, aber es ist kein Weltuntergang. Apple verkauft Ihnen einen Ersatz-AirPod für 75 Euro oder einen AirPod Pro für 99 Euro. Sie können auch nur eine Ersatz-Ladehülle bestellen.

Okay, ich habe meine AirPods nicht verloren, ich habe sie verlegt. Wie kann ich sie orten?

Dafür gibt es eine App. Wirklich. Die App „Find My“ auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder Ihrer Apple Watch kann Ihre AirPods lokalisieren. Öffnen Sie Find My, wechseln Sie zur Registerkarte „Geräte“ und scrollen Sie nach unten, um Ihre AirPods auszuwählen. Sie können dann einen Ton abspielen lassen oder eine Wegbeschreibung zu ihrem letzten bekannten Standort erhalten.

AirPods finden (c) IDG

Find My funktioniert mit allen AirPods-Modellen, aber Sie erhalten möglicherweise nicht die Möglichkeit, einen Ton über sie abzuspielen, bis Ihr iPhone oder iPad nahe genug ist, um eine Verbindung herzustellen.

*Jason Cross schreibt seit über 20 Jahren professionell über Technik. Sein Ziel ist es, herauszufinden, wie komplizierte Technik funktioniert, und sie so zu erklären, dass sie jeder verstehen kann.