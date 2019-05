Aktueller Trend bei IT-Investitionen? Kostensenkende Technologie, die Transformation ermöglicht

Unternehmen investieren in digitale Lösungen, die ihnen helfen, Infrastruktur- und andere Kosten zu sparen, und es ihnen ermöglichen, das Unternehmen zu transformieren. Experten von Deloitte und Gartner erklären, warum. [...]

Geld ausgeben, um Geld zu sparen, ist ein alter Aphorismus. Keine Aussage mag für IT-Führungskräfte, die versuchen zu disruptieren, heute zutreffender klingen, zumal CIOs immer mehr in digitale Technologien investieren, die sowohl die Betriebskosten senken als auch das Unternehmen transformieren.

Cloud-Dienste, robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) und kognitive Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) steigern die Effizienz und erleichtern den Betrieb zu einem Bruchteil der Kosten traditionellerer Technologien und menschlicher Arbeit. Kein Wunder, dass sie sich immer mehr zu einer Schlüsselinvestition für heutige CIOs werden.

Digitale Risiken, einschließlich der Besorgnis über Störungen und Bedrohungen der Cybersicherheit, veranlassen Unternehmen, Kostensenkungen als Mechanismus zur Finanzierung des technologischen Wandels zu nutzen, erklärt Omar Aguilar, Deloitte’s globaler Führer für strategische Kostentransformation.

Genauer gesagt, ist der Trend ein Zeichen dafür, wie CIOs ihren Ansatz von der Kostensenkung zur Steigerung des Geschäftswachstums zu einer „save to transform“-Mentalität entwickelt haben, so Aguilar, der weltweit 1.200 Führungskräfte und Senior Business Leaders zu Forschungsarbeiten zum Thema Kostenmanagement befragt hat.

„In der heutigen, zunehmend digitalen Welt erkennen immer mehr Unternehmen die Notwendigkeit, ihre Betriebsabläufe und Fähigkeiten durch Infrastrukturinvestitionen zu verbessern“, meint er.

Digitale Transformation kostet eine hübsche Summe

Die Investitionen sind beträchtlich. Die globalen Ausgaben für die digitale Transformation werden 2019 1,18 Billionen Dollar erreichen, ein Anstieg von 18 Prozent gegenüber 2018, und soll laut IDC in den nächsten vier Jahren sogar über 6 Millionen Dollar liegen.

Trotz der drohenden Rezession haben die CEOs laut Gartner-Analyst Mark Raskino „die Technologie nicht ins Fadenkreuz“ gerückt, um Kosten zu senken. Laut einer Ende 2018 von Gartner durchgeführten Umfrage gaben 27 Prozent der 473 CEOs und leitenden Angestellten „Technology Enablement“ als Kostenkontrollmethode an.

„Es besteht eine starke Investitionsbereitschaft in digitale und IT-Fähigkeiten, da sie digitale Transformationen vorantreiben, die wiederum zu Wachstum und Umsatz führen“, so Raskino. Siebenundsiebzig Prozent der befragten CEOs von Gartner gaben an, dass sie mehr in digitale Technologien investieren wollen, während 74 Prozent angaben, die Ausgaben für IT generell erhöhen zu wollen.

Mit diesen Marsch-Aufträgen nutzen CIOs die Cloud und andere moderne und aufstrebende Tools, um Kosten zu sparen, indem sie bestehende Infrastrukturen und technische Schulden reduzieren, aufgeblähte Verträge aufgeben und ineffiziente Prozesse aufgeben. Solche Maßnahmen können die bestehenden Kostengrundlagen um 20 bis 30 Prozent reduzieren. „Sie parlieren das in eine progressive, digitale Transformation des neuen Zeitalters“, meint Raskino.

Cloud, RPA und KI sind einige der explizitesten Beispiele für digitale Tools, die Unternehmen verwenden, um die Kosten zu senken und gleichzeitig ihr Unternehmen zu transformieren.

Top-Kostenreduzierungstechnologie

Tausende von Unternehmen haben sich für Cloud Computing der einen oder anderen Art entschlossen und sich dafür entschieden, die lokale Infrastruktur gegen Software einzutauschen, die über Amazon.com, Microsoft, Google und andere Anbieter vermietet wird. Während die Umstellung von Investitions- auf Betriebsausgaben eine erhebliche Sorgfalt und Pflege erfordert, um angemessene finanzielle Einsparungen zu gewährleisten, verfügen CIOs über Tools, die auf die mögliche Streitkosten zugeschnitten sind.

Hunderte von Unternehmen verwenden Cloud-basierte Technology Business Management (TBM)-Software, die mit Hilfe ausgefeilter Finanzanalysen CIOs dabei unterstützt, IT-Kosten und Geschäftswert aufeinander abzustimmen. Bharat Amin, CIO von Newport News Shipbuilding, setzte auf die Software von Apptio, um jeder Geschäftseinheit zu demonstrieren, was es kostet, sie zu unterstützen. “ Aufgrund dieser Transparenz habe ich mehr Vertrauen gewonnen“, erklärt Amin.

RPA verdoppelt inzwischen die Dateneingabe und gibt den Menschen die Möglichkeit, enger mit Kunden und anderen Aufgabenstellungen zusammenzuarbeiten, die dem Unternehmen einen höheren Mehrwert bieten. State Auto, ein überregionales Versicherungsunternehmen, sparte mehr als 60.000 Arbeitsstunden pro Jahr mit RPA, um die Zeit zu verkürzen, die die Mitarbeiter der Versicherungsgesellschaft für die Bearbeitung von Schadensfällen und anderen Aufgaben aufwenden. Neu zugeteiltes Personal kümmert sich jetzt um komplexere Schadensfälle, so State Auto CIO Greg Tacchetti, und fügt hinzu: „RPA war ein wirklich netter Lift für uns.“

Robotik und KI helfen dem Lebensmittelkonzern Albertsons Companies, der Albertsons, Safeway und Shaws betreibt, bei der Modernisierung der Geschäfte. Durch eine Partnerschaft mit Takeoff Technologies und dem Lagerautomatisierungsanbieter Knapp experimentiert Albertsons mit einem KI-basierten Fulfillment-Center, so Ramiya Iyer, General Vice President of IT, Digital and Marketing, Albertsons, gegenüber CIO.com.

In diesem Proof-of-Concept sammeln Roboter, Behältnisse und Förderbänder innerhalb von Minuten Artikel für Online-Lebensmittelbestellungen und liefern Artikel an einen Albertsons-Mitarbeiter, der die Bestellung für den Kunden entsprechend vorbereitet. Das Unternehmen erforscht auch die nötige Bildverarbeitungstechnologie, um die Personalausstattung seiner Filialen zu optimieren und so die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Die treibende Kraft? Waren schneller und reibungsloser an die Verbraucher zu bringen, so Iyer.

Große Herausforderungen im Bereich des Kostenmanagements

Solche Technologien ermöglichen neue Betriebsmodelle für Unternehmen, die die Arbeit sinnvoll ergänzen und Arbeitsweisen erleichtern sollen, wie wir es bisher noch „nicht gesehen haben“, meint Deloitte’s Aguilar.

Einundsiebzig Prozent der von Aguilar befragten Führungskräfte unternehmen in den nächsten 24 Monaten Kostensenkungsmaßnahmen. Achtundsechzig Prozent berichteten über eine Gesamtreduktion von 10 Prozent oder mehr, während 31 Prozent Kostensenkungsziele von über 20 Prozent anstreben. Die häufigsten Kostensenkungsmaßnahmen in den letzten 24 Monaten waren gestraffte Geschäftsprozesse, gefolgt von einer gestrafften Organisationsstruktur und einer verbesserten Einhaltung der Unternehmensrichtlinien.

Natürlich gibt es einige Nachteile. Weltweit konnten 81 Prozent der Befragten ihre Kostensenkungsziele nicht vollständig erreichen (18 Prozentpunkte schlechter als in Deloitte’s Kostenmanagementstudie 2017). Nur 4 Prozent der Befragten weltweit haben ihre Kostenziele überhaupt übertroffen. Die Herausforderungen bei der Implementierung bleiben das Haupthindernis für erfolgreiche Kostensenkungsmaßnahmen, gefolgt von einem Mangel an effektiven ERP-Systemen (die auf schlechte Datenqualität und Konfiguration zurückzuführen sind) und nicht realisierbaren Zielen, so Aguilar.

Die gute Nachricht für CIOs? Mit einem ordentlichen Kostenmanagement, das die digitale Transformation komplementiert, schaffen „CIOs heute einen höheren Mehrwert denn je für ihr Unternehmen“, ergänzt Aguilar.

*Clint Boulton ist Senior Writer bei CIO.com und befasst sich mit der IT-Führung, der CIO-Funktion und der digitalen Transformation.