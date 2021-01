Apple Geschäftszahlen Q1 2021: Rekordverdächtige Einnahmen

Apple hat für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz von 111,4 Milliarden Dollar gemeldet - mit rekordverdächtigen Zahlen an allen Ecken und Enden. [...]

Apple hat seine Quartalsergebnisse für das wichtige Weihnachtsquartal bekannt gegeben, und falls irgendjemand Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens hatte, Dinge zu verkaufen, nun, ich werde die Zahlen sprechen lassen: In dem Quartal, das am 31. Dezember 2020 endete (Apples erstes Quartal des Geschäftsjahres 2021), verzeichnete Apple einen Umsatz von 111,4 Milliarden US-Dollar und damit ein unglaubliches Wachstum von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist einfach gigantisch und das erste Mal, dass das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielt hat.

Jede Produktkategorie verzeichnete ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, wobei das iPhone, Wearables und Services alle Rekordwerte erreichten. Hier sind die atemberaubenden Umsatzzahlen mit ihrem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr:

iPhone: 66 Mrd. US-Dollar (17 %)

Mac: 8,7 Mrd. US-Dollar (21 %)

iPad: 8,4 Mrd. US-Dollar (41 %)

Wearables: 13 Mrd. US-Dollar (29 %)

Service: 15,8 Mrd. Dollar (17 %)

Mittlerweile ist der Punkt erreicht, an dem Apple der Platz zum Wachsen ausgeht. Die Zahlen hier sind so irrsinnig, dass der Mac mit „nur“ 20 Prozent Wachstum heraussticht. Mit der Markteinführung der M1 MacBooks und des Mac mini erwarteten Analysten, dass der Mac möglicherweise die 10-Milliarden-Dollar-Grenze beim Umsatz erreicht, besonders nach den 9 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Quartal. Aber es scheint, dass die Leute immer noch darauf warten, dass die leistungsfähigeren M1-betriebenen MacBooks und iMacs auf den Markt kommen. Oder sie haben einfach früher im Jahr einen Mac gekauft und waren nicht scharf darauf, einen weiteren zu kaufen.

Apple schlüsselt seine Verkaufszahlen nicht mehr auf, aber CEO Tim Cook merkte an, dass die Zahl der aktiven Nutzer zum ersten Mal die Marke von einer Milliarde überschritten habe und die Zahl der aktiven Geräte die Marke von 1,65 Milliarden, so dass es wahrscheinlich ist, dass das Unternehmen mehr als 90 Millionen iPhones verkauft hat. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass die internationalen Verkäufe 64 Prozent des Quartalsumsatzes ausmachten, darunter 21,3 Milliarden Dollar in China, was einem Wachstum von fast 60 Prozent entspricht. Cook sagte auch, dass Apple seinen größten iPad-Einsatz an Schulen in Deutschland und Japan geliefert hat.

In seinen Kommentaren lobte Cook Apples Mitarbeiter und deren Dienst an der Gemeinschaft: „Wir konzentrieren uns auch darauf, wie wir den Communities, zu denen wir gehören, helfen können, sich stark und gleichberechtigt zu entwickeln, durch Bemühungen wie unsere Racial Equity and Justice Initiative sowie unsere mehrjährige Verpflichtung, 350 Milliarden Dollar in den gesamten Vereinigten Staaten zu investieren.“

Wie in den vorangegangenen Quartalen lehnte Apple es aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie ab, eine Prognose für das zweite Quartal abzugeben.

*Michael Simon berichtet für PCWorld und Macworld über alles, was mit mobilen Geräten zu tun hat. Normalerweise findet man ihn mit der Nase in einem Bildschirm vergraben.