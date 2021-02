Apple M1 vs. Ryzen 5000: MacBook Pro und Asus ROG Flow X13 im Vergleich

Apples M1-Chip hat alle beeindruckt, aber auch der Ryzen 5000 tut das. [...]

Wir haben AMDs Ryzen 5000 mobile bereits gegen Intels aktuelle Core i7-Chips in Laptops getestet, und Ryzen gewinnt leicht. Aber was jeder wirklich wissen will, ist, wie er sich im Vergleich zu Apples beeindruckendem M1-Silizium im neuen MacBook Pro schlägt.

Der M1 ist ein 5nm, von TSMC gefertigter Chip, der auf der Arm-Architektur basiert – ein harter Schwenk von Apple nach der Beendigung seiner 15-jährigen Beziehung zu Intel. Trotz der Leistungseinbußen, die durch die Übersetzung von x86-Befehlen in Arm entstehen, waren wir wirklich beeindruckt, als wir das MacBook Pro M1 gegen Intel CPUs der 10. und 11. Generation und AMDs Ryzen 4000 getestet haben.

Ausgehend von all diesen Leistungsergebnissen haben wir uns entschlossen, die Benchmarks unserer Schwester-Website Macworld sowie die Ergebnisse des renommierten Workstation-Herstellers Puget Systems zu vergleichen, um zu sehen, wo die CPUs und Laptops im Vergleich stehen.

In unseren früheren Vergleichen haben wir diese Laptops vorgestellt:

MSIs Prestige 14 Evo: 4-Kern, 11. Generation Core i7-1185G7 mit Iris Xe-Grafik, 16 GB LPDDR4X/4267-Speicher, 512 GB PCIe Gen 4 SSD, 14-Zoll-FHD-Bildschirm. Wiegt 1,2 Kilo.

MSIs älterer Prestige 14: 6-Kern Core i7-10710U der 10. Generation, GeForce GTX 1650 Max-Q Grafik, 16 GB LPDDR3/2133 Speicher, 1 TB PCIe-3.0-SSD, 14-Zoll-4K-Bildschirm. Wiegt 1,2 Kilo.

Lenovos IdeaPad Slim 7: 8-Kern-Ryzen 4800U mit Radeon-Grafik, 16 GB LPDDR4X/4267-Speicher, 512 GB PCIe-3.0-SSD, 14-Zoll-FHD-Bildschirm, Schoßgewicht von 1,4 Kilo.

Der Asus ROG Zephyrus G14: 8-Kern-Ryzen 9 4800HS, GeForce RTX 2060 Max-Q-Grafik, 16 GB DDR4/3200-Speicher, 1 TB PCIe-3.0-SSD, 14-Zoll-FHD-Bildschirm und ein Gewicht von 1,6 Kilo.

Zusätzlich zu diesen Laptops haben wir auch noch:

Acer Predator Triton 500: 6-Core Core i7-10750H, GeForce RTX 2080 Super Max-Q, 32GB DDR4/2933, 1TB SSD, 15,6-Zoll-FHD-Bildschirm mit 300Hz. Der Laptop wiegt 2,2 Kilo.

Gigabyte Aorus 17: 8-Core Core i7-108750H, GeForce RTX 3080 mit 105-Watt-TGP-GPU, 32 GB DDR4/2933 RAM, 1 TB SSD, 17,3-Zoll-FHD-Bildschirm mit 300 Hz. Er wiegt 3,8 Kilo. (Hinweis: Dieses Notebook ist in den Leistungstabellen fälschlicherweise als „Gigabyte Aero 17“ betitelt. PCWorld bedauert den Fehler.)

Unser letzter Eintrag in der Liste ist der Ryzen 5000-Laptop der Stunde:

Asus ROG Flow X13: 8-Kern-Ryzen 9 5980HS, GeForce GTX 1650 Max-Q, 32 GB LPDDR4X-RAM, 1-TB-SSD. Es verfügt über ein 14-Zoll-Touch-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einem 4K-HDR+-Bildschirm und wiegt 1,3 Kilo.

Das Flow X13 bietet eine Sache, die das MacBook Pro nicht hat: Unterstützung für externe GPUs. Tatsächlich kann es nicht ohne die speziell entwickelte GeForce RTX 3080-basierte XG Mobile gekauft werden, die über eine proprietäre x8-PCIe-Verbindung angeschlossen wird. Für unseren Test hatten wir keinen Zugang zu einem XG Mobile, da es beim Zoll festsaß.

Das Asus ROG Flow X13 wiegt nur 1,3 Kilo, obwohl es einen Ryzen 9 5980HS enthält (c) Asus

Wir verstehen, dass das Sample-Set vielfältig ist. Wir glauben nicht, dass irgendjemand das 2,2 Kilo schwere Acer Predator Triton 500 in die gleiche Klasse wie eines der 1,2 Kilo schweren Laptops einordnen würde. Das Gleiche gilt für das noch schwerere (und leistungsfähigere) Gigabyte Aorus 17. Wir wollten die Ergebnisse als Referenz mit einbeziehen, da sich einige vielleicht fragen, was man bekommt, wenn man bereit ist, die zusätzlichen Kilos zu tragen.

Ein letztes Wort, bevor wir zu tief in die Materie einsteigen: Mac-Fans werden vielleicht protestieren, dass es einfach unfair ist, AMDs 35-Watt-Ryzen 9 5980HS gegen den Niedrig-Watt-M1 antreten zu lassen, besonders wenn man bedenkt, dass das Asus ROG Flow X13 auch eine GeForce GTX 1650 Max-Q GPU besitzt.

Wir sind uns einig, dass es sich nicht um einen traditionellen Vergleich von Äquivalenten handelt, aber da das MacBook Pro M1 und das ROG Flow X13 im Grunde das gleiche Gewicht haben, würde ein potentieller Käufer sie natürlich als Konkurrenten sehen.

Wir beginnen mit dem Cinebench R20 von Maxon, einem beliebten Test, der auf der 3D-Modellierungs- und Rendering-Anwendung Cinema4D basiert. Der Test ist nahezu CPU-gebunden, und er liebt Prozessorkerne. Er neigt auch dazu, ältere Intel-CPUs zu schlagen.

Der Spitzenreiter ist das Asus ROG Flow X13 und sein Ryzen-9-5980HS-Chip, mit den älteren Ryzen-4000-basierten Laptops (Lenovo IdeaPad Slim 7 und Asus ROG Zephyrus G14) ziemlich dicht dahinter. Intels etwas neuerer Core i7-10870H im Gigabyte Aorus 17 schneidet sogar relativ gut ab, hat aber den Vorteil der kräftigen Kühlung durch das 1,6 Kilo schwere Gehäuse.

Das MacBook Pro M1 schneidet nicht so gut ab und verliert sogar gegen die 11th-Gen Core i7-1185G7 CPU im MSI Prestige 14. Aber wir würden den Favoriten bevorzugen, wenn wir nicht erwähnen würden, dass ein großer Nachteil des MacBook Pro die Verwendung von Apples Rosetta 2 für die Übersetzung des x86-Codes in Arm ist. Also, halten wir uns mit Urteilen noch zurück.

Im Cinebench R20 multi-threaded setzt sich das Asus ROG Flow X13 durch und das MacBook Pro M1 landet fast auf dem letzten Platz. Längere Balken zeigen eine bessere Leistung an (c) IDG

Cinebench R20 erlaubt es, mit einem einzelnen Thread zu arbeiten, also haben wir das mit allen Laptops gemacht. Um ehrlich zu sein, liegen sie größtenteils in der gleichen Größenordnung, aber die Ausreißer sind AMDs neuer Ryzen 5000 im Asus ROG Flow X13 und Intels 11. Generation Tiger Lake Chip im MSI Prestige 14.

Im Cinebench R20 single-threaded kann das MacBook Pro mit dem M1 besser mithalten, aber AMD Ryzen 5000 und Intel 11th-gen Core i7 setzen sich trotzdem durch. Längere Balken zeigen eine bessere Leistung an (c) IDG

Maxon hat Cinebench R20 auf Cinebench R23 aktualisiert. Zu den neuen Änderungen gehört ein Standard-Stresstestmodus, der das System für mindestens 10 Minuten laufen lässt. Die neue Version bietet auch native Apple-M1-Unterstützung.

Wie Sie sehen können, holt der M1 aus dem MacBook Pro eine Menge Leistung heraus. In der nicht-nativen Version war der 8-Kern-M1 sogar langsamer als die 4-Kern Core i7-1185G7 Tiger Lake CPU (MSI Prestige 14). Befreit von der Rosetta-Übersetzung kann der 8-Kern-M1 die Leistung eines 6-Kern-Core i7-10750H im größeren, schwereren und besser gekühlten Acer Predator Triton 500 erreichen. Es kommt auch erschreckend nah an Intels 8-Kern Core i7-10870H im noch schwereren Gigabyte Aorus 17 heran. Also ja, los M1.

Aber halt! – AMD ist hier, um seinem Cousin von TSMC Hallo zu sagen. Sowohl die Ryzen-4000-Chips der U- als auch der HS-Serie (Lenovo IdeaPad Slim 7 bzw. Asus ROG Zephyrus G14) übertreffen den M1, und der Ryzen 5000 im Asus ROG Flow X13 setzt sich mit 58 Prozent mehr Leistung sogar noch ab. Ja, sein Ryzen 9 5980HS ist ein Chip mit höherer Wattzahl, aber wie wir schon sagten: Beides sind 1,6-Kilo-Notebooks, die man für „professionelles“ Arbeiten unterwegs in Betracht ziehen würde.

Im Cinebench R23 wird das MacBook Pro mit M1 vom Core i7 der 10. Generation im riesigen Gigabyte Aorus 17 sowie von allen AMD Ryzen 4000 und Ryzen 5000 Systemen überholt. Längere Balken zeigen eine bessere Leistung an (c) IDG

Wir lassen auch den Cinebench R23 auf allen Laptops mit einem einzigen Thread laufen. Dies hilft, die Unterschiede in der Anzahl der Kerne, SMT und Hyper-Threading sowie die Größenunterschiede zwischen den Laptops zu beseitigen. Was wir erhalten, ist ein besseres Gefühl dafür, wie jede CPU relativ schwere Aufgaben unter Verwendung eines einzelnen Rechenthreads bewältigen würde.

Wir würden wieder behaupten, dass sie alle in der gleichen Größenordnung liegen, aber dieses Mal gibt es einen klaren Wettbewerb zwischen Intels 11. Generation Tiger Lake (MSI Prestige 14), Apples M1 (MacBook Pro) und AMDs Ryzen 5000 (Asus ROG Flow X13). Keiner der hier gezeigten Laptops ist langsam, aber die flottesten von ihnen werden wahrscheinlich aus diesen drei Familien stammen.

Wenn wir den Cinebench R23 im Single-Thread-Modus ausführen, kann Apples M1-Chip endlich voll mit den AMD- und Intel-Konkurrenten mithalten. Längere Balken zeigen eine bessere Leistung an (c) IDG

Als nächstes haben wir den Renderer V-Ray Next von Chaosgroup auf den Laptops laufen lassen. Es gelten die gleichen Einschränkungen wie oben, dass der M1 beim Umgang mit nicht-nativem Code in die Schranken gewiesen wird. Aber wie wir beim Cinebench R23 gesehen haben, wird ihm das nicht gegen die Ryzen-Chips helfen.

Das MacBook Pro mit M1 wird durch die Rosetta-Übersetzung in V-Ray Next ausgebremst. Längere Balken bedeuten bessere Leistung (c) IDG

Nur wenige Leute machen tatsächlich 3D-Rendering – selbst wenn ihr Laptop dazu in der Lage ist. Auf der Suche nach einer nützlicheren Messgröße, die von weitaus mehr Leuten verwendet wird, haben wir Puget System’s Pugetbench für Adobe Premiere verwendet, um die Leistung der Windows-Laptops zu messen, und diese mit den Ergebnissen verglichen, die Puget System selbst für das MacBook Pro M1 ermittelt hat.

Adobe Premiere beansprucht sowohl die CPU als auch die GPU, je nachdem, wie Sie es verwenden. Pugetbench verwendet beide, um seine Gesamtbewertung zu ermitteln. Laptops mit großen, fetten GPUs schneiden hier offensichtlich besser ab, aber auch die CPU spielt eine Rolle. Mit seiner GeForce GTX 1650 Max-Q hat der Ryzen 5000 die Nase vorn, aber nur, wenn er auf die leistungsstärkere Turbo-Einstellung gesetzt wird.

Alle Laptops mit integrierter Grafik, darunter der Core i7-1185G7 der 10. Generation (MSI Prestige 14), Apple M1 (MacBook Pro) und Ryzen 7 4800U (Lenovo IdeaPad Slim 7), landen auf den hinteren Plätzen. Das M1 schneidet aber tatsächlich relativ gut ab, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich noch um die nicht-native Version von Premiere handelt. Wir glauben auch, dass der große Vorsprung, den das Gigabyte Aorus 17 mit seinem 8-Kern Core i7-10870H und der GeForce RTX 3080 hat, wahrscheinlich fallen würde, wenn wir das Flow X13 mit seiner GeForce RTX 3080 eGPU anschließen würden. Selbst wenn das MacBook Pro M1 von einer nativen Version von Premiere profitieren würde, würde seine Unfähigkeit, eine eGPU zu betreiben, diejenigen behindern, die zusätzliche GPU-Leistung benötigen, wenn sie angeschlossen ist.

Längere Balken bedeuten bessere Leistung (c) IDG

Unser nächster Test verwendet Pugetbench für Photoshop, um die Laptops durch eine Reihe von Tests mit dem ehrwürdigen Fotoeditor zu führen. Photoshop ist tendenziell weniger auf mehrere Kerne angewiesen, weshalb CPUs mit höheren Taktraten sowie hoher Effizienz tendenziell besser abschneiden. Auch bei den Filtern gibt es Unterschiede – einige verwenden mehr Kerne, während andere bestimmte CPU-Designs bevorzugen. Mehr darüber, was für Photoshop, Premiere und Adobe Lightroom (das hier nicht auf dem Mac getestet wird) wichtig ist, können Sie in diesem Artikel nachlesen. Photoshop legt für einige Aufgaben auch Wert auf eine schnelle GPU, aber im Gegensatz zu Premiere ist die GPU nicht ganz so wichtig für alle Aufgaben.

Selbst ohne die externe GeForce RTX 3080 steht der Ryzen 9 5980HS des Asus ROG Flow X13 über den anderen. Wir denken, dass er diesen Vorsprung mit dem angeschlossenen XG Mobile noch weiter ausbauen würde. Der Apple M1 im MacBook Pro schneidet relativ gut ab, liegt aber im Grunde genommen gleichauf mit Intels Tiger Lake Chip der 11.

Der Apple M1 ist wieder an die Rosetta-2-Übersetzung gefesselt, so dass wir uns das noch einmal ansehen müssen, wenn Adobe native Versionen veröffentlicht. Für diejenigen, die eines dieser neuen Laptops jetzt tatsächlich nutzen, ist der Ryzen 5000 eindeutig schneller.

Es ist ein wenig unfair, dass das Asus ROG Flow X13 mit 32GB Arbeitsspeicher kommt, verglichen mit den 16GB Arbeitsspeicher im MacBook Pro M1, aber wir machen Asus dafür keinen Vorwurf. Es bietet seinen Laptop mit 32 GB RAM an, während Apple das MacBook Pro M1 auf 16 GB beschränkt.

Längere Balken bedeuten bessere Leistung (c) IDG

Wir schließen unsere Ergebnisse mit der Gigapixel AI von Topaz Lab ab. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die KI nutzt, um die Qualität des Up-Samplings von Bildern zu erhöhen. Es ist eine der wenigen Anwendungen, die Intels KI-Hardware-Beschleunigung nutzen, so dass Intels neueste CPUs der 11. Generation am besten abschneiden. Die Anwendung kann auch OpenGL verwenden, so dass Laptops mit großen, leistungsstarken GPUs oder integrierter Grafik ebenfalls besser abschneiden.

Der Gewinner ist, keine Überraschung, der 11. Generation Core i7-1185G7 im MSI Prestige 14, mit großem Vorsprung. Selbst die Laptops mit sehr schnellen GPUs können ihn nicht schlagen – obwohl sie ziemlich nah dran sind.

Der mächtige Ryzen 5000 im Asus ROG Flow X13 wird von der GeForce GTX 1650 Max-Q in die Schranken gewiesen, aber der mit Abstand schlechteste Performer ist das MacBook Pro M1. Tatsächlich war es das erste Mal, dass der Redakteur von Macworld den Lüfter des MacBook Pro M1 einschalten hörte, als er Gigapixel AI für uns durchführte.

Dieses Ergebnis sagt uns eines: Wenn Anwendungen die Vorteile von Intels DL-Boost-Funktionen nutzen, haben Intels CPUs einen großen Vorsprung. Apples M1 bietet sogar eine eigene KI-Hardware-Unterstützung, von der wir vermuten, dass sie Entwickler dazu bringen wird, sie zu unterstützen – irgendwann. Das Problem für kleinere Entwickler wie Topaz Labs ist der technische Aufwand, den sie bereits investiert haben, und wie lange es dauert, eine 180-Grad-Wende in der Strategie zu machen.

Die schreckliche Leistung des MacBook M1 bei Gigapixel AI und anderen Apps, die Intel-Hardware unterstützt haben, könnte also noch eine ganze Weile bestehen bleiben.

Kürzere Balken bedeuten eine bessere Leistung (c) IDG

Ein Hinweis zur Akkulaufzeit

Wir gehen hier nicht auf die Ergebnisse der Akkulaufzeit ein, aber aus allen Berichten, die wir gesehen haben, würde die Liste wahrscheinlich das Apple MacBook Pro M1 an die Spitze setzen, gefolgt von den beiden Laptops mit integrierter Grafik, dem Lenovo IdeaPad Slim 7 und MSI Prestige 14. Wir wissen, dass der Ryzen 9 5980HS im Asus ROG Flow X13 keine Chance hat, mit Video-Rundowns im Bereich von 5 bis 6 Stunden. Der Sieg geht hier also aller Voraussicht nach an das MacBook Pro M1.

Fazit

Wenn Sie Ihren Laptop nach der Leistung kaufen, ist es ziemlich klar, welche CPU Sie wählen sollten: AMD Ryzen 5000. Trotz der Unterschiede zwischen ihm und dem MacBook Pro M1 in der Wattzahl, wiegen beide Laptops gleich viel. Dass AMD und Asus einen so leistungsstarken Ryzen 5000 in ein so dünnes und leichtes – und konvertierbares – Notebook zwängen können, ist erstaunlich. Es wird wirklich schwer sein, das ROG Flow X13 zu schlagen.

Apple hat leistungsstarke CPUs im Anmarsch, aber wenn diese in schwereren und größeren Laptops zum Einsatz kommen – würden diese dann mithalten können? Wir werden diese Frage klären, wenn es soweit ist. Im Moment schlägt das Asus ROG Flow X13 das MacBook Pro M1, wenn es um die ultimative Portabilität und Leistung geht.

*Gordon Mah Ung, einer der Gründerväter der Hardcore-Tech-Berichterstattung, berichtet seit 1998 über PCs und Komponenten.