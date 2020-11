Apple: So übertragen Sie Ihre alten Daten auf Ihren neuen M1 Mac

So bringen Sie Ihr neues Apple Gerät schneller zum Laufen, als Sie Apple SIlicon sagen können! [...]

Wenn Sie ein neues iPhone kaufen, dauert es nur ein paar Minuten, bis alles eingerichtet ist. Sie brauchen nur Ihr altes Handy zu sichern und sich mit Ihrem neuen Handy bei Ihrem iCloud-Account anzumelden, und schon können Sie genau dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, mit Ihrem Startbildschirm-Layout, geöffneten Safari-Tabs und so weiter.

Auf dem Mac ist das nicht ganz so einfach. Apple bietet zwar mehrere Möglichkeiten, Dateien von einem Rechner auf einen anderen zu übertragen, aber keine davon ist so einfach wie Sicherungen mit iCloud unter iOS. Aber wenn Sie wissen, welche Schalter umgeschaltet, welche Anwendungen synchronisiert und welche Ordner freigegeben werden müssen, ist es nicht so schwer. Folgen Sie einfach unserer Anleitung, um alles auf Ihrem neuen Mac einzurichten.

Apple-Dienste, Kennwörter und Anwendungen

Zuerst die einfachen Sachen. Wenn Sie einen Apple-Dienst abonniert haben, müssen Sie sich nur bei Ihrem iCloud-Account beim entsprechenden Dienst – Music, TV, Arcade, News usw. – einloggen, um wieder synchronisiert zu werden. Ihre Musik- und Filmbibliothek, Ihre Lieblingssendungen, Spiele, Kanäle und Zeitschriften werden alle synchronisiert und sind sofort einsatzbereit.

Dasselbe gilt für die anderen Apple-Anwendungen, die Sie verwenden: Mail, Kontakte, Kalender, Safari, Fotos und Notizen sowie alle gespeicherten Passwörter in Ihrem digitalen Schlüsselbund. Da Safari jetzt im Wesentlichen ein Passwortmanager ist, können Sie alle Ihre gespeicherten Passwörter von Ihrem alten Rechner sehen, egal wie viele Jahre es her ist, dass Sie sich das letzte Mal eingeloggt haben. Gehen Sie einfach zur Registerkarte Apple Account in den Systemeinstellungen (oder iCloud im MacOS vor Catalina) und stellen Sie sicher, dass alles, was Sie synchronisieren möchten, angehakt ist.

iCloud Drive

Es gibt vielleicht keine offizielle Möglichkeit, alles in Apples Online-Speicher zu sichern, aber Sie können dennoch Ihren iCloud-Account verwenden, um wichtige Dateien zwischen Rechnern zu übertragen. Innerhalb der gleichen Apple Account/iCloud-Einstellungen oben sehen Sie ein Kontrollkästchen für Schreibtisch und den Ordner für Dokumente, wodurch Ihre Dateien auf allen Ihren Geräten synchronisiert werden.

Sie benötigen allerdings etwas Speicherplatz. Apple stellt Ihnen nur 5 GB freien Speicherplatz pro Account zur Verfügung, so dass Sie wahrscheinlich mehr benötigen werden, wenn Sie einen Haufen Dateien speichern möchten. Apple bietet monatliche Speicherpläne von 50 GB für einen Dollar, 200 GB für 3 Dollar und 2 TB für 10 Dollar an.

Ihr iCloud Drive kann dazu beitragen, dass Ihr neuer Mac im Handumdrehen einsatzbereit ist (c) Apple

Wenn Sie sich auf Ihrem neuen Mac anmelden, sollten Sie einen iCloud-Tab in der Seitenleiste Ihres Finder-Fensters sehen, aber falls er nicht vorhanden ist, können Sie ihn in den Finder-Einstellungen hinzufügen. Sobald er angezeigt wird, müssen Sie lediglich die entsprechenden Dateien auf Ihren Desktop ziehen und alle Dokumente, die Sie lokal speichern möchten, durch Klicken auf das Cloud-Symbol herunterladen.

Sie können Ihr iCloud-Laufwerk auch dazu verwenden, Dateien zu übertragen, die sich nicht in Ihrem Dokumentenordner befinden, indem Sie sie einfach hineinziehen. Wenn Sie zum Beispiel alle Ihre Downloads speichern möchten, ziehen Sie den Ordner einfach von Ihrem alten Mac auf Ihr iCloud-Laufwerk und ziehen Sie ihn auf Ihrem neuen Mac wieder heraus.

Migration Assistent

Für den Rest Ihrer Daten – Apps, Medien, Projekte, Downloads usw. – können Sie den integrierten Migrationsassistenten von Apple verwenden. Während der Einrichtung auf Ihrem M1 MacBook wird Ihnen eine Option für die Übertragung Ihrer Daten von Ihrem alten Mac angeboten.

Um den Prozess zu starten, müssen Sie den Migration Assistent auf Ihrem alten Mac öffnen, den Sie im Ordner Utilities in Programme finden, und die beiden Rechner über Wi-Fi oder über ein USB-C-Kabel (was viel schneller ist) verbinden. Wählen Sie dann einfach aus, was Sie auf Ihren neuen Mac übertragen möchten (Programme, Benutzer, Andere Dateien und System-/Netzwerk-Einstellungen), und klicken Sie auf Weiter. Wahrscheinlich müssen Sie das Programm eine Weile laufen lassen, insbesondere wenn Sie über Wi-Fi übertragen, aber sobald es fertig ist, befinden sich alle Ihre Dateien auf beiden Rechnern.

Mit dem Migrationsassistenten können Sie Dateien über USB-C übertragen (c) Jason Cross/IDG

Sie können sich auch dafür entscheiden, diesen Vorgang abzuschließen, nachdem Sie die anfängliche Mac-Einrichtung durchlaufen haben, wobei der Migration Assistent auf beiden Rechnern gestartet wird. Auf diese Weise müssen Sie keinen Moment länger warten, bis Sie Ihren neuen Mac verwenden können.

Time Machine

Schließlich ist die absolut beste Möglichkeit, Ihren neuen Mac wie Ihren alten aussehen zu lassen, die Wiederherstellung aus einer Time Machine-Sicherung. Dazu benötigen Sie eine externe Festplatte, doch sobald Sie diese angeschlossen haben, können Sie einen vollständigen Klon Ihres alten Rechners erstellen, der dann auf dem neuen wiederhergestellt wird.

Um loszulegen, schließen Sie Ihre Festplatte an und wechseln Sie zur Registerkarte Time Machine in den Systemeinstellungen. Wählen Sie Ihr Laufwerk aus, wählen Sie alle Ordner aus, die Sie von der Sicherung ausschließen möchten, und starten Sie den Prozess. Ihr erstes Backup wird wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, aber nachfolgende Backups – die täglich durchgeführt und monatlich gespeichert werden, wenn Sie sich für die automatische Sicherung entscheiden – werden nur Minuten dauern.

Wenn Sie Ihren neuen Rechner einrichten, brauchen Sie nur die neueste Time Machine-Sicherung auszuwählen, um alles auf Ihrem alten Rechner auf Ihrem neuen wiederherzustellen. Es wird so sein, als hätten Sie das neue M1 MacBook die ganze Zeit benutzt, mit all Ihren Anwendungen und Dateien.

Anpassung

Unabhängig von der Methode oder den Methoden, die Sie oben gewählt haben, brauchen Sie nur das Hintergrundbild zu ändern, das Dock zu organisieren und alle anderen Einstellungen bezüglich des Erscheinungsbilds anzupassen, die Sie vornehmen möchten. Wenn Sie die Synchronisierung der Systemeinstellungen in den iCloud-Einstellungen aktiviert haben, werden einige kleine Einstellungen übernommen (wie z.B. die Position des Docks), aber die größeren Dinge müssen neu angepasst werden. Betrachten Sie es einfach als eine Chance für einen Neuanfang.

*Michael Simon befasst sich für PCWorld und Macworld mit allen mobilen Dingen.