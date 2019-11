Apple verändert die Welt der Unternehmens-IT

Sunil Patro, Gründer und CEO von SignEasy, spricht über Apples Engagement für das Unternehmen - und warum Indien ein wichtiger Teil der Zukunft ist. [...]

Ich habe mit dem CEO eines der kürzlich angekündigten Enterprise Mobility Partner von Apple, Sunil Patro, Gründer und CEO von SignEasy, gesprochen, um mehr über Apples Engagement für Enterprise Technology zu erfahren – und über die wachsende Bedeutung Indiens für die Technologiewirtschaft.

Apple ist ein Konzernunternehmen

Apples Fokus auf Enterprise Computing nimmt zu, sehr zur Überraschung der alten Garde in der IT, für die Macs, iPads und iPhones trotz ihrer nachgewiesenen Effektivität in der realen Welt immer „Spielzeug“ sein werden.

Ich glaube, es war das iPad, das Apple wirklich in die Unternehmens-IT getrieben hat; dieses Rieseln ist zu einer Flut geworden und es bedeutet, dass Sie Apple-Plattformen heutzutage in den meisten Unternehmen finden werden.

SignEasy wurde kürzlich zum Apple Mobility Partner ernannt. Dies bedeutet unter anderem, dass Apples Enterprise Developer Relations mit dem Unternehmen zusammengearbeitet haben, um SignEasy zu helfen, eine bessere App für Unternehmen zu werden.

Sunil Patro (c) SignEasy

„Wir haben großen Respekt vor der Art und Weise, wie Apple mit Partnern zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass die Benutzer auf Apple-Plattformen immer das beste Erlebnis haben. Ihr Fokus auf schöne Produkterfahrungen fließt in alles mit ein, was sie tun, einschließlich dieses Programms, das uns zweifellos die Ehre erweist, ein Teil davon zu sein“, erklärte Patro mir.

„Mehr als die Hälfte unserer Geschäftskunden nutzen SignEasy auf ihren iOS-Geräten, und wir gehen davon aus, dass diese Zahl wachsen wird, da wir unseren neuen Status als Apple Mobility Partner ausschöpfen“, erklärte er.

Integration ist wichtig.

Verbraucherfreundliche Apps für Business-Profis

In der heutigen Unternehmenslandschaft ist es nicht angebracht, die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen und unterschiedliche Benutzeroberflächen auf verschiedenen Plattformen anzubieten. Was auf einem Gerät funktioniert, muss auch auf anderen Geräten funktionieren.

„Die heutigen Business-Software-Lösungen müssen optimiert werden, um auf einem mobilen Gerät, Laptop oder Desktop-Computer gleichermaßen gut zu funktionieren. Es muss sich auch in andere Softwarelösungen und -systeme am Arbeitsplatz integrieren lassen, wo der Austausch von Daten und Dateien so reibungslos wie möglich verläuft“, sagte er.

Auch das Design spielt eine Rolle.

Es reicht nicht aus, schlecht konzipierte Lösungen anzubieten, die plattformübergreifend gleichermaßen schlecht funktionieren, die Implementierungen müssen den Verbraucherstandards entsprechen – auch nicht bei internen Unternehmensvorgaben.

„Schlechtes Design funktioniert einfach nicht mehr“, erklärte er. „Mit der Verbreitung von SaaS und der einfachen Entwicklung hochwertiger Apps haben Verbraucher und Unternehmen unzählige Möglichkeiten für digitale Lösungen. Großartiges Design und Benutzererfahrung sind mit zu den wichtigsten Kriterien geworden, mit denen Software konkurrieren kann, und werden in den meisten Fällen zum entscheidenden Faktor für einen Käufer, weil der Endbenutzer es verlangt.“

Apples Erfolgsbotschaft

Es scheint klar zu sein, dass die Attraktivität von Apples Unternehmen immer der Versuch war und ist, eine bessere Benutzerfreundlichkeit zu erzielen. Dies verschafft ihr einen Vorteil in einer stärker digitalisierten Wirtschaft.

„Apple möchte den Unternehmensanwendern zunehmend mehr Wert bieten, weil sie glauben, dass der Benutzer von der gleichen Erfahrung und Freude profitieren sollte, die er von seinen iPhones und iPads am Arbeitsplatz gewohnt ist“, so Patro. „Da sie eine der größten Verbrauchermarken der Welt sind, stoßen viele der Unternehmensanwender zuerst in ihrem persönlichen Leben auf die iOS-Erfahrung.

„So werden diese Benutzer automatisch zu den Champions an ihrem Arbeitsplatz, wenn es darum geht, ihre Geschäftsaufgaben mit einem iPhone, iPad oder Mac unterwegs zu erledigen. Deshalb werden Sie auch sehen, wie Programme wie „Apple at Work“ in Einzelhandelsgeschäften, bei Vertriebspartnern und online auf deren Website beworben werden.“

Digitale Transformation, erhöhte Produktivität

Ich habe nach anderen steigenden Technologie-Implementierungen gefragt, wie z.B. Robotic Process Automation (RPA).

Patro gab zu, dass sein Unternehmen eine enorme Akzeptanz von RPA erlebt – Kunden kommen an Bord, um SignEasy als SaaS-Lösung für eine Abteilung zu nutzen, und lernen dann den Wert der Verwendung der APIs des Unternehmens, um unternehmensweite Lösungen zu erstellen, um automatisierte oder vereinfachte Prozesse in ihrem gesamten Unternehmen bereitzustellen.

„Wir haben Kunden wie Rappi, die jeden Monat Tausende von Restaurantpartnern auf ihrer Website einbinden, und sie haben die wiederholte und alltägliche menschliche Arbeit, die mit der Unterschrift verbunden ist, durch die Automatisierung dieses Workflows mit SignEasy beseitigt. In einem weiteren Beispiel haben wir Kunden wie OnBlick mit einer SaaS-Lösung für Kunden, die die HR-Prozesse für Compliance und Onboarding neuer Mitarbeiter vereinfachen“, sagte er.

SignEasy wurde entwickelt, um Workflows mit juristischen und kommerziellen Verträgen zu automatisieren (c) SignEasy

Wie viele Technologieriesen wird Apple zunehmend in Indien aktiv, wo sich das Entwicklungszentrum von SignEasy befindet.

Die Bedeutung Indiens

„In Bangalore befindet sich auch Apples App Accelerator in Indien, das allererste, das auf der Welt eröffnet wurde, und wo Apples Team direkt mit App-Entwicklern zusammenarbeitet, um Lösungen auf seinen Plattformen zu entwickeln“, betonte er. „Dies ist eine starke Bestätigung von Apple, dass sie die in Indien vorhandene Kompetenz anerkennen, insbesondere für die Entwicklung von Lösungen auf ihren Plattformen.“

Er erklärte ein wenig, wie sich die Technologiebranche in Indien entwickelt, wo die Nachfrage nach qualifizierten und erfahrenen Entwicklern hoch ist.

„Indien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, wobei die Technologieindustrie einen der größten Beiträge leistet. Indien ist auch die größte Offshore-Destination für IT-Dienstleistungen, so dass die Entwicklung von technologischen Fähigkeiten ein großer Schwerpunkt für das Land ist.“

Auch Indien investiert in die Branche: „Die Programmierung wird an der Basis vermittelt, wobei die Kinder in Schulen jeder Größe und in den kleinsten Städten das Programmieren lernen“, erklärte Patro.

