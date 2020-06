Apple: Was der Übergang zu hauseigenen Prozessoren bedeutet

Apple hat die Prozessor-Architekturen im Mac bereits zweimal umgestellt. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. [...]

Ein neuer Bericht besagt, dass Apple in ein paar Wochen auf der WWDC eine wichtige Ankündigung machen wird: den Übergang bei der Mac-Hardware weg von Intels x86-Prozessoren und hin zu seinen eigenen maßgeschneiderten ARM-Prozessoren.

Dies ist ein sehr sinnvoller Schritt, über den seit einiger Zeit Gerüchte kursieren. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich geschieht, was würde es bedeuten? Auf welche Weise würde es den Mac verändern, und wann?

Ein möglicher Zeitplan für ARM Macs

Nur weil Apple offenbar am 22. Juni auf der WWDC den Übergang zu seinen eigenen Mac-Prozessoren ankündigen wird, heißt das noch lange nicht, dass Sie gleich zu diesem Zeitpunkt einen solchen Mac kaufen können. Es ist nicht zu erwarten, dass die tatsächliche Hardware vor 2021 an die Verbraucher ausgeliefert wird.

Apple hat bereits zweimal zuvor ganze Prozessor-Architekturen im Mac geändert: Von der 68000er Architektur zu PowerPC und dann von PowerPC zu Intel.

Dieser letzte Übergang könnte einige Hinweise darauf geben, wie Apple mit dieser Umstellung umgehen wird.

Apple kündigte den Übergang auf der WWDC im Sommer 2005 an. Allerdings kündigte man keine neuen Macs an. Stattdessen begann das Unternehmen damit, einen modifizierten Power Mac G5 mit einem Intel-Prozessor ausschließlich an registrierte Entwickler zu verkaufen, damit diese damit beginnen konnten, ihre Mac-Anwendungen zu portieren.

Anfang 2006 kündigte Apple dann neue Macs mit Intel-Prozessor an: ein 15-Zoll-MacBook und einen iMac.

Es scheint wahrscheinlich, dass Apple diesen Übergang in ähnlicher Weise handhaben wird. Entwickler erhalten möglicherweise eine Art modifizierten bestehenden Mac vor den neuen offiziellen Produkten. Vielleicht wird dies sogar ein iMac im gerüchteweise neuen Design sein. Vielleicht eine Art MacBook. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht wesentlich von dem unterscheiden, was aktuell für Normalverbraucher mit Intel-Prozessoren angeboten wird. Der springende Punkt wäre, dass die Entwickler ihren Code so übersetzen, optimieren und aktualisieren müssen, dass sie bereit sind, sobald die neuen Produkte auf den Markt kommen.

Was der Übergang für MacOS und seine Anwendungen bedeutet

Als Apple von der 68000-Architektur auf PowerPC umstieg, wurde das Betriebssystem nicht drastisch verändert. Die PowerPC-Unterstützung kam mit System 7.1, und die Unterstützung für die 68000er Mac-Serie endete mit System 8.5. Als Apple 2012 auf Mac OS X umstieg, hatte das Unternehmen schon seit Jahren keine 68000-basierten Macs mehr verkauft.

Dasselbe geschah mit dem Übergang von PowerPC- zu Intel-Prozessoren. Die ersten Produkte, auf denen die gleiche Mac OS X-Version 10.4 (Tiger) lief, wurden 2006 ausgeliefert, und Apple verkaufte bei der Umstellung sowohl PowerPC- als auch Intel-basierte Macs. Die Unterstützung für PowerPC wurde in Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) ein paar Jahre später eingestellt.

Während der Ankündigung der Umstellung auf Intel-Macs erklärte Steve Jobs, dass OS X innerhalb von Apple ein „geheimes Doppelleben“ geführt habe. Die letzten Versionen und alle Programme von Apple seien neben der PowerPC-Version auch für Intel gemacht worden. Es wäre keine Überraschung, wenn Tim Cook dasselbe ankündigte, vielleicht sogar auf dieselbe Art und Weise.

Um den Übergang zu erleichtern, verwendete Apple Software-Emulation für Anwendungen, die nicht zur Unterstützung der neuen Architektur neu geschrieben wurden. Rosetta war eine Software, mit der Besitzer von Intel-basierten Macs viele Anwendungen ausführen konnten, die für PowerPC-Macs geschrieben worden waren. Ein Mac 68k-Emulator ermöglichte es PowerPC-Macs, Software für 68000-basierte Macs auszuführen.

In beiden Fällen war die Software-Emulation nur rückwärtsgerichtet. Diejenigen, die neue Macs mit dem neuen Prozessor kauften, konnten viele der für den alten Prozessor geschriebenen Anwendungen ausführen, aber nicht umgekehrt.

Der Übergang zu Apples eigenen Mac-Prozessoren sollte ähnlich verlaufen. Wir können wahrscheinlich erst in einigen Jahren mit einem ganz neuen Mac-Betriebssystem rechnen – nicht vor dem Abschluss der Hardware-Umstellung. In der Zwischenzeit wird das kommende MacOS 10.16 wahrscheinlich auf Macs mit Intel- und Apple-Prozessoren ausgeliefert werden, und Apple wird eine Art von Software-Übersetzungsfunktion bereitstellen, damit bestimmte Software für die x86-Prozessoren auf den ARM-Prozessoren laufen kann.

Vielleicht wird MacOS 10.17 oder 10.18 nur Macs mit Apple-Prozessoren unterstützen, und irgendwann wird Apple alle Unterstützung für ältere Macs einstellen, einschließlich des Software-Emulators oder Übersetzers, den es zur Verfügung stellt. Alles in allem wird der Übergang wahrscheinlich spätestens 2023 oder 2024 abgeschlossen sein.

Was der Übergang für Mac-Hardware bedeutet

Natürlich besteht der ganze Sinn des Wechsels von Intels x86-Prozessoren zu ARM-Prozessoren von Apple darin, völlig neue Dinge mit Mac-Hardware und -Software zu tun. Nicht nur, um schnellere Laptops herzustellen, sondern um das ganze Spiel zu revolutionieren. Vielleicht hat Steve Jobs es am besten gesagt, als er den Wechsel von PowerPC zu Intel ankündigte:

Die wichtigsten Gründe sind, dass wir uns mit Blick auf die Zukunft… einige erstaunliche Produkte vorstellen können, die wir für Sie entwickeln wollen. Und wir wissen nicht, wie wir sie mit der zukünftigen PowerPC-Roadmap bauen können.

Wie damals war die Leistung pro Watt der zukünftigen PowerPC-Produkte drastisch schlechter als die von Intel. Apples eigene Prozessoren sind in ähnlicher Weise in der Lage, eine dramatisch bessere Leistung pro Watt zu liefern als die von Intel. Das wird alle neuen Formfaktoren ermöglichen, die Apple heute einfach nicht erreichen kann, und die Verbesserung der Akkulaufzeit von Mac-Laptops beschleunigen.

Aber es ist mehr als das. Heute genießen iPhones und iPads Funktionen, die der Mac nicht bietet, und das liegt zum Teil an den Fähigkeiten der Prozessoren der A-Serie von Apple. Apple investiert viel in Hardware, um den Code für maschinelles Lernen zu beschleunigen und die CPU, den Grafikprozessor und andere Hardwarekomponenten (wie Audio- und Video-Videokodierer und -Dekodierer) nahtlos miteinander zu verbinden. Es wird viel in hardwarebasierte Verschlüsselung und Sicherheit investiert.

Einige dieser Dinge kommen derzeit in Form eines separaten T2-Prozessors auf den Mac. Aber um wirklich aufregende neue Sachen mit dem Mac zu machen, muss Apple die Kontrolle über den gesamten Stack übernehmen. Um sein Silizium, seine Hardware und seine Software synergetisch zu konzipieren.

Apple wird die Umstellung des Mac wahrscheinlich mit den Laptops beginnen. Angesichts der Tatsache, dass das Erbe der Apple-Prozessoren die A-Serie ist, die in iPhones und iPads zu finden ist, macht es einfach am meisten Sinn. Mac-Laptops brauchen keine extreme Leistung, brauchen keine Expansion Cards und werden weniger wahrscheinlich an Leute verkauft, die viele externe Peripheriegeräte oder alte, selten aktualisierte Software verwenden müssen. Und der Laptop würde am meisten von dem geringeren Stromverbrauch profitieren, was zu einer besseren Akkulaufzeit führt.

Von da an wird Apple möglicherweise „aufsteigen“, um leistungsstärkere Computer, eventuell sogar den Mac Pro, zu ersetzen. Dieses Produkt ist nicht nur brandneu, sondern wird auch an Kunden verkauft, die Nischen-Peripheriegeräte wie Audio- und Video-Schnittstellen verwenden müssen, die Unterstützung für interne Erweiterungskarten wünschen und Software verwenden, die möglicherweise nicht schnell auf eine neue Architektur aktualisiert werden kann. Letzteres gibt Apple, Software-Entwicklern und Kunden Zeit, sich darauf einzustellen.

Ich wäre enttäuscht, wenn die ersten Macs, die mit Apple-Prozessoren an Verbraucher verkauft wurden, in gewisser Hinsicht nicht dramatisch bessere Funktionen bieten würden. Ich würde eine enorme Verbesserung der Akkulaufzeit erwarten, insbesondere wenn der Laptop mit zugeklapptem Gehäuse im Ruhezustand läuft. Apple hat seit Jahren Probleme mit den eingebauten Webcams; sie nicht durch das TrueDepth-Modul des iPhones zu ersetzen und die Gesichts-ID (zusammen mit einer dramatisch besseren Foto- und Videoqualität) bereitzustellen, wäre ein unglaublicher Fauxpas. Andere Verbesserungen, wie die Unterstützung für den Apple Pencil, könnten ebenfalls auf dem Tisch liegen.

Dieser Übergang ist nicht wie die letzten beiden

Es kann lehrreich sein, einen Blick auf die letzten beiden Male zu werfen, in denen Apple die Mac-Prozessorarchitektur geändert hat, um den kommenden Wandel besser zu verstehen. Allerdings können wir heute nicht alle dieselben Annahmen treffen wie damals.

Zunächst einmal hat sich der Mac von Apples Hauptprodukt zu einem viel kleineren, fast nischenartigen Teil seines Portfolios entwickelt. Apple verkauft ein Vielfaches mehr iPhones, iPads und Apple Watches als Macs. Diese Produkte gab es während der Umstellung von PowerPC auf Intel noch gar nicht.

Die beliebtesten Produkte von Apple verwenden bereits seine eigenen Prozessoren. Das Catalyst-Programm ist bereits im Gange und bringt seine beliebteste Software-Entwicklungsumgebung (iOS) auf Macs.

Es wäre nicht abwegig, wenn Apple erklären würde, dass auf Macs, die die eigenen Prozessoren verwenden, nur Catalyst-Anwendungen laufen werden, insbesondere wenn man bedenkt, dass Catalyst in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich einige wirklich große Verbesserungen erfahren wird.

Würde das eine Menge Entwickler zurücklassen? Würde es die Fähigkeit neuer ARM-basierter Macs zur Ausführung älterer Software ernsthaft behindern und Apples langjährige, eingefleischte Fans verärgern?

Ja, und ja. Es wäre das störendste aller Szenarien, aber es würde auch den Übergang beschleunigen. Und trotz der unvermeidlichen Nörgelei der eingefleischten Apple-Fans glaube ich nicht, dass Apple viele dieser Kunden verlieren würde. Viele dieser Apple-Fanatiker vertreten bereits jetzt ernsthaft die Position, dass „das iPad Ihren Computer ersetzen kann“, und das kommt ihnen mehr als entgegen.

Außerdem, was sollen diese Apple-Fans tun, einen Windows-Laptop kaufen?

Mehr als je zuvor kann sich Apple eine störende Mac-Umstellung leisten. Es kann es sich zumindest wirtschaftlich leisten, das derzeitige Mac-Ökosystem rasch aufzugeben, um etwas zu schaffen, das neue Kunden anzieht, solange es nicht zu lange damit wartet, alten Kunden das zu geben, was sie brauchen. Es könnte bedeuten, dass die Mac-Verkäufe ein oder zwei Jahre lang rückläufig sind, während die Software aufholt und die Legacy-Enthusiasten an ihrer alternden Mac-Hardware festhalten, aber die Stärke von Apples anderen Produkten macht es einfach, diesem Sturm standzuhalten.

