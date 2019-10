Automatisierungsprojekte: Ist es Zeit für einen Anbieterwechsel?

Obwohl sie im Großhandel in der Regel nicht einfach per Rip-and-Replace arbeiten, sehen sich Unternehmen, die an Initiativen zur Netzwerkautomatisierung arbeiten, mit Faktoren konfrontiert, die zur Auswahl neuer Equipment-Provider führen können, zumindest für Teilbereiche des Netzwerks. [...]

(Anmerkung des Herausgebers: Enterprise Management Associates hat sich die Initiativen zur Automatisierung von Unternehmensnetzwerken angesehen und festgestellt, dass 89% von ihnen zur Entscheidung eines Unternehmens beitragen, Produkte von einem neuen Anbieter von Netzwerkinfrastrukturen zu erwerben. Dieser Artikel des Forschungsdirektors für Netzwerkmanagement der EMA, Shamus McGillicuddy, untersucht drei Gründe, warum Unternehmen dies tun könnten, basierend auf dem aktuellen Bericht der EMA „Enterprise Network Automation for 2020 and Beyond„. Für den Bericht wurden 250 IT-Fachkräfte befragt, die direkt an einer formalen Initiative zur Netzwerkautomatisierung beteiligt sind, und es wurden Einzelinterviews mit sechs dieser Interessengruppen durchgeführt.)

Initiativen zur Automatisierung von Unternehmensnetzwerken konzentrieren sich oft auf die Automatisierung von Brownfield-Infrastrukturen, und viele kommerzielle Automatisierungswerkzeuge widmen erhebliche Ressourcen der Kommunikation mit Netzwerkgeräten über Legacy-Schnittstellen, insbesondere proprietäre Command Line Interfaces (CLIs). Unsere Untersuchungen zeigen jedoch, dass Netzautomatisierungsprojekte Unternehmen oft dazu veranlassen, neue Infrastrukturen von neuen Anbietern zu übernehmen.

Die meisten dieser neuen Anbieterübernahmen sind wahrscheinlich auf Teile des Netzwerks beschränkt und nicht auf ein weitreichendes Rip-and-Replace der bestehenden Infrastruktur.

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Unternehmen während eines Automatisierungsprojekts neue Infrastrukturanbieter annehmen könnten, von denen drei hier behandelt werden.

Netzwerkanbieter verkaufen proprietäre Automatisierungstools

Erstens entwickeln viele Anbieter von Netzwerkinfrastrukturen Automatisierungstechnologien, die in erster Linie, wenn nicht sogar ausschließlich auf ihre eigenen Produkte und nicht auf Umgebungen mit mehreren Anbietern ausgerichtet sind. Während die meisten Unternehmen in ihren Initiativen zwei oder drei verschiedene Automatisierungstools einsetzen, geben 42 Prozent der Befragten an, dass ein Automatisierungstool für einen einzigen Anbieter Teil ihrer Strategie ist. Tatsächlich nannten 26 Prozent ein Automatisierungswerkzeug aus einer Hand den wichtigsten Teil ihrer Strategie in der Automatisierungstechnik.

Wenn also ein Netzwerkteam feststellt, dass ein nicht in der Umgehung befindlicher Anbieter native Automatisierungsfunktionen bereitstellt, die den Anforderungen am besten entsprechen, kann ein Wechsel zu diesem Anbieter unvermeidlich sein, selbst wenn er einen teuren Ersatz für einen bestehenden Infrastrukturanbieter erfordert.

Eingebettete Zero-Touch-Bereitstellung

Die EMA-Studie ergab außerdem, dass zahlreiche Netzwerkhardware mit integrierten Zero-Touch-Provisioning (ZTP)-Funktionen für viele Initiativen zur Netzwerkautomatisierung wichtig sind. 91 Prozent der befragten IT-Experten zeigten Interesse an ZTP-Funktionen, und 39 Prozent gaben an, dass diese Funktionen für ihre Automatisierungsinitiativen entscheidend seien.

Das wichtigste ZTP-Feature, so die Umfrage der EMA, sind automatische Software-Bild-Aktualisierungen und Verifizierungen. Viele Unternehmen sind auch daran interessiert, Geräte über Skripte individuell bereitzustellen und zu konfigurieren und die Möglichkeit zu haben, die Bereitstellung von ZTP-Netzwerken mit der Rechen- und Speicherinfrastruktur in Rechenzentren zu vereinheitlichen.

Nicht jeder Netzwerkanbieter bietet eingebettete ZTP-Funktionen auf seinen Plattformen an, und die meisten bieten sie nur auf seinen Produkten der neuesten Generation an. Unternehmen mit älteren Geräten können während einer Aktualisierung zu einem neuen Anbieter wechseln, und ZTP-Funktionen können ein beitragender oder führender Antrieb für diesen Anbieterwechsel sein.

APIs für Geräte von Netzwerkbetreibern

Ein dritter möglicher Antrieb für die Einführung neuer Anbieter sind Geräte-APIs. 52 Prozent der Unternehmen aus der Umfrage der EMA gaben an, dass Netzwerk-Geräte-APIs für ihre Netzwerk-Automatisierungsinitiative entscheidend sind. Die API-Qualität kann bestimmen, wie gut Netzwerkautomatisierungswerkzeuge Änderungen an Netzwerkgeräten bewirken und wichtige Daten daraus extrahieren können. Wenn ein Unternehmen intern seine eigenen Automatisierungstools mit Python-Skripten und Open-Source-Software entwickelt, werden gute APIs unerlässlich.

Leider haben 95 Prozent der Umfrageteilnehmer angegeben, dass sie Probleme mit den Geräte-APIs ihrer Netzwerkanbieter hatten. Das größte Problem waren die Kosten; 33 Prozent der Befragten erklärten, dass ihr Anbieter eine zusätzliche Lizenzgebühr für die API-Nutzung verlangt. 28 Prozent beschwerten sich darüber, dass APIs nur begrenzten Zugriff auf Gerätedaten bieten, und 27 Prozent klagten über eine schlechte oder veraltete API-Qualität.

Dies ist keineswegs eine vollständige Liste von Gründen, warum ein Automatisierungsprojekt ein Unternehmen dazu bringen könnte, mit einem neuen Anbieter von Netzwerkinfrastrukturen zusammenzuarbeiten, aber es bietet einige Hinweise, warum es eine gute Idee wäre, dies zu tun. Es gibt viele andere Faktoren zu berücksichtigen, darunter Budget, Geschäftsziele der Automatisierung und Anwendungsfälle. Die EMA befürwortet nicht unbedingt den Gedanken eines Lieferantenwechsels während eines Automatisierungsprojekts. Tatsächlich wird eine solche Änderung ein Projekt wahrscheinlich teurer und riskanter machen. Es ist jedoch etwas, das man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man neue Technologiestrategien erforscht.

*Shamus McGillicuddy ist Forschungsdirektor für Netzwerkmanagement bei EMA.