AWS-Zertifizierungen: Validieren Sie Ihre Fähigkeiten mit der Amazon Cloud

Sie wollen Ihre Cloud-Fähigkeiten zertifizieren lassen oder fragen sich, ob AWS-Zertifizierungen es wert sind? Hier finden Sie eine Übersicht, die Ihnen hilft, die richtige AWS-Zertifizierung für Sie zu finden. [...]

Amazon Web Services (AWS) ist nach wie vor die am weitesten verbreitete Cloud-Plattform auf dem Markt und wird von Unternehmen wie Netflix, Apple, Slack und Adobe genutzt. Damit gehören AWS-Zertifizierungen zu den wertvollsten Zertifizierungen, die Sie im IT-Bereich erwerben können. Drei der 10 höchstbezahlten Zertifizierungen in den USA werden von AWS angeboten, und das Durchschnittsgehalt für einen AWS-zertifizierten IT-Fachmann beträgt laut dem Global Knowledge IT Skills and Salary Report 2019 $129.868 (ca. 114.000 Euro).

Jede AWS-Zertifizierung dient dazu, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in der AWS-Cloud-Technologie zu validieren, so dass die beste Vorbereitung auf jede Prüfung die praktische Erfahrung ist. Sie können aber auch einen Prüfungsleitfaden für jede Zertifizierung direkt von Amazon herunterladen, der auch Beispielfragen enthält, die Sie mit den Fragen vertraut machen sollen, die bei der Prüfung gestellt werden. Die Prüfungen umfassen Multiple Choice, variieren jedoch in ihrer Dauer – die meisten dauern zwischen 60 und 180 Minuten und können in einem Testzentrum oder online absolviert werden.

Wenn Sie daran interessiert sind, Ihre Cloud-Kenntnisse auf der AWS-Plattform zu zertifizieren, finden Sie hier eine Aufschlüsselung der einzelnen AWS-Zertifizierungen, die von Amazon auf der Gründungs-, Associate-, Professional- und Spezialisierungsebene angeboten werden.

AWS-Zertifizierung der Grundstufe

Die Zertifizierung zum AWS Certified Cloud Practitioner umfasst die Grundlagen der AWS Cloud, einschließlich ihrer globalen Infrastruktur und Architekturprinzipien. Sie werden gebeten, das Nutzenversprechen der AWS Cloud, die wichtigsten Dienste auf der AWS Plattform und ihre gemeinsamen Anwendungsfälle sowie grundlegende Sicherheits- und Konformitätsaspekte der AWS Plattform und das gemeinsame Sicherheitsmodell zu definieren und zu beschreiben.

Es wird empfohlen, dass Sie ein grundlegendes Verständnis der IT-Dienste und ihrer Zusammenarbeit mit AWS haben. Außerdem sollten Sie mindestens sechs Monate Erfahrung mit AWS in einer beliebigen Funktion haben, sei es im technischen Bereich, im Management, im Verkauf, im Einkauf oder im Finanzwesen. Die AWS-Zertifizierungsprüfung der Grundstufe kostet 100 $.

AWS-Zertifizierungen auf Associate-Level

Amazon bietet drei Associate-Level-Prüfungen an, von denen jede aus einer Multiple-Choice-Prüfung besteht, die 130 Minuten dauert und $150 (ca. 130 Euro) pro Prüfung kostet. Sie müssen keine Zertifizierungen auf Associate-Niveau erwerben, um auf ein professionelles Niveau aufzusteigen, aber Sie sollten sicherstellen, dass Sie die richtige Prüfung für Ihr Erfahrungsniveau wählen.

Solutions Architect – Associate

Die Zertifizierung zum AWS Certified Solutions Architect – Associate richtet sich an Personen, die in der Rolle des Solution Architect arbeiten und über ein oder mehrere Jahre praktische Erfahrung mit dem Entwurf von Systemen auf AWS verfügen. Die Zertifizierungsprüfung deckt ab, wie man „sichere und robuste Anwendungen“ auf AWS entwirft und einsetzt, wie man Lösungen auf der Grundlage von Kundenanforderungen unter Verwendung von Architekturdesignprinzipien definiert und wie man die Organisation durch die Implementierung führt.

Darüber hinaus wird Ihr Verständnis der globalen AWS-Infrastruktur, der Netzwerktechnologien im Zusammenhang mit AWS, der Sicherheitsmerkmale und -tools sowie der bewährten Verfahren zur Erstellung sicherer und zuverlässiger Anwendungen geprüft. Es wird empfohlen, mindestens ein Jahr praktische Erfahrung im Umgang mit AWS und im Entwurf kostengünstiger, fehlertoleranter und skalierbarer verteilter Systeme auf AWS zu haben.

Developer – Associate

Die Zertifizierung AWS Certified Developer – Associate richtet sich an Personen, die in einer Entwicklungsrolle arbeiten und über ein oder mehrere Jahre praktische Erfahrung in der Entwicklung und Wartung von AWS-basierten Anwendungen verfügen. Die Prüfung umfasst Ihre Kenntnisse von Programmiersprachen, AWS-Kerndiensten, AWS-Architektur Best Practices und Application Lifecycle Management. Sie werden auch über die Entwicklung, den Einsatz und das Debugging von Cloud-basierten Anwendungen mit AWS und das Schreiben von Code für serverlose Anwendungen befragt.

Es wird empfohlen, dass Sie Erfahrung mit mindestens einer Programmiersprache haben, sowie ein Verständnis der AWS-Dienste, die Fähigkeit, AWS-Dienste zu nutzen oder mit ihnen zu interagieren und die Fähigkeit, Code für serverlose Anwendungen zu schreiben.

SysOps Administrator – Associate

Die Zertifizierung AWS SysOps Administrator – Associate richtet sich an Systemadministratoren mit mindestens einem Jahr Erfahrung in der Einführung, Verwaltung und dem Betrieb von AWS. Die Zertifizierung testet Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten rund um die Bereitstellung, Verwaltung und den Betrieb skalierbarer Systeme auf AWS. Sie umfasst auch die Implementierung und Kontrolle des Datenflusses, die Bestimmung des geeigneten AWS-Dienstes auf der Grundlage der Anforderungen, die Ermittlung bewährter Verfahren für den AWS-Betrieb, die Kostenschätzung und die Migration von Arbeitslasten auf AWS.

Für diejenigen, die sich zertifizieren lassen möchten, wird empfohlen, dass Sie mindestens ein Jahr Erfahrung mit der Überwachung und Prüfung von Systemen haben, Netzwerk-, Virtualisierungs- und Sicherheitskonzepte verstehen und praktische Erfahrung mit der AWS CLI, dem SDK und den API-Tools haben.

AWS-Zertifizierungen auf professionellem Niveau

Amazons AWS-Zertifizierungen auf professionellem Niveau sind für Cloud-Profis mit tieferer AWS-Erfahrung konzipiert. Eine Associate-Level-Zertifizierung ist nicht erforderlich, aber stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen überprüfen, um zu gewährleisten, dass Sie die richtige Zertifizierung für Ihren Kenntnisstand wählen. Die professionellen Zertifizierungsprüfungen sind Multiple-Choice-Prüfungen und dauern 180 Minuten. Der Preis für jede Prüfung beträgt 300 $ (ca. 260 Euro).

Solutions Architekt – Professional

Die Zertifizierung AWS Certified Solutions Architect – Professional testet Ihre Fähigkeit, skalierbare und zuverlässige AWS-Anwendungen zu entwickeln, AWS-Dienste auf der Grundlage von Anforderungen auszuwählen, kostensparende Maßnahmen zu entwickeln, komplexe und mehrschichtige Anwendungen zu migrieren und unternehmensweite Abläufe zu entwerfen und zu implementieren. Außerdem benötigen Sie Erfahrung mit einer Skriptsprache, Windows- und Linux-Umgebungen, einer hybriden Architektur und der Bewertung der Anforderungen von Cloud-Anwendungen, um Architekturempfehlungen für AWS aussprechen zu können. Es wird empfohlen, die Zertifizierung AWS Certified Solutions Architect – Associate zu erwerben und mindestens zwei oder mehr Jahre praktische Erfahrung mit dem Design und der Bereitstellung von Cloud-Architektur auf AWS zu haben.

DevOps Engineer – Professional

Die Zertifizierung AWS Certified DevOps Engineer – Professional eignet sich am besten für Personen mit zwei oder mehr Jahren Erfahrung in der Verwaltung von AWS-Umgebungen. Die Prüfung umfasst Ihre Fähigkeit zur Implementierung und Verwaltung von Continuous Delivery Systemen, automatisierten Sicherheitskontrollen, Governance-Prozessen und Compliance-Validierung auf AWS. Um die Prüfung zu bestehen, benötigen Sie Erfahrung in der Programmierung in einer oder mehreren höheren Programmiersprachen, Automatisierung, Verwaltung von Betriebssystemen und ein ausgeprägtes Verständnis von Entwicklungsprozessen und -methoden.

Spezialisierte AWS-Zertifizierungen

Amazon bietet verschiedene Spezialzertifizierungen für spezifische Fähigkeiten wie Sicherheit, maschinelles Lernen und Datenanalyse an. Jede Spezialzertifizierungsprüfung kostet $300 (ca. 260 Euro) und kann in einem Testzentrum oder online absolviert werden, mit Ausnahme der Datenbank-Spezialzertifizierung, die nur in einem Testzentrum abgelegt werden kann. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen mit COVID-19 wurden die Testzentren vorübergehend geschlossen und persönliche Prüfungen und Rezertifizierungen werden neu geplant.

Advanced Networking: Diese Zertifizierung bescheinigt Ihre Fähigkeit, zentrale AWS-Dienste zu implementieren, die Netzwerkarchitektur zu entwerfen und zu pflegen und Netzwerkaufgaben zu automatisieren. Es wird empfohlen, dass Sie mindestens fünf Jahre praktische Erfahrung mit der Netzwerkarchitektur und der Implementierung von Netzwerklösungen haben.

Alexa Skill Builder: Diese Zertifizierung für diejenigen, die mit Alexa arbeiten, testet Ihre Fähigkeiten zur Erstellung, Prüfung und Veröffentlichung mit dem Alexa Skills Kit in der AWS-Cloud. Es wird empfohlen, dass Sie mindestens sechs Monate Erfahrung mit dem Aufbau von Alexa-Fähigkeiten haben, eine Programmiersprache beherrschen und bereits in der Vergangenheit Erfahrungen mit der Veröffentlichung einer Alexa-Fähigkeit gesammelt haben.

Security: AWS Certified Security – Specialty bescheinigt Ihr Verständnis von Datenverschlüsselung, sicheren Internetprotokollen und speziellen Datenklassifizierungen sowie Ihre Fähigkeit, Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Es richtet sich an Personen, die in einer Sicherheitsrolle arbeiten und mindestens zwei Jahre Erfahrung mit der Sicherung von AWS-Arbeitslasten haben.

Maschinelles Lernen: Die Zertifizierung für maschinelles Lernen richtet sich an Personen, die in der Entwicklung oder Datenwissenschaft arbeiten, und bescheinigt Ihre Fähigkeit, maschinelle Lernlösungen auf AWS zu implementieren. Es wird empfohlen, dass Sie mindestens ein bis zwei Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Architektur oder Durchführung von Projekten im Bereich des maschinellen Lernens haben, ein grundlegendes Verständnis von Algorithmen des maschinellen Lernens besitzen und Erfahrung mit tiefgreifenden Lernframeworks haben.

Big Data: Die Spezialzertifizierung für große Daten ist für diejenigen gedacht, die mit komplexen großen Daten arbeiten und Big Data Dienste unter Verwendung der AWS-Technologie implementieren. Es wird empfohlen, dass Sie mindestens zwei Jahre Erfahrung im Umgang mit der AWS-Technologie haben und eine vorherige AWS-Zertifizierung auf Associate-Niveau besitzen – dies ist jedoch nicht erforderlich.

Datenbank: Die Zertifizierung als Datenbankspezialist richtet sich an IT-Profis, die mit Datenbankdiensten arbeiten, und bestätigt Ihre Fähigkeit, Geschäftstransformation mit AWS-Datenbankdiensten voranzutreiben. Es wird empfohlen, dass Sie mindestens fünf Jahre Erfahrung mit Datenbanktechnologien und zwei Jahre praktische Erfahrung in der Arbeit mit AWS haben und vor Ort mit AWS cloudbasierten Datenbanken arbeiten.

*Sarah White ist eine leitende Reporterin für CIO.com und befasst sich mit IT-Governance, Einstellung und Personalbeschaffung sowie IT-Jobs.