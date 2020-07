Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf posttraumatisches Wachstum vor

Untersuchungen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit derer, die unter Stress leiden, auch Wachstum erfahren werden. Hier erfahren Sie, wie Sie in Ihrem Unternehmen Raum sowohl für Schmerz als auch für Gewinn schaffen können. [...]

Ananya war IT-Spezialistin für ein Pharmaunternehmen und Teil des Teams, das dazu beitrug, einen 24/7-Support für Hardware-Probleme im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Ihr Unternehmen hatte seit einigen Jahren Rekordgewinne und nachhaltiges Wachstum zu verzeichnen, als eine vielversprechende klinische Studie unerwartet auf sehr öffentliche, schmerzhafte Weise abgebrochen werden musste. Fast über Nacht änderte sich alles. Die Aktien des Unternehmens stürzten ab und die Geschäftsleitung geriet in eine Krise. Es wurden mehrere Phasen von Maßnahmen zur Straffung des Gürtels eingeleitet, einschließlich einer Reduzierung der Belegschaft.

Ananya überlebte die erste Runde der Einsparungen, aber sie war stark betroffen, als sie mit ansehen musste, wie Freunde und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verloren. Sie konnte nicht mehr schlafen und hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Erschwerend kam hinzu, dass sich der Zeitpunkt der Krise mit einem Abschwung der Wirtschaft überschnitt und sie sich Sorgen machte, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Obwohl ihr Name anonymisiert und ihre Geschichte einige Jahre alt ist und aus Interviews im Rahmen eines universitären Forschungsprojekts stammt, ist Ananyas Erfahrung vielen von uns bekannt, und unabhängig davon, ob Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht haben oder nicht, kennen Sie wahrscheinlich jemanden, dem es so ergangen ist.

Diese Art von berufsbezogenen Erfahrungen bringt oft ihre eigenen Versionen von posttraumatischem Stress (PTS) mit sich. Jeffrey Pfeffer, Professor für Organisationsverhalten in Stanford, bemerkt in seinem Buch „Dying for a Paycheck“ (Für einen Gehaltsscheck sterben), dass die Art von Situation, die Ananya erlebte, zu einem Rückgang ihrer Gesundheit und einem Anstieg ungesunder Verhaltensweisen und einer erhöhten Sterblichkeit führen kann.

Glücklicherweise ist das nicht das Ende der Geschichte.

Nach Stress zum Wachstum finden

Während Stress eine natürliche Reaktion auf ein Trauma sein kann, kann die menschliche Fähigkeit zur Belastbarkeit auch zu posttraumatischem Wachstum (PTG) führen. PTG ist die transformative positive Veränderung, die als Ergebnis von Kämpfen mit Widrigkeiten auftreten kann. Es gibt fünf Faktoren, die mit PTG in Verbindung gebracht werden: wie Sie mit anderen Menschen umgehen, inwieweit Sie in der Lage sind, neue Möglichkeiten zu sehen, Ihre Wahrnehmung Ihrer persönlichen Stärke, Veränderungen in Ihrem spirituellen Wohlbefinden und die Wertschätzung Ihres eigenen Lebens. Forscher der Universität Oxford weisen darauf hin, dass bis zu 70% derer, die Stress durch traumatische Ereignisse erfahren, auch Wachstum erfahren.

Dies war bei Ananya mit Sicherheit der Fall. Um sich von ihren Sorgen abzulenken, begann sie, den Umgang mit einem High-End-Animationsprogramm zu erlernen. Sie fand, dass die Animation es ihr erlaubte, auf eine andere Art und Weise kreativ zu sein als bei ihren Aufgaben im Hardware-Support. Obwohl sie die neue Software aus persönlichen Gründen zu verwenden begann, sah sie schnell Anwendungen, die bei der Arbeit wertvoll sein könnten. Sie erkannte die Gelegenheit, einen digitalen Zwilling zu entwickeln, um mit einigen problematischen Hardware-Konfigurationen fertig zu werden. Dies könnte ein kostengünstiges und risikoarmes Mittel sein, um mit neuen Möglichkeiten zu experimentieren. Ananya erwähnte dies gegenüber ihrem Vorgesetzten, der ihr grünes Licht für ein Pilotprojekt gab. Das Pilotprojekt erwies sich als erfolgreich und führte zu Durchbrüchen, die sich ihrem Team seit einiger Zeit entzogen hatten.

Förderung von Post-COVID-Wachstum

Die durch COVID-19 verursachten Unterbrechungen haben für viele von uns Stress verursacht; für einige von uns waren Arbeitsplatzverlust und Krankheit traumatisch oder sogar tragisch. Sogar diejenigen, die erwerbstätig und gesund bleiben, können ebenfalls posttraumatischen Stress erfahren. Und die meisten von uns werden, wenn die Forscher in Oxford Recht haben, wahrscheinlich ein posttraumatisches Wachstum erleben.

Die meisten Organisationen verfügen über vorhandene Ressourcen, um den Mitarbeitern bei der Bewältigung von Stress und Trauma zu helfen; einige fügen im Zuge von COVID-19 neue Hilfsdienste hinzu. Unsere Kollegen aus den Bereichen HR und Wellness haben dazu beigetragen, diesen Bedarf zu decken. Doch wie sieht es mit Ressourcen aus, die das Wachstum, das Ananya erlebt hat, unterstützen und erleichtern?

Hier erfahren Sie, wie zwei Unternehmen Wachstumsmöglichkeiten gefunden haben.

[Anmerkung der Redaktion: Die IT-Führungskräfte, deren Erfahrungen hier geteilt werden, wurden kürzlich im Rahmen eines universitären Forschungsprojektes und unter Einhaltung von Forschungsprotokollen, die Anonymität gewährleisten, befragt].

Fixieren Sie Ihre Kultur

Vor Beginn von COVID-19 arbeitete etwa die Hälfte der IT-Mitarbeiter in einem Unternehmen im Remote-Betrieb, was zu beidseitiger Unzufriedenheit führte. Die Mitarbeiter vor Ort waren neidisch auf die Flexibilität, die Remote-Mitarbeiter zu haben schienen. Umgekehrt hatten Fernmitarbeiter das Gefühl, dass sie den persönlichen Kontakt mit Vorgesetzten oder soziale Gelegenheiten verpassten. Als alle Mitarbeiter aus der Ferne arbeiteten, ergriff das Unternehmen aktive Maßnahmen, um das IT-Team in die Mitgestaltung einer neuen Organisationspraxis einzubinden. Sie förderten aktive und anhaltende Diskussionen darüber, was das Team in dieser neuen Umgebung lernte. Sie sahen durchweg Gewinne in Bezug auf zwischenmenschliches Wachstum, Produktivität und Arbeitszufriedenheit. Dieser technische Leiter war zuversichtlich, dass das organisatorische Wachstum, das sie erlebten, es ihnen ermöglichen würde, erfolgreich zu 100 % auf Distanz zu bleiben.

Neue Kundenbeziehungen knüpfen

Trotz bedeutender digitaler Innovationen in fast allen anderen Geschäftsbereichen eines Finanzinstituts wurde ein großer Prozentsatz der Interaktionen mit Premium-Kunden immer noch auf die altmodische Art und Weise durchgeführt – von Angesicht zu Angesicht in einer Filiale. Der Leiter dieser Geschäftssparte hatte es nicht anders sehen können – bis er Erfahrungen im Bereich der Telemedizin gesammelt hatte und aus erster Hand sehen konnte, wie eine wichtige und vertrauensvolle Beziehung durch Technologie funktionieren kann. Plötzlich informierte ihn das Wachstum in einem Bereich seines Lebens darüber, wie er den Stress in einem anderen Bereich abbauen konnte. Mit Hilfe des IT-Teams begann das High-Net-Worth-Team, Kunden über sichere Webkonferenzen zu gewinnen. Erste Daten zeigten, dass die Kunden hoch zufrieden waren.

3 Schritte zur Vorbereitung auf den Gewinn

IT-Führungskräfte haben die einmalige Gelegenheit, ihren Teams und Kollegen zu helfen, den Schmerz zu verarbeiten und sich auf den Gewinn vorzubereiten. Im Folgenden sind drei Maßnahmen aufgeführt, die IT-Leiter ergreifen können:

Die Bereitschaft zum Wachstum einschätzen. Führungskräfte in einem Unternehmen müssen sich um sich selbst kümmern, bevor sie sich um andere kümmern können. Teil dieser Selbstfürsorge sollte es sein, ihre eigene Bereitschaft zum Wachstum als Reaktion auf ein Trauma zu beurteilen. Eine Firma namens Human Insight hat eine schnelle Online-Beurteilung entwickelt, die eine Momentaufnahme der posttraumatischen Wachstumsbereitschaft liefert. Identifizieren Sie neu gewonnenes Wissen. Wenn der Einzelne seine Schmerzen erfolgreich bewältigt hat, ist es ein wichtiger nächster Schritt, Möglichkeiten für Gewinne zu identifizieren. Führungskräfte können ihren Teams und Kollegen helfen, indem sie sie in tiefe, konzentrierte Gespräche einbinden und zuhören, wie andere gelernt haben, wie sie die Krise überstanden haben und wie ihr Lernen Stärke, Widerstandsfähigkeit und Ausdauer für den nächsten unvermeidlichen Sturm unterstützen kann. Zum Beispiel, indem Sie offene Fragen stellen wie: „Was haben Sie in den letzten Wochen oder Monaten gelernt, von dem Sie denken, dass es für uns in Zukunft wertvoll sein könnte – über die Art und Weise, wie wir arbeiten, über die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden interagieren, oder sogar aus nicht-arbeitsbezogenen Erfahrungen?“ Diskutieren Sie dann, wie sie diese neuen Erkenntnisse für die Zukunft als wertvoll erachten könnten. Starten Sie Experimente. Wenn neue Erkenntnisse gewonnen werden, können Führungskräfte ihre Teams und Kollegen in kostengünstige und risikoarme Pilotprojekte einbinden, um neue Annahmen darüber zu testen, was zu neuen und besseren Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Kundenbetreuung führen könnte.

Ob es sich um COVID-19 oder eine andere Krise handelt, wir treten wahrscheinlich in eine neue Ära ein, in der unsere Unternehmen und die Menschen in ihnen anpassungsfähiger und widerstandsfähiger sein müssen. Wenn wir jede neue Krise überleben, werden wir in der Lage sein, nicht nur die nächste zu überleben, sondern gleichzeitig Wachstum zu erzielen.

*Scott Hutcheson ist leitender Dozent für organisatorische Führung und Direktor des Agile Strategy Lab an der Purdue University.