Cisco: 5 angesagte Netzwerktrends für 2020

Cisco exec zufolge werden SD-WAN, Wi-Fi 6, Multi-Domain-Steuerung, Virtual Networking und die sich entwickelnde Rolle der Netzwerkingenieure im Jahr 2020 von großer Bedeutung sein. [...]

Zu den heißen Trends in der Netzwerktechnik für das kommende Jahr gehören SD-WAN, Wi-Fi 6, Multi-Domain-Steuerung, virtuelle Netzwerke und die sich entwickelnde Rolle des Netzwerkingenieurs hin zu der eines Netzwerkprogrammierers, so zumindest die Einschätzung von Cisco.

Diese Trends drehen sich um die sich verändernde Form der Vernetzung im Allgemeinen, d.h. die Ausweitung der Rechenzentren auf die Cloud und die Auswirkungen dieser Veränderung, erklärte Anand Oswal, Senior Vice President of Engineering im Enterprise Networking Business von Cisco.

„Diese grundlegenden Veränderungen in Bezug auf den Ort, an dem die Geschäftsprozesse ablaufen und wie auf sie zugegriffen wird, verändern die Art und Weise, wie wir unsere Standorte miteinander verbinden, wie wir über Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit von Netzwerken denken und was wir von den Menschen verlangen, die sich um sie kümmern“, so Oswal.

In einem Blog, in dem er die wichtigsten Trends für 2020 skizzierte, erläuterte Oswal seine Gedanken zu den fünf genannten Bereichen.

Wi-Fi 6 und 5G

Zunächst einmal wird die Wireless-Technologie – insbesondere Wi-Fi 6 – durch die Tür der Mitarbeiter und durch die Enterprise Access-Point Refreshes in das Unternehmen gelangen. Die neuesten Smartphones von Apple, Samsung und anderen Herstellern sind Wi-Fi 6-fähig, und Wi-Fi 6-Zugangspunkte werden derzeit an Unternehmen und Verbraucher ausgeliefert.

5G-Handys sind dagegen noch nicht weit verbreitet, obwohl sich das ab 2020 ändern wird, wenn auch hauptsächlich für Verbraucher und erst gegen Ende des Jahres. Oswal schrieb, dass laut Cisco bis 2020 mehr Menschen Wi-Fi 6 als 5G nutzen werden.

2020 wird auch eine große Verbesserung in der Art und Weise stattfinden, wie Menschen Wi-Fi-Netzwerke nutzen. Das potentielle Wachstum des von Cisco geführten OpenRoaming-Projekts wird den Anschluss an die teilnehmenden Wi-Fi-Netzwerke wesentlich einfacher machen, meinte Oswal. OpenRoaming, das die zugrunde liegende Technologie hinter HotSpot 2.0/ IEEE 802.11u nutzt, verspricht, dass Benutzer sich nahtlos und ohne Unterbrechung zwischen drahtlosen Netzwerken und LTE bewegen können – die Emulation der mobilen Netzwerkkonnektivität. Zu den aktuellen Projektpartnern gehören Samsung, Boingo und GlobalReach Technologies.

Im Jahr 2020 werden auch neue Frequenzbereiche eingeführt, einschließlich der beginnenden Einführung des Millimeterwellen-Frequenzspektrums (24 GHz bis 100 GHz) für das ultraschnelle, aber kurzstreckige 5G sowie des Citizens Broadband Radio Service (CBRS) mit etwa 3,5 GHz. Dies kann zu neuen privaten Netzwerken führen, die die LTE- und 5G-Technologie für sich nutzen, insbesondere für IoT-Anwendungen.

„Wir werden auch weitere Fortschritte bei der Öffnung des 6GHz-Bereichs für die unlizenzierte Wi-Fi-Nutzung in den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt beobachten“, schrieb Oswal.

Was die 5G-Dienste betrifft, so werden einige im Jahr 2020 eingeführt, aber „fast keiner davon wird die Ultra-Hochgeschwindigkeits-Konnektivität sein, die uns versprochen wurde oder die wir in den kommenden Jahren sehen werden“, erklärte Oswal. „Da 5G dieses Versprechen anfangs nicht einhalten können wird, werden wir eine Menge des drahtlosen Hochgeschwindigkeitsverkehrs auf Wi-Fi-Netzwerke auslagern“, so Oswal.

Langfristig gesehen, „In Kombination mit der verbesserten Leistung von Wi-Fi 6 und (schließlich) 5G, stehen wir vor einer großen – und langlebigen – Periode der Innovation im Bereich Access Networking“, schrieb Oswal.

Wir leben in einer SD-WAN-Welt

„Wir sehen eine Menge Bewegung im SD-WAN-Bereich, da viele Unternehmen einen sicheren Zugang zu ihren Cloud-Anwendungen benötigen“, so Oswal. Die Zerstreuung der Konnektivität – das Wachstum von Multi-Cloud-Netzwerken – wird viele Unternehmen dazu zwingen, ihre Netzwerke zugunsten der SD-WAN-Technologie umzurüsten, erklärte er.

„In der Zwischenzeit verbinden sich die großen Cloud-Service-Anbieter wie Amazon, Google und Microsoft mit Netzwerkunternehmen – wie Cisco – um tiefe Partnerschaftsverbindungen zwischen Netzwerk-Stacks und Services zu schmieden“, schrieb Oswal.

Oswal zufolge erwarte er, dass sich solche Partnerschaften erst im nächsten Jahr vertiefen werden, und das stimmt auch mit den jüngsten Analysen von Gartner überein.

„SD-WAN ersetzt das Routing und fügt eine anwendungsbezogene Pfadauswahl unter mehreren Verbindungen, zentrale Orchestrierung und native Sicherheit sowie weitere Funktionen hinzu. Folglich umfasst es etablierte und aufstrebende Anbieter aus verschiedenen Märkten (nämlich Routing, Sicherheit, WAN-Optimierung und SD-WAN), die jeweils ihre eigenen Differenzierungsmerkmale und Einschränkungen mitbringen“, schrieb Gartner in einem kürzlich erschienenen Bericht.

Darüber hinaus wird die SD-WAN-Technologie laut Oswal zu einem Wachstum des Geschäfts für Managed Service Provider (MSPs) führen, von denen viele beginnen werden, SD-WAN als Service anzubieten.

„Wir gehen davon aus, dass MSPs etwa doppelt so schnell wachsen werden wie der SD-WAN-Markt selbst, und erwarten, dass MSPs beginnen werden, sich nach Branche und Netzwerkgröße zu hyperspezialisieren“, schrieb Oswal.

All-inclusive Multi-Domain-Netzwerke

In der Welt von Cisco wird es immer einfacher, die typischerweise in Silos untergebrachten Domänen im Unternehmen und in der Cloud mit dem Wide Area Network zu vermischen; und Oswal vermutet, dass dies auch im Jahr 2020 noch so sein wird. Die Idee dahinter ist, dass die zentralen Softwarekomponenten – Application Centric Infrastructure (ACI) und DNA Center – jetzt das ermöglichen, was Cisco als Multidomain-Integration bezeichnet. Dabei können Kunden Richtlinien festlegen, um einheitliche Zugangskontrollen für Benutzer, Geräte und Anwendungen unabhängig vom Ort der Netzwerkverbindung einzusetzen.

ACI ist Cisco’s Software-Defined Networking (SDN) Data-Center-Paket, aber es liefert auch die intent-based Networking-Technologie des Unternehmens, die es den Kunden ermöglicht, Netzwerk- und Policy-Änderungen automatisch on-the-fly zu implementieren und die Datenbereitstellung sicherzustellen.

DNA Center ist ein zentrales Paket, da es Automatisierungsfunktionen, Assurance-Einstellungen, Fabric-Bereitstellung und richtlinienbasierte Segmentierung für Unternehmensnetzwerke bietet. Cisco DNA Center gibt IT-Teams die Möglichkeit, den Zugriff über Richtlinien mittels softwaredefiniertem Zugriff (SD-Access) zu kontrollieren, die automatische Bereitstellung durch Cisco DNA Automation zu gewährleisten, Geräte durch Cisco Network Functions Virtualization (NFV) zu virtualisieren und Sicherheitsrisiken durch Segmentierung und verschlüsselte Verkehrsanalyse zu senken.

„Für ein besseres Management, mehr Agilität und vor allem für die Sicherheit müssen diese verschiedenen Domänen zusammen arbeiten“, schrieb Oswal. „Der Controller jeder Domäne muss koordiniert arbeiten, um Automatisierung, Analyse und Sicherheit über die verschiedenen Domänen hinweg zu ermöglichen.“

Die nächste Generation von Controller-First-Architekturen für Netzwerk-Fabrics ermöglicht das einheitliche Management von lose gekoppelten Systemen mit Hilfe von APIs und definierten Datenstrukturen für die Kommunikation zwischen Geräten und zwischen Domänen, schrieb Oswal. „Das intent-based Networking-Modell, das Unternehmen seit 2019 einsetzen, macht das Netzwerkmanagement einfacher, indem es die Komplexität des Netzwerks absorbiert“, schrieb er.

Das Netzwerk als Sensor

Die Vorstellung, dass das Netzwerk für etwas Wichtigeres als Geschwindigkeiten und Einspeisungen genutzt wird, ist schon eine Weile im Gespräch, aber die Idee könnte im nächsten Jahr erste Wurzeln schlagen.

„Mit einer Software, die in der Lage ist, Geräte, Endpunkte und Anwendungen zu profilieren und zu klassifizieren – selbst wenn sie vollständig verschlüsselte Daten senden – wird das Netzwerk in der Lage sein, die Geräte automatisch in virtuelle Netzwerke zu platzieren, den richtigen Regelsatz zum Schutz dieser Geräte zu aktivieren und schließlich Sicherheitsprobleme extrem schnell zu erkennen“, schrieb Oswal.

„Letztendlich werden die Systeme in der Lage sein, Probleme selbst zu beheben oder zumindest ihre eigenen Helpdesk-Tickets einzureichen. Dies wird immer wichtiger, da Netzwerke immer komplexer werden.“

Oswal gab an, dass sich diese Intelligenz in drahtlosen Netzwerken als nützlich erweisen könnte, in denen das Netzwerk Daten darüber sammeln kann, wie sich Menschen und Dinge durch physische Räume bewegen und diese nutzen, wie zum Beispiel IoT-Geräte in einem Unternehmen oder medizinische Geräte in einem Krankenhaus.

„Diese Daten können den Eigentümern von Einrichtungen direkt dabei helfen, ihre physischen Räume zu optimieren, um die Produktivität zu steigern, die Navigation zu vereinfachen oder sogar den Verkauf im Einzelhandel zu verbessern“, schrieb Oswal. „Diese Funktionen wurden zwar schon 2019 eingeführt, doch sobald sich die Führungskräfte der Unternehmen der Bedeutung dieser Standortdaten bewusst werden, wird sich der Einsatz dieser Technologie wie ein Schneeball verbreiten.

Die Veränderung der Netzwerkingenieur-Karriere

Die wachsende softwareorientierte Netzwerkumgebung verändert die Anforderungen an den Lebenslauf von Netzwerk-Profis. „Die Standardmethode, mit der Netzbetreiber arbeiten – die Bereitstellung von Netzwerkgeräten über Kommandozeilenschnittstellen wie CLI – nähert sich dem Ende der Fahnenstange“, schrieb Oswal. „Heute können wir dem Netzwerk durch die intent-basierte Vernetzung sagen, was es tun soll, und die individuelle Gerätekonfiguration dem größeren System selbst überlassen.“

Oswal erklärte, dass die Kunden Updates, Rollouts und Änderungen jetzt über zentrale Netzwerk-Controller programmieren können, anstatt direkt mit den Geräten oder ihren eigenen einzigartigen Schnittstellen zu arbeiten.

„Neue Netzwerke, die über APIs laufen, erfordern Programmierkenntnisse zur Verwaltung“, schrieb Oswal. „Code ist die Ressource hinter der Schaffung neuer Geschäftslösungen. Es bleibt entscheidend für den Einzelnen, seine Fähigkeiten mit neuen Infrastruktur- und Netzwerktechnikkonzepten zu validieren.“

Oswal merkte weiterhin an, dass es keine einfache Umstellung sein wird, weil die Umschulung von Einzelpersonen oder ganzen Teams teuer sein kann und sich nicht jeder an die neue Ordnung anpassen wird.

„Für diejenigen, die es tun, sind die Vorteile groß“, so Oswal. „Die Netzbetreiber werden näher an die Unternehmen heranrücken, für die sie arbeiten, und die Unternehmen bei der digitalen Transformation dadurch besser unterstützen können. Die Schnelligkeit und Agilität, die sie dank eines programmierbaren Netzes sowie der Telemetrie und Analytik gewinnen, eröffnet ihnen ungeheure neue Möglichkeiten“, betonte Oswal.

In diesem Jahr hat Cisco einige seiner wichtigsten Zertifizierungs- und Karriere-Entwicklungs-Tools überarbeitet, um der aufkommenden softwareorientierten Netzwerkumgebung gerecht zu werden. Eine der vielleicht größten Neuerungen ist die neue Reihe professioneller Zertifizierungen für Entwickler, die Ciscos wachsende DevNet-Entwicklercommunity nutzen.

Die Zertifizierungen Cisco Certified DevNet Associate, Specialist und Professional decken die Bereiche Softwareentwicklung für Anwendungen, Automatisierung, DevOps, Cloud und IoT ab. Sie richten sich auch an Softwareentwickler und Netzwerkingenieure, die Softwarekenntnisse zur Entwicklung von Anwendungen und automatisierten Arbeitsabläufen für betriebliche Netzwerke und Infrastruktur entwickeln.

*Michael Cooney ist Senior Editor bei Network World und schreibt seit mehr als 25 Jahren über die IT-Welt.