Clean Up: Wie Sie auf Ihrem Mac Sauber Machen

Der Dateienurwald auf Ihrem Mac wird unübersichtlich? Applikationen, die Sie gar nicht nutzen, besetzen wertvollen Speicherplatz? Wir zusammengefasst, wie Sie dank folgender Hilfsmittel Ihren Mac sauber halten. [...]

Nach und nach wird es immer schwieriger den eigenen Mac aufgeräumt und im Bestzustand zu halten. Digitale Überbleibsel und Chaos nisten sich in Ihrem System ein. Wer etwas dagegen machen möchte hat Glück, denn mittlerweile sind eine Vielzahl an Programmen am Markt erhältlich, die Ihren iMac oder Ihr MacBook wieder in Form bringen. Wir haben die besten Hilfsmittel für macOS zusammengetragen.

Eines der populärsten „Aufräumapps“ für macOS ist Dr. Cleaner von Trend Micro. In mehreren Versionen verfügbar, säubert es die Festplatte und den Speicher kostenlos. Wer sich die Pro Version um 19,99 Euro leistet bekommt zusätzlich ein Installationsprogramm für Apps, sowie einen Duplikat Finder dazu.

Die Gratis Version ist ein guter Anfang um dem eigenen System einen Frühjahrsputz zu geben. Einmal installiert ist das Programm übersichtlich und einfach zu Händeln. Alle Features werden in der linken Spalte angezeigt.

Junk Dateien und große Dateien stehen dabei im Fokus. Mit den gleichnamigen Funktionen werden Dateien, die seit langer Zeit nicht mehr genutzt wurden, Installierprogramme die nicht mehr funktionieren, große Dateien die zu viel Platz benötigen und sonstige Trümmer, die Ihren Speicher blockieren, herausgefiltert.

Zusätzlich sehen Sie auch die Premium Features Duplikator Finder, App Manager und Datei Schredder aufgelistet. Sie können damit die betroffenen Dateien suchen, müssen um diese zu entfernen allerdings zuerst updaten.

In der Menüzeile am oberen Bildschirmrand sehen Sie ein Icon mit einer Prozentzahl daneben. Das ist die Speicherreinigung, die die momentane Nutzung anzeigt und mit nur einem Klick Prozesse, die zu viele Ressourcen benötigen, entfernt.

Ein weiterer Liebling in der OS Putzkolonne ist CleanMyMac von MacPaw. Wie Sie sich bereits gedacht haben, handelt es sich hierbei um die 3. Generation des populären Programms, das aus einem bekannten Haus, das auch Gemini 2 (Duplikator Dateien Entferner), CleanMyDrive 2 (Festplattenmanager für interne und externe Platten) und Hider 2 (Datenverschlüsselung für Ihre Dateien) anbietet.

Wie auch bereits Dr. Cleaner hat CleanMyMac 3 ein einfaches und übersichtliches Layout, das eine Variation an Funktionen ermöglicht. Diese inkludieren eine allgemeine Systemreinigung, die den Speicherplatz durch das Entfernen von temporären Dateien optimiert. Zusätzlich entfernt es unnötige Bestandteile von Applikationen und löscht alle zurückgelassenen Spuren von Deinstallierungen.

Außerdem gibt es die Möglichkeit durch Fotos, iTunes und Ihre Email Dateien zu suchen und etwaige Dateien, die Ihr System langsamer machen aufzuräumen und zu entfernen.

CleanMyMac 3 ist ein umfangreiches Paket, das mehrere zusätzliche Tools anbietet, die sich zum Beispiel auf das saubere Deinstallieren von Apps, das Entfernen verschiedener Anhänge, das Verbessern der Festplattenperformance und das digitale Zerlegen von Dateien die niemand erhalten soll konzentrieren.

All diese Funktionen sind allerdings nicht kostenlos. Eine Testversion ist verfügbar, limitiert das Entfernen von Dateien aber auf maximal 500 MB. Wenn Sie die volle Version nutzen wollen, müssen Sie mit 40 Euro für die Lizenz für einen Mac und etwa 60 Euro für eine Lizenz für zwei Macs rechnen.

Die Lizenz kann auf ein neues Gerät transferiert werden, sobald die vorherige Installation deaktiviert wurde.

MacPaw hat laufend Promotions, darum ist es weise den Webstore nach Deals zu durchsuchen.

Zudem gibt es Gerüchte, dass eine neue Version von CleanMyMac im September 2018 veröffentlicht werden soll.

Wenn Sie ein visueller Typ sind ist DaisyDisk ein perfektes Werkzeug um die Inhalte Ihrer Festplatte in einer interaktiven bunten Grafik darzustellen. Die Dateien sind in verschiedene Gruppen wie Große Dateien, Dokumente, Musik und Downloads aufgeteilt und durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet, sodass sofort erkennbar ist wieviel Platz die jeweiligen Bereiche besetzen.

Eine großartige Möglichkeit auf einen Blick zu sehen, wo all Ihr Speicherplatz hin verschwunden ist. Jede Gruppe kann angeklickt werden, wodurch sich eine erneute Grafik mit einer Darstellung des Inhalts anzeigt. So erhalten Sie schnell einen Überblick und können entscheiden welche Dateien Sie behalten wollen und welche Sie, durch einfaches ziehen in den Junk Dateien Ordner, nicht mehr brauchen.

Sobald Sie alle Gruppen durchgearbeitet haben und fertig mit dem Aussortieren sind, können Sie alle Dateien im Junk Ordner durch ein Klicken auf den Löschen Button spurlos verschwinden lassen.

Wenn Sie die Seite von DaisyDisk besuchen können Sie eine Testversion herunterladen und herausfinden wie die App funktioniert und ob Sie damit arbeiten wollen. Allerdings wurde der Löschen Button deaktiviert, mit dem Kostenlosen Aufräumen wird es also nichts. Allerdings ist die Vollversion mit 10 Euro leistbar.

Diese umfangreiche App bietet nicht nur die Standard Features zum Bereinigen Ihrer Festplatte wie dem Entfernen von Duplikaten, dem Scannen nach großen Dateien, dem Rückgewinn von Speicherplatz und anderen allgemeinen Performance Boostern, sondern bietet zusätzlich Virus Scans um Ihren Mac vor schadhafter Software zu schützen.

Während MacBooster 7 sicher ein umfangreiches Paket ist, könnten die vielen Möglichkeiten für Anfänger überfordernd sein. Wir empfehlen, wie auch mit allen anderen vorgeschlagenen Apps in diesem Artikel, vor jeglichen Installationen oder Entfernen von Dateien das System in einem Komplett-Backup zu sichern.

MacBooster 7 bietet eine 14-tägige Testversion und kostet danach 40 Euro für die Lizenz für einen Mac und 60 Euro für drei Macs.

Schließlich gibt es noch die einfach nutzbare App Cleaner & Uninstaller von Nektony. Dieses simple App leistet gute Arbeit wenn es darum geht beschädigte Links, Dateien oder andere Reste die beim Deinstallieren von Apps übrig geblieben sind, aufzuräumen. Wie auch schon der Name verrät, ermöglicht die App zusätzlich, einen reibungslosen und spurenlosen Deinstallationprozess.

Die kostenlose Version ist diesbezüglich sehr umfangreich. Mit 5 Euro und dem Upgrade zur Pro Version können Sie zusätzlich noch System Extension und unnötige Dateiteile entfernen, Apps Deinstallieren und sehen alles Werbefrei.

Auf Grund von Preis und Qualität eine klare Empfehlung.

*Martyn Casserly schreibt für Macworld U.K.