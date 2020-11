COVID-19: Wie Technologie den Entwicklungsländern hilft

Entwicklungsländer sahen sich bei der Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie enormen Herausforderungen gegenüber, die jedoch durch technologische Maßnahmen in vielfältiger Weise aufgefangen werden konnten. [...]

Die Coronavirus-Pandemie ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, der wir seit Menschengedenken gegenüberstehen, und sie hat auf der ganzen Welt verheerende Schäden verursacht. Während sich die Krankheit inzwischen weltweit ausgebreitet hat, hatten insbesondere die Entwicklungsländer Schwierigkeiten, mit den katastrophalen Auswirkungen dieser Krise fertig zu werden. Doch mit Hilfe verschiedener technologischer Innovationen ist es ihnen gelungen, der Pandemie frontal entgegenzutreten und letztlich Leben zu retten.

Beschleunigung der humanitären Bemühungen mit großen Datenmengen

Durch die weltweite Ausbreitung des Coronavirus wurden gerade auch die Entwicklungsländer hart getroffen, und viele waren schlecht gerüstet, um auf die vielen Herausforderungen zu reagieren, die die Pandemie aufgrund von Problemen wie der Unterfinanzierung des Gesundheitswesens mit sich bringt.

Reine Hanna, Projektmanagerin für Informationsmanagement bei der Schweizer Hilfsorganisation Medair, berichtet: „In den Ländern, in denen wir tätig sind, erhöht Covid-19 den Druck auf die ohnehin anfälligen Gesundheitssysteme, die nicht für eine Pandemie dieses Ausmaßes ausgelegt sind. Flüchtlingssiedlungen stellen ein besonderes Problem dar, da sich das Virus aufgrund der dichten Besiedlung und der begrenzten medizinischen Versorgung rasch ausbreiten kann“.

Aus diesem Grund waren viele Entwicklungsländer während der gesamten Pandemie auf die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen wie Medair angewiesen. Um die humanitären Bemühungen zu beschleunigen, beschloss Medair, die durch grosse Datenmengen gewonnenen Erkenntnisse gezielt zu nutzen. Hanna erklärt: „Die Beschaffung von Daten, die Aufschluss darüber geben, wo unsere Unterstützung am dringendsten benötigt wird, war bei der Planung der Hilfsverteilung als Reaktion auf die aufeinanderfolgenden Krisen im Libanon von entscheidender Bedeutung.

„Die Dashboards, die wir in Zusammenarbeit mit Qlik erstellt haben, integrieren nicht nur Daten aus den Ländern, die wir weltweit unterstützen, sondern geben uns auch die Möglichkeit, spezifische Bedürfnisse zu erkennen und aufkommende Probleme in einer übersichtlichen, leicht verständlichen Darstellung anzugehen“, so Hanna.

Dank der Verwendung umfangreicher Daten konnte die Organisation eine exponentielle Produktivitätssteigerung verzeichnen, während sie entscheidende Tätigkeiten ausführt. „Seit der Implementierung einer Datenstrategie dauern Aufgaben, für die wir früher etwa drei Wochen benötigten, weniger als eine Woche. Ein datengesteuerter Ansatz, bei dem die Daten im Mittelpunkt aller Entscheidungen in der Organisation stehen, war ein wesentlicher Faktor für unsere Fähigkeit, Ressourcen, wie z.B. Material für Unterkünfte, schnell und präzise einzusetzen“, sagt Hanna.

„Dashboards, die Einblicke bieten, ermöglichen es uns, weiterhin eine Lebensader für einige der am stärksten betroffenen Gebiete der Welt zu sein und versetzten uns in die Lage, diejenigen zu unterstützen, die am schwersten von der Wirtschaftskrise im Libanon betroffen sind, wie auch Covid-19“.

Neue medizinische Innovationen

Viele Tech-Experten haben ihre einzigartigen Fähigkeiten genutzt, um neue medizinische Innovationen zu entwickeln, mit denen verschiedene Probleme der Entwicklungsländer im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie gelöst werden können. Zum Beispiel schufen der Professor für klinische Biomechanik an der Universität Staffordshire, Nachiappan Chockalingam, und sein Team ein erschwingliches Feldbeatmungsgerät zur Behandlung von Menschen mit Coronavirus.

„Unser Team an der Universität Staffordshire hat über The Worshipful Company of Engineers an der Entwicklung eines kostengünstigen Covid-19-Feldbeatmungsgerätes gearbeitet – mit einem Scheibenwischermotor, einem Nocken- und Hebelsystem und einer Standardbeutel-Ventilmaske (Ambu-Beutel)“, berichtet er.

„Das Beatmungsgerät ist so konstruiert, dass es mit sofort verfügbaren Ressourcen gebaut werden kann und in Umgebungen außerhalb des durchschnittlichen Krankenhauses funktioniert – es wird mit Batterie, Solarzellen oder anderen alternativen Quellen betrieben, so dass es überall betrieben werden kann.

Das Team von Chockalingam konnte in nur drei Wochen einen Prototyp des Beatmungsgeräts entwickeln, und nach der Überprüfung durch ein nationales britisches Spezialtestlabor hoffen sie, dass das Beatmungsgerät als Teil des Kampfes gegen das Coronavirus in den Entwicklungsländern eingesetzt wird.

„Wir arbeiten jetzt mit einem großen internationalen Ingenieurberatungsunternehmen zusammen, das das ursprüngliche Design verfeinert hat, und eine nigerianische Krankenhausgruppe hat sich bereit erklärt, das Feldbeatmungsgerät in ihrem Land herzustellen und zu testen, sobald die behördlichen Genehmigungen vorliegen“, sagt Chockalingam.

„Obwohl das Konzept für die Behandlung von Menschen mit dem Coronavirus konzipiert wurde, glauben wir, dass unser Beatmungsgerät in isolierten Gebieten für verschiedene medizinische Behandlungen eingesetzt werden kann. Das kostengünstige Gerät könnte bei Routineeingriffen wie Entbindungen und kleineren Operationen in den Entwicklungsländern zahlreiche Leben retten“.

Verbesserung der Cybersicherheit in unterrepräsentierten Gesundheitssystemen

Da beide Organisationen stark auf Technologie angewiesen sind, um während der globalen Pandemie in Verbindung zu bleiben, hat die Cyberkriminalität stark zugenommen. Und der Gesundheitssektor war schon immer ein beliebtes Ziel für Hacker.

Andre Pienaar, Gründer von C5 Capital, bemerkt: „Der Ausbruch von COVID-19 hat gezeigt, welche bedeutenden Vorteile Technologie mit sich bringt, indem sie uns in einer Welt in Verbindung hält, in der soziale Interaktion jetzt stark begrenzt ist. Leider hat die Pandemie auch die Möglichkeit geschaffen, sie als negative Kraft zu nutzen.“

„Nirgendwo war dies häufiger der Fall als im Gesundheitssektor, der einen starken Anstieg von Cyberangriffen erlebte, die sich gegen Organisationen mit weniger sicheren IT-Altsystemen richteten und Sicherheitslücken offenbarten. Unsere Organisation bemerkte eine Verzehnfachung der Cyberattacken, wie z.B. Lösegeldforderungen, was eine zusätzliche Bedrohung für bereits überlastete Krankenhäuser, Kliniken und Forschungseinrichtungen darstellt.“

Dies war eine besondere Herausforderung für Gesundheitsorganisationen in Entwicklungsländern, da sie oft nicht über die Mittel und Ressourcen verfügen, um entsprechend auf neue Herausforderungen wie Cyberkriminalität zu reagieren. Um sie zu schützen, hat sich C5 jedoch mit führenden Cybersicherheitsfirmen zusammengetan, um eine Initiative zu starten, die kostenlose Unterstützung durch Experten bietet.

Pienaar zufolge bietet die Cyber Alliance to Defend Our Healthcare (Cyber-Allianz zur Verteidigung unseres Gesundheitswesens) weltweit Gesundheitsorganisationen kostenloses Fachwissen, Unterstützung und Lösungen im Bereich der Cybersicherheit an, um die Sicherheit ihrer IT-Systeme und Daten zu gewährleisten.

„Diese Arbeit trägt dazu bei, dass Krankenhäuser und Kliniken ihre internen Systeme und Datenbanken für Patienten, Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Freiwillige besser schützen. Sie ermöglicht es auch pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, ihre Arbeit während der Entwicklung eines Impfstoffs zur sicheren und effizienten Bekämpfung des COVID-19-Virus zu schützen“, erklärt er.

„Insbesondere auf den sich entwickelnden Märkten hat die Arbeit dieser Initiative eine herausragende Rolle gespielt,“ erklärt er. „Ein Beispiel dafür ist unsere Partnerschaft mit Cynerio, einem führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für medizinische Geräte und Internet of Medical Things (IoMT), mit dem wir in Krankenhäusern in AsiaPac zusammenarbeiten. Wir arbeiten auch mit MODEX zusammen, einem Unternehmen für Blockchain-Datenbanken mit Sitz in Rumänien, das über eine Lösung verfügt, die ein Krankenhaus oder eine medizinische Einheit im Falle eines Lösegeldangriffs unterstützen kann.

Die Reaktion auf das Coronavirus war für alle Länder eine Herausforderung, doch die Entwicklungsländer sind am härtesten betroffen. Es ist ermutigend zu sehen, dass Technologie die Entwicklungsländer während der gesamten Pandemie auf viele verschiedene Arten unterstützt hat und dies auch weiterhin tun wird.

*Nicholas Fearn schreibt unter anderem für IDG Connect.