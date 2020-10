Das Google Pixel 5: Die neue Art von Flaggschiff kommt

Es hat zwar nicht die ausgefallensten Funktionen, aber dafür die Google-igsten. [...]

Das Pixel 5 wurde am Mittwoch bei der Google Launch Night enthüllt. Tatsächlich ein paar Wochen früher als erwartet in einem Jahr, in dem die Pandemie die Smartphone-Starts sonst links und rechts verzögert. Aber der Start im September ist nicht das Einzige, was anders ist. Mit dem Pixel 5 definiert Google den Begriff des Flaggschiff-Handys neu. Diese neueste Version ist nicht das hochwertigste und definitiv nicht das teuerste. Aber es ist das Google-igste, und vielleicht ist es genau das, was Google beabsichtigte.

Ein Flaggschiff, das nicht Premium ist

Das Pixel 5 widerspricht dem „Flaggschiff-Telefon“-Trend in einigen grundlegenden Punkten. Es ist billiger als das Pixel 4. Ihm fehlen sogar einige der Funktionen der nächsten Generation, die das Pixel 4 interessant gemacht haben.

Es hat den gleichen Snapdragon 765G-Prozessor wie das LG Velvet und OnePlus Nord- ganz zu schweigen vom Pixel 4a 5G, das ebenfalls während der Launch Night In Veranstaltung angekündigt wurde. Es hat immer noch nur zwei Kameras. Und sein Display ist kleiner und weniger kompakt als das der meisten seiner Konkurrenten.

Das Pixel 5 unterstützt Wireless und Reverse Wireless Charging, so dass Sie die Kopfhörer auch unterwegs aufladen können (c) Google

Wenn man sich die technischen Daten ansieht, erhält man ein ausgesprochenes Mittelklasse-Handy:

Maße : 144,7 x 70,4 x 8,0 mm

: 144,7 x 70,4 x 8,0 mm Display : 6-Zoll-Full-HD-OLED, 1080×2340, 90Hz

: 6-Zoll-Full-HD-OLED, 1080×2340, 90Hz Prozessor : Snapdragon 765G

: Snapdragon 765G RAM : 8GB

: 8GB Speicher : 128 GB

: 128 GB Vordere Kamera : 8MP, f/2,0

: 8MP, f/2,0 Hintere Kamera : 12,2 MP Weitwinkel, f/1,7, + 16 MP Ultraweit

: 12,2 MP Weitwinkel, f/1,7, + 16 MP Ultraweit Akku: 4.080 mAh

Mit einer einzigen Lochkamera in der Anzeige erhalten Sie auch nicht das gestengesteuerte Motion-Sense-Radar, das Google mit dem Pixel 4 eingeführt hat. Es war zugegebenermaßen „Hit-or-Miss“ und eine Art Spielerei, aber seine anderen Aufgaben, das 3D Face Unlock und die Authentifizierung, waren es nicht. Das Pixel 4 ist eines der wenigen Android-Handys, das aus Sicherheitsgründen die sicherere 3D-Gesichtsfreigabe anstelle eines Fingerabdrucksensors verwendet, und es funktioniert sehr gut. Sogar die Unterstützung für Apps von Drittanbietern, die beim Start äußerst mangelhaft war, ist besser geworden.

Aber anstatt den besten Teil des Pixel 4 zu erweitern, hat Google das Pixel 4 komplett über Bord geworfen. Mit Pixel 5 kehrt Google zum eher antiquierten hinteren Fingerabdrucksensor zurück und gibt ihm ein ausgesprochen budgetfreundliches Aussehen. Auch die üppige Milchglasrückseite ist verschwunden, obwohl ich über das Aluminiumgehäuse nicht böse bin. Es sieht gut aus und zerbricht nicht, wenn man es fallen lässt.

Das neue Pixel Premium-System

Natürlich hat das Pixel 5 noch einige andere Dinge zu bieten.

Zunächst einmal sieht es definitiv nach Premium aus. Wo frühere Pixel-Handys immer schwer auf den Einfassungen und störend asymmetrisch waren, ist das Pixel 5 rundum perfekt einheitlich. Durch die Verwendung eines flexiblen OLED-Displays wie beim iPhone ist Google in der Lage, die untere Kante darunter zu verstecken, um die 2 oder 3 Millimeter der Einfassung loszuwerden, die normalerweise von unten nach oben überstehen. Dadurch sieht das Pixel 5 viel besser aus als das Pixel 4 oder sogar das Pixel 4a, das ich besonders geliebt habe.

Das Pixel 5 wird 2023 garantiert Android 14 unterstützen. Es hat eine Wasserfestigkeit von IP68. Es behält das 90Hz Smooth Display und die kabellose Aufladung des Pixel 4 bei und verfügt über eine zusätzliche kabellose Umkehraufladung. Das bedeutet, dass Sie es zum Aufladen eines anderen Qi-aktivierten Telefons oder drahtloser Ohrstöpsel verwenden können. Samsung hat diese Funktion seit einigen Generationen, und obwohl sie ziemlich aufwendig ist, kann sie sich gelegentlich als nützlich erweisen.

Das Pixel 5 hat eine Vielzahl neuer Kamerafunktionen sowie ein neues Ultraweitwinkelobjektiv (c) Google

Das Pixel 5 ersetzt auch das Teleobjektiv durch ein Ultraweitwinkelobjektiv. Das könnte ein direkter Widerspruch zu Professor Mark Levoy von Google Research sein, der während der Auftaktveranstaltung zu Pixel 4 sagte: „Weitwinkel kann zwar Spaß machen, aber wir denken, dass das Teleobjektiv wichtiger ist.“

Das neue Objektiv wird jedoch exponentiell nützlicher sein. Die KI-Engine und der Bildsignalprozessor des Pixels leisten bereits jetzt beeindruckende Beiträge zur Verbesserung des optischen Zooms. Ein Ultraweitwinkelobjektiv öffnet das Pixel 5 für eine Reihe zukünftiger „Pixel-Feature-Drop“-Verbesserungen, und es stellt das Pixel 5 auf eine Stufe mit den Galaxys und iPhones dieser Welt.

Mit neuen Funktionen wie HDR+ Belichtungsreihen, Nachtsicht-Portraitmodus, Portrait-Beleuchtung und kinoreifen Schwenk-Videoaufnahmen fühlt sich die Kamera Ihres Pixel 5 sicherlich wie eine Premium-Kamera an.

Das Kamera-Array der Pixel 5 hat nach wie vor nur zwei Linsen, aber das Teleobjektiv wurde durch ein Ultraweitwinkel-Objektiv ersetzt (c) Google

Alles in allem erhalten Sie nicht mehr das gleiche Maß an Premium wie zuvor, aber Sie erhalten das gleiche Maß an Google. Wie wir bei Android 11 gesehen haben, ist Google bestrebt, die Android-Funktionen vor allen anderen Handys auf das Pixel zu bringen, und das Pixel 5 hat bereits einige davon an Bord. Ein neuer Extreme Battery Saver-Modus kann dazu beitragen, dass Ihr Telefon „bis zu 48 Stunden“ hält, indem er Funktionen ausschaltet, die Sie nicht benötigen. Hold For Me tippt auf Google Assistant, um lästige Wartemusik für Sie anzuhören und Sie zu benachrichtigen, wenn jemand abgenommen hat. Personal Safety kann erkennen, ob Sie einen Autounfall hatten und automatisch den Notruf wählen.

Womit wir bei der größten Änderung von Pixel 5 wären: dem Preis. Während Pixel 3 und 4 bei 849 Euro mit 64 GB Speicherplatz starteten und von da an aufwärts gingen, kostet das Pixel 5 613 Euro für 128 GB Speicherplatz, also im Wesentlichen 200 Euro weniger als das Pixel 4. Da immer mehr Unternehmen dazu übergehen, Handys herzustellen, die die Grenze zwischen Mittelklasse und Premium verwischen, ist der Preisrückgang beim Pixel 5 definitiv willkommen.

Das Pixel 5 kann ab sofort vorbestellt werden und wird später im Oktober in den Handel kommen.

*Michael Simon befasst sich für PCWorld und Macworld mit allen mobilen Themen.