Das sind die besten Skype-Alternativen

Seit Längerem gibt es ebenfalls sehr gute Videotelefonie-Lösungen. Wir haben uns ein paar Apps angeschaut. [...]

Vielleicht sind Sie auf der Suche nach einer Skype-Alternative. Beispielsweise aus dem Grund, dass Skype Classic im November 2018 definitiv abgeschaltet wurde. Im Vorfeld gab es Proteste, weshalb sich das Ableben der Version 7.0 verzögerte. Nicht alle waren mit der neueren Version 8 glücklich. Oder Sie möchten einfach wissen, welche Apps es sonst noch für die Videotelefonie gibt. Wir haben uns ein paar Programme angeschaut und stellen sie Ihnen vor.

1. WhatsApp

Der Klassiker: WhatsApp. Diese kostenlose Messaging-App haben vermutlich praktisch alle auf ihrem mobilen Gerät installiert. In den neusten Versionen sind Nachrichten und Anrufe durchgehend von Endgerät zu Endgerät verschlüsselt.

Im Unterschied zu Skype kann WhatsApp am PC nur in Kombination mit einem Smartphone verwendet werden. Bei WhatsApp for Web muss man mit dem Smartphone erst einen QR-Code scannen.

Die App gibt es für iOS, Android und Windows Phone. Auch hier bekommt man eigentlich alles, was man von Skype gewohnt ist: Nachrichten, Gruppenunterhaltungen, Dateien teilen, Videoanrufe tätigen.

Die Applikation gibt es auch als WhatsApp Web und Desktop : Mit WhatsApp für Web und Desktop kann man Smartphone-Chats mit dem Computer synchronisieren.

2. FaceTime

Für Apple-Fans: FaceTime ist ebenfalls sehr verbreitet, allerdings auf iOS-Geräte limitiert. Auf den mobilen Geräten ist es bereits vorinstalliert. Die Nutzung ist kostenlos, für die Anmeldung wird entweder die Handy-Nummer (iPhone) erkannt oder man kann die E-Mail-Adresse der Apple-ID verwenden.

Wer eine Apple-Alternative zu Skype sucht, wird hier fündig: Die Mac-Variante ist eine reine Desktop-Version. Laut einem Support-Eintrag können an einem FaceTime-Gruppenanruf bis zu 32 Personen teilnehmen (unter macOS Mojave 10.14.3/10.14.31 oder neuer). Außerdem wurde die Messenger-App auch fürs iPhone, iPad und den iPod touch konzipiert. Eine Web-Version gibt es derzeit nicht.

Mit FaceTime kann man Sprach- und Videoanrufe tätigen; Gruppenanrufe sind auch möglich. Für Textnachrichten ist es nicht gedacht; dafür verwendet man iMessage.

Die App gibt es nur für iOS.

Schade: Ist auf Apple-Geräte beschränkt. Unschön ist auch, dass beim iPhone die Handy-Nummer automatisch registriert wird.

3. Wire

Für Sicherheitsbewusste: Ähnlich wie bei Skype kann man bei Wire Nachrichten schreiben, Dateien teilen und Videoanrufe tätigen. Zudem kann man Videokonferenzen durchführen. Für die private Nutzung ist es kostenlos. Der Messenger Wire ist sicher: Wie bei Threema ist die gesamte Kommunikation durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesichert. Wire ist ein Produkt der Wire Swiss GmbH. Das Unternehmen wirbt auf seiner Webseite damit, dass die Server in Deutschland sowie Irland stehen und Schweizer Gerichtsbarkeit gilt.

Im Unterschied zu Skype kann Wire nicht nur als Web-Version verwendet werden. Die Browser-Version kann man nur in Kombination mit einem Smartphone verwenden. Im Gegensatz zu FaceTime (via iPhone) ist keine Telefonnummer für die Registrierung erforderlich: Man kann beim Erstellen eines Benutzerkontos wählen, ob man sich per E-Mail-Adresse oder Handy-Nummer registrieren möchte.

Die App gibt es für iOS und Android. Hier bekommt man alles, was man von Skype gewohnt ist: Nachrichten, Gruppenunterhaltungen, Dateien teilen, Videoanrufe führen.

Wire gibts auch für den Desktop (Windows und macOS) oder in Wire for Web . Hier sind ebenfalls Gruppenanrufe möglich.

4. Viber

Im Unterschied zu Skype kann Viber nicht nur als Desktop-Version verwendet werden: Viber für Desktop ist mit Ihrem mobilen Konto synchronisiert. Somit ist ein Smartphone zur Nutzung notwendig. Bei der Registrierung ist eine Handy-Nummer erforderlich.

Laut Webseite haben Nachrichten standardmäßig eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Die App gibt es für iOS und Android. Hier bekommt man eigentlich alles, was man von Skype gewohnt ist: Nachrichten, Gruppenunterhaltungen, Dateien teilen, Videoanrufe führen. Zudem kann man wie bei WhatsApp gewohnt z.B. mit Emoticons reagieren.

Anrufe: Man kann kostenlos HD-Videoanrufe führen.

Unterhaltungen werden synchronisiert (Android und iOS). Wenn man also eine Unterhaltung am Desktop startet, kann man sie am Handy weiterführen.

Viber gibt es auch für den Desktop (Windows, macOS, Linux). Um dies zu aktivieren, ist allerdings ein aktives Viber-Konto auf dem Smartphone Voraussetzung.

Viber bietet außerdem Sticker und GIFs.

5. Google Hangouts

Google Hangouts lag im Frühling bereits auf dem Sterbebett, doch es ist noch da. Es wurde spekuliert, dass die Smartphone–Apps Ende März 2019 eingestellt würden – doch zumindest die Android-Variante ist noch da. Längerfristig wird es wohl durch Hangouts Meet und Hangouts Chat ersetzt werden. Google schreibt auf einer Support-Seite:

«Im März 2017 haben wir angekündigt, dass das klassische Hangouts zu zwei Produkten weiterentwickelt wird, die Teams bei ihrer Zusammenarbeit unterstützen sollen: Hangouts Chat und Hangouts Meet. Sowohl Chat als auch Meet stehen jetzt für G-Suite-Kunden zur Verfügung und werden auch für private Nutzer verfügbar sein. Es wurde noch kein offizieller Zeitplan für die Umstellung der Nutzer vom klassischen Hangouts auf Chat und Meet bekannt gegeben. Das klassische Hangouts soll in jedem Fall so lange unterstützt werden, bis die Migration zu Chat und Meet abgeschlossen ist.» Support-Seite von Google

Google Hangouts ist beliebt. Wer ein Google-Konto besitzt, kann all seine Kontakte aus Google Mail zu einem „Hangout“ einladen. Die Nutzung ist kostenlos und mit anderen Hangouts-Nutzern telefoniert man gratis (auch Videoanrufe). Anrufe aufs Festnetz oder Handy kosten allerdings wie bei Skype. Mit dem Google-Messenger kann man Nachrichten schreiben, telefonieren, Gruppenunterhaltungen (bis zu 100 Personen) und Videoanrufe führen. Verfügbar für: Windows, macOS X und Linux.

Man kann Google Hangouts in Google Mail sowie auf Google Plus nutzen. Folgende Webbrowser werden unterstützt: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer und Safari. Google Hangouts bietet Fotos, Karten, Emojis, Sticker und GIFs, die man verschicken kann.

Die App gibt es für iOS und Android. Hier bekommt man eigentlich alles, was man von Skype gewohnt ist: Nachrichten, Gruppenunterhaltungen, Dateien teilen, Videoanrufe führen. Zudem kann man wie bei WhatsApp gewohnt z.B. mit Emoticons reagieren.

Google Hangouts gibts auch für den Desktop (Windows und macOS) oder als Erweiterung für den Chrome-Browser (und andere).

Eine weitere Alternative ist Google Duo.

6. WeChat

Im Unterschied zu Skype kann WeChat nicht ausschließlich als Desktop-Version verwendet werden, es wird ein Smartphone benötigt.

Bei der Registrierung ist eine Handy-Nummer erforderlich. Bei der Web-Variante muss man wie bei WhatsApp for Web mit dem Smartphone erst einen QR-Code scannen.

Die App gibt es für iOS und Android. Hier bekommt man eigentlich alles, was man von Skype gewohnt ist: Nachrichten, Gruppenunterhaltungen, Dateien teilen, Videoanrufe führen. Zudem kann man wie bei WhatsApp gewohnt z.B. mit Emoticons reagieren.

Anrufe: Während eines (Video-)Anrufs ist es möglich, den Bildschirm zu teilen. Dies gilt auch für einen Gruppenanruf. Allerdings kann man nicht wie bei Skype Anrufe aufzeichnen.

Seit Juli 2019 gibt es die sogenannten Moments. Damit kann man seine besten Momente mit WeChat-Freunden teilen. Außerdem kann man Song-Ausschnitte auswählen und diese zu den Moments-Videos hinzufügen.

