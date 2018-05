Die 10 besten Antivirus-Programme für Android

Der Markt für Antivirus-Apps für Android ist inzwischen vollkommen übersättigt und kaum noch überschaubar. Zur besseren Orientierung haben wir für Sie die 10 besten Anti-Malware Tools nach den Kriterien "Schutzfaktor", "Benutzerfreundlichkeit" und "Funktionsangebot" miteinander verglichen. So können Sie ganz einfach selbst entscheiden, welches am besten zu Ihnen passt. [...]

Das deutsche AV-Test Institut für IT-Sicherheit und Antiviren-Forschung hat in den letzten Jahren auch international zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ziel der Einrichtung ist es, aktuelle Schadsoftware aufzuspüren und zu analysieren sowie die daraus entstehenden Ergebnisse praxisnah an Kunden weiterzuleiten. Auf Grundlage ihrer aktuellen Auswertung zur besten Antivirus-Software für Android-Geräte (Stand: März 2018) haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Programme mit der besten AV-Test-Wertung einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Jede der hier aufgeführten Apps hat im Rahmen der Auswertung in den Bereichen Schutz und Benutzerfreundlichkeit perfekte 6 Punkte erzielt und ist damit als absolut empfehlenswert zu verstehen. Die Apps werden hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Grundsätzlich fiel die Auswertung von AV-Test überraschend positiv aus: Der Branchendurchschnitt für die Echtzeit-Erkennung der neusten Android-Malware beträgt ganze 97,5 Prozent, und die Erkennung von Android-Malware, die erst in den letzten vier Wochen entdeckt wurde, insgesamt 97,1 Prozent.

1. Alibaba Mobile Security 5.8

Wie viele der hier aufgeführten Anti-Malware Tools für Android entdeckte auch Alibaba Mobile Security jede aktuell bekannte Malware sowie Malware, die in den letzten vier Wochen erstmals entdeckt wurde, ohne große Probleme. Im Bereich Benutzerfreundlichkeit konnte es vollkommen überzeugen und gab keine fälschlichen oder fehlerhaften Warnungen aus. Zusätzlich besitzt es ein gutes Set an unterschiedlichen Funktionen wie eine Anti-Diebstahl-Funktion, die Möglichkeit zum Blocken von unerwünschten Anrufen, einen Nachrichten-Filter sowie eine Safe-Browsing- und eine App-Lock-Funktion. Dafür fehlen ihm jedoch andere, nützliche Features wie der Kinderschutz oder die Möglichkeit zum Backup persönlicher Daten und deren Verschlüsselung.

2. Avast Mobile Security 6.9

Avast Mobile Security 6.9 überzeugte ebenfalls mit einer Echtzeit-Erkennung von Android-Malware in 99,9 Prozent aller möglichen Fälle. Auch neuste Malware aus den letzten vier Wochen fand es während des Tests zu sicheren 100 Prozent. Die Akku-Leistung des Test-Gerätes blieb bei der Verwendung unbeeinträchtigt und es konnten keine signifikanten Performance-Einbrüche festgestellt werden. Ungewollte Lags und verlängerte Wartezeiten während der Bedienung blieben also aus. Bei der Installation und Nutzung von legitimen Apps aus dem Google Play Store oder von Drittanbieter-Appstores gab Avast Mobile Security keine falschen Warnungen aus.

Die Safe-Browsing-Funktion der Mobile Security App hilft, sich während des Surfens vor Phishing-Attacken und schädlichen Websites zu schützen, und es bietet zusätzlich eine Anti-Diebstahl- sowie eine Remote-Wipe-Sicherheitsfunktion, die es ihren Nutzern ermöglicht, aus der Ferne Daten sicher von ihrem mobilen Endgerät zu löschen. Andere Funktionen, die von AV-Test nicht in den Test miteinbezogen wurden, sind das App-Lock-Feature, ein Datenschutzberater und die WiFi-Security-Funktion.

3. AVG AntiVirus Free 6.9

AVG AntiVirus Free hatte mit 99,9 Prozent Erkennungsrate von Malware in Echtzeit ein fast perfektes Ergebnis – sowie eine 100-prozentige Erkennungsrate für kürzlich entdeckte Malware. Es gab keine falschen Warnungen aus und besitzt eine große Auswahl an unterschiedlichen Features inklusive Anti-Diebstahl, Anrufblock, App-Lock, WiFi-Security und dem Backup persönlicher Daten. Einen Message-Filter, Kinderschutz oder eine Verschlüsselungsfunktion gibt das Programm jedoch nicht her.

4. Bitdefender Mobile Security Version 3.2

Für Bitdefender Mobile Security betrug die Erkennungsrate von Android-Malware in Echtzeit insgesamt 99,8 Prozent. Ebenso wie die vorhergenannten Apps fand Bitdefender jede aktuelle Malware aus den letzten vier Wochen. Im Bereich der Nutzerfreundlichkeit sticht die App dadurch deutlich hervor, dass sie keine negativen Auswirkungen auf die Akkuleistung oder die Schnelligkeit des Geräts aufzuweisen hatte. Das AV-Test Institut konnte keine falschen Warnungen währen der Installation und der Nutzung von legitimen Apps aus dem Google Play Store oder aus Third-Party Appstores verzeichnen.

Anders als andere Malware-Protection-Tools für Android bietet die Mobile Security eine Anti-Diebstahlfunktion inklusive Remote-Wipe, Remote-Lock und Lokalisierung, ebenso wie eine Funktion zum sicheren Web-Browsing und einen Phishing-Schutz. Wie viele andere Apps in diesem Bereich besitzt sie keinen Message-Filter oder Anrufblock und unterstützt keine Art des Verschlüsselns. Zusätzliche Features, die das AV-Test Institut in seiner Auswertung nicht berücksichtigt hat, sind der App-Lock und ein Datenschutzberater.

5. G Data Internet Security Version 26.2

Die G Data Internet Security App hat ein größeres Set an Features als seine anderen top-bewerteten Konkurrenten, darunter Remote-Lock, Wipe und Lokalisierung, Anrufblock, Message-Filter, Safe-Browsing, Kinderschutz und eine Unterstützung für jede Art von Verschlüsselung. Das Einzige, das in diesem Bereich negativ auffiel, war, dass es mit der G Data App nicht möglich ist, persönliche Daten zum Backup auf eine SD-Karte oder in einer Cloud zu speichern.

Dafür betrug nicht nur die Echtzeit-Erkennungsrate für Android-Malware ganze 100 Prozent, sondern auch die Erkennungsrate für Bedrohungen, die in den letzten vier Wochen entdeckt wurden. Zusätzlich bekam G Data Internet Security eine exzellente Wertung im Bereich Benutzerfreundlichkeit, da die Verwendung der App weder die Akkuleistung und Geräteleistung beeinflusste, noch zu viel eigenen Traffic generierte. Auch kam es in keinem Fall zu falschen Warnungen während der Installation und Verwendung von legitimen Apps aus dem Google Play Store oder anderen Appstores von Drittanbietern.

6. Kaspersky Lab Internet Security Version 11.15

Mit dem Android-Malware Scanner von Kaspersky Lab konnten aktuelle Bedrohungen in 99,9 Prozent der Fällen, neueste Bedrohungen aus dem letzten Monat sogar zu 100 Prozent erkannt werden. Die perfekte Wertung im Bereich der Benutzerfreundlichkeit resultiert aus der geringen Auswirkung der App auf die Akkulaufzeit und die Performance des Geräts. Das Feature-Set der App ist größer als das vieler anderer Konkurrenzprodukte und inkludiert Remote-Lock, Wipe und Lokalisation sowie Anrufblock, Message-Filter und Safe-Browsing bzw. einen Phishing-Schutz. Damit ist es zwar nicht ganz so gut ausgestattet wie die Internet Security App von G Data, kann sich aber durchaus sehen lassen. Zusätzliche Funktionen, die vom AV-Test Institut nicht berücksichtigt wurden, sind die Privacy Protection und der Anti-Phishing-Schutz für Texte.

7. McAfee Mobile Security Version 4.9

Der Android-Malware Scanner von McAffee Mobile Security konnte bekannte Bedrohungen zu 99.8 Prozent der Fälle problemlos erkennen, während es Bedrohungen der letzten vier Wochen sogar zu 100 Prozent erkannte.

Wie alle anderen Apps in dieser Liste ist seine Bewertung im Bereich der Benutzerfreundlichkeit hervorragend ausgefallen. Seine Auswahl an unterschiedlichen Funktionen ist sehr stark und inkludiert unter anderem eine Reihe von Anti-Diebstahl-Tools, Anrufblock, Safe Browsing und Phishing-Schutz sowie die Möglichkeit, persönliche Daten auf einer SD-Karte oder in einer Cloud abzuspeichern. Mobile Security von McAffee unterstützt jedoch keine Art von Verschlüsselung oder Text-Nachrichten-Filter. Andere Features, die von AV-Test nicht getestet wurden, sind die Akkulaufzeit-Optimierung, Privacy und App-Lock.

8. PSafe DFNDR 5.4

Während PSafe DFNDR absolut keine Probleme hatte, Android-Malware Bedrohungen der letzten vier Wochen zu erkennen, betrug die in Echtzeit durchgeführte Erkennungsrate von aktuellen Bedrohungen 99,8 Prozent. Sehr gute Ergebnisse liefert DFNDR auch im Bereich der Nutzerfreundlichkeit, da die App weder die Akkulaufzeit, noch die Performance des Geräts besonders beeinflusste. Auch sorgte sich nicht für übermäßig viel Traffic und es kam nicht zu Falschmeldungen, wenn Apps aus dem Google Play Store oder aus Drittanbieter-Stores installiert und gestartet wurden.

DFNDR bietet eine Safe-Browsing-Funktion und einen Phishing-Schutz, ebenso wie die Möglichkeit, Anrufe von spezifischen oder unbekannten Nummern zu blockieren. Es liefert außerdem eine Anti-Diebstahl-Funktion sowie Remote-Lock, Wipe und die Möglichkeit zur Lokalisierung des Geräts.

9. Symantec Norton Mobile Security 4.1

Die Symantec Norton Mobile Security App konnte jede Art des Android-Malware problemlos identifizieren – auch die Bedrohungen, die erst kürzlich entdeckt wurden. Dabei gab es nicht eine einzige Falschmeldung. Es hat ein großartiges Set an Funktionen inklusive Safe-Browsing, Backup für persönliche Daten, Anti-Diebstahl und einen Anrufblocker. Der Funktionen App-Advisor, WiFi-Security und App-Lock sind zwar vorhanden, gingen aber nicht in die AV-Test-Wertung mit ein.

10. Tencent WeSecure 1.4

Tecent WeSecure besitzt keine Anti-Diebstahl-Funktonen wie Remote-Lock, Wipe oder eine Möglichkeit zur Lokalisierung des Geräts. Dafür besitzt die App einen Anrufblocker, einen Safe-Browsing/Anti-Phishing-Schutz und die Möglichkeit, persönliche Daten auf eine SD-Karte oder in eine Cloud zu speichern. Außerdem erzielte WeSecure perfekte Werte bei der Echtzeit-Erkennung von neuer Malware für Android und der Erkennung von neuer Malware der letzten vier Wochen. Auch die Nutzerfreundlichkeit der App erwies sich als hervorragend: Es gab keine Abstriche bei der Akkulaufzeit oder der Performance und es kam nicht zu irritierenden Falschmeldungen.

So steht es um die Android-Sicherheit

Eine Studie des AV-Test Instituts zeigt, dass die verfügbaren Proben, die zu Android-Malware über die letzten fünf Jahren gesammelt worden sind, besonders in den vergangenen zwei Jahren stark angestiegen sind. 2014 waren etwas mehr als 326 Millionen Maleware-Daten in der AV-Test Datenbank verzeichnet. Im nächsten Jahr erreichte die Zahl unterschiedlicher Malware bereits 470 Millionen. 2016 sammelte AV-Test 597,5 Millionen Proben von Android-Malware – fast doppelt so viele wie noch zwei Jahre zuvor.

Bis 2019 wird die Malware für Mobilgeräte vermutlich etwa 33 Prozent aller verzeichneten Malware umfassen, die in Standard-Tests erfasst werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt macht sie im Gesamten nur etwas mehr als 7,5 Prozent aller erfassten Bedrohungen aus, so heißt es im „Market Guide for Mobile Threat Defense Solutions“ des Gartner Forschungsinstituts vom August 2017. Obwohl auch iOS Geräte nicht immun gegen Malware sind, „kommt die Bedrohung durch Mobile Malware hauptsächlich bei Android vor“, sagt Dionisio Zumerle, Forschungsdirektor bei Gartner. Diese Bedrohung sollte von allen Firmen ernst genommen werden, deren Kunden hauptsächlich Android-Nutzer sind, sagt er – ganz besonders diejenigen mit einer großen Anzahl eigener Android–Geräte. Aber auch diejenigen, die auf höchste Sicherheit in der Vertikalen angewiesen sind, wie etwa im Bereich der Finanzen, des Gesundheitswesen und der Regierung.

Zu allem Überfluss wird Android-Malware auch noch immer anspruchsvoller. Nehmen wir beispielsweise DoubleLocker, eine Android Ransomware, die von der IT Security Firma ESET kürzlich entdeckt wurde. DoubleLocker ist in der Lage, die PIN-Nummer eines Gerätes zu ändern und seinen Nutzern damit den Zugang zu verwehren. Außerdem kann es Daten entschlüsseln, die auf dem betroffenen Gerät gespeichert sind. Das ist gleich doppelt schlecht, denn diese Art der Schädlingssoftware ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nie im Android-Ökosystem gesichtet worden, heißt es bei ESET.

Und die guten Nachrichten? „Android–Sicherheit verbessert sich ständig und die Vielfalt der verfügbaren Security-Apps für die Plattform ist sehr stark“, sagt Nick FitzGeralt, Senior Forschungsbeauftragter bei ESET. „Das bedeutet, dass die Übeltäter mehr als nur eine Hürde nehmen müssen, um überhaupt eine erfolgreiche Malware Kampagne durchziehen zu können.“

*James A. Martin ist Technischer Journalist und Blogger bei CSO.com