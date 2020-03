Die 12 besten Business Intelligence-Tools des Jahres 2020

Es ist nicht immer einfach, ein Business Intelligence-Tool zu wählen, das den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Hier sind 12, die für Sie in Frage kommen könnten. [...]

Nachdem uns zunehmend mehr Daten zur Verfügung stehen, wird es immer schwieriger, uns auf die für unsere Probleme relevanten Informationen zu konzentrieren und sie in einer umsetzbaren Weise zu präsentieren. Genau darum geht es bei Business Intelligence.

BI-Tools erleichtern es, die richtigen Daten zusammenzuführen und sie so zu visualisieren, dass wir ihre Bedeutung verstehen können. Aber wie einfach dieser Prozess wird und wie Sie die Daten letztendlich visualisieren können, hängt vom jeweiligen Tool ab: Es ist wichtig, das richtige für Ihre Zwecke auszuwählen.

Im Folgenden stellen wir Ihnen ein Dutzend beliebte und hoch angesehene BI-Tools vor, die Ihnen dabei helfen können, herauszufinden, was die Daten Ihres Unternehmens über Ihr Unternehmen aussagen können.

Die 12 besten Business-Intelligence-Tools

Board

Domo

Dundas BI

Google Data Studio

Looker

Microsoft Power BI

Qlik

Salesforce

SAS

Sisense

Tableau

Tibco

Board

Board International kombiniert drei Tools in einem: BI, Predictive Analytics und Performance Management. Während es darauf abzielt, für jeden etwas zu bieten, konzentriert es sich vorwiegend auf finanzorientierte BI. Es verfügt über Module für die Bereiche Finanzen (Planung, Konsolidierung), HR (Skill-Mapping, Personalplanung), Marketing (Social-Media-Analyse, Loyalitäts- und Retention-Monitoring), Supply Chain (Lieferoptimierung, Lieferantenmanagement), Vertrieb (Cross- und Up-Selling-Analyse) und IT (KPIs, Service-Levels). Das Unternehmen ist in der Schweiz ansässig, doch die Software ist auf Englisch, Spanisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Deutsch und Italienisch erhältlich. In der neuesten Version seiner Plattform wurde der MOLAP-Ansatz („Multidimensional Online Analytical Processing“) durch eine In-Memory-Berechnungsmaschine ersetzt.

Die Zielgruppe : Das gesamte Unternehmen, aber in der Regel über die Finanzabteilung

: Das gesamte Unternehmen, aber in der Regel über die Finanzabteilung Besondere Merkmale : Unterstützte Sprachen

: Unterstützte Sprachen Preisgestaltung: Die Lizenzgebühr pro Benutzer variiert je nach Funktion

Domo

Domo ist eine Cloud-basierte Plattform, die sich auf von Geschäftsanwendern eingesetzte Dashboards und die Benutzerfreundlichkeit konzentriert. Sie bietet Business Intelligence-Tools, die auf verschiedene Branchen (wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion und Bildung) und Rollen (einschließlich CEOs, Vertriebs-, BI-Profis und IT-Mitarbeiter) zugeschnitten sind. CIOs sollten zunächst prüfen, wie es mit Daten aus AWS, Jira, GitHub oder New Relic umgeht, bevor sie sich überlegen, wie über 500 andere Integrationen dem Rest des Unternehmens helfen können.

Die Zielgruppe: CEOs, Vertrieb und Marketing, BI-Fachleute

Besondere Merkmale: Robustes mobiles Interface

Preisgestaltung: Auf Anfrage

Dundas BI

Dundas BI von Dundas Data Visualization wird vorwiegend für die Erstellung von Dashboards und Scorecards, den historischen Stärken des Unternehmens, eingesetzt, kann aber auch Standard- und Ad-hoc-Reporting durchführen. Analyse und Visualisierung werden über ein Web-Interface durchgeführt, das sich an die Fähigkeiten der Benutzer anpassen kann: Power-User und Standardbenutzer haben unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Die neueste Version verfügt über eine neue In-Memory-Engine, eine neue natürlichsprachliche Abfragemöglichkeit und fügt Point-and-Click-Trendanalysen, Unterstützung für Linux und eine Anwendungsentwicklungsumgebung für kundenspezifische analytische Anwendungen hinzu. Dundas BI wurde auf 19 Branchen zugeschnitten, darunter Clean Tech, Bergbau und Bauwesen, zusätzlich zu den üblichen Verdächtigen wie Banken und Gesundheitswesen. Es wird an große Unternehmen verkauft, ist aber auf eingebettete BI spezialisiert.

Die Zielgruppe : C-Suite, HR, Finanzen, Vertrieb, Marketing, Kundendienst

: C-Suite, HR, Finanzen, Vertrieb, Marketing, Kundendienst Besondere Merkmale : Flexible HTML5-Schnittstelle, die sich an jedes Gerät anpasst

: Flexible HTML5-Schnittstelle, die sich an jedes Gerät anpasst Preisgestaltung: Basierend auf gleichzeitigen Benutzern, nicht benannte Benutzer, ohne Bindung an die Anzahl der Server oder Kerne

Google Data Studio

Wir wissen, dass Google das Web ununterbrochen analysiert, aber was kann es mit unseren Unternehmensdaten bewirken? Google Data Studio begann als Tool für das Dashboarding und die Erstellung von Berichten über Website-Daten aus Google Analytics; jetzt wurde es mit dem Zugriff auf Rekrutierungs-, Marketing- und Vertriebsinformationen über Konnektoren zu Criteo, LinkedIn, MailChimp, PayPal, Salesforce, Stripe, Twitter und alles, was Sie in eine Tabellenkalkulation oder SQL-Datenbank eingeben können, erweitert. Natürlich wird es in der Cloud gehostet und verfügt über eine Web-Schnittstelle.

Die Zielgruppe : Alle Personen mit einem Google-Konto

: Alle Personen mit einem Google-Konto Besondere Merkmale : Der Preis

: Der Preis Preisgestaltung: Kostenlos

Looker

Looker verfolgt einen zweigleisigen Ansatz zur Bereitstellung von Business Intelligence: Es ermöglicht den Benutzern, Daten auf ihre eigene Art und Weise zu erforschen, aber es arbeitet auch mit Fachexperten zusammen, um denjenigen, die nicht wirklich wissen, was sie suchen, zu helfen, es trotzdem zu finden. Dies geschieht, indem es anderen Softwareanbietern ermöglicht, seine Analysefähigkeiten in vertikale Anwendungen zu verpacken, die „Powered by Looker“ sind. Looker unterstützt nativ cloud-basierte analytische Datenbanken, einschließlich Amazon Redshift und Athena, Google BigQuery, Microsoft Azure und Snowflake. Google hat seine 2,6 Milliarden Dollar teure Übernahme von Looker im Februar 2020 abgeschlossen und das Unternehmen in die Google Cloud-Plattform aufgenommen. Das Unternehmen hat sich jedoch verpflichtet, die Unterstützung für andere analytische Datenbanken aus der Cloud beizubehalten.

Die Zielgruppe : KMUs

: KMUs Besondere Merkmale : Webbasiert, kann auf Live-Daten aus jeder SQL-Datenbank zugreifen

: Webbasiert, kann auf Live-Daten aus jeder SQL-Datenbank zugreifen Preisgestaltung: Auf Anfrage, variiert je nach Anzahl der Benutzer und Datenbankverbindungen

Microsoft Power BI

Mit der Power BI Desktop-App für Windows können Anwender Daten aus lokalen oder Cloud-Quellen analysieren und visualisieren und ihre Berichte auf der Power BI-Plattform veröffentlichen. Sie bietet Datenvorbereitung, visuell-basierte Erkennung, interaktive Dashboards und erweiterte Analysen. Die kostenlose Power BI Desktop-Version eignet sich für Einzelanwender; die Pro-Version erleichtert die kollaborative Analyse gegen eine monatliche Gebühr und nutzt Microsoft Office365, SharePoint und Teams, um den Zugriff auf Rohdaten und veröffentlichte Berichte zu steuern. Für Unternehmen, die All-in gehen wollen, ermöglicht die Premium-Version die Vorbereitung von Selbstbedienungsdaten mit vorgefertigten Konnektoren zu Unternehmensdaten, die in Microsoft Dynamics 365, Azure SQL Data Warehouse oder Quellen von Drittanbietern wie Salesforce gespeichert sind.

Die Zielgruppe : Microsoft-Shops.

: Microsoft-Shops. Besondere Merkmale : Mobile App ermöglicht die Annotation von Berichten auf dem Touchscreen

: Mobile App ermöglicht die Annotation von Berichten auf dem Touchscreen Preisgestaltung: Drei Stufen: Desktop (kostenlos), Pro (9,99 Euro pro Benutzer pro Monat), Premium (je nach Kapazität)

Qlik-Sinn

Das Ziel von Qlik ist es, jedem im Unternehmen Zugang zu allen Daten zu geben – natürlich vorbehaltlich der Richtlinien zur Datenverwaltung des Unternehmens. All diese Daten sollten ausreichen, um die meisten Datenbank-Engines zu blockieren, aber Qlik glaubt, dass seine Associative Engine jedes Datenelement mit jedem anderen Element verbinden kann, um die Suche nach Verbindungen zu erleichtern. Die Associative Engine verfügt jetzt über KI- und maschinelle Lernfähigkeiten, die dank der kognitiven Engine von Qlik kontextbezogene Einsichtsvorschläge bieten. Qlik Sense, das Selbstbedienungstool für den Zugriff auf diese Analysefähigkeiten, gibt es in einer Cloud- und einer lokalen Version.

Die Zielgruppe : Das gesamte Unternehmen

: Das gesamte Unternehmen Besondere Merkmale : Die Associative Engine kann alle Ihre Daten während des Betriebs analysieren

: Die Associative Engine kann alle Ihre Daten während des Betriebs analysieren Preisgestaltung: Begrenzte Versionen sind kostenlos; die Funktionen zur Zusammenarbeit kosten ab 15 Dollar pro Benutzer und Monat für Qlik Sense Cloud Business

Salesforce

Einstein Analytics ist der Versuch von Salesforce.com, BI mit KI zu optimieren. Ziel ist es, den Selbstbedienungszugriff auf Daten auf Benutzer im gesamten Unternehmen auszudehnen, mit einem Look & Feel, das dem der Salesforce-Berichts- und Dashboard-Oberflächen ähnelt. Mit Einstein Discovery können Benutzer aus ihren Daten prädiktive Modelle erstellen, die nicht auf die in der Salesforce-Cloud gespeicherten Daten beschränkt sind: Einstein kann Daten aus Oracle, SAP und anderen Quellen einlesen. Es gibt branchenspezifische Vorlagen und maßgeschneiderte Tools für Vertriebs-, Service-, Marketing- und IT-Abteilungen. Dabei gibt es drei Ebenen: Einstein Analytics Predictions (Einstein Predictive Builder und Einstein Discovery), Einstein Analytics Growth (Sales Analytics, Service Analytics, Analytics Studio und Data Platform) und Einstein Analytics Plus (Einstein Prediction Builder, Sales Analytics, Service Analytics, Analytics Studio, Data Platform, Einstein Discovery und Einstein Data Insights). Salesforce erwarb Tableau im August 2019. Zu diesem Zeitpunkt gab es viele Überschneidungen zwischen der Produktlinie von Salesforce und Tableau. Es ist noch nicht klar, wie die beiden Produktlinien integriert werden sollen.

Die Zielgruppe : Salesforce.com-Benutzer

: Salesforce.com-Benutzer Besondere Merkmale : KI für BI, in der Salesforce-eigenen Cloud

: KI für BI, in der Salesforce-eigenen Cloud Preise: 75 Euro pro Benutzer pro Monat für Einstein-Prognosen, 125 Euro für Einstein Analytics Growth, 150 Euro für Einstein Analytics Plus

SAS Visual Analytics

SAS hat sich für BI entschieden, und zwar mit dem Visual Analytics-Tool, das über die Cloud- und Microservices-basierte SAS Viya-Plattform bereitgestellt wird. Es zielt darauf ab, automatisch Schlüsselbeziehungen in Daten hervorzuheben: Die neueste Version fügt automatische Vorschläge für relevante Faktoren hinzu, zusammen mit Erkenntnissen, die durch Visualisierungen und natürliche Sprache ausgedrückt werden. Weitere Funktionen sind die Sentiment-Analyse zur Extraktion von Daten aus sozialen Medien und anderen Texten, die automatische Generierung von Diagrammen, das Mapping und die Vorbereitung von Daten in Selbstbedienung. Die Bereitstellung kann vor Ort, in öffentlichen oder privaten Clouds oder auf der Cloud-Gießerei-Plattform als Service erfolgen.

Die Zielgruppe : Benutzer in großen Unternehmen

: Benutzer in großen Unternehmen Besondere Merkmale : Automatisierte Analysefunktionen

: Automatisierte Analysefunktionen Preisgestaltung: Auf Anfrage

Sisense

Der BI-Software-Stack von Sisense deckt alles ab, von der Datenbank über ETL und Analytik bis hin zur Visualisierung – und er beansprucht für sich, dass seine In-Chip-Datenbank-Engine sogar schneller ist als In-Memory-Datenbanken. Am bekanntesten ist er für eingebettete BI-Anwendungen. Die neueste Version bietet neue maschinelle Lernfunktionen. Sisense ist vor Ort oder in der Cloud verfügbar. Es gibt Lösungen für die Bereiche Finanzen, Marketing, Vertrieb, HR und IT sowie für den Kundendienst und die Betriebs- und Logistikabteilungen. Sisense ermöglicht es auch, die Analysewerkzeuge durch die Einbettung in Webanwendungen auch Benutzern außerhalb des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Sisense hat Periscope Data im September 2019 übernommen und ist dabei, die durch die Übernahme gewonnenen fortschrittlichen Analysefähigkeiten zu integrieren.

Die Zielgruppe : Typischerweise KMUs

: Typischerweise KMUs Besondere Merkmale : Vollständig webbasierter Client, auch für die Datenvorbereitung

: Vollständig webbasierter Client, auch für die Datenvorbereitung Preisgestaltung: Auf Anfrage, basierend auf einer Jahresgebühr für Software und Service

Tableau

Mit Tableau deckt die Tableau Software alle Grundlagen ab: Sie können die Software vor Ort ausführen, eine öffentliche Cloud wählen oder sich dafür entscheiden, sie vollständig bei Tableau zu hosten. Es bietet maßgeschneiderte Versionen für mehr als ein Dutzend Branchen, darunter Banken, Gesundheitswesen und Produktion, mit Unterstützung für Finanz-, Personal-, IT-, Marketing- und Vertriebsabteilungen, obwohl das heutzutage fast schon selbstverständlich ist. Zu den Fähigkeiten von Tableau gehören die Abbildung und Analyse von Umfragen und Zeitreihendaten. Sein neuester Trick besteht darin, sich auf die Techniken der künstlichen Intelligenz der natürlichen Sprachverarbeitung zu stützen, damit die Benutzer beschreiben können, was sie sehen möchten, anstatt durch Klicken und Ziehen formelhafte Abfragen zu erstellen.

Die Zielgruppe : Mittlere und größere Unternehmen

: Mittlere und größere Unternehmen Besondere Merkmale : Tableau stützt sich auf die Verarbeitung natürlicher Sprache, damit die Benutzer sagen können, was sie sehen wollen

: Tableau stützt sich auf die Verarbeitung natürlicher Sprache, damit die Benutzer sagen können, was sie sehen wollen Preisgestaltung: Für jede Bereitstellung ist mindestens ein Tableau-Creator (70 Euro/Monat) erforderlich; andere können Viewer (ab 12 Euro/Monat, min. 100) oder Explorers (ab 35 Euro/Monat, min. 5) sein; es gibt ein Tableau Data Management Add-on für 5,50 Euro pro Benutzer/Monat und ein Server Management Add-on für 3 Euro pro Benutzer/Monat.

TIBCO Software

TIBCO Spotfire ist eine selbstbedienbare, KI-gestützte Datenvisualisierungsplattform für Dashboards, interaktive Visualisierung, Datenaufbereitung und Workflow. Die Plattform bietet eine auf maschinellem Lernen basierende Datenvorbereitung zur Unterstützung der Erstellung komplexer Datenmodelle. Sie wird in vielen Branchen eingesetzt, darunter: Finanzdienstleistungen, Energie, Fertigung, Konsumgüter, Behörden, Reise und Logistik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Die neueste Version unterstützt nun auch Python.

Die Zielgruppe : Analysten und Bürgerdaten-Wissenschaftler

: Analysten und Bürgerdaten-Wissenschaftler Besondere Merkmale : Die Fähigkeit, datenwissenschaftliche Techniken, Geoanalyse und Echtzeit-Streaming-Daten mit Hilfe von natürlichsprachlichen Abfragen und natürlichsprachlicher Generierung zu nutzen

: Die Fähigkeit, datenwissenschaftliche Techniken, Geoanalyse und Echtzeit-Streaming-Daten mit Hilfe von natürlichsprachlichen Abfragen und natürlichsprachlicher Generierung zu nutzen Preisgestaltung: Die Preise für die TIBCO Spotfire-Plattform (auf Ihren Servern) und TIBCO Cloud Spotfire Enterprise (privater Service) sind auf Anfrage erhältlich. Spotfire für Amazon Web Services beginnt bei 0,99 Euro/Stunde. TIBCO Cloud Spotfire kostet 125 Euro/Monat oder 1.250 Euro/Jahr für Analysten-Plätze, 65 Euro/Monat oder 650 Euro/Jahr für Business-Autoren-Plätze, 25 Euro/Monat oder 250 Euro/Jahr für Verbraucher-Plätze und 25 Euro/Monat oder 250 Euro/Jahr für 25 GB Archivspeicher.

*Peter Sayer ist Senior Editor für CIO.com.

**Thor Olavsrud ist Senior Writer für CIO.com, IDG Enterprise für IT-Sicherheit, Big Data, Open Source und Microsoft Tools und Server.