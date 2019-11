Die 5 wichtigsten Neuheiten für Entwickler von der Microsoft Ignite 2019

Von Azure Arc und Visual Studio Online bis hin zu WinUI 3.0 und Fluid Framework erhielten die Entwickler viel Aufmerksamkeit auf Microsofts Servershow. [...]

Die jährliche Ignite-Konferenz von Microsoft richtet sich in der Regel an IT-Experten, wobei der Schwerpunkt auf Servern, Anwendungen und Management-Tools liegt. Das war in diesem Jahr nicht der Fall, denn die Entwickler bekamen ein wesentlich größeres Stück vom Kuchen.

Es ist nicht überraschend, wirklich. Microsofts Übergang zum Cloud-Giganten ist fast abgeschlossen, und die moderne Hybrid Cloud benötigt Code, der die Vorteile der hyperskaligen Plattform von Azure nutzen kann. Es gab so viele Ankündigungen von Entwicklern, dass sie am Ende ihre eigenen, separaten Keynotes erhielten, einen für Azure und einen, der Windows und Office unter dem Namen Microsoft 365 zusammenführte.

Was waren die größten Ankündigungen für Entwickler auf der Microsoft Ignite 2019? Ich gehe auf die ersten fünf unten ein.

Azure Arc: Überall Hybrid Cloud

Die größte Neuigkeit war die Verdoppelung von Microsoft auf seiner hybriden Cloud-Plattform. Microsoft hat seine Azure Stack-Reihe von lokalen Cloud-Servern verfeinert und seine Data Box Edge-Geräte in Azure Stack Edge umbenannt, wobei der Schwerpunkt mehr auf seinen containerisierten IoT-Hub-Diensten und On-Board-Machine Learning-Systemen liegt, die durch lokalen Code angesprochen werden können. Azure Stack Edge geht weiter als die in der Vergangenheit vorgestellte Single-Rack-Einheit; jetzt ist es als robuste, tragbare Backpack-Einheit erhältlich, die Azure-Dienste genau dort anbietet, wo sie gebraucht wird, wenn sie gebraucht wird.

Das Herzstück der neuen Hybridplattform von Microsoft ist jedoch ein neuer Azure-Dienst, Azure Arc. Entwickelt, um die Container- und Virtual-Machine-Verwaltungsfunktionen von Azure in jede Infrastruktur zu integrieren, unabhängig davon, ob es sich um lokale oder andere Public Clouds handelt. Mit virtuellen Maschinen, Containern und einer Reihe von Management-Agenten kann es moderne dezentrale Anwendungen für jede Kubernetes-Implementierung bereitstellen, ebenso wie eine Reihe von Datenservices, die auf der Azure SQL-Datenbank und der PostgreSQL-Implementierung von Azure basieren.

Mit Azure Arc können Sie Cloud-Services über das Azure Portal bereitstellen und verwalten, sobald Sie ein Rechenzentrum über den Management-Agenten von Azure Arc verbunden haben. Das richtliniengesteuerte Management stellt sicher, dass alle Instanzen einer Anwendung das gleiche Sicherheitsmodell haben, indem es die Richtlinien für Ihre gesamte Server- und Servicepalette durchsetzt. Dieser Ansatz vereinfacht die Verwaltung von Kubernetes, da Sie nur für die Verwaltung der zugrunde liegenden Service-Infrastruktur verantwortlich sind und Azure Arc alles andere verwaltet. Das ist derselbe Ansatz, der auch bei Microsofts neuem Open-Source-Tooling für dezentrale Anwendungen verfolgt wird, bei dem Azure Arc einen ähnlichen Satz von Entwurfsmustern wie OAM verwendet.

Eine Sache, die in Azure Arc derzeit fehlt, ist die Unterstützung der serverlosen Azure-Funktionen von Microsoft. Während Sie Azure Arc verwenden können, um den containerisierten Host für Azure-Funktionen bereitzustellen, müssen Sie den Code dennoch separat bereitstellen. Microsoft weist darauf hin, dass der serverlose Support auf der Roadmap steht. Seine Ankunft sollte Azure Arc mehr zum Konkurrenten von Googles Anthos machen.

WinUI 3.0: Moderne Steuerungen für Win32 und .NET Core

Microsofts neue Designsprache Fluent war ursprünglich auf seine modernen UWP-Anwendungs-APIs beschränkt. Da der Windows Store nun für eine größere Auswahl an Apps offen ist und der Übergang vom.NET Framework zum .NET Core bereits weit fortgeschritten ist, ist es an der Zeit, die Reichweite dieser Controls und Design-Tools zu erweitern.

WinUI ist Microsofts neues rahmenübergreifendes UI-Tooling für Windows 10, wobei WinUI 3.0 jetzt in der frühen Preview-Version ist. WinUI wurde entwickelt, um die UWP XAML-Steuerelemente auf den Rest der Windows-Entwicklerplattform zu übertragen, mit Unterstützung für Win32 und für Windows-Anwendungen, die mit .NET Core erstellt wurden.

Frühere Versionen von WinUI waren eng mit dem UWP gekoppelt, so dass die Unabhängigkeit von WinUI 3.0 eine wesentliche Änderung ist. Bestehende Win32-Anwendungen können mit XAML Islands aktualisiert werden, während neue Anwendungen direkt mit WinUI 3.0 arbeiten können. Interessanterweise beabsichtigt Microsoft, WinUI 3.0 zu verwenden, um die Lücke zwischen Windows und plattformübergreifenden UI-Frameworks wie React Native zu schließen. WinUI 3.0 wird über NuGet installiert und funktioniert sowohl mit .NET-Sprachen als auch mit C++. Microsoft arbeitet mit dem Uno-Team zusammen, um WinUI 3.0 über WebAssembly in die Browser zu bringen.

Die Trennung von WinUI und UWP bedeutet nicht den Untergang der neuen Windows-SDKs von Microsoft; sie befinden sich noch in der Entwicklung, da sie mehr Funktionen bieten als die älteren Win32. Microsoft beginnt jedoch seine Migration weg von WPF und WinForms und verwendet WinUI, um Fluent Design für mehr Entwickler und mehr Anwendungen bereitzustellen. Die Entkopplung der UI-Tools vom Rest des Frameworks sollte es den beiden ermöglichen, schneller voranzukommen, da Kern-APIs nicht mehr von UI-APIs abhängig sind und umgekehrt.

Fluid Framework: Schnelle Online-Collaboration-Tools

Microsoft kündigte eine neue Art der Arbeit mit Dokumenten bei Build an und zeigte einen Prototyp seines Fluid Frameworks. Obwohl noch nicht für die allgemeine Veröffentlichung bereit, wird Fluid Framework eine Reihe von Previews durchlaufen. Die erste, eine öffentliche Preview, die in den nächsten Wochen erscheinen soll, zeigt die Collaboration-Tools für Multi-User-Co-Authoring. Die Preview erinnert etwas an Apples OpenDoc-Arbeit aus der Mitte der 90er Jahre, mit komponentenbasierten Dokumenten, die von Menschen und per Code neu gemischt und bearbeitet werden können.

Entwickler können sich für eine private Fluid Framework-Preview anmelden, die die für die Entwicklung der Preview verwendeten APIs anzeigt, einschließlich eines neuen Fast-Sync-Protokolls, das eine nahezu Echtzeit-Performance in allen Browser-Instanzen bietet. Eine private Demo zeigte einige Aspekte der neuen Dienste, wobei interaktive Tabellen in Outlook-E-Mails erscheinen und Live-Komponenten durch einen Halo-Effekt dargestellt werden.

Die Backend-Technologie für Fluid steht kurz vor der Fertigstellung. Was noch wichtiger ist, ist, wie wir unseren Benutzern zeigen, dass Dokumente jetzt eher wie ein Git-Repository funktionieren, mit einer vollständigen Historie und der Möglichkeit, zu verzweigen und zu fusionieren. Es ist ein Modell, das unsere Einstellung zu Dokumenten und die Art und Weise, wie wir Anwendungen um sie herum entwickeln, verändert.

Visual Studio Online: Code in Ihrem Browser

Das Einrichten moderner Entwicklungstools, auch etwas „Leichtgewichtiges“ wie Visual Studio Code, braucht Zeit, wenn Sie die richtigen Plugins auswählen, das richtige Farbschema verwenden, sicherstellen, dass Sie die richtigen Spracherweiterungen haben, etc. Jeder Mensch hat seine eigene Arbeitsweise, so dass es schwierig ist, entweder einen Heim-PC zu benutzen, um einen Fehler schnell zu beheben oder an der Maschine eines Kollegen zu arbeiten.

Was wäre, wenn Ihr Browser Ihre Entwicklungsumgebung wäre? Dann könnten Sie jederzeit, überall und auf jeder Maschine kodieren. Jetzt in der öffentlichen Vorschau ist Visual Studio Online genau das, eine in der Cloud gehostete Entwicklungsumgebung, die schnell entweder lokale Entwicklungstools bereitstellen kann (mit Unterstützung für Visual Studio Code und die Visual Studio IDE) oder in einem Browser gehosteten Code-Editor ausgeführt wird, der auf dem in Visual Studio Code verwendeten basiert.

Die Entwicklungsumgebungen von Visual Studio Online sind in Git-Repositories gespeichert, mit Punktdateien, die die von Ihnen verwendeten Erweiterungen und Anpassungen definieren. Der Dienst wird durch Linux-Umgebungen unterstützt, mit Windows in der privaten Vorschau. Sie können Ihre Cloud-Entwicklungsumgebung mit dem integrierten Terminal überwachen und dann zu einem beschreibbaren Terminal wechseln, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten. Das Hosten von Anpassungen, Profilen und Punktdateien auf Git macht es einfach, sie mit Kollegen zu teilen oder eine neue Umgebung mit den von Ihnen gewählten Funktionen zu erstellen, wann immer Sie wollen.

New Edge Beta: Testen mit WebDriver

Microsoft arbeitet seit einem Großteil des letzten Jahres an einer neuen Version seines Edge-Browsers. Basierend auf Googles Open Source Chromium hat es sich zu einem recht netten Browser entwickelt. Mit dem neuesten Beta-Release steht der neue Edge kurz vor der Veröffentlichung, wobei eine stabile Version für Mitte Januar 2020 geplant ist. Wo die Dinge für Entwickler interessant werden, ist die Arbeit, die Microsoft leistet, um Unterstützung für mehr Web-Entwicklungs-Tools in seinen Browser zu bringen.

Das vielleicht Wichtigste ist die Unterstützung für das WebDriver Browser Automation Framework. Jeder Development-Kanal für Edge hat seine eigene WebDriver-Version, so dass Sie den Code von Webanwendungen mit Canary, Dev und Beta-Versionen testen können. Die Nutzung des Beta-Kanals für automatisierte Tests gibt Ihnen eine frühzeitige Warnung vor größeren Auswirkungen auf Ihre Websites und Webanwendungen – und dann etwa sechs Wochen, um sicherzustellen, dass sie behoben sind! Es gibt zusätzliche Unterstützung für die Puppeteer-Tools sowie Unterstützung für das automatisierte Testen des Embedded IE 11-Modus mit älteren Webanwendungen.

*Simon Bisson, Autor des InfoWorld Enterprise Microsoft Blogs, hat in der akademischen und Telekommunikationsforschung gearbeitet, war CTO eines Startups, leitete die technische Seite von UK Online und war Berater und Technologiestrategie.