Die 7 beliebtesten IT-Pilotprojekte der Gegenwart

Die Coronavirus-Pandemie hat IT-Führungskräfte dazu veranlasst, die Prioritäten im Bereich der IT neu auszurichten. Innovationspiloten verlagern sich auf Bereiche und Technologien, die am besten geeignet sind, ihre Organisationen für den kurzfristigen Erfolg einzurichten. [...]

Die Ausgaben für Technologie sind tendenziell rückläufig, wobei mehrere Studien zeigen, dass die IT wieder einmal aufgefordert wird, mit weniger mehr zu leisten.

Einem im Juli veröffentlichten Bericht des Forschungsunternehmens Gartner zufolge werden die weltweiten IT-Ausgaben im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent sinken. IDC prognostizierte im Mai einen Rückgang der weltweiten IT-Ausgaben um 5,1 Prozent. Und eine Umfrage unter 100 IT-Leitern von Apptio ergab, dass 80 Prozent der Befragten Druck verspüren, ihre IT-Ausgaben zu kürzen, während 50 Prozent ihre Budgets bereits gekürzt haben.

CIOs straffen eindeutig ihre Budgets, da die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen viele Unternehmen zu Sparmaßnahmen gezwungen haben. Doch die gleichen Ereignisse treiben auch den Bedarf an neuen technologiegestützten Dienstleistungen voran. Die Apptio-Umfrage ergab zum Beispiel, dass 63 Prozent der IT-Führungskräfte von einem Anstieg der Nachfrage nach IT-Fähigkeiten berichten. Daher treiben CIOs weiterhin innovationsgerichtete Projekte voran – wenn auch selektiver.

Die IDG-Umfrage „CIO Tech Poll: Tech Priorities 2020“ ergab, dass CIOs Pilotprojekte für eine ganze Reihe von IT-Fähigkeiten starten, wobei künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen, Kundenerfahrung, Mitarbeitererfahrung, Business Intelligence/Analytik, Geschäftsprozessmanagement/Workflow-Automatisierung, Cybersicherheit und mobile Unternehmensanwendungen die am häufigsten genannten Fähigkeiten sind.

Obwohl die IDG-Umfrage vor der Pandemie durchgeführt wurde, gehen CIOs und Unternehmensberater davon aus, dass die IT weiterhin Pilotprojekte in diesen Bereichen verfolgt. Die Piloten, die jetzt grünes Licht erhalten, müssen jedoch zeigen, dass sie in kurzer Zeit einen Nutzen erzielen, niedrigere Budgets umsetzen müssen und/oder eine hohe Kapitalrendite haben, meint Gartner-Analyst und Chef-Prognostiker John-David Lovelock.

Die führenden Entscheidungsträger im technischen Bereich haben ihre IT-Roadmaps überarbeitet, um sie an die geänderten organisatorischen Strategien anzupassen, die die unvorhergesehenen Realitäten des Jahres 2020 und die anhaltenden Unsicherheiten dieser Ära widerspiegeln und darauf reagieren. Mehrere Quellen und Studien zeigen dabei, dass CIOs Technologien erproben, die ihren Unternehmen dabei helfen, effizienter und effektiver sowie reaktionsfähiger und widerstandsfähiger zu werden.

„CIOs beschleunigen Pilotprojekte, die die Mitarbeiter so produktiv wie möglich machen und die Kosten senken können“, erklärt Steve Berez, Partner bei Bain & Co. und einer der Gründer der Enterprise Technology Practice des Unternehmens. „Unternehmen werden aus der Notwendigkeit heraus viel beweglicher in der Art und Weise, wie sie der Pilotierung und der Innovation, die sie durchführen, Priorität einräumen“.

Hier ist ein Überblick über beliebte Pilotprojekte, die CIOs vorantreiben, um ihre Organisationen durch die Pandemie und darüber hinaus zu verbessern.

1. Fortgeschrittenere Kollaboration

Wie viele Unternehmen verfügte auch Gainsight zum Zeitpunkt der Pandemie über ein gutes Niveau an Kollaborationstechnologie, aber da sich der Bedarf an Remote-Arbeit von Tagen über Wochen in Monate verwandelte, sah CIO Karl Mosgofian die Notwendigkeit, bessere, fortschrittlichere Fähigkeiten einzubringen, um die Arbeitsabläufe zwischen verteilten Mitarbeitern und Teams zu verbessern.

Zu diesem Zweck führt er Pilotprojekte mit virtuellen Whiteboard-Technologien durch. Dabei geht er von der Demo-Phase aus und lässt die Mitarbeiter Produkte in ihren täglichen Besprechungen ausprobieren, um zu sehen, welche Produkte ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Er testet auch ein Tool, das Gruppenzusammenkünfte erleichtert und diese Momente in einer virtuellen Umgebung wie bei einem Wasserkühler nachahmt.

Mosgofian ist auch auf der Suche nach Kollaborationstools der nächsten Generation, die die Benutzererfahrung verbessern.

„Ich denke, im Moment sind die kulturellen Aspekte, die emotionalen Aspekte besonders wichtig“, fügt er hinzu. Er und seine Vorstandskollegen können nicht viel gegen die Pandemie tun, meint er, doch „wenn es etwas gibt, was wir tun können, um die Menschen effizienter, effektiver und glücklicher zu machen, wenn sie von zu Hause aus arbeiten, dann lasst es uns tun. Das geht also sehr schnell.“

2. Alles und jeder im Remote

Viele Unternehmen waren im vergangenen Frühjahr gezwungen, in ein völlig abgelegenes Arbeitsumfeld umzuziehen. Das war jedoch nur ein Punkt auf einem fortlaufenden Kontinuum virtueller Erfahrungen und Fernfähigkeiten, das vor der Pandemie begann und sich nach Ansicht von Experten auch in Zukunft fortsetzen wird.

Als solche stellen sich CIOs jetzt vor, welche anderen Produkte und Dienstleistungen aus der Ferne angeboten werden können.

Gartners Lovelock verweist auf die jüngsten Erfahrungen seines Cousins bei der Reparatur eines undichten Wasserhahns: Anstatt persönlich zu erscheinen, führte der Klempner seinen Cousin per Telefonkonferenz durch die Reparatur.

„Ich weiß nicht, ob sich die Fernklempnerei durchsetzen wird, aber jede Branche wird ihre eigene Version von Fern[-Angeboten] entwickeln“, sagt er und verweist auf Telemedizin und Telelearning als Beispiele dafür, wie schnell die Ferndienste zugenommen haben.

Laut Lovelock stabilisieren und industrialisieren die Unternehmen jetzt die Ferndienste, über die sie verfügen – vieles davon wurde eilig eingerichtet, als die Pandemie ausbrach. Er geht davon aus, dass bald mehr Organisationen damit beginnen werden, neue Technologien zu erproben und Fernfähigkeiten in neuen Gebieten einzuführen.

„Es wird eine Menge Experimente in dieser Richtung geben“, fügt er hinzu.

3. Automatisierung

Führungskräfte sind Piloten, die grünes Licht geben und die Zeit verkürzen können, die Arbeitnehmer für Aufgaben benötigen, insbesondere für manuelle und sich wiederholende Aufgaben, die keinen großen Mehrwert bringen.

Infolgedessen schreiten die CIOs mit ihren Automatisierungsinitiativen schnell voran. Sie testen die Automatisierung in neuen Bereichen ihres Unternehmens und pilotieren die Automatisierung in fortgeschritteneren Prozessen, um die Kosten zu rationalisieren und neue Herausforderungen zu bewältigen, die sich in diesem Jahr ergeben haben.

„CIOs werden gebeten, Projekte rund um die Automatisierung zu beschleunigen, um Kosten zu senken und auch wegen der größeren Schwierigkeiten, Mitarbeiter dazu zu bringen, ihre Arbeit persönlich zu erledigen“, so Berez von Bain.

Tom Niehaus, Executive Vice President für Nordamerika bei CTG, einem IT-Beratungsunternehmen, berichtet, dass sein Team Software pilotiert, die Softwaretests automatisiert, mit dem Ziel, den Prozess zu beschleunigen, die Ergebnisse zu verbessern und die Entwickler von der zeitraubenden Aufgabe zu befreien.

„Es ist ein riesiger, manuell intensiver Prozess, der die Zeit bis zur Markteinführung verlangsamt“, sagt er. „Die ganze Idee ist, ihn schneller, billiger und besser zu machen“.

4. Technologien für verbesserte Mitarbeitererfahrungen

Chris Drumgoole, Executive Vice President und CIO von DXC Technology, plant für ein dramatisch verändertes Arbeitsumfeld, das sich zwar noch im Entstehen befindet, aber eindeutig auf die Unterstützung durch Technologien angewiesen sein wird.

Das hat die Benutzererfahrung der Mitarbeiter in den Vordergrund gerückt, so Drumgoole.

Als Reaktion darauf arbeiten er und sein Team an Initiativen, die darauf abzielen, die Art und Weise zu verbessern, wie die Mitarbeiter ihre Aufgaben erfüllen, ihre Arbeit ausführen und miteinander interagieren.

Als Beispiel verweist Drumgoole auf die Arbeit der IT-Abteilung bei der Verbesserung der Art und Weise, wie sie den Mitarbeitern Technologien zur Verfügung stellt. Er und sein Team haben sich Gedanken darüber gemacht, wie die meisten Mitarbeiter Technologie aus dem typischen IT-Laden erhalten, im Gegensatz dazu, wie die Verbraucher Produkte und Dienstleistungen aus dem Apple Store erhalten; sie gingen dann an die Arbeit, um Prozesse zu entwickeln, die die Benutzererfahrung ihrer eigenen IT-Abteilung in einer Zeit verbessern könnten, in der eigentlich niemand ins Büro gehen kann.

„Er bemerkt, dass sein Team Tools entwickelt und getestet hat, die auf den Computern der Mitarbeiter eingesetzt werden können, um die Gesundheit der Computer zu überwachen und Probleme zu melden. Diese Tools ermöglichen es den IT-Technikern auch, die Kontrolle über die Maschinen zu übernehmen, wenn es ein Problem gibt, so dass sie dieses auch aus der Ferne beheben können. Dadurch müssen die Mitarbeiter die Computer nicht mehr physisch zur Wartung bringen oder die Techniker anrufen und eine Konferenz mit ihnen abhalten, während sie gemeinsam versuchen, die Fehler zu beheben.

„Wir hatten dies bereits im Sinn, aber COVID hat die Notwendigkeit beschleunigt; wir müssen dafür sorgen, dass sich unsere Mitarbeiter in dieser neuen Umgebung produktiver fühlen“, fügt Drumgoole hinzu.

5. Neue Sicherheitsparadigmen

Die neue Umgebung veranlasst CIOs auch dazu, robustere Sicherheitstechnologien und -protokolle zu testen – etwas, das viele IT-Abteilungen zu Beginn des Jahres 2020 auf ihren Roadmaps hatten, das aber während der Pandemie noch kritischer geworden ist.

Studien zeigen, dass die Cyberangriffe zunehmen. In der Zwischenzeit hat die Umstellung auf Remote-Arbeit und Virtualisierung von allem den ohnehin schon durchlässigen Bereich der Unternehmenstechnologie nahezu ausgelöscht und herkömmliche Sicherheitsabwehrmaßnahmen wie Firewalls zunehmend unwirksam gemacht.

Laut Drumgoole führen er und sein Team Pilotprojekte für Sicherheitslösungen durch, die in einer Welt, in der die meisten Mitarbeiter nicht mehr im Büro sind, mehr Schutz bieten können.

„Wir fragen uns: ‚Was ist das neue Paradigma für unser Netzwerk und wie werden wir unser Netzwerk in unseren Büros und bei unseren Mitarbeitern zu Hause verändern, um die Erfahrung besser und sicherer zu machen‘, sagt er und fügt hinzu, dass ein Großteil der Arbeit darin besteht, die Sicherheit an die Endpunkte zu verlagern und Entscheidungen darüber zu treffen, wie die Weiterleitung und Verschlüsselung zu den Endpunktgeräten erfolgen soll.

Drumgoole zufolge hatte sein Team Anfang dieses Sommers einige tausend Laptops in der aktiven Pilotphase und plant, die neuen Sicherheitstechnologien des Unternehmens im Laufe des Jahres 2020 auf weitere Endpunkte auszudehnen.

6. Tools zur Unterstützung der Optimierung

CIOs sind auch bestrebt, ausgereifte Technologien wie die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) und die Vielzahl intelligenter Fähigkeiten – maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) – zu kombinieren, um die Hyperautomation und Optimierung innerhalb des Unternehmens voranzutreiben, sagt Lovelock.

„Es ist nicht so, dass diese Dinge neu sind, aber sie sind jetzt von entscheidender Bedeutung“, erklärt er.

Unternehmen stehen unter starkem finanziellen Druck“, führt Lovelock weiter aus und stellt fest, dass Unternehmen zwar in diesem Jahr nicht aus dem Geschäft gehen werden, wenn sie unprofitabel werden, aber sie werden schließen, wenn ihnen das Geld ausgeht. Folglich suchen sie nach allen Möglichkeiten, Kosten zu senken und Kapital zu erhalten.

„Bargeld ist vom König zum Kaiser geworden“, sagt Lovelock. „Dinge, die sie optimieren und von Ausgaben abhalten werden, sind gut.“

7. Technologien, die die digitale Transformation vorantreiben

Visionäre Unternehmen blicken nach vorne und denken darüber nach, wie sie aus dem gegenwärtigen Umfeld besser als bisher hervorgehen können, sagt Lovelock. Und ihre CIOs entwickeln Strategien, wie sie dies erreichen können.

„Wenn ihre Ausgaben wieder zu ihnen zurückkommen, wenn die CFOs ihnen Bargeld geben, werden die Unternehmen in einem „Bounce-forward“-Modus sein. Sie können nicht wieder zu der analogen Organisation zurückkehren, die sie vorher waren; sie müssen nach vorne bouncen, um mehr digital zu sein, als sie geplant hatten“, sagt er.

Die Projekte, die sie jetzt und in den kommenden Monaten pilotieren, werden also versuchen, diese Vision zu verwirklichen, wobei CIOs die neuesten und besten Kernsysteme erproben, die ihre Branchen antreiben. So wird beispielsweise die Versicherungsbranche fortschrittliche Systeme für die Schadenbearbeitung pilotieren, während Banken zunehmend intelligente Authentifizierungs- und Betrugserkennungsfunktionen testen werden.

„Da die Unternehmen [schneller] digitaler werden müssen, als sie geplant hatten, werden die Systeme, die im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stehen, wichtiger sein als je zuvor“, fügt Lovelock hinzu.

Gleichzeitig müssen Unternehmen weiterhin Technologien nutzen, um ihre digitalen Transformationen voranzutreiben, sagt er. Führungskräfte aller Branchen sehen, dass die digital fortschrittlichsten Unternehmen diejenigen sind, die in der aktuellen Krise am besten abschneiden. Er verweist auf Domino’s Pizza als ein typisches Beispiel: Das Unternehmen hatte lange vor 2020 in digitale Initiativen investiert, Investitionen, die ihm geholfen haben, in diesem Jahr gut abzuschneiden, da die Verbraucher sich zunehmend kontaktlosen Diensten zuwandten.

*Mary K. Pratt ist freiberufliche Journalistin mit Sitz in Massachusetts.