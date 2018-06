Die 7 gefragtesten IT-Jobs 2018 in den USA – Anforderungen und Gehälter

Vom Data Scientist bis hin zum Datensicherheitsprofi setzt sich der ewige Kampf um die größten Talente der IT-Branche auch im nächsten Jahr wieder fort. Hier finden Sie einen Überblick über die 7 gefragtesten Jobs sowie deren Anforderungen und die dafür üblichen Gehälter in den USA. [...]

Wenn Unternehmen vorhaben, langsam aber sicher eine moderne Belegschaft aufzubauen, werden sie versuchen, vor allem für die Top-Talente der IT-Branche attraktiv zu sein. Für einige Unternehmen bedeutet dies, einen deutlichen Vorsprung bei der Einstellung der gefragtesten Rollen des nächsten Jahres haben: Laut des IT-Gehaltsberichts 2018 von Robert Half Technology sind hier vor allem datenfokussierte und sicherheitsbezogene Positionen besonders gefragt. Anhand der Umfrage lassen sich auch die durchschnittlichen Gehälter für jede dieser Positionen basierend auf der vorhandenen Erfahrung ermitteln.

Auch wenn Robert Half Technology sehr wohl darauf aufmerksam macht, dass es eine Menge Faktoren gibt, die das Startgehalt in einem Unternehmen beeinflussen können, wie die Wettbewerbssituation beispielsweise, der Standort, die Unternehmenskultur oder vorhandene Budgets, so gibt es doch auch noch andere Dinge zu beachten, wenn man sich die Top-Talente an Bord holen möchte. Hier finden Sie nun die 7 gefragtesten IT-Jobs 2018 der USA, die Fähigkeiten und Erfahrungen, nach denen Ausschau gehalten wird sowie das durchschnittliche Gehalt, das gezahlt werden sollte, wenn man wettbewerbsfähig bleiben will.

Die 7 gefragtesten IT-Jobs 2018

Job 25. Perzentil 50. Perzentil 75. Perzentil 95. Perzentil Business Intelligence Analyst $83,750 $104,000 $130,250 $175,750 Data Scientist $100,000 $119,000 $142,750 $168,000 Datenbank Entwickler $97,750 $104,000 $130,250 $175,750 Help-/Support-Desk Techniker $32,000 (Tier 1); $38,000 (Tier 2); $48,500 (Tier 3) $38,000 (Tier 1); $45,000 (Tier 2); $57,500 (Tier 3) $45,500 (Tier 1); $54,000 (Tier 2); $69,000 (Tier 3) $54,000 (Tier 1); $63,750 (Tier 2); $81,500 (Tier 3) Netzwerk Administrator $55,000 $62,500 $80,000 $104,750 Data Security Administrator $100,000 $117,500 $135,750 $168,750 System Administrator $64,500 $78,750 $95,750 $102,500

25. Perzentil: Einstiegslevel-Mitarbeiter oder jene in Branchen mit weniger Wettbewerb

50. Perzentil: „durchschnittliche Erfahrung“, ein Job mit „durchschnittlicher Komplexität“ oder bei Arbeit in einer Industrie mit nur mäßigem Wettbewerb

75. Perzentil: überdurchschnittliche Erfahrung, herausragende Fähigkeiten, Zertifizierungen, eine komplexere Position oder bei Arbeit in einer „stark wettbewerbsfähigen“ Industrie

95. Perzentil: bedeutende Erfahrung, Zertifizierungen, Spezialisierungen, hohes Fachwissen, Arbeit in einer strategischen und hochkomplexen Rolle oder in einer hart umkämpften Talentbranche.

Business Intelligence Analyst

Business Intelligence Analysten brauchen vor allem Erfahrung in den Bereichen der Datenbanktechnologie, Analyse und Reporting Tools. Unternehmen suchen in der Regel nach Kandidaten mit einem Bachelor-Abschluss in Informatik, Information Systems bzw. Engineering. Es sollte jemanden mit den richtigen Fähigkeiten eingestellt werden, um die datenbezogenen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens genau verstehen zu können und diese dann an die notwendigen Interessengruppen zu kommunizieren. Diese Position ist von steigender Wichtigkeit geprägt: Das Unternehmen muss sich auf ein effizientes Sammeln und Verstehen von Daten verlassen können.

Empfohlene Fähigkeiten und Erfahrungen:

Erfahrung mit Datenbankabfrage

Stored Procedure Writing

Online Analytical Processing (OLAP)

Data Cube Technologie

Starke schriftliche wie mündliche Fähigkeiten

Data Scientist

Während ein BI-Analyst benötigt wird, um Datenmuster aus einer geschäftlichen Perspektive heraus zu verstehen und zu kommunizieren, ist ein Data Scientist die Person, die beim Sammeln, Verarbeiten und Analysieren von Daten behilflich ist. Sie sollten in der Lage sein, ihre Erkenntnisse fundiert zu vermitteln und dem Unternehmen darauf basierende Empfehlungen zu geben.

Empfohlene Fähigkeiten und Erfahrungen:

Programmiersprachen (speziell Python oder Java)

Starke analytische Fähigkeiten

Starke mathematische Fähigkeiten

Einen Master-Abschluss oder Ph.D.

Datenbank Entwickler

Bei der Suche nach einem geeigneten Datenbank Entwickler sollten vor allem Kandidaten in die engere Auswahl kommen, die besondere analytische Fähigkeiten und ein Talent zur Problem-Lösung besitzen. Da sie für die Entwicklung und Verwaltung von Unternehmensdatenbanken verantwortlich sein werden, sollten das Unternehmen eine klare Vorstellung davon haben, nach welchen Fähigkeiten in dieser Position genau gesucht wird und welche Art von Entwickler am besten ihren Anforderungen entspricht.

Empfohlene Fähigkeiten und Erfahrungen:

Bachelor-Abschluss in Informatik oder Datenbank-Erfahrung

Erfahrung mit Unternehmensdatenbank-Programmen wie Microsoft SQL Server, Oracle oder IBM DB2

Zertifizierungen wie Microsoft Certified Database Administrator oder Oracle Database Administrator Certified Professional

Help-Desk- oder Support-Desk-Techniker

Für kundenorientierte Unternehmen ist der Helpdesk ein wichtiger Bestandteil eines effizienteren Geschäfts. Als erste Verteidigungslinie für Kundendienst und Fehlerbehebungen müssen Helpdesk-Mitarbeiter über die richtigen technischen Skills und Soft Skills verfügen. Robert Half Technology teilt die Rolle des Helpdesk-Technikers in drei Stufen auf, da die Jobbeschreibungen und Anforderungen je nach Unternehmen stark variieren können.

Empfohlene Fähigkeiten und Erfahrungen:

Typ 1 : Einstiegspositionen, die weniger als zwei Jahre Erfahrung erfordern, ein Associate’s Degree oder die Kursarbeit an einer technischen Schule

: Einstiegspositionen, die weniger als zwei Jahre Erfahrung erfordern, ein Associate’s Degree oder die Kursarbeit an einer technischen Schule Typ 2 : Positionen, die zwei bis vier Jahre Erfahrung benötigen, einen Zwei-Jahres- oder einen Bachelor-Abschluss und einschlägige Berufserfahrung

: Positionen, die zwei bis vier Jahre Erfahrung benötigen, einen Zwei-Jahres- oder einen Bachelor-Abschluss und einschlägige Berufserfahrung Typ 3: Vier oder mehr Jahre Erfahrung in einem Helpdesk, ein Bachelorabschluss in einem verwandten Bereich und professionelle Zertifizierungen.

Netzwerk Administrator

Netzwerk Administratoren sind für die Handhabung von LAN/WAN-Protokollen, Software und Hardware verantwortlich. Sie verbringen viel Zeit mit Fehlersuche und müssen in der Regel im Notfall oder bei Störungen in Bereitschaft sein. Was die jeweiligen Unternehmen in dieser Position suchen, hängt davon ab, wie umfangreich ihre Netzwerkanforderungen sind, doch es gibt auch Fähigkeiten und Zertifizierungen, die helfen können, die qualifiziertesten Mitarbeiter zu finden.

Empfohlene Fähigkeiten und Erfahrungen:

Fehlerbehebung und gute kommunikative Fähigkeiten

Analytische und diagnostische Fähigkeiten

Bereitschaftsdienst außerhalb der Geschäftszeiten

Ein Bachelor-Abschluss oder mehr als fünf Jahre Berufserfahrung

Professionelle Zertifizierungen

Data Security Administrator

Der Umgang mit großen Datenmengen erfordert ein hohes Maß an Sicherheit, um ein Unternehmen, seine Mitarbeiter, Kunden und Klienten gleichermaßen schützen zu können. Datensicherheitsadministratoren sind verantwortlich für die Definition der Netzwerksicherheitsanforderungen, die Gewährleistung aller aktuellen Sicherheitsmaßnahmen, die Überwachung unternehmensweiter Sicherheitspraktiken und die Implementierung von Sicherheitsstrategien.

Empfohlene Fähigkeiten und Erfahrungen:

Kritisches Denken und die Fähigkeit, komplexere Probleme zu lösen

Innovatives und proaktives Denken

Die Bereitschaft zur Weiterbildung

Fähigkeiten in den Bereichen Programmierung und Mathematik und allgemeine technische Skills

Ein Bachelor-Abschluss, relevante Zertifikate und Erfahrungen im Bereich Informatik

System Administrator

Wie bei den meisten Jobs in der IT-Branche sollte ein System Administrator ein Talent zur Problemlösung, Analyse und Kommunikation vorweisen können. Er braucht jedoch vor allem ein starkes technisches Verständnis der spezifischen Hardware und Software seines Unternehmens. Welche weiteren Fähigkeiten ein Unternehmen in seinem System Administrator sucht, hängt von den Diensten, der Hardware und der Software ab, die in der Firma verwendet werden.

Empfohlene Fähigkeiten und Erfahrungen:

Erfahrung mit Servern, Backup, Recovery und Installation sowie mit Patching und Upgrade von (System)Software

Erfahrungen in Troubleshooting und dem Lösen von Hardware-, Software– und Netzwerkproblemen

Ein Bachelor-Abschluss in Informatik, ein Associate Degree oder eine technische Ausbildung mit Zertifikat

Zertifizierungen wie der Micosoft Certified Systems Administrator (MCSA), der Microsoft Certified System Engineer (MCSE) oder der Sun Certified System Administrator (SCSA)

*Sarah K. White ist Senior Writer bei CIO.com