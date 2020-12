Die beste Hardware des Jahres 2020

In einem Jahr voller beeindruckender Hardware heben sich diese Produkte deutlich vom Rest ab. [...]

Was auch immer man sonst über 2020 sagen möchte, es war ein herausragendes Jahr für PC-Hardware. Für Enthusiasten hat AMD zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt die Leistungskrone der Desktop-CPUs von Intel übernommen. Sowohl Nvidia als auch AMD brachten rasend schnelle Grafikkarten der nächsten Generation auf den Markt. Für Mainstream-Anwender wurden Laptops schneller und billiger, ebenso wie Smartphones. In der Zwischenzeit erreichten schnelle SSDs endlich Mainstream-Preise, nachdem sie jahrelang für die meisten Käufer unerschwinglich waren.

Es ist eine Schande, dass so viele dieser Innovationen weiterhin schwer zu finden sind, da die Pandemie zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage an technischen Produkten führte. Die Suche nach einer Webcam war diesen Sommer die reinste Hölle (aber zumindest ist es inzwischen einfacher, eine Webcam zu finden).

Welches Gerät hat in einem Jahr voller Highlights die Nase vorn? Wir haben die Tech-Experten von PCWorld gebeten, uns ihre Lieblingshardware aus ihren jeweiligen Fachgebieten vorzustellen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Kurz und bündig…

Beste Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

(c) Brad Chacos/IDG

Sowohl AMD als auch Nvidia haben in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 neue Grafikkarten-Generationen mit Next-Gen-GPUs im Inneren auf den Markt gebracht. Sie sind durchweg gut … und durchweg schwer zu finden. Nur eine fühlt sich für das, was sie zu tun versucht, praktisch makellos an: Nvidias 420-Euro-GeForce RTX 3060 Ti.

Beste Grafikkarte 2020

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition

Die RTX 3060 Ti liefert eine fantastische 1440p- oder 1080p-Gaming-Performance mit hoher Bildwiederholrate, selbst wenn man den ganzen Augenschmaus auf 11 aufdreht. Der 8 GB große Onboard-Speicher ist perfekt für diese Auflösungen. Die Raytracing-Hardware der zweiten Generation macht es möglich, Spiele mit aktivierten Lichteffekten zu spielen, vor allem in Kombination mit Nvidias Killer-KI-Technologie DLSS 2.0. Wir haben mehrere Modelle getestet und sie sind alle beeindruckend. Eine fantastische Grafikkarte. -Brad Chacos

Bester Budget-Laptop: Lenovo Yoga C740

(c) Ben Patterson/IDG

Das Lenovo Yoga C740-15IML ist für die meisten Menschen erschwinglich (derzeit 869 Euro auf Lenovo.com) und eines der beeindruckendsten 2-in-1-Notebooks, die wir in seiner Preisklasse gesehen haben. Das schlanke, robuste Yoga C740 wiegt nur drei Pfund und ist vollgepackt mit raffinierten Funktionen. Es bietet jede Menge Produktivitätspotenzial und kann den ganzen Tag ohne Netzteil auskommen.

Bester Budget-Laptop 2020

Lenovo Yoga C740 14

Ein helles, Dolby-Vision-fähiges Display und Dolby-Atmos-Sound sorgen für viel Augen- und Ohrenschmaus. Ein physischer Kameraauslöser und ein Fingerabdruckleser sorgen für mehr Sicherheit. In unserem Test schreiben wir: „In einer Welt, in der High-End-Notebooks, die sich niemand leisten kann, die ganze Aufmerksamkeit bekommen, und Budget-Notebooks ein Eimer voller Kompromisse sein können, ist es schön, ein mittelpreisiges Notebook zu sehen, das so viel zu bieten hat.“ -Melissa Riofrio

Bester Gaming-Laptop für unterwegs: Asus ROG Zephyrus G14

Bester tragbarer Gaming-Laptop 2020Asus ROG Zephyrus G14 (c) Asus

Der Asus ROG Zephyrus G14 zeigt, wie viel Leistung in einen kleinen Laptop stecken kann. Wie klein? Mit seinem 14-Zoll-Bildschirm und einem Leergewicht von 1,5 Kilo bietet der ROG Zephyrus G14 acht Kerne des Ryzen 9 4900HS und eine Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q GPU zu einem erstaunlich günstigen Preis.

Sein einziger eklatanter Fehler war, dass er zu einer Zeit entwickelt wurde, als die Leute noch keinen Zoom brauchten – Asus hat die Webcam weggelassen. Ups! -Gordon Mah Ung

Bester Datenspeicher: SK Hynix SSDs

SK Hynix stellt schon seit Jahren SSDs her, und jetzt hat das Unternehmen seinen eigenen Namen auf eine Produktlinie gesetzt (c) Hynix

Die SK Hynix Gold S31 (derzeit 106 Euro auf Amazon) kam technisch gesehen Ende 2019 auf den Markt, aber die Gold P31 NVMe-Festplatte (derzeit 118 Euro auf Amazon) kam dieses Jahr auf den Markt. Die Mischung aus erstaunlicher Leistung und lächerlichem Preis hat die Laufwerke sofort an die Spitze unserer besten SSD-Listen katapultiert und Festplatten wie die Samsung 860 Evo verdrängt, die zuvor jahrelang dominiert hatten. Sie sind nie die absolut schnellste Option, aber sie sind beeindruckend nah dran und viel günstiger als die SSDs, die in unseren Leistungstabellen mitspielen. -Brad Chacos

Bestes günstiges Android-Telefon: Pixel 4a 5G

(c) Michael Simon/IDG

Bestes Budget-Handy 2020

Google Pixel 4a 5G

Es ist an dieser Stelle fast unfair, aber solange Google weiterhin Pixel-„a“-Telefone herstellt, sind sie die besten Budget-Telefone, die man kaufen kann. Dieses Jahr gibt es zwei Modelle – das Pixel 4a für 340 Euro und das Pixel 4a 5G für 507 Euro – aber der Unterschied ist mehr als nur das 5G-Modem. Sie erhalten einen größeren Bildschirm, eine zusätzliche Ultrawide-Kamera und einen schnelleren Prozessor mit dem 4a 5G – und für 160 Euro mehr ist es ein klares Upgrade. Wie das 3a der vorherigen Generation hat das 4a 5G eine Plastikrückseite und kann nicht kabellos aufgeladen werden. Auf der anderen Seite bietet es eine immer seltener werdende Kopfhörerbuchse, drei Jahre Android-Updates und ein exzellentes Design, das so gut aussieht, wie es sich anfühlt. Und das alles für weniger als 100 Euro mehr im Vergleich zum 479 Euro teuren iPhone SE. -Michael Simon

Bestes Android-Handy insgesamt: Samsung Galaxy S20

(c) Samsung

Wenn Sie 1.200 Euro für ein Flaggschiff-Handy ausgeben wollen, verkauft Samsung Ihnen gerne das Galaxy S20 Ultra, aber für den Rest von uns ist das Galaxy S20 mehr als genug Telefon für „nur“ 1.000 Euro. Es bietet ein handliches 6,2-Zoll-Display auf der Vorderseite und eine exzellente Dreifach-Kamera auf der Rückseite (12-MP-Weitwinkelobjektiv, 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und 64-MP-Teleobjektiv mit 30-fachem Space-Zoom) – zusammen mit einem fantastischen Design, einem schnellen Prozessor und viel Speicherplatz.

Aber was das Galaxy S20 noch besser macht als harte Konkurrenten wie das OnePlus 8 Pro, ist Samsungs Engagement für Android-Updates. Samsung verspricht drei „Generationen“ von Updates für alle seine Flaggschiff-Handys: OneUI 3 jetzt, OneUI 4 im Jahr 2022 und OneUI 5 im Jahr 2023, bevor Sie es tauschen müssen. Kein anderes Android-Telefon diesseits des Pixels kann dasselbe von sich behaupten. -Michael Simon

Beste Gaming-Innovation: Nvidia DLSS 2.0

Diese Abbildung zeigt, wie DLSS 2.0 die visuelle Wiedergabetreue verbessert und gleichzeitig die Frameraten erhöht (c) Nvidia

Dieses Jahr war ein Jahr voller bedeutender Gaming-Innovationen. AMDs Smart Access Memory sorgt für einen Geschwindigkeitsschub bei modernen Radeon-Grafikkarten in Kombination mit modernen Ryzen-Prozessoren. AMD SmartShift und der konkurrierende Dynamic Boost von Nvidia helfen der CPU und der GPU in Gaming-Laptops, sich die Leistung zu teilen, damit Sie mehr Leistung dort bekommen, wo sie gebraucht wird, wenn sie gebraucht wird. Aber Nvidias KI-infundiertes DLSS 2.0 ist eine enorme Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Implementierung und ein echter Game-Changer bei Titeln, die es unterstützen (derzeit etwa 30).

DLSS 2.0 ist schwarze Magie… Es kann buchstäblich den Unterschied ausmachen, ob ray-traced Spiele gut laufen oder mit 15 Frames pro Sekunde in besonders intensiven Spielen wie Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Control und Watch Dogs Legion laufen. Es kann in kompatiblen Spielen selbst bei deaktiviertem Raytracing für massive Framerate-Boosts sorgen. Spiele wie Death Stranding und F1 2020 begannen, DLSS 2.0 hinzuzufügen, obwohl sie Raytracing nicht unterstützen, nur für diesen zusätzlichen Leistungsschub.

Ich hoffe, dass wir 2020 viel mehr Unterstützung für DLSS 2.0 sehen werden. Es ist erwähnenswert, dass die Radeon Grafikkarten derzeit keine Antwort darauf haben. AMDs mysteriöse „FidelityFX Super Resolution“-Alternative wird voraussichtlich irgendwann im Jahr 2021 enthüllt werden, aber im Moment ist DLSS 2.0 der entscheidende Vorteil für GeForce-Grafikkarten. -Brad Chacos

Beste Thin-and-Light-Laptop-CPU: Intel 11. Generation Tiger Lake

(c) Intel

Normalerweise würden wir eine Laptop-CPU zum Sieger küren und wären damit fertig, aber moderne Laptops sind so vielfältig in ihrer Verwendung und Größe, dass es einfach falsch wäre, das jetzt zu tun.

Die beste Thin-and-Light-Laptop-CPU ist derzeit Intels 11. Generation der Tiger Lake-CPUs, mit dem Core i7-1185G7 an der Spitze. Obwohl er nicht ganz die Multi-Core-Leistung von AMDs ebenso beeindruckenden Ryzen-4000-Chips bietet, denken wir, dass die Aufgaben, die die meisten Leute auf solchen Laptops ausführen, die exzellente Leistung des 11th-Gen-Chips bei Single-Thread- und Light-Thread-Aufgaben begünstigen. -Gordon Mah Ung

Beste Hochleistungs-Laptop-CPU: AMD Ryzen 4000

(c) AMD

Das Jahr begann mit einem Paukenschlag: AMDs Ryzen-4000-„Renoir“-Chips schlugen alle Hochleistungs-CPUs von Intel in Grund und Boden. Die geheime Rezeptur ist der 7nm-Fertigungsprozess von Ryzen 4000, der es den Herstellern ermöglichte, 8-Core-Ryzen-CPUs in dünnere, leichtere Laptops zu integrieren, die niemals die größeren 14nm-Chips von Intel hätten aufnehmen können. -Gordon Mah Ung

Beste Desktop-CPU: AMD Ryzen 5000

(c) Gordon Mah Ung

AMDs spektakuläre Ryzen-5000-Serie ist zweifelsohne die beste Desktop-CPU, die wir bisher gesehen haben. Der aktualisierte Ryzen hat einfach alles, von phänomenaler Single-Core-Leistung bis hin zu fantastischer Multi-Core-Leistung. Ja, der Preis ist auch gestiegen, aber wenn man der Beste ist, kann man das auch erwarten. -Gordon Mah Ung