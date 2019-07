Die besten Android-Security-Apps 2019

Es gibt eine Menge unterschiedlicher Antivirusprogramme für Android. Hier erfahren Sie, wie die besten elf in Bezug auf Schutz, Benutzerfreundlichkeit und Funktionen abschneiden. [...]

Nachfolgend finden Sie die 11 besten Antivirenprogramme der Business-Klasse für Android, wie AV-TEST im Mai 2019 in seinen Bewertungen von insgesamt 20 Android Security Apps feststellte. (Das AV-TEST-Institut ist ein in Deutschland ansässiger unabhängiger Dienstleister für IT-Sicherheits- und Antivirenforschung.)

AV-TEST bewertet jedes Tool nach drei grundlegenden Kriterien: Schutz (maximal sechs Punkte), Benutzerfreundlichkeit (maximal sechs Punkte) und Funktionen (maximal ein Punkt). Die hier aufgeführten Produkte erreichten mindestens 12,5 Punkte von 13 möglichen Punkten. Acht der 11 unten aufgeführten Android Antivirenprogramme erhielten einen perfekten Schutz und eine Benutzerfreundlichkeit von 6,0:

Avast Mobile Security

AVG AntiVirus Free

Bitdefender Mobile Security

Kaspersky Internet Security

McAfee Mobile Security

Norton Mobile Security

Sophos Mobile Security

Trend Micro Mobile Security

(Die Apps werden im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge besprochen)

Die durchschnittliche Echtzeit-Malware-Erkennungsrate für alle getesteten Anwendungen lag bei 98,3%. Für die Echtzeit-Erkennung von Android-Malware, die erst in den letzten vier Wochen entdeckt wurde, lag die durchschnittliche Rate bei 98,4%.

Wie Sie diese Antivirustestergebnisse nutzen können

Beachten Sie, dass diese Tests in einer reinen Laborumgebung durchgeführt wurden. Verschiedene Unternehmenssysteme mit unterschiedlichen Gefahrenmodellen werden für jedes der unten aufgeführten Produkte unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Mit anderen Worten, erwarten Sie nicht, dass eine 100%ige Erkennungsrate im Labor bedeutet, dass ein Produkt alle Virenbedrohungen in Ihrem Netzwerk aufspüren wird. Ein Grund dafür ist, dass es Tage dauern kann, bis eine neu eingereichte Malwareprobe in die Datenbank eines Antivirenprodukts aufgenommen wird.

Die AV-TEST-Ergebnisse zeigen, welche Android-Antivirenprodukte in den Grundlagen der Malware-Erkennung stets die besten sind und dabei nzr einen minimalen Einfluss auf die Systemleistung haben. Das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie beurteilen, welche Produkte am besten für Ihre Betriebsumgebung geeignet sind.

1. AhnLab V3 Mobile Security 3.1

AhnLab V3 Mobile Security erzielte perfekte Erkennungsergebnisse sowohl bei der Erkennung von Malware als auch bei der Erkennung von kürzlich entdeckter Malware. Eine einzige falsche Warnung bei der Installation oder Verwendung legitimer Software aus App-Stores von Drittanbietern kostet sie jedoch einen halben Punkt an Benutzerfreundlichkeit. Es hat einen guten Funktionsumfang, einschließlich Anti-Diebstahl, Anrufblockierung, sicheres Surfen und Anti-Diebstahl-Funktionen. Es fehlt an Optionen für die Kindersicherung, zum Backup und der Verschlüsselung personenbezogener Daten.

2. Avast Mobile Security 6.19

Avast Mobile Security 6.19 beherrschte die Malware-Erkennung auf Android in Echtzeit zu 100%. Es wurden auch 100% der neuesten Android-Malware gefunden, die erst in den letzten vier Wochen entdeckt wurde. Die App beeinträchtigt die Akkulaufzeit nicht negativ und führt auch nicht dazu, dass das Gerät bei normalem Gebrauch langsamer wird. Es wurden keine falschen Warnungen während der Installation und bei Drittanbieter-Applikationen registriert.

Die Funktionen für sicheres Surfen von Mobile Security schützen vor Phishing-Angriffen und schädlichen Websites, und es bietet eine Diebstahlsicherung wie z.B. die Möglichkeit zur Remote-Löschung. Die App verfügt außerdem über einen Anrufblocker. Weitere Funktionen, die von AV-TEST nicht bewertet wurden, sind ein App-Lock, ein Datenschutz-Berater und eine Funktion zur Wi-Fi-Sicherheit.

3. AVG AntiVirus Free 6.19

AVG AntiVirus Free 6.19 hatte perfekte Erkennungsraten bei der Echtzeit-Erkennung sowie der kürzlich entdeckten Malware. Es gab keine falschen Warnungen. Die App verfügt über eine Reihe von Funktionen wie der Diebstahlsicherung, der Remote-Löschung, der Anrufblockierung, dem sicheren Surfen, der Sicherung persönlicher Daten, dem App-Lock, der Wi-Fi-Sicherheit und dem Datenschutzberater. Es fehlt jedoch an Nachrichtenfilterung, Kindersicherung und sicherer Verschlüsselung.

4. Bitdefender Mobile Security Version 3.3

Die Android-Malware-Erkennung von Bitdefender Mobile Security in Echtzeit liegt bei 100%, und es wurden auch die neusten Android-Bedrohungen zu 100% entdeckt, die erst in den letzten vier Wochen entdeckt wurden. Für die Benutzerfreundlichkeit erhält die App die volle Punktzahl, weil sie weder die Akkulaufzeit noch die Gerätegeschwindigkeit negativ beeinträchtigt. AV-TEST fand keine falschen Warnungen bei der Installation/Nutzung von legitimen Apps aus dem Google Play Store oder bei der Installation und Nutzung von Apps aus Drittanbieter-Shops.

Im Gegensatz zu einigen anderen Android-Anwendungen zum Schutz vor Malware bietet Bitdefender’s Mobile Security Anti-Diebstahl-Funktionen, einschließlich Remote-Sperre, Remote-Löschung und Lokalisierung, sowie sicheres Surfen und einen Phishing-Schutz. Wie viele andere Android-Sicherheitstools verfügt sie nicht über eine Nachrichtenfilterung oder Anrufblockierung und unterstützt nicht alle Arten der Verschlüsselung. Weitere nicht bewertete Funktionen sind App Lock und ein Datenschutzberater.

5. Eset Endpoint Security 2.6

Eset Endpoint Security erzielte nahezu perfekte Ergebnisse sowohl in den Kategorien der Malware-Erkennung als auch bei der Benutzerfreundlichkeit und Leistung. Es verfügt über eine Reihe von Funktionen wie Diebstahlsicherung, Anrufblockierung, Nachrichtenfilterung und sicheres Surfen. Es gibt allerdings keine persönliche Sicherung oder Verschlüsselung.

6. G Data Internet Security 26.5

G Datas Internet Security verfügt über mehr Funktionen als viele andere erstklassige Mitbewerber. AV-TEST vergab eine hohe Wertung für die Remote-Sperre, das Remote-Löschen und Lokalisieren, die Anrufsperre, die Nachrichtenfilterung, das sichere Surfen und die Kindersicherung. Die einzige x-Kennzeichnung, die die App erhielt, kam daher, dass es nicht möglich ist, personenbezogene Daten auf einer SD-Karte oder in einem Cloud-Speicher zu speichern und, dass sie keine Art der Verschlüsselung unterstützt.

Die Echtzeit-Erkennungsrate für Android-Malware bei Internet Security betrug 100%, und es wurden auch die Bedrohungen zu 100% erkannt, die erst in den letzten vier Wochen entdeckt wurden. Die ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit ergab sich daraus, dass weder die Akkulaufzeit noch die Leistung des Geräts negativ beeinflusst, oder zu viel Traffic erzeugt wurde. Die App gab bei der Installation und Nutzung legitimer Apps aus App-Stores von Drittanbietern keine falschen Warnungen aus. Allerdings gab sie eine für Apps von Google Play.

7. Kaspersky Lab Internet Security Version 11.20

Der Android-Malware-Scanner von Kaspersky Lab fing die neueste Android-Malware in 99,9% der Fälle in Echtzeit ein und erkannte die neuesten Bedrohungen, die im vorherigen Monat entdeckt wurden, zu 100%. Der perfekte Wert in der Benutzerfreundlichkeit der App resultiert daraus, dass die Akkulaufzeit nicht beeinträchtigt, die Leistung nicht verlangsamt oder zu viel Traffic erzeugt wird. Der Funktionsumfang ist umfangreicher als bei den meisten anderen, mit Remote-Sperrung, -Löschung und -Lokalisierung, Anrufblockierung, Nachrichtenfilterung und sicherem Surfen/Anti-Phishing-Schutz. Weitere nicht getestete Funktionen sind der Schutz der Privatsphäre und der Schutz vor Phishing für Texte.

8. McAfee Mobile Security Version 5.2 für Mobile Security

Der McAfee Mobile Security Android-Malware-Scanner erkannte Fehlfunktionen zu 100% in Echtzeit und fing auch Malware zu 100% ein, die erst in den letzten vier Wochen entdeckt wurde. Die Benutzerfreundlichkeit war herausragend. Der Funktionsumfang der App ist umfangreich, darunter eine Reihe von Anti-Diebstahl-Tools, Anrufblockierung, sicheres Surfen und Phishing-Schutz, Kindersicherung und die Möglichkeit, persönliche Daten auf einer SD-Karte oder in der Cloud zu speichern. Mobile Security unterstützt jedoch nicht alle Arten der Verschlüsselung. Weitere nicht getestete Funktionen sind der Batterieoptimierer, der Datenschutz-Check und die App-Lock-Funktion.

9. Sophos Mobile Security 9.0

Sophos Mobile Security erkannte neue Malware in 99,9% der Fälle in Echtzeit und die innerhalb der letzten vier Wochen entdeckte Malware zu 100%. Die perfekte Benutzerfreundlichkeit wird dadurch erreicht, dass die Akkulaufzeit oder Leistung des Geräts nicht beeinträchtigt oder zu viel Traffic erzeugt wird. Die App umfasst eine Anti-Diebstahl-Funktion, Anrufsperre, Nachrichtenfilterung und sicheres Surfen sowie einen Datenschutzberater, Sicherheitsberater, App-Schutz und einen Authentifikator.

10. Symantec Norton Mobile Security 4.5

Symantec Norton Mobile Security hat 100% aller Android-Malware, einschließlich der kürzlich und innerhalb von vier Wochen entdeckten Malware, ohne falsche Warnungen erfasst. Es verfügt über eine Reihe von benutzerfreundlichen Funktionen, einschließlich sicherem Surfen, Sicherung persönlicher Daten, Anti-Diebstahl und Anrufsperre. Zu den nicht überprüften Funktionen gehört ein App-Berater.

11. Trend Micro Mobile Security 10.3

Die Mobile Security von Trend Micro erfüllt die meisten der gewünschten Funktionen: Diebstahlsicherung, Anrufsperre, Textnachrichtenfilterung, sicheres Surfen und Schutz vor Phishing sowie Kindersicherung. Außerdem gibt es einen Datenschutz-Scanner, Messenger-Schutz und Netzwerkschutz. Sie können personenbezogene Daten auf einer SD-Karte oder einem Cloud-Speicher sichern, und jede Art von Verschlüsselung wird unterstützt. Die App erreichte eine 100%ige Erkennungsrate für neue Malware in Echtzeit sowie für in den letzten vier Wochen entdeckte Bedrohungen. Die Benutzerfreundlichkeit war ebenfalls ausgezeichnet, da die Akkulaufzeit und -leistung nicht beeinträchtigt und keine falschen Warnungen ausgegeben wurden.

Der Stand der Android-Sicherheit

Untersuchungen des AV-TEST-Instituts zeigen, dass die Anzahl der gesammelten Android-Malware-Proben von Jahr zu Jahr stark zunimmt. Im Jahr 2014 waren es mehr als 326 Millionen. Im nächsten Jahr erreichte die Zahl der Malware mehr als 470 Millionen. Im Jahr 2016 verzeichnete AV-TEST fast 597,5 Millionen Proben – fast doppelt so viel wie zwei Jahre zuvor. Und 2018 sind es 838,14 Millionen.

AV-TEST-Daten zeigen starkes Wachstum von Android-Malware (c) AV-TEST Institut

Bis 2019 wird mobile Malware etwa 33 Prozent aller in Standardtests gemeldeten Malware ausmachen, gegenüber den heute 7,5 Prozent, so Gartner im August 2017 in seinem „Market Guide for Mobile Threat Defense Solutions“. Obwohl iOS-Geräte nicht immun gegen Malware sind, „kommt die Bedrohung durch mobile Malware in erster Linie von Android“, erklärt Dionisio Zumerle, Forschungsleiter bei Gartner. Die Bedrohung sollte allen Unternehmen mit Android-Nutzern ein Anliegen sein – insbesondere solchen mit großen Flaggschiff-Geräten von Android oder in Hochsicherheitsbereichen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Verwaltung.

Android-Malware wird immer heimtückischer und komplexer. So wurde beispielsweise im Oktober 2018 festgestellt, dass Malware-Autoren Mobile-Banking-Trojaner in den Google Play-Shop eingeschleust hatten, die sich als Geräte-Booster und -Reiniger, Batteriemanager und Horoskop-Apps ausgaben. „Diese ferngesteuerten Trojaner sind in der Lage, mit maßgeschneiderten Phishing-Formularen alle auf dem Gerät des Opfers gefundenen Apps dynamisch anzugreifen“, so der We Live Security Blog der IT-Sicherheitsfirma ESET. „Abgesehen davon können sie Textnachrichten abfangen und umleiten, um die SMS-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen, Anrufprotokolle abfangen und andere Anwendungen auf dem infizierten Gerät herunterladen und installieren.“

Die guten Nachrichten? „Die Android-Sicherheit verbessert sich, und die Vielfalt der für die Plattform verfügbaren Sicherheitsanwendungen ist stark“, so Nick FitzGerald, Senior Research Fellow bei ESET. „Das bedeutet, dass es mehr als eine Reihe von Hürden gibt, die die bösen Jungs nehmen müssen, um eine sehr erfolgreiche Malware-Kampagne zu starten.“

*James A. Martin ist ein erfahrener Tech-Journalist und Blogger mit Sitz in San Francisco und Gewinner des ASBPE National Gold Award 2014 für seinen Living the Tech Life Blog auf CIO.com. James ist auch ein Content-Marketing-Berater.