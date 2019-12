Finden Sie heraus, wer in den letzten 10 Jahren den größten Einfluss auf den so wichtigen Smartphone-Markt genommen hat. Wir präsentieren Ihnen die besten Handy-Marken des Jahrzehnts. [...]

Wenige Tage vor dem Jahreswechsel 2020 werfen wir einen Blick zurück auf das letzte Jahrzehnt und stellen einige der wichtigsten Innovationen und Erfolge vor. Hier in den Tech Advisor Towers haben wir unsere vier Top-Handy-Marken ausgesucht.

Wir stellen keine Rangliste der Marken auf, da sie alle aus unterschiedlichen Gründen eine Erwähnung verdienen.

Apple

Auch wenn Sie kein iPhone-Nutzer oder Fan sind, lässt sich der Erfolg und der Einfluss, den Apple in den letzten 10 Jahren auf den Smartphone-Markt hatte, nicht leugnen. Die Firma hat in dieser Zeit insgesamt 21 verschiedene Modelle herausgebracht, wenn wir die Plus- und Max-Größen mitzählen.

Nicht alle von ihnen waren atemberaubende Meisterwerke (und das meinen wir nicht nur im Sinne des Designs), doch sogar diese haben sich dank der Attraktivität von Apple und seiner treuen Anhänger unglaublich gut verkauft.

Die iPhones der letzten Jahre waren im Vergleich zur Konkurrenz nicht besonders stark und die meisten ‚S‘-Modelle waren ein echtes Snooze-Fest. Trotzdem hat Apple in der Branche immer noch Trends gesetzt, darunter die berüchtigte „Einkerbung“ des Bildschirms und die Beseitigung des Kopfhöreranschlusses – vermutlich, um mehr AirPods zu verkaufen, statt sich einfach nur „mutig“ zu fühlen.

Wir sind der Meinung, dass Apple in der ersten Hälfte des Jahrzehnts vor allem mit dem iPhone 4 bis 5S brillieren konnte, das manche Leute auch heute noch benutzen. Diese Modelle haben die Entwicklung der Smartphone-Welt in Bezug auf Design, Qualität und Funktionen wirklich vorangetrieben.

Samsung

Okay, Samsung hat vielleicht nicht das perfekte Jahrzehnt hinter sich, aber wenn wir die Katastrophe mit dem Galaxy Note 7 – auch bekannt als „das explodierende Telefon“, das bei den Fluggesellschaften verboten ist – vergessen, dann hat der koreanische Riese immer wieder einige der besten Handys produziert und die Android-Riege angeführt.

Die Strategie, mit den S- und Note-Linien unterschiedliche Geschmäcker zu bedienen, hat perfekt funktioniert. Die Galaxy S-Reihe wurde von Anfang an sehr gut angenommen und bietet erstaunlich luxuriöses Design und erstklassige Funktionen. Mittlerweile ist die Note-Serie mit ihrem riesigen Bildschirm und dem S-Pen-Stylus – eine Kombination, die viele andere inzwischen nachgeahmt haben – zu einer echten Ikone geworden.

Sie machen zwar nicht immer auf die gleiche Weise Schlagzeilen und haben immer noch eine starke Konkurrenz, aber Samsung hat auch viele andere erschwingliche Smartphones produziert. Vielleicht mit der Schneeball-Methode, aber viele davon waren ausgezeichnete Optionen mit Vorzeige-Features, die bis zu den Galaxy A-Modellen hinunter tröpfeln.

Xiaomi

Diese chinesische Marke, mit deren Aussprache Sie sich vielleicht noch schwer tun, verdient einen Platz auf dieser Liste für das, was sie in so kurzer Zeit geschafft hat. Erst Mitte des Jahres 2011 hat das Unternehmen sein erstes Gerät auf den Markt gebracht und galt eine Zeit lang als Nachahmer und somit als nicht vertrauenswürdig.

Schauen Sie sich die letzten Jahre an, dann hat Xiaomi mittlerweile einige nahezu fehlerfreie Geräte herausgebracht, auch wenn es zu viele Veröffentlichungen gab, um mithalten zu können. Ja, sie erscheinen zu verrückten Preisen, aber es sind wirklich hochwertige Produkte. Nehmen Sie zum Beispiel das Mi 9, das ein Flaggschiff unter den Handys zu einem mittleren Preis darstellt.

Xiaomi ist nicht länger eine Nachahmerfirma, sondern hat einige Neuheiten produziert, darunter das 108Mp-Kamerahandy im Mi Note 10 und die All-Screen Mi Mix-Serie.

OnePlus

Diese Liste sollte ursprünglich aus drei Marken bestehen, aber wir können OnePlus aufgrund seiner unglaublichen Geschichte einfach nicht auslassen. Die chinesische Firma gibt es erst seit 2013, aber sie hat einen enormen Eindruck hinterlassen, obwohl sie noch weit von ihrem 10. Geburtstag entfernt ist. 2014 brachte sie ihr erstes Gerät mit dem inzwischen kultigen Slogan ‚Flagship Killer‘ auf den Markt.

Ursprünglich war das OnePlus One das am schwersten zu kaufende Smartphone der Welt. Die Firma entschied sich für ein Einladungssystem, um ein Handy kaufen zu können, damit das junge Unternehmen die Nachfrage gegen die Produktion kontrollieren konnte. Das System hatte seine Probleme, aber es hat sicherlich eine ordentliche Menge an Hype und Begehrlichkeit erzeugt.

Die Firma hat das System für das OnePlus 3 (angekündigt durch den Start einer Virtual Reality) fallen gelassen und seitdem hat sie es mit so ziemlich jedem neuen Handy einen Volltreffer gelandet, einschließlich der Kooperation mit McLaren.

Im Wesentlichen hat OnePlus Google in seinem eigenen Spiel geschlagen, indem es Qualitätsgeräte zu unverschämten Preisen mit einem fast serienmäßigen Android-Interface anbietet. So erfolgreich, dass im Laufe der Jahre viele OnePlus-Geräte die täglichen Begleiter der Tech Advisor-Mitarbeiter waren.

