Die besten System-Tools für Android

Fabrikneue Smartphones haben oft enttäuschend wenige Funktionen an Bord. Mit kostenlosen Apps können Sie ergänzen, was fehlt. Wir stellen Ihnen einige empfehlenswerte System-Tools vor. [...]

Im Vergleich mit iOS haben Android–Nutzer zwar mehr Freiheiten, die Funktionen fabrikneuer Geräte sind dennoch arg beschnitten. Einbetonierte Hersteller-Apps, dürftiges Datei-Management, praktisch keine Funktionen zur Systemoptimierung oder für das Erstellen von Backups enttäuschen hier nicht nur ambitionierte Nutzer.

Wir stellen Ihnen essentielle System–Tools vor, mit denen Sie das magere Funktionsspektrum stattlich erweitern. Dazu gehören Speed-Booster, System-Cleaner, Backup-Tools und jede Menge virtuelle Werkzeugkisten. Das Beste: Alle Apps funktionieren auch ohne Root und sind kostenlos.

SMART KIT 360

Gratis Werkzeugkasten fürs Android–Gerät: Diese App hat haufenweise praxistaugliche Tools an Bord.

Das Smart Kit 360 ist ein Universalwerkzeug zum Nulltarif: Die bunte aber sehr umfangreiche Funktionssammlung macht mit einer langen Liste an Tools und Funktionen gleich mehrere Konkurrenz-Apps überflüssig. Mit einem Schalldruck-Sensor, integriertem Kompass, Mehrsprachen-Übersetzer und Herzfrequenz-Messung via Geräte-Kamera fängt die lange Funktionsliste dabei erst an. Auch mit Cleaner-Funktionen, Wörterbüchern, einem Timer für sportliche Workouts, Winkelmessung, Kartenfunktionen und sogar mit einem Metronom ist das Android-Multitalent ausgestattet. Mit Hilfe des GPS-Sensors berechnen Sie Ihre aktuelle Höhe über dem Meeresspiegel, QR- und Barcodes kann die App per Gerätekamera lesen und via Tonhöhen-Tuner lassen sich sogar manche Instrumente stimmen. Auch eine Aufgabenliste sowie eine Taschenlampe sind an Bord, ein Abakus ist zu finden und ein „Vibrometer“ nimmt Erschütterungen war.

Aufgeräumte Werkzeugkiste

In der übersichtlichen Benutzeroberfläche lassen sich Funktionen dank intuitiver Symbole auf einen Blick unterscheiden. So müssen Sie nicht erst lange nach der Taschenlampe suchen, wenn Sie gerade durch die Finsternis stolpern. Auch eine geschickte Farbwahl gibt der App Struktur und sogar Klingeltöne lassen sich zurechtschneiden. Kleines Manko: Die deutsche Übersetzung ist aktuell noch etwas holprig.

Fazit zum Test der Android–App Smart Kit 360

Mit außergewöhnlich vielen Funktionen und einfacher Bedienung verdient dieser virtuelle Werkzeugkoffer einen Platz auf jedem Android–Gerät.

Deutschsprachig, kostenlos

TELEFON TEST – (PHONE CHECK)

Dieser System-Checker liest den Gerätestatus aus, führt diverse Funktionstests durch und meldet verfügbare Ressourcen.

Mit Telefon Test – (Phone check) werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen von Smartphones und Tablets, dafür bietet die App gleich mehrere Kernfunktionen. Per Geräteauslastung prüfen Sie die Verfügbarkeit von Systemressourcen wie freiem RAM, die interne und externe Speicherbelegung, Gesundheit sowie Restladung des Akkus und die Verbindungsqualität im mobilen und lokalen Netz. Auch Geräteinfos lassen sich hier großzügig auslesen: Neben Model, Marke und der individuellen Seriennummer findet sich da auch der aktuelle Sicherheitspatch, die Betriebszeit seit dem letzten Systemstart sowie Android-, Java- und Kernel-Versionen. Verfügbare Rechenkerne werden mitsamt Prozessortyp und Hersteller gelistet, die GPU kann identifiziert werden und die Verbindung zu Funkmasten und Netzwerkzellen sowie NFC-, Bluetooth-, und Wi-Fi-Verbindungen lassen sich detailliert aufschlüsseln.

Inklusive Funktionstests

Neben langen Listen und jeder Menge System-Infos bietet das Tool auch Funktions-Prüfungen für allerlei Geräte-Komponenten. So lassen sich Sensoren, der GPS Standortdienst, das Display und die Touch-Screen-Funktion sowie die Kamera und sogar die physische Unversehrtheit des Gerätes überprüfen.

Fazit zum Test der Android–App Telefon Test – (Phone check)

Ein umfangreicher Geräte-Tester mit vielen Infos zu Komponenten, Software-Versionen und starkem Funktions-Checker.

Deutschsprachig, kostenlos

NETWORK MONITOR MINI

Kleines Tool mit großem Nutzen: Mit dieser App erfassen Sie Up- und Download-Raten auf dem Android–Gerät in Echtzeit.

Beim Network Monitor Mini erfahren Sie auf einen Blick, wie leidenschaftlich Ihr Android–Gerät gerade im Hintergrund mit dem Internet kommuniziert. In einer beliebigen Bildschirmecke werden hier nach der Installation dauerhaft die aktuellen Upload- und Download-Raten angezeigt, bei der kostenlosen Version aktualisiert die Anzeige dabei im Sekundentakt. Die Größe der Anzeige, Präfixe, Farbe und auch die Transparenz dürfen Sie dabei selbst festlegen. Praktisch: Wenn die Darstellung etwa aufgrund der Textgröße auf dem Homescreen Funktionen überlagert, können Sie die Anzeige in den Einstellungen via „Touch Through“ einfach eine Ebene tiefer legen – so lassen sich alle Verknüpfungen oder Buttons wieder problemlos erreichen. Eine Premium-Version steht aktuell für 1,29 € im Play Store. Damit steht die Anzeige auch in der Statusleiste zur Verfügung, das automatische Ausblenden wird unter bestimmten Bedingungen unterstützt und die Vorsätze der Einheiten können vom Nutzer variiert werden.

Mit 60-Minuten-Diagramm

Verbindungsdaten können Sie sich mit dieser App auch übersichtlich als Zeit-Diagramm in der Statusleiste anzeigen lassen. Für die vergangenen 60 Minuten lesen Sie damit die Netzwerkauslastung auf einen Blick aus. Auch die aktuell gehaltenen Verbindungen des Android–Gerätes werden hier aufgezählt.

Fazit zum Test der Android–App Network Monitor Mini

Ein leichtgewichtiges Netzwerk-Tool, das auch in der Gratis-Version schnell überzeugt: Upload- und Download-Raten haben Sie damit jederzeit im Blick.

Englischsprachig, kostenlos

MEIN GERÄT

Dieser System-Checker benennt Spezifikationen fast aller auch nur ansatzweise relevanter Bauteile und Sensoren in Android–Geräten.

Wer ganz genau wissen will, was sich hinter dem Display seines Android–Gerätes verbirgt, der greift zu Mein Gerät . Das System-Tool benennt Bauteile und Spezifikationen besonders umfangreich, eine derartige Liebe zum Detail ist bei kaum einer zweiten App zu finden. Vom Gerätehersteller über das Modell, die Seriennummer, die verbaute Hardware oder den Bootloader listet die App zahlreiche Gerätedetails. Auch das Betriebssystem wird von der Versionsnummer über das Ausgabedatum bis hin zum API-Level umfangreich abgeklopft. Ähnlich detailliert geht die App auch mit der Batterie (Spannung, Typ, Gesundheit), dem Speicher (Auslastung, Größe, Lagerdetails) und der Netzwerkverbindung (IP-/MAC-Adresse, SSID, Typ, Status) um. Auch die Kamera können Sie mit dem Tool auslesen und Gerätefunktionen lassen sich einer pauschalen Prüfung unterwerfen.

Beispiellose Transparenz

Diese App macht Smartphones und Tablets so transparent wie eine Glasscheibe. Hier finden Sie detaillierte Angaben zu relevanten Bauteilen, Einstellungen und Messwerten. Alle Einträge und Messungen kommen mit einer knappen Erläuterung daher: Was sich hinter Kürzeln wie „CDMA“, „SSID“ oder dem „Fingerprint“ des Betriebssystems verbirgt, verrät die App so auf Knopfdruck. Leider gibt es bislang keine deutsche Übersetzung.

Fazit zum Test der Android–App Mein Gerät

Ein flottes und besonders umfangreiches Analysetool mit dem Sie Hardware– und Software-Details auf Android–Geräten auslesen können.

Englischsprachig, kostenlos

INTELLIGENT APP MANAGER

Mit diesem Tool kommt ein leistungsstarker App–Manager aufs Android–Gerät: Das Tool bietet stattliche Funkionen, die viele Nutzer von Haus aus vermissen.

Mit Management und Analyse-Funktionen für alle installierten Android–Apps macht das Gratistool Intelligent APP Manager einen vielversprechenden Eindruck. Das System–Tool ist eine willkommene Ergänzung zum leider immer noch schwachen Anwendungsmanagement unter Android. Sie können damit Backups Ihrer Apps erstellen oder bequem mehrere Apps gleichzeitig vom Gerät löschen. Eine Suchfunktion ist an Bord, System– und Nutzer–Apps werden in separaten Kategorien gelistet und wie es um die Auslastung des internen und externen Speichers bestellt ist, verrät ein einfaches Balkendiagramm. Wenn Sie da sehen, dass es eng wird im Gerätespeicher, können Sie Apps auch auf die SD-Karte verschieben. Das Tool verrät genaue Installationsgrößen, nennt die Speicherbelegung des App-Cache und weiß auch, wann eine Anwendung das letzte Mal gestartet wurde – beim Ausmisten ist das eine echte Hilfe.

Diverse Widgets

Mit diversen Widgets bietet diese App gleich eine ganze Reihe von Homescreen-Funktionen. So lassen sich Lieblingsapps für den Schnellzugriff listen, es gibt Systeminfos zu Batterie, Speicher oder CPU-Auslastung und ein extra Widget zur App–Analyse: Hier sehen Sie auf einen Blick, wie viele Apps gerade aktiv sind und wie viel Arbeitsspeicher dabei in Anspruch genommen wird. Eine deutsche Version der App ist wohl derzeit in Arbeit, zum Testzeitpunkt waren Menüs und Einträge aber erst zum Teil übersetzt.

Fazit zum Test der Android–App Intelligent APP Manager

Ein leistungsfähiger App–Manager der mit praktischen Widgets und starken Verwaltungsfunktionen überzeugt.

Englischsprachig, kostenlos

SMART QUICK SETTINGS

Dieses Systemtool will Nutzern die Bedienung am Android–Gerät erleichtern, indem es wichtige Funktionen an zentraler Stelle zur Verfügung stellt.

Die kostenlose App Smart Quick Settings führt eine ganze Reihe von Geräte–Funktionen an zentraler Stelle zusammen. Über einfache ON/OFF-Schalter aktivieren Sie hier das WLAN, Bluetooth, den Ruhemodus sowie GPS und die Synchronisation. Auch Schnellzugriffe für die Anzeige, den Bildschirm-Timeout sowie Infos zu Temperatur und Batterie sind vorhanden. Den verbauten Prozessor, Netzwerkdetails wie IP-Adressen und Herstellerinfos sind der App ebenfalls bekannt. Mit dreierlei Widgets können Sie Schnellzugriffe hier bequem auf dem Homescreen verankern und damit ohne Umweg in die Systemeinstellungen oder die Statusleiste direkt verfügbar machen.

Praktischer Zeitplan für Gerätefunktionen

Für eine ganze Reihe von Funktionen dürfen Sie bei dieser App einen individuellen Zeitplan erstellen. An ausgewählten Tagen der Woche und zu einer bestimmten Uhrzeit können Sie so per App automatisch Bluetooth einschalten, die Synchronisation und das WLAN aktivieren oder das Gerät stummschalten. Um eine entsprechende Funktion wieder zu deaktivieren, ist das Erstellen einer zweiten Regel notwendig, das funktioniert über ein schlichtes Klappfenster aber denkbar einfach.

Fazit zum Test der Android–App Smart Quick Settings

Diese App bietet Schnellzugriffe auf zentrale Funktionen und fördert Systeminfos zu Tage. Ein praktischer Zeitplan zur automatischen Schaltung ist verfügbar.

Englischsprachig, kostenlos

FX FILE EXPLORER

Dieser umfangreiche Android–Explorer macht die Dateiverwaltung besonders übersichtlich und überzeugt mit einer langen Funktionsliste.

Mit dem FX File Explorer sorgen Sie wieder für Ordnung auf dem Android–Gerät. Oder eben nicht: Das Tool spürt auch im schlimmsten Ordner-Chaos noch zuverlässig gesuchte Dateien auf. Handhabung und Bedienung sind hier gut gelungen: Mit der App verwalten Sie lokale Daten, Cloud-Konten oder greifen auf den eigenen NAS zu. Wichtige Dateien lassen sich als Favoriten kennzeichnen, Packer-Funktionen sind an Bord und eine Bildvorschau macht das Foto-Sortieren auch auf einem externen Speicherplatz komfortabel. Auch Audiodateien wie MP3, WMA oder OGG sind dem Tool vertraut. Die können Sie damit ebenso wiedergeben wie AVI-, FLV- oder MP4-Videos. Dokumente in den Formaten PDF, DOC und PPT öffnet FX File Explorer ebenfalls ohne Widerwehr. Auch App-Management wird unterstützt: Laufende Anwendungen lassen sich auf Knopfdruck beenden und anschließend auf Wunsch auch deinstallieren.

Mit Fernsteuerung

Einen Remote-Zugriff unterstützt der FX File Explorer ebenfalls: Via FTP lassen sich auch Smartphone– oder Tablet-Dateien vom PC aus abrufen. Das gilt auch für den Zugriff auf FTP-Server oder einen NAS via Android–Gerät. Ein Lob gibt es auch für die Handhabung: Mit übersichtlichem Aufbau, kurzen Reaktionszeiten und einem besonders durchdachten Hauptfenster geht die Bedienung hier spielend von der Hand.

Fazit zum Test der Android–App FX File Explorer

Einer der besten Dateimanager im Store: Dateien, Speicher und Apps haben Sie damit sicher im Griff.

Deutschsprachig, kostenlos